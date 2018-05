Frøyu Petter viser vei på Bjerke

Nils-Erik Frøhaug, avbildet bak Frøyu Petter her, lar Geir Vegard Gundsersen kuske hesten hans om dagen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi nærmer oss en fantastisk travhelg. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund med blant annet Copenhagen Cup der Ferrari B.R. er det store norske håpet. Før den tid skal vi blant annet gjennom en onsdag som også denne onsdagen byr på galopp til lunsj og V76-trav fra Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Øvrevoll som er vertskap for det internasjonale lunsjkonseptet og landets eneste galoppbane byr på både V4 og V5.

Vi gleder oss stort til dagens omgang fra hovedstadsbanen Bjerke. V76-omgangen er som vanlig meget spennende spillemessig. Vi har jobbet frem to meget flotte bankere, som bør ha meget god sjanse mot dagens motstand. Det finnes flere meget spillbare objekter. Det beste objektet kommer ut i den andre avdelingen.



Han er bedre enn disse hestene

Hesten jeg snakker om er 6 Frøyu Petter i V76-5. Dagens motstand er Frøhaug-traveren bedre enn. Jeg er ikke i det minste tvil om det. 7-åringen er også i solid form for tiden, og jeg er nøler ikke, jeg går all in på 6 Frøyu Petter.

Jeg registrerer at 1 Mira blir hardt betrodd etter det siste løpet hesten gjorde på Biri. Min mening er at Frøyu Petter er tyve meter bedre enn førstnevnte. Frøyu Petter var veldig god i den nest siste starten på Bjerke. Da tapte han på målfoto for hester som Rolf Martin, Valle Storm og Battimo. Pettern ble derfor hardt betrodd på Momarken for to uker siden. Der spant den fine Lome Elden-sønnen rett til tet. Derfra ble seieren meget enkel, og inntrykket på hesten var strålende. Kringeland Enok, som er en god traver i grunnlaget, hadde ingen mulighet til å gå i nærkamp med Frøyu Petter. Geir Vegard Gundersen, som kusker Frøyu Petter, har et meget godt tak på hesten. Jeg tror 6 Frøyu Petter er en vinner uansett hvordan dette løpet blir kjørt, og mener det er en god banker i både V76- og V5 spillet. '

Vinner uten tull

Etter å ha sett på en stund på V76-7, kom jeg frem til at 10 Valle Ask har en kjempesjanse til å vinne. Jeg mener det er en god banker. Hesten har galoppert i to av 13 løp hittil, og faren for noe slikt er svært liten. Han viste i fjor at han er en bedre traver enn det trolig andrevalget i dette løpet 5 Balder Mollyn. Sistnevnte skal ha ryggløp underveis, og jeg håper Tom Erik Solberg sender frem til dødens på første bortre.

Løpet Moe Odin-sønnen leverte i sin siste start var meget sterkt. En for dagen het Thorbjørn Jansson hadde lyst til å kjøre i tet med Zietor. Det er grunnen for at Valle Ask ikke vant Kongepokalen den dagen. Innsatsen til Solberg-traveren var uansett helt rå. Han holdt meget godt stand, og var ikke slått av Lome Diamant eller Tekno Eld før midt på oppløpet. Det er ingen i dagens felt som kan gjøre om en slik innsats. Det føler jeg meg trygg på. Dette er hesten med best kapasitet i feltet. I dag kommer han ut i amerikanervogn. Jeg tror det er en vinner, selv fra bakspor. Dagens nest beste banker i V76-spillet dette. Det blir naturligvis banker i DD-spillet også.

Rangering V76-7: A: 10 B: 5-3-11 C: 1-9-8-4-2-7-6-12

V76-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Startside: 3 Jerkeld Frøya viste god fart fra start på Jarlsberg sist. Blåste bare til tet da. Jeg tror sistnevnte har meget gode tetsjanser. 1 Hålands Prinsen sitter trolig i lederryggen. 5 Haffel Kuling kan være tidlig å finne utvendig for 3, og da tror jeg sistnevnte får overta.



