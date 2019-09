Vi jakter ny V75-suksess

Örjan Kihlström er aktuell i søndagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.

Undertegnedes V75-tips på Leangen lørdag var STERKE, og det ble igjen bra med penger på flere av våre andelslag på Eksperten. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

Nå tar vi nye tak, og til søndagens V75-omgang skal vi til lukene med følgende:



V75-1 : 1 Dear Friend – To hester gjør opp? Dear Friend er motivert pga sporet, og den har en stor sjanse å lede dette løpet rundt om. Var bunnsolid sist, mens den spurtet meget bra nest sist. En kjapp sprint passer bra, og det meste ser i det hele tatt veldig riktig ut på forhånd. 4 Une Etoile Gar – Har gjort tre løp for Nurmos, og den ser stadig bedre ut. Imponerte veldig sist (07 s 600m), og den så uslagbar ut da. Utfordrer favoritten om den leverer som sist. DOBBELTBANKER!

V75-2 :14 U.R. Amazing – Helskummelt lærlingsløp hvor det kan skrelle til. Vår ide er i sin livsform, og spurtet voldsomt sist. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, og den blir livsfarlig med det minste flyt. SPILLES! 9 Hickomisschampagne – Er nesten alltid undervurdert, og det blir den i dag også. Det man skal vite er at vi her snakker om en variabel hest som er SYLVASS på speed når den har dagen. Står i et perfekt smygspor, og den er god nok til å skrelle om det først klaffer. 7 Kavata Käll – Er en annen mulig skrell som vi plukker tidlig på. Er kuskeplusset med Anders Eriksson, og den er dessuten i en helt enorm form. Sporet trekker ned, men løser det seg så dukker den opp på foto. OBS!

V75-3 : 1 Global Trustworthy – Var smellgod etter et lengre avbrekk sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, den står i et spennende spor, og blir den bare ikke fast så burde den være HET. 2 Nadal Broline – Leverte en «umulig» spurt sist, og knep seieren. Svinger dog litt i prestasjonene, og vi kjøper den derfor ikke som superfavoritt. Er kun en liten gardering for oss. 12 Shocking Superman – Det skal normalt ikke være mulig å vinne gulldivisjonen fra spor 12, men denne var så sensasjonelt god sist at vi nesten måtte gni oss i øynene. Jogget 10,7/2140ma HELENKELT med mye krefter igjen, og det var sånn at man nesten ikke trodde det man fikk se. Plukkes med på det spinnville inntrykket fra sist.

V75-4 : 11 Mellby Harissa – Svenskt Trav-Oaks er alt annet enn lettløst, og ingen skal bli overrasket om det skreller til her. Vårt objekt hadde faktisk kun 3,9% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er altfor lite. Var veldig uheldig i sitt forsøk, men spurtet strålende når det løste seg. Det løpet etter oppholdet har garantert gjort godt, og klaffer det bare litt bedre nå, ja, da er den god nok å skrelle. 9 Dontlooseallmoney – Gikk 11,6 s 800m i forsøket, og avgjorde veldig enkelt med krefter igjen. Er sylvass på speed, og står spennende til. 2 Diana Zet – Avgjorde sikkert i sitt forsøk (12,6 s 800m), og den er slett ikke verst. Dog er den kun en av flere her, og det er ikke riktig at den skal være storfavoritt.

V75-5 : 7 J.H. Respons – Galopperte i striden i debuten for Robert Bergh sist, og gikk glipp av en tid på ca 13,2/2140ma. Robert Bergh sine hester er ofte merkbart forbedret andre gangen ut, den møter helt riktig motstand, og skal helt klart tas på alvor i et løp som dette. 1 Goldenboy De Chenu – Kunne vært en banker om stallformen hadde vært solid hos Goop. Dette er nemlig en lovende 3-åring som er meget god på sitt beste. Dog har Stall Goop sine hester slitt den siste tiden, og vi ranker den derfor ut som et 2-valg. 5 Il Duce Boko og 2 Nova Effe er begge veldig bra, og også de skal med om løpet garderes videre.

V75-6 : 1 Upset Face – Adrian Kolgjini valgte nok ikke dette sporet om han ikke trodde at han kunne forsvare det. Hadde spor en bak bilen på Solvalla 26. mai, og det forsvarte han greit. Gikk et aldeles helsvett løp etter galopp i forsøket, og har ikke det satt sine spor så kan dette dreie seg om tet og slutt. Vår vinner av årets Kriterium. 5 Aetos Kronos – Var «SMÅGAL» i sitt forsøk, men jogget likevel 13,9/2640ma. Selv om det så enkelt ut så må det ha kostet litt. Vi likte heller ikke at den var såpass pigg underveis. Må trolig vinne dette fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt… 3 Power – Fikk det utrolig billig i sitt forsøk (11,2 s 800m), og kom fulltanket til mål. Er kanskje den hesten i feltet med størst styrke, og er garantert på foto om alt går riktig for seg. En av disse tre vinner normalt årets Kriterium.

Dagens beste banker:

V75-7 : 13 Callmesally – Dette er søndagens BESTE V75-BANKER, og hesten vi står alene med på alt. Her vil nok mange gardere bredt, men det gjør altså ikke vi. Callmesally er en SUPERBRA hoppe som avgjorde enkelt sist på en knallgod tid. Fjerde sist gikk den et aldeles helsvett løp etter at den ble sjenert til galopp, og da viste klokken 11 s 1300m på en RÅ måte. Kihlström får igjen sjansen, og hesten er dermed i de beste hender. Er LYNRASK fra start, og den har faktisk tatt tet fra tillegget før fra et tilsvarende spor. Burde derfor havne veldig fint på det fra sitt springspor. Innfrir i en ellers utfordrende V75-omgang? VI TROR DET!