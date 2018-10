Hamre fortsetter seiersmarsjen på Bjerke

Eikfaksen er i strålende form for tiden. Innfrir han som favoritt i V76-7? Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Onsdag byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Sveriges storstue for galopp, Bro Park, som er vertskap og det er både V4 og V5 på menyen. Til kvelden er det som vanlig Bjerke travbane som står som arrangør av V76-løpene her hjemme.

Til tross for at V65-bankeren Brenne Blessa ikke innfridde i går, ble det opptur i dagens dobbel-spillet. DD-bankeren Sugar Road (12,7% - 8,62 i vinnerodds) vant enkelt fra tet. I den første avdelingen vant 12 Tangen Frikk, og det ga oss en odds på 12,98. For dere som tok rygg på det største forslaget til 400 kroner, kunne da glede seg over 2596 kroner tilbake. Nå skal vi ha fullt fokus på Bjerke.

Gnistrende omgang venter på Bjerke. Det er ikke lettløst, og vi mener at to bankere er det eneste riktig. Heller ikke glem at det er 359 277 kroner ekstra til en alenevinner.

Sjekk ut følgende analyser:

V76-7: 5 Eikfaksen er i finfin form, og i tillegg så er det Vidar Hop som setter seg opp bak Hamre-traveren. Dette liker jeg veldig godt. Nest sist ble det en for tøff innledning for vallaken. En første 500-meter på 20,2 satt i over oppløpet. Det var nærmest helt naturlig at hesten stoppet opp. Nå sist ble det en noe billigere førsterunde, og hesten kjempet strålende ned oppløpet. Kusk Hop jobbet han først over mål. Dagens spor i volten bør sørge for tidlig tet for Eikfaksen. Fra tet vil det ikke bli noe særlig tempo av dette, og får vi en førsterunde på 25 eller kanskje 26-tallet skal vinnersjansene være store for Moe Odin-sønnen. Jeg mener dette er en god vinnersjanse. All in i både V76 og V5-spillet.

Rangering V76-7: A: 5 B: 1-11-4-10-8-2-6 C: 7-12-3-9-13

V76-4: 3 Winmecredit. Dette blir dagens nest beste banker for meg. Den herlige 11-åringen liker seg godt i monte, og har et veldig fint løp foran seg i dag. Credit Winner-sønnen så lekker ut på Klosterskogen sist, med dagens rytter Roya Haghighat. Jeg tror at Winmecredit har en stor tetsjanse i dette løpet, og fra den posisjonen så sliter jeg veldig med å se han tape dette løpet. Winmecredit er enorm på å forsvare seg, og selv om han har blitt 11 år virker det som innstillingen fortsatt er tilstede. I juli, eller fjerde sist, så var han veldig nære med å bli nummer to bak Photo Lavec. Da var det ikke langt fra at Sejr Gammelsbæk var slått. Han har fortsatt klassen inne, men det virker som det er monte han har seirene å hente fremover. Frode Hamre trener hesten, og da kommer de alltid vel forberedt til start. Dagens andre banker dette.

Rangering V76-4: A: 3 B: 7-5 C: 2-1-6-8-4



V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: 1 Ludvig H.M har masse fart i kroppen, og har utvilsomt en god tetsjanse. Det blir spennende å følge Vidar Hop i volten med 4 Mo Line. Jeg tror dog 1 har store muligheter til å forsvare sporet.

4 Mo Line. Denne finner jeg interessant i innledningsløpet. Hoppa får nye kusk i dag, men det har trolig ikke mye å si. Tom Erik Solberg har kjørt hoppa veldig bra tidligere. I dag er det Vidar Hop opp. Mo Line virker til å være i veldig fin form for tiden, og jeg synes innsatsen nest sist på Bjerke var solid. Alm Viktor-datteren satt i andre par utvendig og ble sendt i angrep med en drøy runde igjen. Deretter tok hun seg frem til dødens, og derfra var seieren aldri i fare. Hun tok ned en såpass god traver som Lome Bajas, og i tilegg hold Mo Line unna for Dæmro Kjempen. Etter dette løpet har begge de to sistnevnte vunnet hvert sitt løp. Hun er usikker Killingmo-hoppa, men uten galopp har hun en fin oppgave i dag. Hun står ypperlig inne i løpet. Motivert førstevalg!

