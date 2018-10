Fantastisk jackpotomgang på Bjerke

Brenne Blissi og Åsbjørn Tengsareid blir tung favoritt i V76-4 på Bjerke i kveld. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Det er ingen tvil om at onsdagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt finner sted på Bjerke travbane. Det er dobbel jackpot i V76-spillet og formidable 1 987 076 kr ekstra i sjuerpotten. Det betyr at en eventuell alenebong kan hente ut ca 3,5 mill kr. Som vanlig på onsdagene er det også galopp til lunsj og denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap. Det er både V4 og en helt egen V5-omgang på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Løpene på Bjerke denne onsdagen er akkurat sånn det skal være når vi har en stor jackpotomgang foran oss. Det er flere felt som er jevne og vi tror syv rette vil gi stor utbetaling i dag. To bankere er en nødevendighet, og det har vi funnet.

Sjekk ut følgende V76-analyser:

V76-3: 2 Annie's Boy har gode vinnersjanser i den tredje avdelingen. Hesten er raskere bak bilen enn mange tror. På Bjerke fjerde sist er han kun en lengde bak Thai Donato etter 50 meter. Mens på Klosterskogen femte sist er han meget fint med fra start. På Sørlandet sjette sist er han side om side med Royal Baby fra start, og var tidlig å finne i rygg leder. I dag tror jeg Tengsareid, som i dag kusker fordi Høitomt er på ferie, tar seg tidlig fremover. Og da bør Annie's Boy ha respekt nok til å kjøre seg til tet. Jeg tviler på at verken 1 Frascati B.R eller 4 Spicy Challenger vil ta i mot. Annie's Boy er i veldig god form, og har faktisk ikke gjort et dårlig løp på lange stunder. Hesten har vært et stort forvandlingsnummer i Tor Olaf Halle sin regi. Innsatsen sist i et løp på over 4000 meter på Momarken var strålende. Hesten reiste faktisk fra konkurrentene ned oppløpet. Hingsten er rett og slett ekstremt god, og er i toppform. Alt ligger til rette for at han legger på til tre strake, og den femte seieren på seks forsøk. All in og dagens beste banker i V76-spillet.

Rangering V76-3: A: 2 B: 5-1-4-10-6 C: 11-7-8-9-3

V76-4:

Startside: Kun fire hester i startvolten i den fjerde avdelingen. 3 Alessandra har vist fin fart tidligere og er tetfavoritt. Ikke en veldig viktig startside dette.

Vår andre banker for dagen blir 11 Brenne Blissi. Formen til Brenne-traveren er helt enorm for tiden. Nå er altså Lykkje Borka blitt strøket. Vi skulle bruke to hester i dette løpet, og er altså nå ikke i tvil. Vi tror Brenne Blissi vinner dette løpet. Det blir vanskelig å stå i mot Brenne Blissi ned oppløpet i dag. Lome Elden-datteren har fire strake seire, og har vært kanongod den seneste tiden. Før løpet nest sist så hun faktisk ikke spesielt fin ut i forkant, men til tross for dette tok hun enkelt av seg løpet. Hun er rett og slett rå, og med ryggreise til det gjenstår 3-400 meter blir hun meget vrien å stå i mot. Dagens nest beste banker!

Rangering V76-4: A: 11 B: 9-7-5 C: 3-1-6-2-4-8

Husk at spillformen V5 starter opp i dette løpet. Vi bankerspiller 11 Brenne Blissi i V5-1. I V5-avslutningen så er 10 Nelson Sandra tidlig aktuell. I øyeblikket er hesten altfor lite spilt, men hesten var strålende første gang ut for Frode Hamre sist. Det var en helt ny utgave av Nelson Sandra. Med lignende innsats kan hoppa fint vinne V5-5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En vanskelig startside å regne på dette. Det er hester som har svært lite rutine, og det er egentlig få som har vist noe ordentlig fart bak bilen. Det er foreløpig 7 Frozen Sun som har vist størst fart bak bilen, mens 3 Ilena Bonanza var hyggelig fra syvendesporet nest sist. Det var første starten i karrieren, og om Midtfjeld trykker til i dag bør det dreie seg om en hyggelig tetsjanse. Om han ikke tar seg direkte til tet med hoppa, bør han kunne kjøre seg dit tidlig.

10 Aida Boy. Vi har naturligvis sjekket opp denne i arkivet for dere. Og det vi kan si er at det dreier seg om en finfin traver. Det som er vrient med dansker som starter i disse løpene, er at vi vet lite om hvordan motstanden han har møtt på så langt er i forhold til dagens løp på Bjerke. Inntrykket vi har fått av Dahlgaard-traveren er hvertfall veldig fint. Det virker som en traver med rett innstilling.

Vallaken har gått tre løp så langt, og første gang ut ble det en enkel seier etter dødens den siste runden. En finfin prestasjon. Nest sist ble den regelrett tatt ned av en 13-oddsser, men disse to var milevis foran de andre. Nå sist måtte hesten trave hele løpet i dødens, men det gjorde ingen verdens ting. Aida Boy vant sprettlett. Han møter ikke all verden til motstand i dag, og utifra innsatsene han har gjort har han hyggelig vinnersjanser. Klart førstevalg. Og for dere som vil gå kort i den første avdelingen, er dette en alenestrek.