7 Trons Vilje. Jeg mener dette er feltets beste hest på ren kapasitet. Vallaken kommer nå ut etter en åtte måneder lang pause. I fjor rakk Lome Elden-sønnen kun å gjøre to løp. Han startet ikke å gå løp før i august i fjor. 7-åringen var dog meget godt forberedt da han kom til start på Klosterskogen i august. Han galopperte som klink vinner langt foran annenhesten. Gangen etter i Drammen galopperte han nok en gang som vinner i den siste svingen. I 2016 startet han åtte ganger, og vant hele fire ganger. Blant seirene var et V75-løp. Her slo Trons Vilje hester som Vesle Maia, Gyri Gutten og Oriola. Gangen før på Bjerke var hester som Villas Cato, Homme Hera og Mjølner Allvinn slått. Dagens motstand er perfekt for Trons Vilje, og traver hun underveis og til slutt, tror vi det er snakk om en god vinnersjanse.

10 Ruskeli Blesa og 15 Tinas Odin får og plass på alt av forslag. Førstnevnte måtte sette inn angrepet for tidlig i den siste starten, og ble sliten. 6 Smiths Iver og 11 Troll Ess er og garderinger i løpet, selv om jeg rangerer disse bak de tre første på ranken.

Rangering V76-1: A: 7 B: 10-15 B/C: 6-11-5-8-4 C: 14-13-9-12-2-3-1

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Onassis M.R er rask ut, og forsvarer sporet fra start. Sistnevnte skal dog ikke sitte i tet underveis i dag. Jeg ser for meg at 5 Love Me E.P blir tatt forsiktig med ut i dag, da det ble galopp i den første svingen sist. 7 Masserati G.T kommer garantert fort utenifra, og jeg tror faktisk sistnevnte kan få overta teten fra 1 tidlig. Masserati G.T blir min tetfavoritt.



7 Masserati G.T. Denne må bare prøves som objekt i dette løpet. Hoppa har utviklet seg mye den siste tiden, og virkelig sett fin ut i de to løpene hun har gjort etter pausen. Første gang ut på Bjerke holder hun meget bra til andreplassen bak Logical Mystic. Nå sist på Jarlsberg galopperer Masseratien fra start, og taper 40-50 meter. Hoppa tar igjen feltet, og går en meget solid sisterunde. Jeg klokket faktisk sisterunden til underkant av 14-tallet. I dagens løp tror jeg hoppa kan blåse til tet, om kusk Malmin er på hugget. Fra tet tror jeg storfavoritten 9 Ourastile skal få slite med å slå mitt objekt.



5 Love Me E.P og 9 Ourastile får og plass på forslagene. Det samme gjør enda en Anderssen/Malmin-traver. 11 Alpha Credit R.R kom ut etter fire måneder pause i lunsjtravet på Bjerke for to uker siden. Der rekordforbedret hun seg med sterke 3,7 sekunder. Hun må regnes i dette løpet.

Rangering V76-2: A: 7 B: 9-5-11 C: 8-3-4-6-10-12-2-1

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tror 2 S.K`s Spartacus og 5 Rocket Man gjør opp om teten. Førstnevnte makter nok å holde ute Rocket Man, men jeg tror Kjetil Roe slipper til sistnevnte tidlig. Derfor blir Rocket Man hesten jeg tror sitter i tet underveis.



5 Rocket Man. Dette blir mitt førstevalg i løpet. Jeg synes vallaken har et meget fint løp foran seg i dag. Juliano Star-sønnen galopperte i årsdebuten på Bjerke for en uke siden. Kusken mente han ble sjenert på startsiden. I fjorårets sesong gikk Wolden-traveren flere meget solide løp, mot gode hester. Han ble blant annet annen bak Gilbert B.R nest sist. Slo da flere gode hester. Kommer 4-åringen seg til tet i dag, så er dette hesten å slå. Selv om Mikkelborg-traveren 9 Xita Lavec var veldig god sist, tror jeg den må være enda et hakk bedre for å slå Rocket Man fra dødens i kveld.



