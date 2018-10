Kvasnes og Høitomt sender oss til lukene

Lille Amare og Kristine Kvasnes er en seiersvant ekvipasje. Onsdag er det gode muligheter for nok en seier. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er onsdag og som vanlig betyr det galopp til lunsj og V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppløpene, men i motsetning til det som har vært vanlig de siste månedene, er det kun V4 på plakaten denne onsdagen. Bjerke travbane er som vanlig vertskap for V76-løpene onsdag kveld.

Herlige spilleløp over hele linjen på Bjerke denne onsdagen. Med litt klaff bør det gi fine penger for de som klarer syv rette. Vi er avhengig av å få vekk noen favoritter som blir for mye spilt. Vi spiller to bankere på alle forslag.

V76-5: 4 Magic Tile. Dette blir dagens beste banker. Det store spørsmålet er; Kan 1 Springlove holde ute 4 Magic Tile fra start? Nei, det tror ikke vi. Fjerde sist på Halmstad, før Magic Tile byttet trener, ble han virkelig satset med fra start. Da satt han i tet før den første svingen, og det fra sjettespor med forholdsvis raske travere. Nå sist på Bjerke åpnet han meget fint, og det så faktisk ut som kusk Joakim Hansen kjørte noe som helst. Jeg tror rett og slett at Magic Tile har mye starthurtighet inne om det er nødvendig.

Vel i tet, bør dette være snakk om en stor vinnersjanse. Cantab Hall-sønnen har nå gjort to løp i Norge, og det får Karina Ulvin Vudduaune. Første gang ut var i kvaliken til derby, og her gikk 4-åringen meget sterkt til tredjeplassen bak Vainqeur R.P og Ghazi B.R. Han hentet på sistnevnte ned hele oppløpet. Magic Tile kom så ut sist i et billig løp på Bjerke nå sist. Seieren ble meget komfortabel. Det så ut som kusken hadde masse spart i tømmene. Med disse innsatsene føler jeg meg sikker på at hesten ikke trenger tet for å vinne løpet. Jeg tror han får det, men han er neppe avhengig av det. En meget god banker slik jeg ser det. All in i både V76 og V5-spillet.

Rangering V76-5: A: 4 B: 11-9-10 C: 1-8-7-3-6-12-2-5

V76-3: 4 Lille Amare. Dette blir dagens nest beste banker, og ja jeg vet hesten til tider har vært varierende i innsatsene, men fakta er at han enda ikke har gjort et elendig monteløp. På dagens distanse, i monte, har heste startet fem ganger. Det har endt i to seire, en andreplass og en tredjeplass. Lille Amare er rett og slett en knallgod montehest. Og formen kunne vel ikke vært bedre? De to siste monteseirene hesten har i raden har vært ordentlig overbevisende. Ingen av dagens konkurrenter skremmer.

Det eneste som er nytt, er at han ikke har startet bak bilen i monteløp før. Men tredje sist viste han masse fart fra førstesporet bak bilen. Holdt ute hester som Sprett Odin og Eldjon. Feilfritt så tror jeg Lille Amare er tidlig å finne i tet. Da mener jeg dette skal være solide muligheter for at Lille Amare leder rundt om. All in!

Rangering V76-3: A: 4 B: 6-7-8-3 C: 5-1-2

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Glazier's Vici har vært veldig positiv bak bilen til nå, og har uten tvil en hyggelig tetsjanse. 6 Ohio Royal åpnet meget positiv sist, men skal normalt ikke ta en lengde på 1. Den jeg frykter mest for 1 Glazier's Vici er 5 Ithinkimagenius. Denne er lynrask, og blåser nok til tet. Dermed tror jeg 6 Ohio Royal er tidlig utenpå denne, og overtar tet tidlig. Så min tetfavoritt etter 200 meter er 6 Ohio Royal.

6 Ohio Royal. Dette synes jeg skal være feltets klare favoritt. Nå sist bombet hesten til tet, og kusk Hans Christian Holm ville ikke slippe teten fra seg til gode Cry Wolf. Dermed ble det 11-tempo den første 500-meteren. Når da Erlend Rennesvik og 1 Glazier's Vici kom og presset på utvendig etter 800 kjørte, slapp nevnte Holm. Det burde han ikke gjort, for hesten var meget god for dagen og hadde ikke tapt fra tet. Istedet ble det en andreplass, rett bak Cry Wolf. Innsatsen til Ohio Royal var meget sterk. Jeg likte virkelig det vi fikk se. Skulle han komme seg tidlig til tet i dag, og levere som nå sist, så blir det meget tøft å tukte Revenue-sønnen til Per Gottling. Han ble tatt ned av 9 Indiana Jon nest sist på Jarlsberg, men jeg mener bestemt at Ohio Royal er bedre i forkant av dagens løp, enn hva han var da. Motivert tipsener!

