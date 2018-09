Nydelig jackpotomgang på Bjerke

Kristian Malmin og Mellby Frodo er en stilfull ekvipasje som er høyaktuelle i V76-spillet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4/ V5 galopp: Herlig galopplunsj på Jägersro

Vikinglotto: Førstepremiepotten har bikket 100 millioner

Spill Vikinglotto her

Vi er vel i gang med en meget spennende uke, og til helgen er det klart for superhelg på Bjerke. Lørdag er det finaleløp og Gulljackpot i V75, mens søndagen byr på klasseløpsfinalene og internasjonal V75. Onsdagen har sitt klare spillemessige høydepunkt på Bjerke. Der er det stor V76-jackpot på Bjerke onsdag med hele 979 072 kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det som vanlig galopp til lunsj på onsdager. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap og der er det både V4 og en helt separat V5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – 324 kr ble til 11 134 kr.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle! Hans mellomste V75-forslag (innl.pris kr 324),suste inn og betalte ut knallfine 11 134 kr. 5 La Diva Rossi (markert på 2,4 prosent i V75-5 og et 6. valg) var den store overraskelsen. Denne hadde Lerum markert på kun tre hester. På Eksperten ble det klaff for hele 25 andelslag, og disse betalte ut fra 11 134 krog oppover.

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Lørdag ble det fullklaff for 26 Siste info V75-bonger på Klosterskogen for Leirvåg. De billigste bongene kostet kr 900 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200/ti andeler a kr.100), og disse betalte ut kr 4 895 hver seg. Alle disse bongene hadde også markert for 7 Bleeding Heart i V75-7 (markert på 5,2 prosent) som tapte på målfoto mot 2. valget 2 Soros Kronos markert på 15,9 prosent). Sju rette med Bleeding Heart hadde betalt 9 199 kr, mens det nå ble 3 797 med Soros Kronos.

Bjerke skal virkelig i fokus de kommende dagene, og hva er vel bedre enn at det ligger 979 072 kroner ekstra i sjuerpotten? Det er litt av et vorspiel til klasseløpshelgen! Omgangen er ikke bare spillemessig fin, det er veldig fine hester på farten. Vi har funnet frem til to bankere, og har følgende analyser å by på:

V76-4: 6 Mellby Frodo. Ja, dette mener jeg er en svært god vinnersjanse. Dette blir dagens klart beste banker for meg. Innenfor seg på startsiden har han ingen som er en trussel, med tanke på å bli svart opp. Han er rask selv, og skal ha veldig gode muligheter på å holde ute 7 Orlando Design og 8 Gogo Hall om den skulle bli kjørt med. Jeg tror Mellby Frodo er å finne i tet etter 200 meter, og derfra er vinnersjansen stor.

Jeg har virkelig falt for denne hesten. Han virker veldig ærlig, og det er herlig å se. Formen er slikt jeg ser det helt på topp. I tillegg så utvikler 4-åringen seg for hvert løp som går. Fjerde sist sitter hesten i tet etter 500 meter, men så plutselig ble det ene hjulet ødelagt. Dermed slapp Malmin teten fra seg. Ikke viste han at Mellby Frodo skulle være så god at han satt bom fast til fjerdeplassen. Med et ødelagt hjul i 1500 er det ekstremt uvanlig å være så nære seieren. Med andre ord, hesten var dønn overlegen konkurrentene denne dagen, og det var ikke noe dårlig hester.

Tredje sist måtte vallaken gi tapt for rågode Paulino, men dette er ingen skam. De to var dog langt foran resten. Nest sist spurter hesten strålende til tredjeplassen, men det ble for langt frem. På klokken sto det 1.12,9 på Mellby Frodo den siste runden. Nå sist vinner Going Kronos-sønnen enkelt fra dødens. Det var herlig å se på når kusk og trener Malmin bare satt å så rundt seg og hadde masse å kjøre med. Dette er en svært stor vinnersjanse. All in i både V76 og V5.

