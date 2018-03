Bjerkekveld med en Bulldozer i hovedrollen

Bulldozer og kusk Gunnar Austevoll jakter sin fjerde strake seier i kveldens V76-3 på Bjerke Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4 Färjestad: Herlig banker og helfrekke objekter til lunsj

Oddstips ishockey: Frisk går for ny triumf

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

En ny herlig travuke er vel i gang med kommende lørdags V75-omgang på Sørlandets travpark som det største sportslige og spillemessige høydepunktet. Verd å merke seg ellers, er at det venter trippel jackpot i V64-spillet på Åby torsdag med gedigne 5 129 623 SEK ekstra i sekserpotten og en meget spennende V75 søndag med stor jackpot på Åby og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdagen byr som vanlig på en herlig utfordrende V76-meny på Bjerke, mens V4-lunsjen i dag den avvikles på Färjestad travbane. Nettavisen har virkelig hatt sving på tipsene de siste dagene og tirsdag ble det nye flotte gevinster.

Flott V4-lunsj på Romme tirsdag

Nettavisens nye travekspert Petter Kristiansen leverte flotte tips til tirsdagens V4-lunsj på Romme. Hans mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 751 kr. Samtlige 19 andelslag på Eksperten gikk inn og totalt ble det 52 269 kr innspilt i lunsjen av en V4-omsetning på ca 12 000 kr.

V65-suksess på Forus

Også tirsdag kveld ble det tipssuksess. Undertegnedes V65-forslag på Nettavisen med innl. pris kr 960 fikk en sekser og 14 femmere og betalte tilbake 4 890 kr. Totalt ble det klaff for 16 andelslag og drøye 80 000 kr innspilt av en V65-omsetning på ca 30 000 kr.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

Kristiansen med herlig treff i DD-spillet

I lunsjen på Halmstad mandag var vår ferske ekspert Petter Kristiansen på hugget. Han mente at andrevalget 4 Randemar R.D hadde en toppsjanse og bankerspilte denne i DD-1. Da 6 Ronzon Face vant den andre avdelingen, fikk vi pene 39,38 i DD-odds. Det minste forslaget på kr 200, betalte ut pene 1 969 kr. Det største forslaget som kostet kr 400 å levere inn, betalte ut 3 938 kr.



15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Da får vi håpe den tipsformen sitter i til kveldens meget spennende V76-omgang på Bjerke. Det er ikke lett å finne en banker i kveld og jeg har grublet frem og tilbake, men endte tilslutt opp med banker i V76-3.

Jakter sin fjerde strake

Det handler om 1 Bulldozer og Gunnar Austevoll. Femåringen som trenes av Hedde E. Assev har alltid vist flott kapasitet, men har utviklet seg ytterligere i vinter og kommer til Bjerke i kveld med tre strake seire. Trener Hedda Assev kunne fortelle undertegnede at de har ventet inn kveldens løp (stengt ved 160 000 og Bulldozer står med 156 044 kr i grunnlag) og at det er årsaken til at det er en drøy måned siden forrige start. Hesten er fortsatt fresh og fin ut hjemme i trening og selv om førstesporet bak startbilen er sjanseartet og at hesten kan bli overflydd, lar jeg det stå til og bankerspiller 1 Bulldozer i V76-3.

Rangering V76-3: A: 1 B: 9-2-6 C: 7-5-10-11-3-4-8-12

Stallkompisene gjør opp?

Frode Hamre-duoen 2 Lobster's Sam og 5 American Cheque skiller seg litt ut i V76-6/DD-1. Jeg setter førstnevnte først på min rangering. Er blitt ti år nå denne kapasitetstraveren og gjorde et mektig seiersløp på Jarlsberg så sent som sist fredag. Bra startsport i kveld og skal ha en flott vinnersjanse igjen.

Årsdebuterende 5 American Cheque er Frodes valg i løpet. Den fireårige amerikaneren gjorde samtlige fem starter i Sverige i fjor og hevdet seg bra der. Har vært syk en periode i fjor høst, men Frode melder om at hesten er godt forberedt. Jeg velger å låse V76-6 på disse to.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 5 C: 1-11-7-6-9-3-4-12-8-10

V76-1 - Kaldblodshester. 4-åringer. 2140 meter voltestart.

30 000 kr venter vinneren av dette fireårsløpet som kun har ni hester til start, fordelt over tre ulike tillegg. Jeg tror tre av 40-meters hestene gjør opp om seieren.

Jeg setter den mest spilte av dem først på min rangering. 5 Øygard Pål har utviklet seg flott de siste månedene og gjorde et kanonløp i V65 sist på Momarken. Havnet i all verdens trafikktrøbbel fra start da og hadde en mil frem til teten runden fra mål. Men etter en strålende sisterunde, galopperte hesten fra seg tredjeplassen oppunder mål.

6 Valle Grim og Trond Lindbak blir den klare spillefavoritten i løpet. Vallaken har stort sett holdt seg på Biri og vunnet sine to siste løp. Møter skjerpet motstand i kveld, men er selvsagt seiersaktuell igjen. 7 Hugo Bäck satt bom fast i lederryggen på vinneren Il Sokken i et V75-løp i Drammen i sin siste start og hadde trolig vunnet det løpet med åpning. Gøran Antonsens svenskfødte fireåring kan ta karrierens første seier i kveld og blir min tredje og siste hest på kupongforslagene i V76-1.