1 Glazier's Vici og 9 Indiana Jon får plass på alle bongene utenom den aller minste - der bankerspiller jeg nemlig 6. Disse to hestene er veldig tidlig aktuelle, og særlig sistnevnte har jeg latt meg imponere av. Men det blir ikke lett å bare runde dagens konkurrenter. Et andrevalg. På de største bongene får og 5 Ithinkimagenius og 7 Royce Rolls plass.

Rangering V76-1: A: 6 B: 9-1-7-5 C: 3-4-2-8

V76-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: 3 Donatell Viking R.R er veldig rask fra start, og viste det på Bjerke tredje sist da han satt i rygg leder tidlig fra åttendespor. Normalt har hingsten en meget god tetsjanse her. Stallkamerat 2 Roi Du Monde er det verre med. Denne må passes voldsomt fra start, og det er galoppfare. Uten noe tull, så sitter Malmin i tet med Donatell Viking R.R underveis her.

2 Roi Du Monde. Dette er en hest jeg virkelig liker, men han er alt annet enn lettkjørt. Vidar Hop er dog meget dyktig, og har et fint tak på 5-åringen. Vallaken imponerte stort for noen måneder siden da han dro hjem flere seiere. Den ene, altså tredje sist på Bjerke, var virkelig imponerende. Han tok da ned alle fra dødens, og viste hvor mye styrke han er. Etter to galopper på slutten var vi veldig spente på hvordan hesten skulle prestere sist på Färjestad. Da ble det en meget forsiktig start, og han tapte mange meter. Men sisterunden var rett og slett enorm til tredjeplassen. Mellby Frodo vant løpet. Innsatsen til Roi Du Monde var veldig imponerende. Dette skal være førstevalget, til tross for at det trolig blir dødens etterhvert her.

3 Donatell Viking R.R er den trolig tethesten. Han får plass på alle bonger. Glem løpet sist på Forus, her skuffet han, men det kan bare ha vært en dårlig dag. Dette er en god traver. 7 Paulino har ikke vært like god de siste gangene, men er en herlig traver som har vist mer enn nok til å vinne et løp som dette. Jeg tror dog ikke han rår på en feilfri Roi Du Monde.

Disse tre skiller seg veldig ut for meg.

Rangering V76-2: A: 2 B: 3-7 C: 8-4-5-10-9-6-1

V76-4/ V5-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: En artig startside dette. 1 Stjerne Lykke, har som kusk Ragnhild Bjørnbeth poengeterer, aldri blitt satset ordentlig med bak bilen. Det er dog noen hester med høy fart i beina hun skal holde ute i dag. Jeg tror faktisk sistnevnte skal få slite med å holde ute 3 Alm Norinda eller 5 Lille Ild. Dessuten er ikke førstesporet på en sprint noe pluss heller. Jeg tror 3 Alm Norinda er tidlig å finne i tet.

5 Lille Ild. Denne må jeg bare trekke frem her, og det til tross for at hesten møter bedre hester enn tidligere. I tillegg har hoppa minst grunnlag i dette feltet. Det er en grunn for at Vidar Hop ba trener melde til dette løpet. Det fordi hesten var knallgod i sin siste start. Hun ble hindret to ganger i løpet av de siste 400 meterne, og hadde vunne enkelt uten tull. Inntrykket på Lille Ild, etter to hindringer, var ekstremt fint. Et formninntrykk man skal ta på største alvor mener jeg. Ingen av dagens konkurrenter skremmer noe voldsomt, og gjentar Lille Ild innsatsen fra sist, så er sjansene for seier gode. Hun har fortsatt masse å gå på, og skal ha mye fine penger å hente fremover.

Sprint og hopper er ofte en kombinasjon som kan gi en skrellseier. Jeg kommer til å gardere ganske bredt i dette løpet, og plass på alle bonger det får 1 Stjerne Lykke, 3 Alm Norinda, 8 Mo Line, 9 Hadland Uri, 10 T.H Thermina og 12 Hage Loma. Spesielt 8 Mo Line synes jeg var god sist. Tok ned en så god hest som Lome Bajas og i tillegg holdt hun unna for Dæmro Kjempen. Det var en strålende innsats. Favoritt i løpet blir nok 1 Stjerne Lykke, som kommer fra Trøndelag. Det kan bli feil fra dagens utgangsposisjon, men hun har vært god den siste tiden og skal regnes med sjanse. Dog ikke en favoritt jeg ble fristet til å bankerspille.

