Vi tror på tre bankere i V75-spillet på Bjerke

Kristian Malmin og hans stallhest i V75-6 har meget gode vinnersjanser. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er naturligvis Bjerkes V75 Bonusomgang som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet onsdag. Men til lunsj jakter Nettavisens formsterke galoppeksperter nye fremganger når Jägersro galoppbane inviterer til både V4 og V5-spill til lunsj.

Det er en fin V75 Bonus fra Bjerke onsdag. På forhånd kan omgangen se noe favorittpreget ut. Vi, som salen, tror nemlig både 3 Ask Major i V75-2 og 1 Bad Nite Call Saul i V75-6 vinner. Med disse to banker blir spillet litt likt hele Norge. Derfor tar vi en sjanse å spiller banker også på 9 Frøyu Petter i V75-5. Da kan vi nemlig jakte de dype smellene i flere av garderingsløpene. Dette gjør bongene våres litt mer verdifulle, for vi vil jo spille etter de store kronene!

Sjekk ut følgende vurderinger:

V75-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.



4 Frick blir favoritten til salen i innledningsløpet. Det kjøper vi etter innsatsen sist. Kusk Østre tok seg da frem til dødens på et tidlig tidspunkt og hadde egentlig full kontroll derfra. Seieren ble veldig enkel. I dag er det ny kusk som aldri har kjørt Frick tidligere. Christina Kjenner. Sistnevnte er flink hun, men det er alltid spennende dette med første gang på en hest. Frick er i veldig form. Han fulgte gode hester på Bjerke nest sist og var sterk til seier i Sverige tredje sist. Det er dog ingen hest jeg føler for å bankerspille i dag. Det er nemlig bedre alternativer i dag. En motivert favoritt kan jeg gå med på at det er.

2 Revenue Endurance er en hest vi liker godt, og som vi venter på. Det er nemlig stor kapasitet i denne. Hamre-traveren galopperte som klink vinner nest sist på Klosterskogen. Nå sist gjorde han en fin opphenting. Lars Fredrik Kolle er dyktig kusk i dette stallmannsløpet. 3 Cool Counter M.E ble annen i løpet Frick vant fra dødens. Cool Counter gjorde det bra og er rask bak bilen. Vallaken har en fin statistikk fra tet, og Josefine Eilertsen, som kusker, gjør det sterkt i sulkyløp. Kan vinne fra tet!

Siden vi bruker tre bankere plukker vi og med oss 1 Color Blind, 6 Kinky Boots, 7 Dippin' Dots, 8 Sam The Man og 10 Camusso.

Rangering V75-1: A: 4-2 B: 3-6-7-8-10-1 C: 5

V75-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

3 Ask Major har en topp vinnersjanse her og blir en av tre bankere for oss denne onsdagskvelden. Dagens motstand er han faktisk veldig mye bedre enn. Det som bekymrer noe er at det er sprint, men det virker som hesten har blitt kvitt disse galoppene nå. Syv starter på rad uten galopp har han gått. Innsatsen sist var meget sterk fra tolvtespor - og det var på sprint! Den dagen slo han enkelt 6 Tronmar, som fort blir andrevalget bak Ask Major her. På Bjerke fra dagens spor tredje sist virket han svært stabil bak bilen. 5-åringen vinner om han går som de siste gangene. Vi tror hardt og mener det er en god vinnersjanse. All in!

Rangering V75-2: A: 3 B: 6 C: 4-1-10-7-2-5-8-9

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

9 Hesby Vilter er en favoritt vi ikke skal ha inn i dag. Flåten-traveren er god, men er helt sårbar i dette løpet. Motstanden er relativt billig for hesten og det er ingen tvil om at dagens oppgave er fin for han. Han er dog ikke den enkleste å kjøre og 4-åringen ser ikke alltid spesielt fin ut. Innsatsen sist nå fra dødens til andreplassen var jo bra. Men forut vinneren, Kjennesgodtut, hva var det egentlig i mot den dagen? Det var ikke mye. Dessuten så det ut som at Kjennesgodtut kunne ha vunnet med tyve meter. Hesby Vilter har en galopprosent på 36 og er ikke helt stabil heller. Vi ser at om hesten traver så er sjansene fine for seier, men vi ser også at hesten kan tape dette. Prøves i mot!

2 Talomen Ø.K har kretsen rundt funnet litt ut av nå. Etter et veldig fint comeback i fjor, så stagnerte det voldsomt for 7-åringen en periode. De siste to innsatsene har vist oss at formen er kraftig på vei opp og at han har noe på gang. Lome Elden-sønnen har fin styrke og kan utfordre favoritten her. 6 Kosebosen ser bare bedre og bedre ut. Morten Pedersen sin springer vant på en sterkt måte sist. Det virket som Åsbjørn Tengsareid hadde et godt tak på 8-åringen. Disse gjenforenes i kveld. Vi må ha med Kosebosen i mot favoritten på alle forslag.

På det aller største forslaget tar vi med de fleste da vi satser på en reel smell. Det rekker uansett langt med A og B-hestene på ranken nedenfor.

Rangering V75-3: A: 9-2 B: 6-8 B/C: 3-5-4 C: 1-10

V75-4 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

3 Onassis M.R blir vårt uttak i denne litt åpne avdelingen. Pine Chip-datteren står nemlig helt nydelig inne i dagens løp. Kun noen hundrelapper unna hva løpet er stengt på faktisk. I tillegg blir hoppa i dag kusket av Vidar Hop. Forutsetningene er dermed veldig fine. Så hva med formen? Martine Sørvik har ikke startet sin hest siden 20. april. På det tidspunktet synes vi hesten hadde hyggelig form. Hun spurtet flott til tredjeplassen nest sist i et løp gode Chio Halbak vant. Hun er ikke lynrask bak bilen, men heller ikke treg. Kommer hun seg i vei og sitter fint til tror vi hun kan overraske. Hun er nemlig bare spilt på fem prosent når dette tipset skrives. Passes.