Rangering V76-1: A: 5 B: 6-7 C: 9-8-1-2-4-3

V76-2 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Seiersmaskinen 2 Bob La Chance tapte regelrett som storfavoritt i sitt siste monteløp på Jarlsberg. Den kvelden ble det omstart og utsettelser og hesten ble veldig stri i løpet. Tilbake på sitt beste er det trolig vinneren av V76-2 og Bob La Chance er et bankeralternativ, men innsatsen sist gjør at jeg garderer.

Først med bergensgjesten 7 A.D. Sleipner som har smadret motstanden i sine to eneste monteløp i karrieren hjemme på Bergen travpark. Er storformen konservert er trolig vallaken i stand til å gi favoritten kamp om seieren. 6 Willgo er blitt tolv år gammel, og gjør sin årsdebut i kveld. Henriette Bye forteller om en godt forberedt hest. Tredjevalget.

På de to største V76-forslagene betaler jeg også for 5 Tiffany T.G. (så ut som en vinner i den siste svingen sist, men angrepet ebbet litt ut) og 4 Othello Tilly ( har vist form i travløp og tas med på mistanke).

Rangering V76-2: A: 2 B: 7-6-5-4 C: 1-10-3

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2600 meter autostart.

Et riktig fint kaldblodsløp venter i V76-4 og jeg står på fem hester på de to største V76-forslagene.

5 Mine blir min knepne favoritt. Hovel Helmens vinnervillige hoppe har vunnet 6 av sine 10 løp i karrieren og avsluttet storveis til andre et bra V75-løp sist i Drammen. Hoppa er travsikker og 2600 meter spiller trolig ingen rolle for henne. 2 T.B.'s Trøllgutt dukker opp i regi Anders Lundstrøm Wolden og det er spennende. Er blitt seks år etterhvert, men har kun gjort 14 starter. Wolden er behersket optimist foran kveldens løp.

1 Moe Tyr kunne ikke stå imot gode Lykkje Birk mot mål sist. Nest sist tetvant hesten et V76-løp fra start til mål. Outsider her. 7 Mjølner Zorro står med tre seire på sine fire siste løp. Mjølnerød-traveren møter skjerpet motstand i kveld, men kan vinne igjen. 6 Tangen Elvira gjorde en strålende opphenting sist på Sørlandet og Tjomsland-hoppa skal ikke utelukkes i kveld.

Jeg stenger løpet på disse fem. Men hester som 10 Thale og 9 Battimo er ikke sjanseløse, men jeg fikk ikke råd til dem i kveld.

Rangering V76-4/V5-1: A: 5 B: 2-1-7-6 C: 10-9-11-12-4-8-3

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp venter i dette hoppeløpet, der jeg markerer for tre hester på det aller minste V76-forslaget og seks hester på de tre største V76-forslagene.

1 N.Y. Zesty blir min frekke favoritt. Killingmo-hoppa har endt i tårnet (blitt disket for galopp) i tre av sine fem siste starter. Men i kveld er det tetsjanse og holder hoppa seg på beina, er det bra sjanse for at hun kan lede hele veien sammen med Tom Erik Solberg.

Formsterke 2 St. Florent Decoy blir mitt andrevalg. Forkerud-hoppa stod på strålende til andre fra et vrient tolvtespor,sist på Bergen travpark i et V75-løp. Står klart bedre til spormessig i kveld og kan ta en fortjent seier. 9 Mira Prawo står fint til i niendespor og har gode rygger fra start. Formen er på topp for Gravdal-hoppa.

8 Above From De Hess vant sist, blir klar favoritt i spillet. Men motstanden er skjerpet og startsporet er sjanseartet. Det er det også for formsterke 11 In Håleryd som er avhengig av klaff underveis for å rekke frem. 5 Delicious Dream har et solid maksnivå og blir min siste hest på kupongforslagene.

Rangering V76-5/V5-2: A: 1 B: 2-9-8-11-5 C: 12-7-4-10-3-6

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kveldens V76-omgang avsluttes med et strålende spilleløp og 14 hester til start. Det er mange om beinet,men jeg står på kun to hester på de tre minste V76-forslagene.

2 Troll Solen blir min klare favoritt. Femåringen til stall Hamre var sjanseløs mot en meget opplagt Moe Svarten i Bergen sist, men holdt koken flott til tredje fra dødens. I kveld er det voltestart og spor to, men det skal ikke by på problemer. Jeg synes oppgaven ser svært riktig ut på forhånd og og velger å bankerspille 2 Troll Solen i DD-spillet og bruker også hesten som min V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

8 Horgen Lynet er den store hovedutfordreren. Holder denne seg på beina, er det ingen tvil om at han kan utfordre Troll Solen. Heide Moens kapable femåring galopperte seg bort på Solvalla sist, men feilfritt er han med her.

På de to største V76-forslagene tar jeg med ytterligere to hester. 6 Villas Cato har ikke fått det helt til på slutten. Men er som kjent en tøffing og kan sitte fint på de tidlig i kveld fra sitt sjettespor i volta. Dypvannsfisken 7 Løkki Dino spurtet strålende til tredje sist og får Per Vetle Kals en bra start fra sitt springspor,er ikke tiåringen ueffen her.

V76-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 8-6-7 C: 1-13-3-10-12-5-9-4-14-11