Vi jakter storcashen i V75 på Bjerke

Eddie Arctous og kusk Eirik Høitomt. Onsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4/V5 Øvrevoll: Superlunsj på Øvrevoll

V75 onsdag/lørdag: Se V75 gratis på Nettavisen

Oddsdobbel : Lyon og Ada Hegerberg jakter Champions League tittel

Oddssingel Eliteserien håndball 2: Fredrikstad tenker Europacupen

Oddssingel NM håndball: Frekt skrellspill i håndballcupen



Det meste av fokuset denne onsdagen er naturligvis rettet mot den gnistrende V75-omgangen på Bjerke kl.19.00. Her venter syv flotte og jevne spilleløp, og det vil overraske oss mye om ikke dette betaler ut store kroner. Vi starter imidlertid onsdagen på Øvrevoll hvor det venter både V4 + V5. Moroa på galoppen er i gang kl.12.20.

Ellers er det viktig å huske på at UKENS STORE HØYDEPUNKT skjer på Momarken lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT. Vi kommer med våre gratistips fredag ettermiddag.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Bjerke byr på en SVÆRT UTFORDRENDE V75-OMGANG denne onsdagen, og her er det alt annet enn lettløst. Flere av løpene er krysskrevende, og når det heller ikke finnes de helt opplagte bankerne, ja, da skjønner jo man at dette fort kan betale ut flotte kroner til de som løser V75-rebusen. Vi har naturligvis jobbet hardt i våre egne arkiver, og funnet frem ordentlig MYE snadder i omgangen som vi her har foran oss. Når det gjelder dagens "HALMSTRÅ" så fant vi det i V75-5 hvor 1 Eddie Arctous må ha en stor sjanse å vinne om Høitomt greier å forsvare sitt innerspor. Den bankes på de flate bongene. Her er onsdagens V75-tekst:

V75-1 : 5 Valle Storm – Kan fort være løsningen på en ellers veldig jevn innledning. Gikk bra etter pause sist, og den var markant forbedret etter oppholdet. Er ekstremt starthurtig, og spesielt ned mot den første svingen pleier den å få opp en voldsom fart. Har tidligere hentet en lengde på 4 Frøyu Pelle (31.07.2019) når de har stått side om side, og vi er inne på at den gjør det igjen. SPILLES!



4 Frøyu Pelle – Vant uten å imponere sist, men holder bra form. Har nydelige betingelser foran seg her, og skulle den likevel greie teten, ja, da er jo sjansene naturligvis bra. 11 Bjørkeviking – Fikk mye trykk på seg sist, og det likte den ikke. Trakk seg, og var under pari. Gangen før var den morsk fra dødens, og ble kun plukket ned av en smygkjørt 1 Mine oppunder mål. Har blitt strøket inn et spor, den står i en knallgod rygg, og vil normalt komme fint gjennom på startsiden nå. En kjapp sprint er kun et pluss, og som lite spilt er fakta denne litt spennende. OBS!

6 Best Ruggen – Er knallgod, men har ikke levert som ønsket de fire siste gangene. Nå skylder Østre på tung balanse osv, men vi er litt inne på at løpet femte sist kan ha gitt denne en «knekker». Fikk da en helt umulig reise, og ble kjørt dønn ned i kjelleren. Er god nok, men vi vil se litt ordentlig form før vi ranker den høyere opp. 3 Bossum Faksen – Var veldig TUNG etter oppholdet sist, og gikk mer på det jevne. Er god nok, og aktuell om man går utover de vi tror mest på. 1 Mine – Imponerte på lørdag, men det løpet kostet også litt. Smyger med til 3-4 nå?

Vår rangering : A : 5 B : 4-11-6-3-1 C : 7-12-2-8-9

V75-2 : 6 Burning Love EP – Har normalt en STOR sjanse i et løp som dette om den leverer på sitt beste. Feilet fra seg en 14-tid/2100ma tredje sist, mens den ikke var helt på topp nest sist. Nå sist var den brenngod, og jogget altså 16,1/2100ma på Klosterskogen. Det er fort! Kan nok en 14-tid på en god bane, og akkurat det straffer ingen i dette feltet. MÅ BARE PRØVES!



