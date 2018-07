Gulljackpot og NM i V75-omgangen på Biri

Lionel og Gøran Antonsen har nytt store fremganger sammen. Lørdag skal de forsvare NM-tittelen fra i fjor. Foto: Per Wahlberg / TT / NTB scanpix Foto: Per Wahlberg / Tt (NTB scanpix)

Det er ingen tvil om at dagens V75-omgang på Biri ser lettløst ut. Det er dog et stort men her. I trav skjer det veldig ofte uforutsette ting som man ikke kan analysere seg frem til. Derfor kan det fint gi fine penger for syv rette i dag. Det er et stort potensiale i denne omgangen, og ikke glem at det er gulljackpot her. Førstepotten dobles når spillet stenges, og det er mulighet for å vinne utrolige 18 millioner. Spill før 15:00.

Petter med DD-klaff på Bjerke 24. juli

Ingen klarte syv rette denne onsdagen. Og på en dag der begge våre bankere kom på andreplass, var det svært gledelig at DD-spillet suste inn. Petter Kristiansen mente Revenue Lavec hadde en topp vinnermulighet i den andre dagens dobbel-avdelingen. Det stemte, og sistnevnte blåste konkurrentene. Det største DD-forslaget var på 300 kroner for dagen, og betalte ut strålende 2839 kroner. Håper det var fler som tok rygg her.

Lerum med siste info V75-suksess på Sørlandet 21. juli!

Valle Mattis var vår hovedbaker på Sørlandet lørdag, men den ble dessverre kun toer bak Garli Moe Garlin. På siste info bongene våre ble det imidlertid suksess, og samtlige siste info bonger (29 bonger) suste inn. Nesten alle bonger kostet fra Kr.1 000 til Kr.2 000, og disse betalte ut fra Kr.5 535 til Kr.5 625,-.

Dagens omgang, som de fleste tror blir lettløst, har vært det stikk motsatte i de to foregående årene. I fjor ga syv rette over hundre tusen, og det etter at Lionel innfridde som favoritt i fjorårets utgave av norgesmesterskapet. Lykkje Borka vant og som et førstevalg, spilt på over 40 prosent. For to år siden var det ingen spillere som maktet å få syv rette. Da vant altså Glen Ord Superb og Ultimate Photo som store favoritter. Ikke fortvil folkens, for i V75-spillet er det alltid muligheter.

Før V75-omgangen starter det opp, som vanlig på lørdager, et V5-spill. Det er to V5-løp før V75 begynner.

V5-1: Et åpent løp der mange av hestene galopperer en hel del. En hest jeg vil dere skal passe opp for er 7 Fridtjof. Denne viser stor fremgang for hvert løp den går for tiden. Undertegnede var tilstede på Momarken, der hesten startet nest sist, og han varmet strålende for dagen. Nå sist i Drammen har han kun gode Førsteslåtten foran seg i mål. Fridtjof spurtet veldig bra da åpningen åpenbarte seg. Må passes. Det er dog et løp der jeg krysser for mange hester.

V5-2: Ikke et lettløst løp dette, og garderinger kreves. 5 Maestro er en helt grei favoritt, og har en hyggelig vinnersjanse. Men dette er ingen blåser. Det er kun en hyggelig traver.

Jeg skal virkelig advare dere for et dypt objekt. Bergenshesten 9 Lucky Showman tar turen til Biri, og jeg forstår hvorfor. Hesten avsluttet nemlig forrykende i sin siste start. Inntrykket ned oppløpet var rett og slett strålende. Det var en formbeskjed som må tas på største alvor. Kusk Mats-Andre Rasmussen har ikke vunnet løp enda, og det er normalt veldig vanskelig å få inn dette. Men jeg må advare dere for spurten hesten viste sist.

Ja, også vi bruker 2 Hillary B.R i V75-1. Det er en helt enorm traver. Noe helt utenom det vanlige, og hoppa vinner dette løpet. Vi har og funnet en banker til, og det er snakk om 14 Brenne Blissi i V75-2. Denne har en meget fin oppgave foran seg. Flere av løpene er svært fine, og vi har funnet frem til en hel del fine objekter. Vi har og en klar tanke om hvordan norgesmesterskapet går for seg!

Sjekk ut følgende V75-analyser til Biri:

V75-1/ V5-3 - Varmblodshester. Prinsesse Märtha Louises pokalløp hoppeavdeling. 2100 meter autostart.