Vi har dog ikke tenkt til å gjøre det. Andrevalget blir uten tvil 3 Ilena Bonanza. Midtfjeld-traveren har vist utvikling i de to løpene hun har gått. Nå sist ble hun sterk toer kun en nese bak Antibes Decoy. Sistnevnte står med to strake. Jeg mener Midtfjeld-traveren kan sitte tidlig i tet, og da er hoppa tidlig aktuell. ¨

Disse to er gode, men husk at dette er 3-åringer. Det er en alder der hestene på ingen måte er stabile, og vi har gang på gang sett det smelle i disse løpene. Vi kommer til å gardere bredt ut på de større forslagene. På de aller minste får, i tillegg til de to nevnte ovenfor, 1 Orlando G.M og 6 S.K.'s Iron Lady. Førstnevnte er en finfin traver, men vi frykter at førstesporet kan bli en felle. Går han i trav er han mer enn god nok.

Rangering V76-1: A: 10 B: 3-1-6 B/C: 9-7-8-12-11-5 C: 4-2

V76-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Dette er en meget artig startside. Alle åtte har nemlig vist fin fart bak bilen. Litt av nøkkelen tror jeg Kristian Malmin sitter på bak 1 Laylock Classic. Han sier i fagpressen at han tror på trippelplass med klaff. Man skal ta det med en klype salt, men det høres jo ikke ut som ambisjoner om tetkjøring. 2 Demerara er rask, men ikke noe lyn de aller første metrene. Både 5 Whisky Voice og 6 Roberto Brazz har store ambisjoner i dette løpet, og vil komme fort utenfra. Jeg har faktisk latt meg imponere av 5 Whisky Voice bak bilen. 5-åringen side om side med raske Boynton tredje sist, mens han enkelt tok tet i V75 nå sist. Det bør være god sjanse på å hente en lengde på Demerara for Pedersen. Sistnevnte slipper neppe teten om han får den. Trolig får 6 Roberto Brazz dødens.

5 Whisky Voice. Denne Thai Tanic-sønnen er ingen enkel traver å forstå seg på. Han varierer i prestasjonen, men de dagene hesten er god er han virkelig en flott traver. Det fikk vi se på Bjerke tredje sist. Det var ikke altfor hard motstand i det V76-løpet, men hesten ble utsatt for et voldsomt press underveis, og sto for det. 11,3 første 500-meteren ble til 1.12,3 den første 1000-meteren. Det er meget fort. Men Whisky Voice vant enkelt. Hesten var ikke spesielt god fra dødens nå sist, men glem det. Jeg tror vi får se en bedre utgave av hesten i dag. Har han en god dag, og kommer seg til tet her, så kan han fint vinne. Regnes som et helfrekt førstevalg.

6 Roberto Brazz stod for en enorm prestasjon nå sist. Han var knallgod til seier fra dødens i et V75-løp. Det var dog langt fra et sterkt V75-løp, men innsatsen var uansett ikke noe å si på. Brenne-traveren har funnet toppformen nå, og kan faktisk vinne dagens løp fra dødens. En A-hest sammen med 5. 9 Encore Un Sisu var meget god sist. Han gjorde faktisk en av sine bedre innsatser i karrieren slikt vi ser det.

Disse tre hestene skiller seg en del ut for oss, men det finnes klare garderingshester her. 1 Laylock Classic og 2 Demerara. Det er kun Demerara som får plass på den største bongen. Førstnevnte får jeg ikke råd til, men det er en gardering.

Rangering V76-2: A: 5-6 B: 9-2 C: 1-12-7-3-4-8-10

Husk at spillformen V5 starter opp i dette løpet. Vi bankerspiller 11 Brenne Blissi i V5-1. I V5-avslutningen så er 10 Nelson Sandra tidlig aktuell. I øyeblikket er hesten altfor lite spilt, men hesten var strålende første gang ut for Frode Hamre sist. Det var en helt ny utgave av Nelson Sandra. Med lignende innsats kan hoppa fint vinne V5-5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V76-5/ V5-2 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Det er gode muligheter for at 5 Bear Man sitter tidlig i tet her. Hestene som står i 1-4 har ikke vist voldsom fart bak bilen, og det er uten tvil 5 Bear Man som har vist mest. Om alt går rett for seg er tetsjansene store. Vi tror dog at denne hesten er best på sprint, og han behøver ikke lede rundt om. Men tetsjansene er som sagt gode. 3 Positano kan klare rygg leder.