1 Manihiki – Blir garantert et stort skrik i kveld etter løpet den gjorde sist. Kom da formidabelt tilbake etter galopp, og viste frem sin flotte kapasitet. Innersporet er sjansebetont, og vi er fakta litt usikker på hvor den vil havne. Kan vinne, men da må det løse seg fra dette sporet. 9 C.C. Eastside – Tror vi kan bli VELDIG god som 4-åring, og den er god nok til å skrelle her om den bare går feilfritt. Feilet bort en mulig seier sist, men så smellfin ut nedover oppløpet i kulissene etter galoppen. Får stå som en stor outsider. 2 Milles Standpoint – Spurtet fint sist, og er ikke så verst. Gikk også bra i kulissene tredje sist, og det etter hinder underveis. Skal med om man garderer løpet.



5 Kvåles Rubin – Har egentlig ikke vist noe som helst, men blir altså hardt betrodd her. Fikk en bra medhengertid nest sist, og gjorde også det i finalen av kriteriet sist. Da gikk den altså 20,7 s 300m… Må fakta vise litt tøffhet/hardhet for at vi skal bli sugen på denne, og den er i våre øyne overspilt i kveld. 11 Controversy – Er en fin 3-åring med bra stamme. Feilet som skummel i Sverige nest sist, mens den lekte hjem seieren sist. Er under utvikling, og aktuell for dem som bruker noen hester. Vær dog OBS på at Tom Erik Solberg vraket den til fordel for Burning Love E.P.

Vår rangering : A : 6 B : 1-9-2-5-11 C : 7-8-3-4-10-12

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-3 : 1 Only One Winner – Har sett helt fantastisk ut, og i kveld håper vi inderlig at Nathalie Blom satser på å lede fra start til mål. Kommer hun til Norge og slipper, ja, da skjønner vi mindre. Ble kjørt rett ned på siste bortre sist, tapte mye, men gikk altså noe så forrykende i kulissene etter galoppen, og hadde full spenst i målgangen. Gangen før spurtet den strålende, mens den tredje sist ble sittende bom fast. Er MILEVIS bedre enn de siste resultatene, den følger bilen fra start, og må være spillbar mot en overkommelig gjeng!



3 N.Y. Coeur De Soleil – Har tjent mye penger i år, og dette er ingen enkel oppgave for storfavoritten. Kommer dessuten ut etter pause, og det blir treningsbalanse på i kveld. Kan vinne, men må være på topp skal den plukke ned vår tipsener. 5 Umaticaya – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og er på riktig vei. Frode Hamre forteller til Trav og Galopp-Nytt at skoene skal rykkes i kveld, men gjør dem virkelig det på en knallhard bane? Skal uansett regnes som en outsider, og den skal med om man bruker tre hester.



11 Kick Off Classic – Var under pari sist, og det har hele stallen til Anderssen/Malmin vært den siste mnd. Vi er veldig usikre på disse hestene, og ranker derfor Kick Off Classic litt ut. 6 Da Vinci BR – Er ordentlig god på sitt beste, og med to løp i kroppen etter pause så er nok ikke storformen langt unna.

Vår rangering : A : 1 B : 3-5 C : 11-6-2-7-4-9-10

V75-4 : 6 Jetske Beemd – Feilet fra seg seieren nest sist grunnet trøbbel med utstyret, mens den sist var meget god til seier med krefter igjen. Er veldig grunnkapabel, og oppfører den seg så kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Skal stå først på ranken.



7 Ixelle Bolets – Fungerte ikke på svingene sist, men imponerte likevel veldig med å avgjøre på en knallgod tid tilslutt. Er ekstremt speedig, og den blir ikke enkel å svare om det klaffer med de riktige ryggene. Motbudet. 2 Harmke Schermer – Var meget god på Bjerke nest sist, mens den ble felt av svingene sist. Er kjapp i vei, står i et bra spor, og er tidlig aktuell om man først begynner å gardere dette løpet. 5 Carmen Division – Har en råtten rad, men den lyver. Virker egentlig å være pågang, og for de som leter etter skreller er dette en slik. Plukkes med om man først begynner å spekulere litt i dette løpet.



11 Cici Moseby – Rader opp med fine prestasjoner, men hvor er egentlig vinnerviljen blitt av? Vant fem løp i fjor, mens det i år har blitt null første og seks andre… Trenger litt flyt fra et dårlig spor, og er kun en liten gardering der ute for oss.

Vår rangering : A : 6 B : 7-2-5-11 C : 3-1-10-9-4-8

V75-5 : 1 Eddie Arctous – Å finne en klink banker i dagens V75-omgang var ikke enkelt, men etter å ha vært i tenkeboksen så går vi til på Høitomt og Eddie Arctous. Den hadde en helt «kald» oppgave sist, men fullførte uansett fint til andre etter en liten pause. Er KJAPP i vei, og «MESTER» er en ekstremt god startkusk. Fra tet så går den en 12-tid, og da skal den ikke bli enkel å plukke ned. VI BANKER! Bak denne er løpet jevnt/åpent.

