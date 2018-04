Kun en av Hamres to storfavoritter innfrir

Frode Hamre sender flere gode hester til start, og er høyaktuell i V76-spillet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende onsdag står foran oss med både galopp og trav på menyen. Spillemessig er det naturligvis V76-omgangen på Bjerke som har størst interesse. det er siste onsdag i april og det er ensbetydende med at Bonuspotten skal fordeles på alle med sju rette. 814 032 kr venter derfor ekstra i sjuerpotten. Til lunsj er det galopp fra Bro Park i Sverige, og her er det både V4 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kanontips på Bjerke onsdag 18. april:

Det var virkelig nære storgevinst Bjerkes store jackpotomgang V76-spillet onsdag. På to andelslag som begge het PettersSisteJackpot ble det fem seksere:

PettersSisteJackpotV76 6 - fire andeler a kr 500. Her bankerspilte jeg 4 Mietor i V76-5 og 1 Solkongen i V76-6 og dette betalte tilbake flotte 18 820 kr.

På PetterSisteJackpot V76 7- seks andeler a kr 332, bankerspilte jeg 1 Solkongen i V76-6 og 10 Double Spin i V76-7 og også dette andelslaget betalte tilbake flotte 18 820 kr.



En sekser på det største V76-forslaget på Nettavisen

Med hovedbanker på 4 Mietor i V76-5 og andrebanker på 5 Faks Blæsen i V76-2, ble det i det minste en sekser på det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 890). Seks rette betalte tilbake 3 764 kr.

Lerum med spillfest i Harstad 21. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

Nå skal resten dreie seg om Bjerke og en meget spennende V76-omgang. Sist onsdag var vi nære på å spille inn store penger. Jeg har funnet meg to bankere i V76-spillet.



Magnus på Hamre-traver

At 4 Going Transs R i V76-2 blir kusket av unge lovende Magnus Teien Gundersen er ikke negativt. Sistnevnte har et meget godt tak på 5-åringen. Teien har kusket hesten åtte ganger, og fasiten er fire seire, en annen og to tredjeplasser. Jeg ser for meg at vallaken får skli til tet i dette feltet. 1 Tulle Ringhøj og 3 Escape Boko er raske hester, men jeg tror begge disse er fornøyde med ryggen til Hamre-traveren, og vil uansett hvem av dem som sitter i tet slippe etter 2-300 meter. Formen til Going Transs R er meget god for tiden. Nederlenderen måtte trave i dødens nest sist på Sørlandet. Da maktet ikke Muscle Mass-sønnen å ta ned Anthony Downs, men han gikk et veldig fint løp til andreplassen. Hesten var strålende til seier tredje sist i Bergen i et V75-løp. Dette er en veldig fin traver med flott utstråling. For meg virker det som det er en traver som kan ta store steg fremover. Utviklingen går virkelig i riktig retning, og om mitt startsidescenario stemmer tror jeg ikke 4 Going Transs R taper dette løpet. I en spillemessig vrien omgang blir dette dagens beste banker i både V4- og V76 spillet.

Rangering V76-2/ V4-4: A: 4 B: 3-1-2-11-10-8-7 C: 9-5-6

PS: V4-spillet starter opp allerede 18:10.



Mattis og Magnus

Jeg tror V76-5 blir en fartsfest. Det er dags for at 2 Myhreng Brage skal bli kjørt i tet med. 3 Eikfaksen vil naturligvis prøve for tet, men jeg tviler på at førstnevnte slipper. Dermed skal dette løpet bli helt riktig for 10 Valle Mattis.



Valle Mattis har gjort fire løp i Heidi Moen regi og har blitt ekstremt mye forbedret. Fjerde sist på Momarken vant han enkelt fra tet. Det var ikke et dårlig travløp. Hester som Jærvinn S.K, Bokli Teddy og Bilbo B.S var sjanseløse. I starten etter i Drammen var hesten nok en gang overlegen sine konkurrenter, og inntrykket var det som satt igjen på minnet. Hesten så rett og slett helt rå ut. Det var så dags for start i et V75-løp på Färjestad nest sist. Mattis gikk et rått løp etter startgalopp. 1.23,8 klokket jeg sisterunden til Moen-traveren. Det jeg likte spesielt godt var at inn i mål så fortsatte hesten å ta i for fullt. Det viser om god vilje og en godt trent hest. Voltestart er neppe noe for Valle Mattis, for det endte nemlig i galopp på Bjerke sist også. Innsatsen etter galoppen var nok en gang strålende og hesten gikk med full fart inn i mål. I dag kommer skoene på igjen og det er bilstart. Dette skal gjøre hesten mer travsikker. Blir løpet slik jeg tror underveis, skal sjansene for at 10 Valle Mattis vinner være svært store. Dagens nest beste banker for meg. Dette blir V5-bankeren.



V76-1. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Il Sokken har meget gode tetsjanser og er å finne i tet på et tidlig tidspunkt. Treneren melder at kusken tar taktikken, og jeg kan ikke tenke meg at offensive Magnus Teien Gundersen slipper teten med 2 Il Sokken. Merk at 8 Hugo Bäck har startet bak bilen to ganger, og ved begge annledningene har favoritten galoppert på et tidlig tidspunkt. Dagens utgangsposisjon tror jeg kan by på problemer for Antonsen sin traver.