5 Bear Man. Dette er en lovende 4-åring, som har vist fine ting i løpsbanen. Han blir favoritt i dag, og det er ingen utsette på det. Han har veldig fine forutsetninger, men vi er litt skeptisk til mellomdistanse. Måten hesten vant på nest sist på Jarlsberg var meget solid. Innsatsen var strålende og en hest som S.K.'s Mystic Titan kunne ikke ta seg forbi. Vi har dog sett andre sider av Bear Man tidligere. Blant annet på Bjerke tredje sist da han enkelt tok tet, og fikk styre i et svakt tempo underveis. Det endte med at hesten ble spurtslått av Millman i et svakt travløp. Bear Man kan bli hissig i tet, og da er det ikke mye krefter igjen til slutt. Han var heller ikke spesielt god fra dødens fjerde sist. Om hesten er rolig og viser like fin form som nå sist er det klare vinnersjanser, men jeg er noe skeptisk.

9 Gaga B.R duger langt i et løp som dette, og bør ha en hyggelig sjanse til å vinne. Det er dog en hest som har galoppert i to av de siste tre så det er minsutegn rundt hesten. Innsatsen i derbykvaliken nest sist var uansett veldig sterk. Det ble en enkel seier fra tet. I finalen rullet hesten over i galopp midt i den første svingen. Dagen var spolert, men om Gaga B.R er på nivå med da hun vant nest sist blir det vrient å stå i mot her.

I tillegg til disse to synes jeg hester som 2 Easy To Win, 8 Giggs B.R, 11 Kajsa Nosto og 12 Weinberry skal på forslagene. Førstnevnte er jeg spent på, for det er ingen tvil om at den hesten har fin kapasitet. Med litt klaff kan han vinne. 8 Giggs B.R er en 3-prosenter onsdags morgen, og selv om Wolden-traveren har skuffet oss den siste tiden er han god nok. Vi venter på at hesten skal finne tilbake til formen, for dette er nemlig en hest som er bedre enn vist.

Jeg tror ikke 4 Cosmic Carpenter (tredjevalg onsdags morgen) er god nok.

Rangering V76-5: A: 9-5 B: 8-2-12-11 C: 3-6-7-1-4-10

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmblodshester 2100 meter autostart.



Artikkelen var nærmest ferdig og skulle til å publisere, men da ble Lykkje Borka strøket, og det skapte en del utfordringer. Dermed spiller vi nå Brenne Blissi banker, og tar med en hest i mot Nora Noark (var dagens nest beste banker før strykningen)

Nora Noark har en toppsjanse til å vinne. Til tross for at hun fikk på seg 110 000 sist. Hun er et ordentlig forvandlingsnummer. Hesten har vært enorm i de to siste sulkyløpene, og hun er også ganske rask bak bilen. Det ligger an til tidlig tet i dette løpet, da jeg tror svenskegjesten 1 Felicity Sisu er fornøyd med et ryggløp. Men jeg tar med en hest sist til i mot.

Det er 10 Luxury Tile. Denne hesten er klart best skoløs, og det blir nok den balansen i dag. Hoppa er i enorm for tiden, og blir det skoløs kan hun fint vinne dette.

Disse to hestene har finfin mulighet til å gjøre opp, og vi tror det holder med to hester.

Rangering V76-6: 2-10 B: 9-10-6-12-3-4 C: 5-11-7-8

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Frøyu Pelle er rask og skal ha gode tetsjanser. Først og fremst så er det 6 Kuven Storm som kan utfordre. Sistnevnte er nok klart best med et ryggløp, og er mer enn nok fornøyd med rygg leder. Jeg tror 1 forsvarer sporet og vil sitte foran.

2 Hvalstad Odin. Dette er, slikt vi ser det, dagens beste objekt. Selvfølgelig avhenger det litt av hvor mye hesten blir spilt, men onsdags morgen er dette en 16-prosenter. Da er det et solid spill. Hesten vinner nemlig dette løpet oftere enn det han er spilt til i øyeblikket.

Hvalstad Odin har gjort fem starter i regi Jens Kristian Brenne. Første gang ut på Momarken får han godkjent. Moe Odin-sønnen blir tredje etter en fin spurt. Han gikk så rett ut og tok en veldig enkel seier på Årjäng fjerde sist. Tredje sist sitter 7-åringen langt bak, men leverer en spinnvill sluttspurt. Han hentet masse på Alm Nagano og Alsaker Pumbaa ned oppløpet. Den siste 500-meteren travet hesten på 22-tallet. Nest sist sitter hesten bom fast, og galopperer på oppløpet. Kusken kjørte et dårlig løp. Hvalstad Odin var nemlig dønn overlegen konkurrentene sine, og det løpet skulle han fått vunnet. Nå sist ble det galopp. Etter dette er Brenne-traveren behandlet, og jeg forventer en finfin innsats. Mitt førstevalg i løpet!

Havlstad Odin er ikke til å stole på. Løpet er ganske åpent, og jeg mener en del garderinger kreves! 3 Rolf Martin og 10 Valle Storm får plass på alle bonger. Mens på de større bongene tar jeg og med 1 Frøyu Pelle. Denne kan lede lenge. 6 Kuven Storm og 11 Hugo Bäck er og aktuelle på gardering.

Rangering V76-7: A: 2 B: 3-10-1-6-11 B/C: 9-12 C: 7-4-5

Vi spiller Hvalstad Odin alene i DD-spillet, og spiller naturligvis to hester i den første avdelingen. Nora Noark og Luxury Tile.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.