7 Kamperhaugs Dina – Er en herdet hoppe som er blitt matchet mot de beste i årgangen. Vant etter smyg sist, og er alltid skummel når den får det optimale ryggløpet. Kan speede ned alt med klaff. 9 High Into The Sky – Gikk OK sist, men hadde sikkert også godt av det løpet etter pause. Står spennende til for å smyge med nå, og er helaktuell ved gardering. 6 Ingemar Palema – Spurtet sylvasst sist, og virker å være på vei mot storformen. Vi liker dog lite at den sliter med aksjonen sin, og på en hard bane i kveld så er vi spent på hvordan den vil fungere. Er uansett aktuell på gardering i passende omgivelser.

Videre så er 3 Muscle Mack, 4 SMK Spirit, og 5 Zoot Va Bene alle aktuelle om man først vil gardere litt utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 1 B : 7-9-6-3-4-5 C : 11-2-10-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-6 : 10 U. Bergs Svante – Har ikke slått til for Erik Killingmo, men det kan dreie seg om kun kort tid før den gjør det. Dette er nemlig en hest med bra fart i kroppen sin, og den har blitt matchet mot bedre hester enn dette når den stod i Sverige. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist ble den sittende bom fast med masse ubrukt krutt på lager. Står her i bra rygger fra start, og burde komme fint gjennom. En kjapp sprint liker den, og man skal være på vakt! SPILLES! 4 Amazing Case – Er bra på sitt beste, og kommer ut nybehandlet i kveld. Kommer neppe forbi 1 Among Hastrup på startsiden, og er sårbar om den ikke kommer seg foran. Skulle den likevel bli sluppet til tet, ja, da er sjansene gode.



6 Mira Prawo – Er i superform, og løpet sist er det bare å sette en TYKK strek over for da ble alt aldeles feil. Kan sitte der igjen med bedre flyt underveis. Outsideren. 11 Ursula Horse – Er smådum i hodet, og ikke alltid like enkel når den skal gå i rygger. Er veldig hissig underveis, og puller bort unødvendige krefter. Med en kraftig overpace kan det likevel gå, men vi kjøper den ikke fullt ut som favoritt.



3 Delicious Dream – Er variabel, men bra på sitt beste. Har spennende betingelser, og er en av flere som kan vinne om man spekulerer. 5 Dayenne Lane – Imponerte ikke sist, og vi er altså svært usikker på formen til hestene fra Anderssen/Malmin. Er egentlig god nok, men også denne plasserer vi en bra bit ut pga usikker stallform.

Vår rangering : A : 10-4 B : 6-11-3-5 C : 9-8-1-7-2-12

V75-7 : 1 Harald – I finalen blir 12 Ard knallhardt betrodd, og en av dagens tyngste favoritter. Står altså bak/bak, men likevel mener de fleste at den bare vinner dette… Vær dog OBS på at Harald slo nevnte Ard fra likestart over 2600ma 29. mai 2019. Harald ble toer på 27,7/2600ma, mens Ard ble treer på samme tid. Nå er Harald 20m billigere ute, distansen passer bedre, og den kan umulig bli enkel å fange med slike betingelser. Så dessuten SMELLFIN ut etter pause sist, og gikk pigg i mål uten helt å få fritt frem. SPILLES!



2 Rigel Øyvind – Får rygg leder her, og med tanke på at Harald ikke alltid er den som fighter best tilslutt når den går i tet så kan denne hesten være spennende å ha på bongen. Var riktignok under pari etter pause sist, men nå har den fått det løpet i kroppen, den er ikke så verst på sitt beste, og dette er nødt til å bli DØNN RIKTIG. Kan helt klart skrelle med luker, og om den leverer på sitt beste. OBS! 12 Ard – Var strålende i nederlaget sist, og holder toppform. Har dog helt kalde betingelser her, og det vil ta litt tid før den får kontakt med våre ideer. Kan naturligvis runde til seier, men da trenger den litt flaks på veien. Bak der ranker vi 3 Silkespika som er god nok, men helt håpløst ustabil samt 4 Spiklasse som er OK når den har dagen.

Vår rangering : A : 1 B : 2-12 C : 3-4-15-11-8-9-5-7-6-13-14