På alle bonger får også 3 T.B.'s Minar plass. Denne satt bom fast sist, og er således litt spennende. 1 Ludvig H.M har ikke prestert bra i sine tre siste starter her til lands, men adskillig bedre i Sverige på slutten. Må dog med fra et fint spor, men jeg er usikker. 7 Solstad Stjernen ble for pigg i Mjølnerød-debuten sist, men med et ryggløp i dag skal han passes. 11 Hommes Ferrari skal og tidlig med på alle bonger.

Rangering V76-1: A: 4 B: 3-11-7-1 C: 10-8-6-2-5-9

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Easy To Win er neppe rask nok til å forsvare innersporet sitt her. Trolig så blåser 3 Naughtybynature forbi og overtar teten tidlig. Etter seieren i Sverige sist, tror jeg Østre prøver i tet med denne.

9 Le Rapide. Dette er en hest jeg liker veldig godt. Han kommer i dag ut etter en pause på syv uker. Revnue-sønnen har vist tegn på stor styrke. Første gang ut ble det en kontrollert seier, mens gangen etter ble han tatt i mot. Dermed måtte han avgjøre fra dødens, og det gjorde 4-åringen på enkleste vis. Så, nest sist i Drammen, gikk han på et målfototap. Nå sist var han muligens ikke helt på topp, men hesten ble tross alt fjerde fra dødens mot ganske så gode hester. Jeg tror Le Rapide, men Magnus Teien Gundersen som kusk i dag, har fine muligheter til å runde denne gjengen. Bortsett fra 1 Easy To Win er kapasiteten større.

1 Easy To Win. Selv om han blir overflydd skal hesten regnes veldig tidlig. Han er god denne, og mot dagens motstand har han en klar vinnersjanse. På de to minste bongene spiller jeg 1 og 9. På de større bongene tar jeg med 3 Naughtybynature og 10 Pique.

Rangering V76-2: A: 9-1 B: 10-3 B/C: 2-6 C: 11-5-4-12-7-8

V76-3 - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart.

Startside: Det er ingen tvil om at 6 H.C Blesen har en finfin tetsjanse fra sitt springspor. 7 Turbofaksen vil komme utenfra og får enten rygg leder eller dødens, men det spørs hvor godt kusken treffer starten.

6 H.C Blesen. Normalt sett så har denne hesten en meget hyggelig vinnersjanse, men jeg lar meg bekymre av de siste innsatsene til hesten. Om han er tilbake på topp i dag, så tror jeg det er grøny lys. Men de to siste innsatsene har ikke vært gode. Treneren mener noe av grunnen kan være for lav blodprosent. Det ryktes om at hesten trener bra. Tilbake i form så er det en finfin sjanse, og for dere som tror han er det i dag, til tross for de siste innsatsene kan bankerspille hesten. Jeg går dog i mot. Motivert førstevalg i løpet er det uansett.

7 Turbofaksen. Om Connie Engebråthen skulle treffe starten fint her, så er denne seiersaktuell. Nest sist sitter han fast og ser veldig fin ut på Klosterskogen. Han gikk godkjent til tredjeplassen i Drammen nå sist. Forutsetningene er veldig fine i dag, og styrke er det nok av i denne traveren. Jeg håper kusken treffer startern, og ikke blir hengende i sporene. Dette er objektet i løpet.

Videre får og 8 Lygne Odine og 9 Sitje Rapp plass på alle bonger. Jeg mener disse fire hestene skiller seg ut.