9 Sophia Frecel bør bli favoritt i dette løpet. Hvis ikke er hun ekstremt spillbar. Hoppa viste nemlig spinnvill form senest. Hun har fartsressurser som egentlig ingen i dagens løp matcher. Det ble galopp på siste bortre i et raskt angrep senest. Inntrykket etterpå til tredjeplassen var virkelig flott. Hun har vist seg noe varierende, men hun var god sist altså!

Vi håper på en smell her og prøver oss med bred gardering. Vi likte inntrykket på 8 Back On Line i Sverige senest. Fullførte da bra og viste form. 12 Viking Ivi har et ille spor, men kanskje kan han få ryggen på Sophia Frecel via sporene? Hesten er mer enn god nok om det skulle klaffe! 5 Bear Man og 7 Divine Salt er begge tidlige garderinger.

Rangering V75-4: A: 3-9 B: 5-8-12-7-1 C: 2-10-4

V75-5/ V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

9 Frøyu Petter tester vi ut som banker her. Vi ble voldsomt imponert av 8-åringen i comebacket på Biri senest. Lome Elden-sønnen kom nemlig ut etter en pause på drøye 9 måneder. Det ble dødens siste 1000-meteren, og i den siste svingen så Pettern ut som en klink vinner. Dessverre maktet ikke kusk Teien Gundersen å holde inne hyperraske Dag Julius lenge nok. Det har ingenting å si at han tapte for denne. Frøyu Petter leverte et kanonløp og er trolig bare enda bedre til dagens løp. Rapportene foran årsdebuten sist var veldig gode og vi forstod hvorfor etter løpene.

I dagens løp står usikre 8 Smedpål i dårlig spor, mens det er flere hester som har tvilsom form her. Normalt sett vil Frøyu Petter innlede i tredje par utvendig og når kusken da setter fart på siste bortre, så tror jeg han blåser alle og vinner kontrollert. Innsatsen sist var nemlig så god! Dette er jo i bunn og grunn en meget god hest. Jeg føler at en tredje banker er påkrevd for å få noe potensial i våre forslag. All in på Frøyu Petter.

Andrevalget vårt blir 7 Todin. Denne er nemlig veldig på gang og er en av de få i feltene som har beviselig form. Hesten så fin ut i Bergen sist. Passes fremover!

Rangering V75-5: A: 9 B: 7-8-3-2-5 C: 4-6-10-1

Merk: Her er det oppstart på V5-spillet. Vår banker blir naturligvis 1 Bad Nite Call Saul i V5-2.

V75-6/ V5-2/ DD-1 - Varmlodshester. 1609 meter autostart.

1 Bad Nite Call Saul blir dagens beste banker fra oss. Vi forstår ikke hvordan denne hesten kan tape sitt løp. Alt ligger til rette for at 5-åringen kan sprinte svært fort i dagens løp. Dessuten står de to verste konkurrentene begge i bakspor. I tillegg har Bad Nite Call Saul vist voldsom starthurtighet. De to siste gangene hesten har stått i dagens spor har han enkelt holdt sporet. I tre av de fire siste gangene har det blitt tet fra førstesporet, og den ene gangen det ikke gikk kjørte ikke kusken noe.

Bad Nite Call Saul årsdebuterte på Biri sist og så veldig fin ut. Etter en kort galopp ut av den første svingen, så fullførte Donato Hanover-sønnen meget sterkt til andreplassen. I dagens løp er det ingen i første rekke som kan trykke opp noe tempo, og dermed vil det fort dempes kraftig. Bad Nite Call Saul kan nok trave en sisterunde på 10-tallet om nødvendig her i kveld. Da hjelper det ikke å hete Harley eller Categorical. All in på Bade Nite Call Saul!

Rangering V75-6: A: 1 B: 9-10 C: 8-2-3-4-6-5

V75-7/ V5-3/ DD-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Vi prøver å gardere den siste avdelingen med en del hester. Og 5 Bulldozer kan være den lite spilte hesten vi får inn. Vi tipper han blir spilt på rundt ti prosent her. Det er innafor. Bulldozer er nemlig virkelig på gang for tiden og en seier er ikke langt unna. Både på Jarlsberg tredje sist, Momarken nest sist og Biri sist har hesten spurtet strålende alle gangene. I dag står hesten i et greit spor og fint inne i løpet pengemessig. Han takler den lange distansen med et ryggløp. Skulle det bare klaffe litt for hesten så tror vi han har en solid spurt å by på. Som ikke altfor mye spilt blir dette vårt uttak i bånn.

9 Galaxy W burde vunnet på Forus sist. Hesten har vist nok av kapasitet til å vinne et løp som dagens og skal regnes tidlig, men hoppa burde som nevnt vunnet sist.1 Lucky Kentucky kjøres i tet. Hesten var god fra den posisjonen nest sist. Fullførte fint fra dødens sist. Vi tror kanskje hesten blir noe snill til slutt over dagens distanse, men det er en hest i form. 3 Dontgiveme Chocolate var bedre enn forventet på Biri sist. Tok da ned Impressive Choice fra dødens. Det var imponerende. Hesten har mye inne og må regnes på nytt. 2 Ghandi B.R satt fast sist og virker til å være på gang. Tas med på de største forslagene.

Rangering V75-7: A: 5 B: 3-9-1-2-7-10 C: 8-11-12-4-6