Rangering V76-4: A: 5 B: 8-3-1-9-12-10 B/C: 4-2-7

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 1640 meter voltestart.

Startside: En meget vrien startside å vurdere dette. Favoritten 4 Bad Nite Call Saul har foreksempel aldri startet med voltestart i Norge. Dessuten trakk han fjerdespor, som normalt er ganske trang. Jeg er usikker på hvordan han løser dette. 6 Darco er en stor traver, men som har vist fin fart i volten tidligere. Senest for noen uker siden blåste hesten til tet i et voltestarts-løp. Dette skal være tetfavoritten.

6 Darco blir min favoritt i dette løpet. Hesten er beviselig rask i volten, og skal ha fine tetsjanser her. Dette er en traver som trives over lengre løp, men i dag er det altså sprint som gjelder for Darco. To ganger, siden han ankom Norge, har han startet på dagens distanse. Det har endt i en galopp og en femteplass. Men ingen av gangene har hesten hatt en så fin oppgave som dette på forhånd. Ja, han har styrken som sin fremste styrke, men jeg tror vallaken kan sprinte ganske så fort også. Formen virker jo til å være meget fin for tiden. I langløpet nå sist, der han spant til tet, vant Kolnes-traveren på enkleste måte. Han virker til å være ekstremt flink til å forsvare seg fra tet denne hesten. Onsdags morgen er hesten en 10-prosenter, og det er mildt sagt spillbart.

2 Urusula Horse debuterer for Erlend Rennesvik. Det blir spennende å følge hoppa her. Nevnte Rennesvik har hatt hesten i en halvannen måned, og rapportene er hyggelige. Med på alt. Det samme gjelder naturligvis favoritten 4 Bad Nite Call Saul. Han er i helt sinnsyk form for tiden, og med en god start i dagens løp er sjansene for seier fine. Men jeg er som sagt skeptisk til dagens startside for favoritten sin del. 12 W.J Eminent Bergen, som i dag blir kusket av Eirik Høitomt får og plass på alle bonger. Det blir tøft å hente tillegg på gode hester her, men med klaff og fine rygger i det lengste, kan denne spurte ekstremt fort. 1 Soros Kronos får plass som en femtehest på de største bongene.

Rangering V76-6: A: 6 B: 2-4-12-1 C: 5-3-7-10-11 D: 8-9

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Edens Odin er veldig flink fra start, og skal ha en hyggelig tetsjanse uten galopp her. Når 8 Vetle Jon ble strøket i morgentimene onsdag, så mener jeg tetsjansene til Edens Odin er veldig fine.

2 Edens Odin. Jeg var faktisk inne på å bankerspille denne en stund, men fant to andre bankere som normalt er sikrere. Jeg likte heller ikke at hesten skal gå med vanlig vogn i dag, kontra amerikanersulky de siste gangene. Det har nemlig fungert fint. Mange mener dette ikke har så mye å si, men vi ser det gang på gang at det utgjør en forskjell.

Edens Odin er i meget god form for tiden. Innsatsen sist på Bjerke var svært god. Da ble det galopp ut av den første svingen, en kort sådan, men han tapte flere posisjoner. Etterpå ble det tredje innvendig, og når åpningen omsider kom 100 meter fra mål, så spurtet Edens Odin herlig til andreplassen bak Fløya. Gangen før var han ute i derbykvalik mot hester som Tekno Eld, Professor Ø.K og Grislefaksen G.L. Edens Odin gikk strålende til femteplassen - også her etter å tapt noen meter på galopp underveis. Fra tet i dette løpet bør det være gode muligheter for vår klare tipsener. Kusk Kai Johansen vant bare et løp i september, men allerede her kan han åpne seierskontoen i oktober.

3 Skauga Rasken fungerte overhode ikke på Forus nå sist, men dette er jo virkelig en finfin traver. Vallaken til Anne Christensen har en voldsom spurt å by på. 7 Spiklasse får plass på bongene. Han galopperte bort en trolig seier nå sist på Bjerke. Gangen før ble det en enkel seier på Biri. 11 Brenne Balder får plass på de to største bongene.

Rangering V76-7: A: 2 B: 3-7-11-9 C: 10-6-4-12-1-5