Rangering V76-3: A: 6-7 B: 9-8 C: 3-4-2-1-10-5

V76-5/ V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Southwind Gizzel er veldig rask og har en god tetsjanse. Men i dag er det mellomdistanse og derfor er spørsmålet om kusk og trener Rennesvik vil sitte foran? Jeg tror han velger å sitte foran underveis. 1 Eye Of The Tiger N.L kan muligens klare rygg leder.

8 Xante. Denne har jeg virkelig lyst til å advare for. Før forrige start på Bjerke, der hesten spurtet svært sterkt til tredjeplassen mot gode hester i et V76-løp, skrev jeg følgende:

Dette er en traver jeg har hatt sansen for lenge. Det er på tide at denne hesten har blitt flyttet til Østlandet, og kan hyppigere delta i V76 og V75 der det er større pengepremier. I debuten for Tengsareid på Bjerke sist var hesten kanongod. Det var akkurat det inntrykket jeg forventet meg av hesten. Til tross for at hovedopponenten Riccochet Face slet med hjulet var det sterkt og vinne løpet på den måten Xante gjorde. Det er ingen tvil om at han har hevdet seg i regibytte. Det var og noe jeg trodde ville slå positivt ut. Om hesten er enda et hakk bedre i dagens løp, ser jeg på ingen måte bort i fra at han legger på til to strake her. Dette er en meget sterk traver som har mye ugjort.

Med den gode innsatsen sist, så mener jeg hesten er meget spennende her. Han skal passes veldig tidlig. Onsdag morgen er det en 4-prosenter, og det er spinnvilt.

1 Eye Of The Tiger N.L, 2 Southwind Gizzel og 4 Listas Manboy får plass på alle bonger. På den aller største bongen får alle bortsett fra 5 Lass Labero og 7 Synjo Diva plass. Skal man spille to hester i løpet er det Xante og Listas Manboy som er hestene, men jeg mener man kommer langt med fire hester.

Rangering V76-5: A: 8 B: 4-1-2 B/C: 9-|10-6-3 C: 5-7

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En åpen startside venter oss i den sjette avdelingen. 3 Towanda's Classic viste fin fart på Biri nest sist, men i dag kommer det opp en ny urutinert kusk. 6 Riva Renn er rask og har en meget god kusk. Jeg håper denne kjøres for fullt med, for da er faktisk tetsjansene ganske så fine. 6 er min tetfavoritt, men skulle denne bli tatt opp, så er det 3 Towanda's Classic som trolig kan kjøre seg tidlig til tet.

6 Riva Renn er ei god hoppe som kan mye i sine lyse stunder. I dag så er det Adrian Solberg Akselsen som kusker hoppa, og dette anser jeg som et stort pluss. Jeg synes Eilefsen har kjørt hesten bra, men det er ingen tvil om at Akselsen er en mer rutiner og bedre kusk. Riva Renn er i ferd med å komme i ordentlig god form nå. Hun har startet tre ganger etter en fire måneders pause. Tredje sist gikk hun solid etter sen åpning. Nest sist spurtet hun svært sterkt til andreplassen. Exciting Chip, som vant V75-løp på Leangen for en stund siden, vant løpet. Riva Renn har veldig fin kapasitet, og med ny kusk må jeg bare advare dere for denne. En 8-prosenter onsdag morgen. Det er spillbart!

3 Towanda's Classic og 8 Amazing Case får plass på alt av bonger. Sistnevnte er en av de bedre i dette feltet, og selv om sporet er dårlig så er Hamre-traveren tidlig aktuell. På tre av fire bonger får og 2 Denali, 4 Selma Frecel og 11 Pearl Street plass. Jeg tror dette rekker langt.

Merk også at i DD-spillet prøver jeg meg på to rekker. 6 Riva Renn og 8 Amazing Case i den første avdelingen, og da mot Eikfaksen i den andre.

Rangering V76-6: A: 6-8 B: 3-2-11-4 C: 12-9-5-1-10-7