Rangering V76-4: A: 6 B: 8-1-3-7-12 C: 10-9-11-2 D: 4-5

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V76-3: 4 Troll Svenn blir veldig stor favoritt onsdag, men det er helt riktig. Hvor stor hesten blir gjenstår å se, men det er liten tvil om at dette er hesten med desidert best vinnersjanse i løpet. Og skal han tape dette, så må han ha en elendig dag eller galoppere. Jeg velger å håpe og tro at hesten har en god dag. Da er det nemlig en vinner. Til tider er Troll Svenn vanskelig å forstå seg på. Som da han bare ga seg i den siste svingen i monteløpet på Bjerke 14. mars. Da så 6-åringen ut som en klink vinner, men plutselig var det slutt. Det var noe galt den dagen. Formen til Kjell Løvdal sin flotte vallak er meget fin, mener jeg. Innsatsen i det siste monteløpet på Sørlandet tredje sist var strålende. Helene Kolle, som virkelig rir Troll Svenn på en solid måte, bare sendte han frem og vant på rå styrke. I dag blir det fort en reprise av dette. Nevnte Kolle og Troll Svenn har startet i monteløp åtte ganger sammen. Det har endt i fire seire og to tredjeplasser. To ganger har Mørtvedt Jerkeld-sønnen vært innom galoppen under sal. En galopprosent på 22.

Om han går feilfritt, så skal dette være i orden. Han er den klart beste hesten i dette feltet. Jeg tar sjansen på at hesten er på topp, for vi må ha to bankere. Dagens nest beste banker. All in!

Rangering V76-3: A: 4 B: 7-8-6-2-5-3 D: 1

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

startside: Kun to hester i startvolten. Og 1 Perle Vilja har tidligere ikke imponert i volten. 2 Rokne Bliss har solide muligheter på å ta seg til tet.

2 Rokne Bliss. Da jeg starten av denne uken gikk gjennom løpene var jeg sikker på at Rokne Bliss skulle bli mye spilt. Onsdags morgen er det en 2-prosenter. Nå kommer hesten til å bli klart mer spilt, men jeg tror ikke den blir spilt på mer enn 10-15 prosent. Moe Svarten-sønnen viste nemlig meget god form på Biri sist. Galopperte da det gjenstod 400 meter. Kom ekstremt sterkt tilbake til tredjeplassen. Hesten hadde trolig ikke tapt det løpet feilfritt. Det var en strålende innsats. I dag blir det tet, og om Teien Gundersen får denne feilfritt rundt bjerkebanen, ser jeg ikke hvorfor ikke denne kan lede rundt om. Den er nemlig god nok for en solid rekordforbedring. Heller ikke glem at løpet sist var det første etter en pause på ni måneder. Mitt klare førstevalg i løpet dette.

9 Riga Viktoria blir klar favoritt. Hoppa har vært god den siste tiden, men er på ingen måte til å stole på. Hun har galoppert i halvparten av løpene sine. Det skal sies at hesten har vist seg mer stabil den siste tiden. Dagens spor er jeg veldig usikker på om kusken kan utnytte. Klarer Austevoll og sende hoppa fremover direkte fra springsporet øker vinnersjansene betraktelig. Andrevalg. 1 Perle Vilja blir tredjevalget. Kusk Bjerring må få henne til å gå ut av volten, og det er ikke lett. Men går den delen fint er hoppa god nok til å vinne.

Jeg synes dette løpet er vrient å vurdere og kommer til å gardere ganske bredt.

Rangering V76-1: A: 2 B: 9-1-3-4-12-10-5-7-11 C: 6-8

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

startside: 1 Chipie d'Yvi ble satset med i tet i Bergen nest sist. Holdt innersporet fra start da, men ble veldig sliten til slutt. Kan ikke tenke meg de kjører i tet nok en gang her. 3 Global Tess kommer utenfra sammen med 4 California Estelle og 6 Norva Young. Det er ikke sikkert Global Tess makter å holde disse ute, men det er gode muligheter at Moberg blir sluppet til tet uansett, om ikke 1 skal sitte i tet også i dag.

