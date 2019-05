Vi spiller med tre bankere i V75-spillet

Reime Kongen har en god vinnermulighet i V75-6. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi starter opp onsdagen med V4/ V5-lunsj fra Jägersro galopp. Våre galoppeksperter har vært gode så langt i år, og vil prøve å jobbe hardt for nye fremganger. Det hele starter 12:20 på Jägersro. Etter dette skal alt fokus rettes mot hovedstadsbanen vår. Det er V75 Bonus på Bjerke og her må bongene inn før 19:00. Vi gleder oss til en ny innbringende onsdag!

En strålende V75-omgang venter. Det er alt annet enn lettløst og får å komme i mål mener vi at flere løp måtte løses billig. Tre bankere ble til slutt det vi landet på. Spennende!

V75-1: 1 Ådne Odin. For en utrolig utvikling denne hesten har hatt siden han tok turen opp til Trøndelag og Mona Gåsbakk. De tre innsatsene Ådne Odin har gjort har virkelig vært av beste merke. I den første starten kom hingsten ute i banen og spurtet ned motstanderne enkelt. Gangen etter var det dags for god motstand på Bergsåker (Månprinsen A.M vant). Bork Odin-sønnen satt fast lenge, men spurtet voldsomt da åpningen kom. Det var rett og slett et toppinntrykk. Nå sist på Leangen satt Veronika Bugge seg rolig til i dødens. Derfra var hesten aldri truet og bare lenset unna til en veldig komfortabel seier. Om hesten presterer på samme måte her i dagens løp så tror jeg det er snakk om en klink vinner. Han er i tillegg rask bak bilen, det har han vist tidligere. 6-åringen har ikke alltid oppført seg, men det virker som en ny traver. Dette er en meget god vinnersjanse. All in!

3 Pave Faks er en hest jeg liker veldig godt og som blir andrevalget mitt. Hesten er i ferd med å finne toppformen, og vi vet at årstiden hans kommer nå. Jeg er sikker på at Pave Faks vil vinne løp i sommer, men å slå Ådne Odin med dagens betingelser blir tøft. Passes fremover.

Rangering V75-1: A: 1 B: 3-5-4 C: 6-8

V75-3: 4 Sophia Frecel. I den tredje V75-avdelingen kommer dagens andre banker ut fra oss. Det dreier seg om en veldig fin hoppe, nemlig Sophia Frecel. Hu har egentlig ikke skuffet mye hittil, og gjør som oftest veldig gode løp - bortsett fra nest sist. Da var hesten svak, men glem det løpet. Noe var galt den dagen. Tredje sist viser hun kapasitet med å følge Jackson Avery helt inn i kassa. Sistnevnte er en meget god traver i grunnlaget. Fjerde sist fullfører hun strålende bak to gode hester i Callum og Adakadabra. Mens nå sist sitter hun bom fast i løpet sitt. Det er klart, hun er litt hissig til tider. Blir hun altfor hissig i kveldens løp, så kan hun stoppe selv fra tetposisjon. Men kusk Holm tror hun begynner å forstå mer og mer av dette med å starte i løp. I dagens løp mener vi at Scarlet Knight-datteren blåser forbi 3 Pegasus R.R og til tet. Derfra, om hun oppfører seg, bør hun ha en strålende vinnermulighet. Det var virkelig et Wow-inntrykk på henne sist og vi har bestemt oss for å gå all in på denne.

Rangering V75-3: A: 4 B: 8-5-1-3-7-12 C: 10-9-2-6-11

V75-6:

4 Reime Kongen blir en av tre bankere for oss. På alle forslagene spiller vi med tre bankere i dagens omgang.

Vi synes ikke dette løpet ble det tøffeste. Reime Kongen er en hest vi virkelig setter høyt. Mjølnerød-traveren har sett dunderfin ut i flere starter for nevnte Mjølnerød. På Bjerke tredje sist bare spant han fra konkurrentene. Mens nest sist på Boden vant han med 40 meter og hadde alt av krefter spart. Virket da som at han jogget en sisterunde på 25-tallet. Han så lysende ut. Det var så dags for en slags ilddåp på Bjerke sist, der hester som Rappstjernen og Tangen Trygg var noen av konkurrentene. Bork Odin-sønnen ble kjørt med store ambisjoner, men han var ikke som best. Det var dog ikke en elendig innsats. Han traver 1.25,5 den siste runden og er ikke altfor langt bak de beste i mål. Slo også 5 Alma Prins den dagen, og hadde gjort det om sistnevnte ikke hadde galoppert i siste sving også.

Nå går rapportene på at hesten har vært behandlet og trener veldig fint. Dette løpet bør Reime Kongen vinne. Ingen av konkurrentene frister veldig å krysse av for. Vi mener dette er en banker. All in! - også i DD-spillet.

Rangering V75-6: A: 4 B: 5-3-6-1 C: 11-2-7-9-10-8

V75-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Her vil det bli kjøring mellom 1 Boynton, 3 Respect og 4 Cry Wolf. Førstnevnte slipper nok tidlig. Når 3 Respect da overtar tror jeg denne vil sitte foran. Treneren til 3 melder om at hesten skal kjøres i tet, og da er spørsmålet hvor lenge 4 Cry wolf presser? Vi kan få en luftig første 500-meter her. Om 4 tar det rolig så sitter 3 i tet med en rolig første 500-meter.