11 Tako Ø.K blir mitt helfrekke objekt i V76-1. Mye av grunnen til dette er at med dagens utgangsposisjon så vil Undem-traveren få et helt riktig løp. Sist ble hesten kjørt i tet med i Drammen. Han gjorde som han har gjor før, og ga seg helt da det gjenstod litt under 100 meter. At ikke hesten vant det løpet, tror jeg ikke har noe med at han er sliten å gjøre. Det går på psyken. Jeg tror nemlig formen til Tekno Odin-sønnen er ganske fin. Han satt bom fast bak Krovar nest sist på Jarlsberg, og hadde trolig vunnet det løpet med åpning. Vallaken så strålende ut for dagen. 5-åringen er klart best med et ryggløp i det lengste, noe han vil få i dag. I morgentimene på onsdag er hesten spilt på to prosent. 11 Tako Ø.K blir førstevalget mitt i løpet.

2 Il Sokken, 3 Edens Odin, 5 Rådim Faksen og 9 Gonagas Rebell får og alle plass på på forslagene. Jeg tror førstnevnte vil prestere mye bedre i dag enn sist, da hadde han en dårlig dag.

Rangering V76-1/ V4-3: A: 11 B: 2-3-5-9 B/C: 1 C: 7-4-10-6 D: 12



V76-3. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Love Me E.P er på ingen måte lynrask fra start. Fjerde sist på Biri hentet 4 Cocktail`s Hangover en lengde på Love Me E.P. 2 Camorra er og raskere enn 1 fra start og med tanke på at 4 Cocktail`s Hangover er stallkamerat med 2 Camorra, tror jeg sistnevnte enten tar seg til tet eller får overta fra 4 tidlig. Antonsen er optimist med sistnevnte og jeg blir ikke overrasket om denne sitter i tet underveis. 1 Love Me E.P vil nok teste for tet etterhvert.

10 Xita Lavec er en god traver som skal duge langt i dette løpet. Hesten har gjort en start i Norge hittil. I det løpet på Bjerke galopperte Mikkelborg-hoppa bak startbilen og vi fikk aldri se kapasiteten hennes. Før det løpet sjekket jeg opp hva 4-åringen hadde gjort i Sverige tidligere i karrieren. Hun hadde møtt på veldig gode hester, og blitt matchet mot noen av de beste i årgangen. Hoppa har dog ikke hevdet seg i disse løpene, men blitt herdet på en fin måte. Etter galoppen på Bjerke måtte hoppa ut i prøveløp på Bjerke. Undertegnede var tilstede og fulgte hesten nøye. Jeg likte inntrykket veldig godt. Mikkelborg tok det rolig og fulgte ikke Charisma K.W som gikk en 15-tid i prøveløpet. Da Mikkelborg ba Xita Lavec springe ned oppløpet tok hun virkelig i og gikk i mål med full fart. Jeg klokket sisterunden til en høy 16-tid. Jeg tror mange kan bli overrasket over hvor god denne hesten egentlig er når hun går feilfritt. 10 Xita Lavec er løpets klare objekt.



Jeg har og likt 7 Glennis Attack. Hesten som debuterer for Pål Buer virker til å inneha ganske god kapasitet. Buer ville aldri sendt hesten til start i dette løpet, hadde han ikke hatt ambisjoner. Hesten var ute på Momarken nest sist og galopperte da det gjenstod 500 meter. Da satt hoppa bom fast. Hun viste fin fart etter galoppen også. 5-åringen gikk så et meget sterkt løp i et V75-løp på Åby i januar. Dette er mitt klare andrevalg og hesten skal på alle forslag. 1 Love Me E.P er på gang for tiden, og spurtet meget sterkt sist. Det er klart Wolden-traveren kan vinne dette løpet, men hun møter noen gode og er ingen banker. 5 Hearthammer har og vist god kapasitet og får plass på forslagene.

Rangering V76-3: A: 10 B: 7-1-5-12 C: 2-9-4-6-11-8



V76-4. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Norva Young forsvarer sporet. Så vil både 2 Marino D.V og 4 Laser Tile teste etter 100 meter. Jeg tror sistnevnte er raskest og tar seg forbi 2. Dermed får Malmin overta tidlig og sitter i tet underveis med Laser Tile. Klarer Blekkan å svare ut Laser Tile, blir det tøff kjøring. Jeg tror dog ikke hardt på dette.



3 A.D Sleipner er hesten jeg tror klart mest på i V76-4. Jeg mener dette er feltets beste hest. 6-åringen har gjort flere gode innsatser den siste tiden. Fjerde sist måtte hesten trave store deler av løpet i dødens i et V75-løp i Bergen. Distansen var da voksne 3000 meter. Vallaken ble så sendt til Bjerke for start i et monteløp. Her ble han sittende bom fast og så helpigg ut over mål. Det var så dags for start i langløpet under Klosterskogen Grand Prix-helgen. 6-åringen gikk forrykende og galopperer bort en andreplass og 60 000 50 meter fra mål. Nå sist var det dags for monteløp igjen. Great Challenger-sønnen ble nok en gang ridd meget passivt, men kom i mål med overlydsfart og så svært fin ut. Jeg tror at hesten kan vinne dagens løp fra dødens. Herman Tvedt har et godt tak på vallaken og jeg mener dette skal være løpets førstevalg.



