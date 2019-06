Vi jakter millionene med to V75-bankere

Ser konkurrentene bakenden til denne i V75-avslutningen lørdag? Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

For en strålende lørdag vi har foran oss. 12 fantastiske travløp kjøres fra Bjerke travbane denne lørdagen. Men før dette innledes dagen med galopp, og det kjøres både V4 og V5 fra Klampenborg. Etter Bjerke-omgangen er det ikke stopp! Det er nemlig en herlig V65-omgang som kjøres fra Bollnäs. V65-innledningen starter 19:40.

Lørdagen, dagen før Oslo Grand Prix, er en herlig spilldag. Topp hester, masse penger å spille om og løpene er ofte jevne og fine. I dag ligger det 10 millioner ekstra til en alenevinner. Du kan vinne hele 13 millioner kroner. Vi skal ta en titt på hvordan utbetalingen har vært de siste fem gangene på lørdagen - dagen før storløpet!

Lørdag 7. juni 2014 - Omsetning kr 12 303 857

Utbetaling syv rette - kr 784 186

Lørdag 13. juni 2015 - Omsetning kr 14 405 822

Utbetaling syv rette - kr 16 914 794

Lørdag 11. juni 2016 - Omsetning kr 16 459 511

Utbetaling syv rette - kr 183 734

Lørdag 10. juni 2017 - Omsetning kr 14 780 635

Utbetaling syv rette - kr 34 109

Lørdag 9. juni 2018 - Omsetning kr 12 593 305

Utbetaling sju rette - kr 2428

V5:

Før V75-omgangen begynner så innleder vi dagen med et V5-spill. Her tar vi sjansen å spiller banker på 3 Princess Corner i V5-2. Jeg vet at Rick Ebbinge kjører en god hest i 7 Vive Le Vent. Denne var dog elendig sist den reiste til Sverige. Mulig den er bedre i dag, men skal den slå Princess Corner fra dødens må den ha en meget god dag på jobben. Princess Corner er nemlig i toppform. Var strålende god etter 10-åpning nest sist. Fullførte solid til tredjplassen da. Nå sist var det igjen veldig god til seier i Sverige. Blir neppe noe favoritt og må prøves som en frekk banker.

Da har vi kommet frem til V75-analysene. To bankere og en hel del spenstig objekter serveres. Sjekk ut følgende:

V75-6: 3 Hickothepooh blir lørdagens halmstrå for svært mange kuponger. Ikke fortvil, i V75-spillet ser vi så ofte at folk ikke kommer til mål selv når dagens største innfrir. Ja, vi tror dagens største innfrir - og det blir dagens beste banker fra oss.

Mange har ment at Hickothepooh skulle vært med i hovedløpet, Oslo Grand Prix på søndagen, men den gang ei. En annen traver ble valgt. Jeg tror ikke kretsen rundt skal deppe for mye. Hvis Hickothepooh fortsetter å levere som de siste gangene, kan jeg garantere at det vil komme muligheter i fremtiden. Triton Sund-sønnen har nemlig sett helt enorm ut. Kristian Malmin og Trond Anderssen er inne i sin beste periode og stallen går ekstremt bra. Innsatsen nest sist var helt enorm av Hickothepooh. Etter en tøff første 500-meter bare sprinter han unna gode konkurrenter og vinner på 10-tallet. Nå sist var han igjen veldig god og vant enkelt på 12-tallet. Ja, disse innsatsene var så sterke at det var snakk om at han skulle ut mot noen av verdens beste hester søndag.

Dagens motstand slår hesten om han er som de to siste gangene. Vi kan ikke se hvorfor noe skal være forandret i dag. Det er mulig det blir sko denne gang, men trener melder at det er fullstendig unødvendig å bruke energi på. Nå har han og så mye respekt at det bør være snakk om tidlig tet. Derfra er dette en vinner. Vi går all in på Hickothepooh i V75, V4 og Dagens dobbel.

Rangering V75-6: A: 3 B: 5-7-9-6-10-4-2-1-8

V75-7: 7 Ibra Boko. Dette blir altså dagens nest beste banker for oss. Det er et tøft valg da hesten (når dette tipset lages) er en 15-prosenter. Vi synes det er riktig å ta stilling da. Spillverdien føles veldig stor på 15 prosent.