2 Hillary B.R. For en enorm traver dette er. Hoppa er, etter min mening og mange andres, norges beste hoppe i øyeblikket. Hun vet selvfølgelig ikke hvordan det føles å tape et travløp, og trolig forblir det sånn i lengre tid. Måten Muscle Hill-datteren vant på Jarlsberg nest sist, var mildt sagt imponerende. Kusk Magnus Teien tok det rolig ut, men kjørte seg til tet etter 8-900 meter. Derfra var det en hest i banen, og den siste 500-meteren ble klokket til sterke 11,1. Hoppa var like fin på Biri sist. Nei, dette er ikke snakk om saken. 2 Hillary B.R er dagens beste banker i V75 og V5-spillet.

Rangering V75-1: A: 2 B: 3-9-7-1-10-11-4-5-12-6

V75-2/ V5-4 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 2100 meter voltestart.

Startside: Nomalt skal 4 Lygna Lotte ha fine tetsjanser. Hoppa er rask i volten, men vil neppe sitte foran. Tidlig fremme er nok 10 Mailund Jerva fra sitt springspor. Jeg tror sistnevnte sitter i tet etter 500 kjørte meter.

Da er spørsmålet, klarer 14 Brenne Blissi å hente inn 10 Mailund Jerva? Ja. Dette føler jeg meg ganske sikker på, og mot dagens motstand kommer jeg neppe til å spille i mot Brenne-traveren. Oppgaven Brenne Blissi har foran seg er utrolig fin. Hoppa møter på hester hun normalt er mye bedre enn. Formen til denne traveren til er helt enorm for tiden. Har formen egentlig vært bedre enn nå? Hun så rålekker ut ved seieren på Forus tredje sist. Da var det en lignende oppgave som dagens. Når det gjenstod en runde sendte kusk Tengsareid hesten i tredjespor. Til tross for at hun ble litt hindret på siste bortre, og at det var langt frem med 500 meter igjen, var hun knallgod vinner av løpet. Den desidert beste hesten.

Lome Elden-datteren var minst like god på Hagmyren nest sist. Hun vant så lett det er mulig å vinne et travløp. Det var et inntrykk litt utenom det vanlige. Nå sist på Sørlandet var hun ute mot hester som Ulsrud Tea og Åsrud Vilja i norgesmesterskapet på Sørlandet. Åsbjørn Tengsareid styrte Brenne Blissi rett ned i fjerde innvendig, noe som var tydelig planlagt. Dessverre satt Arvesølv, som var meget svak for dagen, foran henne. Det endte med at hun ble sittende bom fast. Inntrykket var dog ekstremt fint også denne gang på Brenne Blissi. Dagens motstand skal hun slå, og særlig med den formen som Brenne-traveren har nå. Jeg finner ingen av strekhestene som spillbare. Og tyve meter på disse hestene skal hun hente. 14 Brenne Blissi blir dagens nest beste banker for meg.

Rangering V75-2: A: 14 B: 12-15 C: 1-3-7-4-6-8-13-11 D: 2-5-9

V75-3/ V5-5 - Varmblodshester. NM Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Startside: En mildt sagt spennende startside dette. 1 Global Talk skal ha ryggløp, men hvem er først fremme hos sistnevnte? Det er ingen tvil om at 6 I Love Paris har møtt raske hester, men denne er ikke brennkvikk, og må kjøre seg til tet om hun skal ta seg dit. 2 Charisma K.W og 4 Lady Lane er begge raske hester, men hvor rask er egentlig 5 Calina bak bilen? Sist så det nemlig ikke ut som Akselsen kjørte mye med henne. Jeg føler meg ganske sikker på at denne hoppa kan åpne voldsomt fort i dette løpet, og I Love Paris skal ha store problemer med å hente en lengde på denne direkten.

Noen favoritter må vi prøve å jobbe vekk, og 6 I Love Paris blir en slik en. Det spørs jo selvfølgelig litt på hvordan løpet blir kjørt. Om hun skulle få tet uten sverdslag av Calina eller noen andre, vinner hun trolig. Jeg håper dog noen har lyst til å prøve seg, og da sikter jeg spesielt til Hamre med Calina. 6 I Love Paris var dog veldig fin sist bak Heavy Sound og Sorbet. Innsatsen var strålende. Hun har møtt på veldig gode hester, og skal regnes som en favoirtt, men ingen banker i dag.