3 Respect. Blir løpet slik jeg tror, med at denne tar tet tidlig, så mener jeg bestemt at hesten kan holde helt inn. Det avhenger naturligvis av hvordan det blir kjørt. Men Respect er i veldig fin form. Seirene hesten tok fjerde sist og tredje sist var imponerende. Fjerde sist er han med på 09-åpning og avgjør enkelt ned oppløpet. Det var sterkt. Nå sist rakk ikke hesten frem til tethesten, men leverte en godkjent langspurt. Revenue-sønnen liker seg veldig godt i tet, noe vi så da han lekte hjem seieren tredje sist. Han kunne gått veldig mye fortere den dagen. I dag har han og en veldig god kusk i Adrian Solberg Akselsen. Blir vår tipsener dette!

4 Cry Wolf er tilbake etter en operasjon. Det er nok feltets beste på ren kapasitet, og det skal bli spennende å se hvordan skikk han kommer tilbake i her. Det er en som må regnes tidlig. Det samme gjelder 9 Paulino. Hesten har gått flere fine løp nå, uten å ha fått vinne. Han leter nok etter den absolutte toppformen enda, men det er en ordentlig fin traver. Blir det tempo i front så er sjansene fine.

Vi tar og med 5 Barbarian Division og 11 Always A Star.

Rangering V75-2: A: 3-4-9 B: 11-5 C: 1-2-7-6-10-8

V75-4 - Varmblodshester. 2640 meter voltestart.

Startside: Kun tre hester i volten. 1 Anthony Downs har trolig lyst til å sitte i tet.

1 Anthony Downs. Fra tyve meter tillegg jakter gode hester som 5 Joe Hoe Lee, 6 Kick Off Classic og 9 Umaticaya. Alle disse tre er foreløpig på et høyere nivå enn vår tipsener, men hvor enkelt blir det å hente tyve meter på denne i dag? Vi tror det kan bli en tøff oppgave. Anthony Downs er nemlig i toppform - og det er ingen overdrivelse. Innsatsen sist var svært fin. Satt da med bom fast med massevis av krefter spart på 1.13,7. Det så ut som hesten strotrvides i amerkanervognen. Om hesten er like godt forbedret til dagens løp så blir han ikke enkel å hente inn. Formen har vært der lenge. Han var solid toer bak Thai Navigator femte sist og samme bak Mellby Frodo tredje sist. Vi tror Anthony Downs kan spore dette løpet hjem. Motivert objekt.

På tre av fire bonger spiller vi fem hester. Det er 1 Anthony Downs, 2 Teddy Boy O.K, 5 Joe Hoe Lee, 6 Kick Off Classic og 9 Umaticaya

Rangering V75-4: A: 1 B: 9-6-5-2 C: 10-7-8-3

V75-5/ V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: En åpen startside. Normalt sett så tar 1 Frøken Helmine føringen.

1 Frøken Helmine er en godkjent favoritt her. Når dette tipset skrives, på onsdags formiddag, er hesten spilt på rundt 50 prosent. Det er i overkant mye. To gode innsatser på slutten, med to 29-tider. Det er dog ingen hest vi kjenner for å spille banker til 50 prosent i det her løpet. Det finnes mer enn nok av konkurrenter som har vist fin kapasitet her, og Frøken Helmine er en av dem. Grei favoritt, men ingen banker.

15 Alonso Jenta må bare testes som et objekt her. Rapportene fra trener Nyborg er meget solide. Vi vet jo at denne traveren har møtt på klart tøffere motstand enn dagens tidligere. Hun har vært matchet mot årgangsløpene og møter således overkommelig motstand i dag. Går hesten 26/ 2100 meter som treneren mener, da runder hun veldig mange.

Vi kommer og til å betale for hester som 3 Nelson Andrea, 4 Victoria R, 7 Sjø Bris, 8 Grude Tilla og 11 Tangen Siri.

Rangering V75-5: A: 1-15 B: 8-3-4-7-11-13-14-5 C: 12-9-6-10-2

Merk: Her er det V5-oppstart. Dagens beste banker i denne spillformen kommer ut i V5-5. Det er snakk om et stort løfte i regi Øystein Tjomsland. Nemlig 8 Grisle Odin G.L. Den taper ikke det her.

V75-7/ V5-3/ DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 3 Global U. Neverknow har hyggelig tetsjanser.

7 L.A.'s Magic Moment står onsdags formiddag på to prosent av innsatsene. Det er skivebom av spillerne. Nå vil nok hesten bli mer spilt, men han er klart mer spillbar enn prosentene nå. Dette er en veldig god hest. I det siste løpet hingsten gjorde i fjor ble han tredje i et tøft 3-åringsløp. Noble Super vant foran Catherine's Chevy. L.A.'s Magic Moment årsdebuterte 24. april etter en pause på et halvt år. I vinter virker det som hesten har utviklet seg mye, for årsdebuten var veldig god. Han fulgte High Into The Sky på en imponerende måte. De avsluttet i 10-fart den siste biten og det var en meget god innsats. L.A.'s Magic Moment kom så ut på Bjerke sist og der ble det rygg leder. Inn i mål sitter hesten bom fast og ser helt rå ut. Hvilket toppinntrykk. På to prosent, med disse to løpene i bagasjen, så er dette en svært spillbar traver i løpet. Vår eneste A-hest i løpet.

3 Global U. Nevnerknow kan fort få tet. Hesten er i hyggelig form. Det er favoritten når vi skriver dette tipset, men vi er usikre på denne. Inntrykket var vel ikke så imponerende sist - til tross for seier?

A og B-hestene får plass på alle forslag.

Rangering V75-7: A: 7 B: 4-1-3-9-2 C: 5-8-6-10-12