V75-avslutningen er et stayerløp, og etter å ha saumfart alle konkurrentene kan jeg helt klart si at dette ikke er et spesielt tøft løp. Og det store spørsmålet er, hvor god er egentlig Ibra Boko? Undertegnede tror det er en kanon. Conway Hall-sønnen har nå gjort fire løp i regi Kim Pedersen. De to første seirene ble enkle her hjemme på dagens bane. Han slet noe på den siste svingen 1. april, men i de siste to startene har dette sett mye bedre ut. Husk også at kretsen rundt har satset på dette løpet, og alt ser virkelig bra ut på forhånd.

Nest sist var det dags for start i Årjäng. Her ble han utrolig nok tatt i mot av Cocktail Gun M.E. Denne ble som ventet et lett bytte for Ibra Boko og Pedersen-traveren lenset unna til overlegen seier. Det var masse krefter spart ved målgang. 4-åringen ble så sendt ut på Åby for litt over tre uker siden. Her rakettåpnet han fra åttendesporet og var tidlig å finne i tet. I en rask 11-avslutning var Ibra Boko dønn overlegen, og nok en gang var det masse krefter spart. Med andre ord, denne traveren har hittil hos Kim Pedersen ikke vært i nærheten av å være i kjelleren. Han har sett rå ut i mål alle fire gangene. Med tanke på dette, og når vi ser han er spilt på 15 prosent, da må vi bare teste hesten som banker. Som nevnt er ikke motstanden skremmende i det hele tatt. Han bør hente tyve meter på hestene på strek, og jeg er ikke fryktelig skremt av Heiskanen-traveren, 13 Zisou, på det lengste tillegget - da er det ikke mye mer å bekymre seg for. Dette virker til å være en sterk hest. Den lange distansen mener jeg helt klart hesten skal tåle. Jeg tror heller ikke kretsen rundt hadde satset på dette løpet om de var usikre på styrken hans. . Ibra Boko blir dagens nest beste banker.

Andrevalget mener jeg er 6 Bjarne B.P foran 13 Zisou. Førstnevnte var god på Åby sist og det var krefter over mållinjen. Bjarne B.P er en fin hest som har bevist at han takler distansen. Inntrykket var såpass positiv sist at det blir andrevalget.

Rangering V76-7: A: 7 B: 6-13 B/C: 4-5-10-14-9-15-8-2 C: 11-2-1 D: 12

V75-1/ V5-3 - Kaldblodshester. Stayerløp. 3120 meter voltestart.

Startside: Fire starter fra strek. Jeg tror 4 Draken er tidlig å finne i tet. Denne har vist veldig fin fart i volten i Finland nylig.

4 Draken. Et herlig stayerløp venter oss, og favoritten vår kommer fra Finland. Undertegnede har vært i det finske arkivet, og mener bestemt at de gode hestene fra 40 meter tillegg skal få slite med denne i dagens løp. Viesker-sønnen er i enorm form for tiden. Uten at jeg kjenner veldig godt til motstanden hesten møter i Finland, kan jeg med trygghet si at inntrykket har vært solid. Fjerde sist var han tidlig å finne i dødens. På siste bortre bare sprang han feltet, gikk til tet og vant sprettlett. Sisterunden gikk på underkant av 25-tallet. Det så heller ikke ut som hesten var spesielt sliten i mål. Kusken maste veldig lite på han ned oppløpet. Tredje sist kjørte kusken seg til tet etter 600 meter - fra tolvtespor. Det ble tilslutt en sprettlett seier der hesten hadde masse spart. Nest sist ble det en tredjeplass, men her valgte kusken å sitte da toget kom bakfra. Han ble sittende bom fast og fikk luken for sent. Nå sist spant 8-åringen rett til tet og vant veldig enkelt. Dette virker som en riktig sort, og dagens lange distanse tror jeg ikke han skal ha noe problem med. Det har jo vært masse spart i hesten på 2100 meter. Går han i underkant av 25-tallet på distansen skal de som kommer bakfra slite dyktig.