5 Calina. Denne her er svært god, men hvor god? Tenk om hun skulle komme seg til tet. Og Jepson, som kusker I Love Paris, må nøye seg med dødens. Det hadde vært utrolig morro, for da tror jeg Calina har en finfin vinnersjanse. Hamre-traveren gjorde et glimrende løp i finalen av Jarlsberg Grand Prix sist. Frode Hamre meldte på forhånd at amerikanervognen skulle på, og at han hadde gjort noen få endringer. Fagmann Hamre hadde virkelig stelt henne i ordning. Å vinne det løpet fra dødens, når stallkamerat Normandie Royal fikk et silkeløp i ryggen, det er rett og slett en enorm innsats. Det blir nok ganske sikkert samme utstyr i dag, og jeg mener denne skal regnes tidlig. Fra tet tror jeg vinnersjansen er fin faktisk, selv mot I Love Paris.

9 Etna B.R. Dette er min frekke tredjehest i løpet. Hvilken innsats denne leverte på Bjerke sist. Hun var den eneste traveren som kunne ta opp jakten etter suverene Code Bon. Etna B.R så enorm ut før løpet også. Det var en formbeskjed som må virkelig tas på alvor. Nå er denne virkelig god, og jeg mener som lite spil at dette er en hest som skal på alt av bonger. Det samme skal 8 This Is It. Hun har vært en stund i Frankrike nå, og er veldig god på sitt beste. Hun var god toer etter en solid langspurt tredje sist på en ukjent fransk bane. 4 Lady Lane så morsk ut på Sørlandet sist, og er en av de som får plass på alle forslag.

Rangering V75-3: A: 6-5 B: 9-8-4 B/C: 2-3 C: 1-11-10-7

V75-4/ V4-1 - Varmblodshester. Prinsesse Märtha Louises pokalløp. 1609 meter autostart.

Startside: En svært artig startside dette. Jeg har nå brukt veldig lang tid på å studere det alle lurer på, hvem tar tet av 1 Royal Muscle og 2 Catherine's Chevy? Min mening er at 1 Royal Muscle forsvarer sporet sitt. Hamre-traveren er ennå ikke blitt kjørt for fullt med, og måten denne åpnet på sist var veldig imponerende. At Catherine's Chevy er veldig rask vet vi, men jeg tror det blir svært vanskelig å hente en lengde på 1 Royal Muscle, når den i dag kommer til å bli laddet for fullt med.

1 Royal Muscle. Dette er den jeg tror størst på i dette løpet. At vi skal få se og nyte slike hester som Royal Muscle er virkelig en glede. Dette er en kanon, en stor kanon. Fire løp har endt i fire enkle seiere så langt. Nest sist på Bjerke sto han i åttendespor bak bilen, men var å finne i dødens etter 4-500 meter. Hamre trykket på i dødens og ut av den siste svingen tok han over føringen. Derfra ble det en sjarmørettape for den flotte Muscle Mass-sønnen. Ikke bare er det mye styrke i denne hesten, det er og svært høy toppfart. Det fikk vi se sist i kvalifiseringen til dagens finale. Royal Muscle åpnet enormt fort bak bilen. Da var løpet som ventet over. Hesten vant sprettlett. Dette er en traver som er litt lat enda, men når kusk Hamre ber om mer, så tar han virkelig tak i det. Dette er det som kjennetegner de hestene som virkelig blir gode, for de sparer seg i det lengste. Om mitt startsidescenario stemmer, så er vinnersjansene for Hamre-traveren svært fine.

2 Catherine's Chevy. Nok en enorm traver dette. Hesten til Rorgermoen har ikke akkurat gjort mye feil så langt. Han satt bom fast på Solvalla tredje sist, og har sett strålende ut i de to startene etterpå. Sist i kvalifiseringen bare sprintet han unna en så god hest som 9 L.J.'s Musclemadness ned oppløpet. Inntrykket var rålekkert. Uavhengig av hvordan startsiden går, så er Catherine's Chevy selvfølgelig en av de hestene man tar på forslagene. Sammen med 1 Royal Muscle er dette de to beste hestene i løpet.

Jeg har tro på at disse to kanonene har en god sjanse til å gjøre opp om seieren. Det er dog en traver til jeg vil dere skal se litt opp for i dette løpet. Tredjehesten er nemlig 5 Thai Explosive. Denne 3-åringen kom ut under Jarlsberg-helgen, og vant sprettlett. Det var løpsdebuten til hesten, og det gikk store ord om Explosive Matter-sønnen i forkant. Nå sist i kvalifiseringen ble jeg skuffet over innsatsen fra andre utvendig til tredjeplassen. Det var et godt stykke frem til Royal Muscle for dagen. Jeg vet dog at hesten ikke var frisk den dagen, og slet med magen sin. Til tross for dette ble han tredje i løpet. Om mageproblemene er borte, og hesten er tilbake på topp, kan han vinne dette. Må med som en tredjehest.