4 Laser Tile gjorde flere meget gode løp i fjor. Han har vinnerskalle denne 5-åringen. I dag kommer han ut første gang etter pause. Et klart andrevalg. 7 King Senator får og plass på alle forslag. Denne hesten tar store steg hele tiden. Sist gjorde Mr.Commisioner-sønnen et mektig løp. Kom i mål med full fart etter en tøff sisterunde. Tredjevalg.

Rangering V76-4/ V5-1: A: 3 B: 4-7-2-5-12 C: 11-9-6-1-10-8

V76-6. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tror hardt på at 4 No Limit L.A blåser forbi hestene innenfor seg og tar hånd om teten tidlig. Det er heller ingen hester utenifra som kan krige med Midtfjeld-traveren om teten. Jeg tror ikke 8 N.Y Coeur De Soleil blir satset med fra start, og da kan jeg ikke se hvem som skal lage noe tempo utvendig for No Limit.

4 No Limit L.A er en traver jeg liker meget godt. Hesten er best på sprintdistanse, men går også dagens distanse om ikke det går altor fort den første runden. Formen til 8-åringen virker til å være meget god for tiden. Varenne-sønnen satt bom fast i Färjestad fjerde sist. Hesten vant enkelt fra tet tredje sist i et V76-løp. Han var meget god til andreplassen bak Viking Va Bene nest sist. Da var han også med på en del kjøring i starten. Nå sist ble han tatt ned av Gigant Innvaley som var ekstremt godt forberedt etter pause. Det er ingen skam å tape for sistnevnte når den har en slik dag. I dagens løp tror jeg Midtfjeld får tet tidlig og får styre mye underveis. Da kan han fint vinne dette løpet. 4 No Limit L.A blir favoritten min i løpet, og den frekke DD-bankeren.

10 American Cheque var solid sist og imponerte stort fra dødens i sølvdivisjonen på Bjerke for 12 dager siden. Seieren ble meget enkel tilslutt. I dag er forutsetningene endret, og hesten må være minst like god som sist for å vinne i dag. Jeg ser for meg at førsterunden blir passert på 1.15,0 av No Limit L.A. Hamre sitter da i tredje eller fjerde utvendig, og må da trave en meget rask siste 7-800 meter for å ta ned No Limit. Det blir ikke enkelt om løpet blir kjørt slik. Ja, Hamre-traveren kan vinne løpet, men blir altfor stor favoritt med dagens forutsetninger.

1 Merles Simone, 8 N.Y Coeur De Soleil og 9 Urakas Gilbak får og plass på forslagene. Jeg er veldig spent på sistnevnte som var god på Forus sist. Har nå fått to løp i kroppen. Dette er en meget god traver som kan vinne.

Rangering V76-6/ V5-3/ DD-1: A: 4 B: 9-10-1-8 C: 6-3-5-2-7-11-12





V76-7. Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Det er en meget artig startside i avslutningen. 3 Tracy Kronons sto i førstespor nest sist, og åpnet litt tregere enn 4 Synjo Diva, men det var ikke mye. Derfor er jeg faktisk ikke sikker på at sistnevnte i dag henter en lengde på 3. Jeg tror uansett at det blir en luftig første 500 meter. Jeg setter Tracy Kronos som tetfavoritt.



9 Quite Cool Classic blir førstevalget mitt i avslutningen. Denne hoppa er meget god og utviklingen har gått helt riktig for seg. Hesten var god på Forus tredje sist. Da ble svært gode Normandie Royal for sterk, men det er langt i fra noe nedtur å bli tatt ned fra den. Nest sist på Bjerke pilte Quite Cool Classic til tet og så seg aldri tilbake. Seieren ble meget komfortabel. Enda et hakk hvassere var 5-åringen sist på Momarken. Fikk da et fint løp i rygg leder underveis. Ned oppløpet utfordret hun stallkamerat Floris Baldwin. Sistnevnte er en kanon i grunnlaget og jeg synes Quite Cool Classic gikk meget godt til andreplassen. I dag ligger det ann til at hun skal få et fint løp i andre eller tredje par utvendig. Derfra er vinnersjansene meget gode.

5 Lady Lane var god i seiersløpet sist og imponerte. Hun er vant med å møte gode hester denne dama, og selv om hun ikke får tet i dag kan hun fint vinne dette løpet. Må på alt av forslag. Det samme gjelder den tredje hesten fra Malmin og Anderssen i løpet, nemlig 2 Nogara. Sprint er ingen fordel for denne 6-åringen, men formen er svært god for tiden. Må regnes her.

Rangering V76-7/ V5-4/ DD-2: A: 9 B: 5-2 C: 1-3-4-7-11-8-6-10