11 Søndre Jerkeld. Dette blir mitt klare andrevalg. For en helt spinnvill form denne hesten har. Hadde muligens slått G. Jerken sist uten galoppen. Det så hvertfall slik ut. Gikk da glipp av en lav 23-tid og 60 000 kroner. Hesten så også helt rå ut i Bergen nest sist og er i topp orden. Spurtegenskapene til denne traveren er det veldig få som innehar i dette løpet. Klaffer det med en god rygg på sisterunden så blir denne skummel.

10 G. Jerken blir mye spilt og det er riktig. Ole Gaute Gudmestad har en rå traver har. Kusken har nok ikke kjørt så mye 3000 metre tidligere og det kan være litt spesielt. I tillegg er det viktig å gjøre gode avgjørelser underveis i løpene. G. Jerken er en av fem-seks vinnerkandidater for meg, men ikke noe favoritt for oss. 13 Troll Solen så rå ut i målgang på Jarlsberg nest sist og fulgte opp med å ta seg forbi Ådne Odin nå sist. Hesten er i topp orden og kan vinne dette. Jeg tar og med 9 Sjø Kongen på alle bonger. Den lange distansen vet vi hesten takler. I tillegg er formen virkelig fin. Han er bedre enn på lenge nå, og trives i regi Wolden på Bjerk. Man lever farlig uten han på bongene.

Rangering V75-1: A: 4-11 B: 10-13-9 C: 8-2-12-14-15-6-7-1-3

V75-2/ V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Lins Tanic er en typisk sekser på hurtighetsskalaen fra 1 til 10 bak bilen. Rask, men ikke riktig rask nok til å forsvare innersporet. 2 Baxo Epice tror jeg tar en lengde. Vallaken fra Danmark åpnet strålende på Jägersro femte sist. Det er mange som mener at 4 Super Strong skal blåse til tet her, men etter å ha studert hesten sine startferdigheter nøye er jeg usikker. Han er rask, men ofte bruker han litt tid på å få den virkelig toppfarten. Han tar neppe en lengde på 2 om denne åpner som på Jägersro femte sist og Åby fjerde sist. 3 Faust Boko åpnet og veldig fint på Årjäng sist, men skal slite med å hente lengde på dansken. Teten står mellom 2 og 5. Det spørs litt hver som har dagen, men jeg holder en liten knapp på 2.

2 Baxo Epice. Når dette tipset skrives er Jeppe Juel sin springer fra Danmark spilt på fem prosent. Det er for lite. Hesten var svak på Jägersro femte sist, og fjerde sist ble han derfor testet uten sko. Da gikk han et toppløp til tredje og var nære seieren. Tredje sist tar han en sprettlett seier på en gnistrende fin måte. Mens på Klosterskogen nest sist må jeg si hesten imponerer meg stort. Sitter helt sist da det gjenstår en runde. Jeppe Juel sender så hesten i angrep da det gjenstår 700 meter. På siste bortre må han ut i fjerde/ femtespor. Innsatsen til fjerdeplassen var strålende god. I samme løp vant 3 Faust Boko, men denne fikk alt sydd opp. Sistnevnte var kun to lengder foran Baxo Epice i mål. Mens nå sist tok Baxo Epice en helenkel seier på Charlottenlund. Skulle han nå teten i dagens løp er han god nok til å vinne. Selv uten tet er 6-åringen aktuell. Prøves først.

1 Lins Tanic skal tidlig med på alle bonger. Var strålende opplagt sist da han vant på 12-tallet fra dødens. Inntrykket var rålekkert, mens konkurrentene var mye svakere enn dagens. Blir overflydd her, men med klaff er hesten mer enn god nok. 3 Faust Boko og 4 Super Strong får begge mye spill på seg, og de skal regnes tidlig. Førstnevnte gjorde det sterkt fra dødens i Årjäng sist. Toppformen er like rundt hjørnet og jeg forventer en god innsats. Han er dog avhengig av å slippe dødens for å vinne, tror jeg. 4 Super Strong føler jeg er veldig avhengig av tet. Blir det ikke det, tror jeg ikke hesten har sjanse til å vinne. Fra tet er han spillbar. Vanskelig startside er det jo å regne på. 5 Amarone Classic og 6 Crackajack tar jeg og med på samtlige bonger. Siste hest på bongen blir nyærvervelsen til Malmin/ Andersen, nemlig 10 Seven Karats. Rapportene går utpå at dette er en topphest, men at det trolig er litt for tidlig å vinne i dag. Tas med på mistanke.