Fjerdehesten er 3 Stoletheshow. Sistnevnte holder et fint nivå, og er ikke langt unna 1 og 2 kapasitetsmessig. Om favorittene kjører hardt i front, og denne får et optimalt løp kan han vinne. Merk: I dette løpet starter V4-spillet opp.

Rangering V75-4: A: 1 B: 2-5-3 B/C: 4-9-6-10 C: 12-7-11-8

V75-5/ V4-2 - Kaldblodshester. Kaldblodscupen. 2609 meter

autostart.

Startside: 3 Kvikk Tojo har veldig fine tetsjanser. Denne skal dog ikke sitte foran, og kommer til å slippe teten tidlig. Om 6 Bråtnesfaks er på hugget, bør han ha fine muligheter på å ta seg forbi både Vetle Petter og Eidshaugasjerven. Dette blir min tetfavoritt.

6 Bråtnesfaks. Dette er en strålende traver, og på kapasitet er han ikke en meter dårligere enn favoritten Vetle Petter. Bråtnesfaks satt sist inn på oppløpet på Momarken sist. Heidi Moen sin traver spurtet helt rått til andreplassen, rett bak Vetle Petter. Innsatsen var femstjerners. Järvsöfaks-sønnen har kapasitet som rekker veldig langt, og om mitt tetscenario stemmer her, så skal det en meget god prestasjon av de andre for å tukte Bråtnesfaks. Jeg håper Magnus Teien tørr å satse litt fra start. Selv om Gundersen har galoppert med hesten tidligere, så synes jeg han har et godt tak på hesten. Mitt soleklare førstevalg i løpet dette.

4 Eidshaugsjerven skal og regnes veldig tidlig. Sist, i samme løp som Vetle Petter og Bråtnesfaks, ble hesten kjørt veldig passivt. Hingsten fikk åpning midt på oppløpet og spurtet fint. Dette er ingen hest som kan akselere på sekundet, men styrken er stor. Åsajerven-sønnen duger langt i et løp som dette. Regnes rett bak Bråtnesfaks. Det samme skal selvfølgelig 2 Vetle Petter. Røren sin meget gode traver er i spinnvill form for tiden. Innsatsen hesten leverte sist på Biri var meget sterk. Vetle Petter får som oftest tunge turer, men tåler det. Regnes som en het vinnerkandidat.



En fjerdehest kan være 5 Mjølner Fokus. Også denne var ute i samløp med de tre nevnte hestene ovenfor sist. Mjølner Fokus spurtet storartet og viste at han duger i denne klassen. Med maksimalt løp underveis kan denne hesten spurte inn til seier. 1 Lome Gant er femtehest, men trolig ikke god nok i dette løpet. Han er dog sterk og kan gå i en jevn fart lenge.

Rangering V75-5: A: 6 B: 4-2-5-1 C: 9-3-7

V75-6/V4-3 / DD-1 - NM varmblods. 2609 meter autostart.

Startside: Jeg tror 4 Photo Lavec har meget gode sjanser til å blåse til tet. Hvem er så fremme først og overtar teten? 2 Lionel er raskere enn hovedopponent 1 Evil Enok M.E. Lionel var ikke langt unna hester som Charrua Forlan og Francais du Gull sist. Men hvor rask kan hesten åpne med Antonsen i sulkyen? Sist på Jarlsberg tok kusken bare opp. I dag blir det vel kjøring, men jeg kjøper ikke helt den at Antonsen og Lionel bare skal kjøre seg til tet på et tidlig tidspunkt her. Det kan og bli galopp. Om Brækken, som kusker 1 Evil Enok M.E virkelig prøver å ladde, tar da Lionel en lengde? Det er jeg jammen meg ikke sikker på. Husk at Brækken-traveren holdt like godt følge med Charrua Forland på Solvalla tredje sist. Da åpnet trøner-hesten svært fort. Jeg tror helt klart 1 Evil Enok M.E kan gi favoritten kamp om teten.



