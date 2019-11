V75-superomgang med finaler av Breeders'

Pekka Korpi er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Eskilstuna serverer en av årets fineste V75-omganger denne søndagen, og man får ikke noen spesielt bedre omganger enn dette. Her er det SKYHØY kvalitet på løpene, og de beste unghestene fra Sverige skal altså kjempe om voldsomme kroner. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V75-4, og her må vi bare tro hardt på 2 Mascate Match. Har omtrent gjort rent bord (vunnet 12 av 14), den var meget fin i forsøket, og er normalt bare best om den leverer som i forsøket. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 6 Francisfromheaven – Er nesten alltid undervurdert, og det er den også her. Det ble delvis feil for den sist, mens den vant på en god tid nest sist. Vant også som vår ide i et tilsvarende løp som dette femte sist. Er veldig kjapp ut, og fra tet/eventuelt rygg leder på 1 Cactus, ja, da skal sjansene være gode. PASSES! 1 Cactus – Løste kjapt ut sist, men mistet etter hvert travet, og feilet. Grunnen for dette var at den trampet av seg en framboots. Her kan det fort være duket for revansj, og den er selvskreven på bongen.

V75-2 : 3 Power – Kan ha stoffet i seg til å bli en ELITEHEST, og den var helt rå i forsøket. Avgjorde da på en morsk måte fra dødens, og var ikke tom over mål. I Kriteriet nest sist leverte den et omtrent «umulig» løp, og kanskje et av de beste løpene vi har sett fra en 3-åring noen gang. Motivert favoritt. 9 Aetos Kronos – Er en minst like bra hest, men den har sett alt annet enn stabil ut på slutten, og rett og slett oppført seg dumt. Det gjorde den også sist, men kom da helsvett tilbake, og viste igjen frem sin enorme kapasitet. Oppfører den seg, ja, da kan blåse alt.

V75-3 : 9 Global Winner – Er i SUPERFORM, og sist satt den altså fast som absolutt fulltanket! WOW, hvilket inntrykk! Står i en bra rygg fra start nå, og blir det bare litt kjøring så skal de andre få slite med å ta i mot denne tilslutt. Vår ide. 3 Toreador – Er en av flere spennende luringer i dette flotte lærlingsløpet, og en hest som utvikler seg bra i en alder av 7-år. Fullførte meget fint sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Er entaktet/sterk, og med tempo gjør den seg ikke bort. Får dessuten opp kuskesensasjonen Magnus Djuse (19 år og 112 seire i 2019), og det liker vi skarpt. OBS!

V75-4 : 2 Mascate Match – Har egentlig vært helt overlegen blant hoppene, og den har ikke gjort mange feil. Var riktignok ikke på topp i Finland nest sist, men etter pause sist var den tilbake på sitt beste. Jogget der 12,8, og viste 10,8 s 800m med krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret til finalen, og fra drømmesporet må vi bare tro hardt på seier. Dette er søndagens beste banker. Velger man likevel å spekulere så er luringene i feltet 10 Milady Grace og 9 Ies Elisabet.



V75-5 : 12 Got To Dash – Er knallgod, og den blir livsfarlig her om det bare blir litt kjøring. Gikk en bunnsolid sisterunde etter pause sist, og på klokken stod det 11,1 s 1000m uten at den var helt tom på det. Gangen før var den enorm etter startgalopp, og vi gav den et stort pluss i kanten da. Står ikke tilbake for noen i dette feltet, og som veldig lite spilt må den være spennende. SKAL MED PÅ ALT! 8 Seismic Wave – Hadde et straffespark første gangen ut for Nurmos, mens den sist i Tyskland floppet fra dødens. Er god nok, men vi kjøper den ikke som storfavoritt. Skal dog med på bongen.

V75-6 : 9 Dixie Brick – Er av hestene i feltet som enda er under utvikling, og den har dessuten vært betydelig billigere matchet enn mange av de andre. Burde derfor ha litt mer tøffhet i seg på slutten av sesongen, og det kan bli utslagsgivende i denne finalen. Vi likte den dessuten skarpt i forsøket sist, og den leverte da en fantastisk avslutning hakk i hel på 4 Conrads Rödluva. Kan får det sydd opp fra et perfekt smygspor nå, og den er spennende som for lite spilt. 2 Activated, 3 Racing Brodda, og 4 Conrads Rödluva har alle tre hatt en fantastisk sesong, de var fin i forsøket, og skal på bongen.

V75-7 : 3 Inti Boko – Kan avgjøre dette løpet på startsiden, og vi føler at favoritten er veldig motivert. Vant sitt forsøk svært enkelt, og hadde mye krefter igjen over mål (12,4 s 800m). Er LYNRASK fra start, og uten noe tull på startsiden så er altså vår feeling tet og slutt. 9 Betting Gangster – Får bare godkjent minus for forsøket hvor den altså ble plukket ned av en helt enorm 2 Tae Kwon Deo. Står i et spennende smygspor nå, og med kjøring kommer den fort inn i kampen. 2 Tae Kwon Deo – Imponerte veldig i forsøket, men det løpet kostet også litt? Står perfekt til, og er en naturlig gardering.