2 S.K`s Spartacus får trolig et meget fint løp her. Dette er en veldig god traver. Hesten til Kjetil Roe var og meget solid i sin siste start på Sørlandet etter galopp. Kan vinne fra rygg leder. 9 Xita Lavec skal naturligvis regnes, og blir et klart andrevalg. Hesten var meget god sist.

Rangering V76-3: A: 5 B: 9-2-10-11 C: 6-7-8-4-3-1

V76-4/ V5-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 1 Nora Noark løste meget flott tredje sist fra sjettesporet. Blåste til tet da. Tjomsland varsler offensivt opplegg med 7 Believe La Marc, så vi kan vente oss en luftig startside. Jeg tror dog 1 Nora Noark makter å forsvare sporet. 5 Dreamy Queen viste og god fart i Drammen sist, men jeg tror ikke hoppa kan matche de raskeste den første hundremeteren her.



5 Dreamy Queen. Dette blir mitt soleklare førstevalg i løpet. Hoppa etter Dream Vacation hadde en lang pause fra september i fjor til februar i år. Etter løpet i februar hadde hun en ny to måneders pause. Hun kom så ut på Bjerke i et V75-løp nest sist. Hun satt langt bak underveis, men avslutningen var lysende. Hun gikk virkelig flott inn i mål, og bekreftet storform. Det var derfor lite overraskende at Dreamy Queen vant lunsjløpet i Drammen etter største behag sist. Hun så rå ut over målgang for dagen. Jeg tørr å påstå at hest mot hest så er Dreamy Queen klart bedre enn favoritten Nora Noark. Dreamy Queen blir satt først på ranken, og det kan for de aller tøffeste være en helfrekk banker.

10 Avenue Boulevard er en god traver på sitt beste. Det fikk vi se på Bjerke i fjor for etdrøyt år siden. Hun har fått to løp i kroppen etter veldig lang pause nå. Selv om hun har galoppert seg bort i begge de løpene, må vi passe henne fremover. Det samme gjelder 9 Boleyn Ground, som leverte en sugende avslutning sist. Vi skal passe på denne i dag. Rangering V76-4: A: 5 B: 10-9-1-7-12-8 C: 3-11-2-4-6



V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Det trolig scenarioet er at 2 Donatomite blåser til tet, og setter opp et tøft tempo. Blir hesten stri kan det gå styggfort den første 500 meteren. 1 Ultimate Photo vil gjøre alt for å klare lederryggen.



Jeg velger å dra frem 7 Pebbe Simoni i dagens eliteløp på Bjerke. 11-åringen er nemlig ikke mye dårligere enn verken Donatomite eller Cokstile. I fjor den 20. september var hesten kun en halv lengde unna å slå, også den gang, storfavoritten Donatomite på Bjerke i et lignende løp som dagens. At Pebbe Simoni skal være så mye mindre spilt enn favoritten i dette løpet er feil. Karoline Krogh-Hansen-traveren har holdt toppformen meget lenge nå. Det er i de løpene hesten kan avvente spurten til det gjenstår 2-300 meter han er klart best. Det kan fort skje i dag, og jeg anbefaler alle å ta med Pebbe Simoni på forslagene i kveld.

5 Cokstile har kommet hjem fra Frankrike, og har trent meget sterkt en lengre tid nå. Jeg gleder meg til å se hesten i dette løpet. Jan Kristian Waaler er kjent for å ha hestene sine i orden. Jeg tror fjorårets derbyvinner helt klart kan vinne dette løpet. 2 Donatomite skal selvfølgelig regnes på alt av forslag. Han er mer enn god nok. Jeg mener dog det ikke skiller all verden på han og flere av dagens konkurrenter. Rangering V76-6: A: 7-5 B: 2-4-6 C: 3-1-8