1 Evil Enok M.E. Dette blir mitt førstevalg i dette løpet. Ja, 2 Lionel vant dette løpet i fjor og er en solid traver, men jeg føler ikke at denne er mye dårligere. 5-åringen har virkelig utviklet seg flott den siste tiden. På Solvalla tredje sist blir altså hesten fjerde på en 09-tid, og det uten å fungere travmessig. Det er en helt rå prestasjon, og det viser bare hvor god denne er. På Bjerke nest sist spurter hesten sinnsykt til andre i Oslo Grand Prix. Hesten står nå som vinner av det løpet, da vinneren er tatt for doping. Evil Enok M.E galopperte i den nest siste svingen på Jarlsberg sist. Det var utrolig synd, for hesten så helt enorm ut for dagen. Uten galoppen kunne han ha vunnet. Over mål kom hesten med stor fart, og det var alt annet enn tomt for krefter. Jeg faller mer og mer for denne hesten, og mener han skal regnes som et førstevalg i løpet.



2 Lionel. Evenyrhesten til Gøran Antonsen. Det var meget klokt av kretsen rundt hesten og sette denne til Daniel Reden. Det har virkelig gitt hesten et ekstra gir. Det har blitt to galopper på slutten nå. Sist var det uhell inne i bildet, og det er bare å glemme. Jeg har dog ikke glemt hvor lite jeg likte at han galopperte i den siste svingen nest sist. Det er ikke bra. Jeg er faktisk usikker på formen til hesten for tiden. Det skal dog sies at Reden, som er trener i Sverige, har en helt enorm evne til å få hestene klare til viktige løp. Lionel regnes på alle spill.



Skulle Lionel galoppere og det blir feil for Evil Enok M.E, så kan jeg se for meg en hest til i dette løpet. Det er snakk om 10 El Diablo B.R. denne traveren er ekstremt god på sitt beste, men har slitt kraftig med å finne seg selv på en god stund nå. Sist var det dog stor fremgang å spore. Han tok enkelt ned Queer Fish, og det så tilsynelatende veldig enkelt ut. Om noe uventet skulle intreffe med de to favorittene, er dette den klare tredjehesten i løpet.



Flere kommer jeg ikke til å betale for.

Rangering V75-6: A: 1-2 B: 10 C: 4-5-12-11-6-7-9-3

V75-7/V4-4/ DD-2 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Magnums Othello åpnet svært positivt fra førstesporet nest sist, og holdt enkelt teten. Holder han ute 7 Tekno Teddy da? Det tror jeg ikke. Sistnevnte er brennhurtig, men det er ikke Magnums Othello. Jeg ser for meg at Tekno Teddy blåser til tet her.

2 Grislefaksen G.L. Dette er en svært god traver, som jeg virkelig har sansen for. Husk at denne galopperte bort en tredjeplass i derbykvalik i Østersund nå sist. Uten den galoppen hadde hesten aldri vært med i dagens løp. Og uten den galoppen hadde hesten vært en av kandidatene til å vinne det svenske derbyet. Hesten står helt ypperlig inne i dette løpet, med bare noen få tusenlapper unna å gå over. Min personlig mening er at dette er feltets soleklart beste hest. Innsatsene Järvsøfaks-sønnen har levert så langt i karrieren har vært strålende. Åtte starter har han rukket å gjøre. Fem seiere har det blitt. Fjerde sist på Momarken avgjør hesten veldig enkelt, og bare reiser fra en såpass god hest som Prins C.K.

Løpet der Mjølnerød-traveren har imponert meg mest så langt er egentlig nest sist på Rättvik. Da følger han derbytoeren Tekno Eld ned hele oppløpet, og matcher farten til sistnevnte på en fin måte. Ned det oppløpet kjørte disse to hestene i 23-fart. Nå sist ble det litt mye av det gode, og hesten galopperte. Det var nok svært surt for Mjølnerød, da en derbyplass gikk skeis. I dag er det Ole Christian Kjenner som kusker hesten, og det er ikke noe minus. Sistnevnte er meget dyktig, og kjenner Mjølnerød-hestene veldig godt, da han jobber på stallen. 2 Grislefaksen G.L blir den klare favoritten min i avslutningsløpet. Jeg bankerspiller hesten i DD-spillet, og på de minste V4-bongene.



Videre i V75-spillet får 1 Magnums Othello, 4 Langlands Odin, 5 T.B.'s Trøllgutt og 7 Tekno Odin plass på alt av bonger. Jeg er spent på hvor lenge Tekno Teddy makter å lede dette løpet. Hesten var svært god til seier fra tet i Sverige sist. Holdt da unna for nettop 5 T.B.'s Trøllgutt. Sistnevnte gjorde dog et sterkt løp fra dødens til andreplassen. Førstnevnte, altså 1 Magnums Othello, var strålende sist. Dette blir andrevalget mitt i løpet. En riktig fin hest dette.

Rangering V75-7: A: 2 B: 1-7-4-5 C: 10-12-6-9 D: 8-3-11