Rangering V75-2: A: 2 B: 1-3-4-6-5-10 C: 9-8-11-12-7

V75-3/ V5-5 - Kaldblodshester. 2120 meter voltestart.

Startside: Fire hester på strek i volten. 2 Victoria R.R er flink og er fort tethesten tidlig. 3 Frøken Helmine er noe uggen i volten, men skulle Dalen få hoppa avgårde som Høitomt klarte på Momarken fjerde sist så er tetsjansene fine.

3 Frøken Helmine. Denne tror jeg konkurrentene kan få slite med å hente inn. Jeg mener helt klart at hoppa skal regnes tidlig i dette løpet. Fra 40 og 60 meter tillegg venter det gode hopper, så skal Frøken Helmine vinne så er nok kusk Dalen avhengig av å få henne igang fra start. Frøken Helmine er en fornuftig traver som så veldig fin ut sist. Satt da fast i det lengste, men når åpningen kom avsluttet veldig fint. Det var full fart i mål og mer krefter på lager. Slike inntrykk liker vi. Ja, hestene lenger bak har gode muligheter her - men skulle Frøken Helmine ha en av sine beste dager er vi inne på at hun leder dette hoppeløpet veldig lenge. Må regnes på alle bonger.

12 Glade Tider og 15 Voje Maren får plass på samtlige bonger. Disse møttes på Forus for tyve dager siden. Ingen av dem har gått løp etter dette. Med samme betingelser som dagens så tok Voje Maren ned Glade Tider over oppløpet. Maren reiste i fra og viste seg som best da. Hun er og den beste i dette feltet, men det skiller ikke så mye mellom disse to. Når dette tipset skrives er 15 Voje Maren en 40-prosenter, mens den andre er 20. Vi synes det er feil. Begge må regnes tidlig uansett.

Dette er et løp man har litt følelse på at det kan komme en ordentlig skrell. Men det skal skille en hel del på de beste og de nest beste. Frøken Helmine har en veldig fin utgangsposisjon og spurtet strålende sist. Tre hester skal rekke langt. Vinner ingen av disse mener vi nærmest alle kan vinne, og det hadde blitt veldig dyrt.

Rangering V75-3: A: 12-3-15 B: 14-5-6-13-1-8 C: 2-9-11-7-4-10

V75-4/ V4-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: En meget spennende startside venter oss. Ikke bare spennende, men i mine øyne er den svært avgjørende for hvordan resultatet blir. Spørsmålet er, klarer 4 Luxury Tile å hente en lengde på 2 Unar Bi? Min mening er at det klarer den. Unar Bi har stort sett vært favoritt i de løpene jeg har sett av den i Belgia og på Wolvega, og har derfor ikke blitt satset for fullt med. Men jeg har inntrykk av at hesten er rask, men ikke hyperrask. Og svært rask er Luxury Tile. Min mening er at 4 klarer å hente en lengde på 2. Utenfra kommer 7 Royal Baby, men at denne skal ta en lengde på Luxury Tile tror jeg ingenting på.

4 Luxury Tile. Fra tet så blir denne meget giftig i dag. Da kan det fort dreie seg om en helfrekk banker, men som nevnt så har vi ikke helt kontroll på starthurtigheten til Unar Bi, noe som da gjør at vi velger å ikke bankerspille i løpet. Luxury Tile blir uansett vårt førstevalg. Hoppa har en strålende statistikk fra tet og stortrvies i den posisjonen. På en rask Bjerke-bane bør hun ha en lav 11-tid inne, muligens en høy 10-tid - det spørs hvordan banen blir. Formen virker til å være veldig fin for tiden. 6-åringen har gradvis kommet seg i løpet av året og når hun i dag kommer opp bak bilen, så skal formen være god nok til å vinne. Tredje sist imponerer hun ved å vinne på Åby. En strålende innsats. Nest sist er hun strålende toer bak en rågod italiener ved navn Visa As. Spurten hun leverte var virkelig et forminntrykk. Sist gjør hun det igjen sterkt ved å bli toer. Spurtslo blant annet gode Faust Boko i Årjäng da. Formen er fin, teten tror jeg hun når og den korte distansen er midt i blinken. Luxury Tile blir vår førstehest!

2 Unar Bi. I det jeg åpnet programmet tenkte jeg at dette måtte være en god mulighet. Etter analysen ble jeg noe mer spektisk. Det er sprint og hoppa møter på noen ordentlig gode sprintere fra Norge i dagens løp. Det er alt annet enn en walk in the park. Unar Bi er veldig god. Hun startet faktisk under denne helgen også i fjor. Da ble kusken sittende når angrepene kom bakfra og over mål var hun fulltanket. Hez So Perfect vant løpet. 12. januar i år var hun på Sverige-tur, rettere sagt Jägersro. Her ble hun sittende sist i et felt med 15 hester. Spurten til andreplassen var rågod. 11,3 siste 1000 meter sto det på klokken. Her viste hun litt av hva hun kan på sitt beste. Hun var og meget flink toer på Vincennes i februar i fjor. Slo da hester som Dona Nina og Darling Franbleu. Unar Bi har helt klart en vinnersjanse, men hun skal stå opp tidlig for å holde Luxury Tile ute bak bilen. Klarer hun ikke så synker vinnersjansene. Derfor ingen banker for oss.

7 Royal Baby tar jeg og med på alle forslag. Hesten er i form og er en av de bedre i dette løpet. Skulle hun få et ryggløp i det lengste blir hun farlig.

B/C-hestene på ranken får plass på det aller største forslaget.

Rangering V75-4: A: 4 B: 2-7 B/C: 5-1-10 C: 8-3-9-11

V75-5/ V4-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Her ligger det an til at 4 Lady Lara piler til tet og slipper tidlig til 5 Blue Mustache. Sistnevnte hentet enkelt en lengde på 1 Tartarus Face på Jägersro sist.

3 Belladore. I dette løpet ser det ut som at 9 Viveur Bi blir favoritt. Jeg er ikke enig i det. Flemming Jensen kommer nemlig med en strålende opplagt traver i Belladore. Formen er ypperlig og sporet er midt i blinken. Hoppa er ikke rask nok til noe tetkamp, men her vil det bli et greit opplegg uansett. Belladore ble kraftig sjenert til galopp i den siste svingen på Charlottenlund nest sist. Hadde da vunnet uten, og ville da også vært tyve meter foran Viveur Bi i mål. Disse to møttes så igjen på Åby nå sist. Da fikk Viveur Bi tidlig tet, mens Flemming Jensen ville ut i andrespor og måtte nøye seg med tredje utvendig. Derfra leverte Belladore en sisterunde på rundt 1.10,5. Spurten til andreplassen var forrykende. Med disse to løpene tett i minne og hovedopponenten i bakspor, så tror vi at Flemming-traveren har en topp vinnermulighet. Dette skal være favoritten av løpet.

9 Viveur Bi er veldig god. Hesten har gjort det strålende hos topptreneren Robert Bergh. Innsatsen sist, fra tet, var strålende. Han reiste unna konkurrentene og vant på en fin måte. Han pliktvant slik løpet ble kjørt, men inntrykket var fint. Bakspor er nok ikke det beste for denne, da jeg tror tet ville vært en større fordel. Han kan naturligvis vinne dette løpet, men skal regnes bak 3 Belladore.

5 Blue Mustache får og plass på samtlige bonger. Denne tror jeg rett og slett er dårligere enn både 3 og 5. Jeg vil dog ikke ryke for å være for bombastisk. Vi kjenner jo ikke denne voldsomt godt. Denne har vi dermed råd til å ta med på bongene. Blue Mustache så ikke veldig fin ut over målgang senest og burde vunnet enda enklere, mener jeg. Det ligger an til tet i dagens løp og vi skal ta den med. Men trolig er hesten svakere enn 3 og 5. 1 Tartarus Face kom inn som toer bak Blue Mustache senest og så fin ut. Hesten har nå to løp i kroppen etter en lang pause. Fra et fint spor kan hesten skrelle. Med på de to største bongene.

Rangering V75-5: A: 3 B: 9-5-1 B/C: 7 C: 4-2-10-6-8