3 Global Tess. Er i veldig god form, og skal være førstevalget i løpet. Hesten var meget god på Bjerke nest sist. Da var hun med og åpnet den første 500-meteren 07,5. Deretter ble det et ryggløp, men at hoppa, til tross for åpningen, spurtet inn til seier var knallsterkt. Hun tok en, for svenskene sin del, overraskende seier på Färjestad sist til 18-ganger pengene. Utrolig at hesten sto til den oddsen. Uansett, Global Tess har gode tetmuligheter i dette løpet og jeg vurderte lenge og bankerspille hesten, men falt ned på å gå i mot. Det er en alternativ alenestrek, men skulle hun bli tatt i mot og ikke få tet, er det ikke like god vinnersjanse.

9 Luxury Tile. Dette blir det klare andrevalget i løpet for meg. Hun var solid da hun vant et fint V76-løp på Jarlsberg fjerde sist. Tredje sist gikk Musle Hill-datteren og sterkt etter en startgalopp. Nest sist så 5-åringen helt klar ut fra dødens i den siste svingen, men Dreamy Queen kontret innvendig. Luxery Tile er virkelig i slaget. Slikt jeg ser det står hun ikke tilbake for noen på ren kapasitet, men kommer favoritten billig til tet kan det bli tøft. Må regnes tidlig uansett.

4 California Estelle. Pass opp for denne i dag. Det er klart hesten møter tøff motstand i dag, men formen til denne hoppa er i annmarsj. Hun har kommet i trening til Gunnar Autevoll. Nest sist ble det et ryggløp og hun satt bom fast over mål. Nå sist i Drammen sitter 6-åringen sist inn på oppløpet, men spurter enormt til andreplassen. Dette er en god traver, og vi skal virkelig passe på denne fremover. Det samme gjelder 7 Quite Cool Classic, som spurtet nærmest gjennom lydmuren sist på Biri. Formen er virkelig tilstede og hun må regnes tidlig.

Rangering V76-2: A: 3 B: 9-4-7 C: 8-2-1-5-6

V76-5/ V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Best Ruggen får fort problemer fra dette sporet. Hesten skal ikke ha tet, blir fort overflydd og sitter nok i tredje eller fjerde innvendig. 2 Wrons Frigg viste meget fin fart bak bilen på Biri tredje sist. Tar seg forbi 1 tidlig. Det bør og være snakk om en god sjanse for at hesten holder ute hestene utenfra. Kun 5 Lex Odin som kan utfordre.

2 Wrons Frigg. For en form denne hesten har funnet på slutten. 11-åringen gikk fint fra dødens tredje sist. Mens nest sist ble det galopp rett etter at bilen slapp. Innsatsen sist på Biri var veldig sterk. Åsbjørn Tengsareid plasserte hesten i tredje par utvendig. Da vallaken angrep ut mot oppløp ble det veldig enkelt. Best Ruggen kom ute i banen, men var sjanseløs. Sprett Odin og Lille Amare, som er to gode hester, ble tatt ganske kontrollert ned oppløpet. Det var en kjempefin innsats. Og i dag tror jeg på tidlig tet. Det er liten tvil om at Wrons Frigg kan lede dette rundt om.

Andrevalget blir helt klart 4 Eldjon. Martine Sørvik har fått hingsten i trening. Det virker som det var et lurt trekk av eieren. Hesten har nemlig vist kjempeform den siste tiden. Satt bom fast i løpet Wrons Frigg vant sist. Tar seg neppe forbi mitt førstevalg på startsiden, og blir derfor et andrevalg. Men allikevel ranker jeg elding-sønnen som en A-hest i løpet.

1 Best Ruggen blir ranket kraftig ned med tanke på sporet. Får dog plass på bongene. 3 Torvald får og plass på bongene. Denne trives godt med kusk Vidar Hop.

Rangering V76-5: A: 2-4 B: 3-1-10-5 C: 8-7-6-9

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

startside: 1 Odd Supergirl er lynrask bak bilen. Hun forsvarer sporet, men slipper nok tidlig til favoritten 4 Encore Un Sisu tidlig. Det er uvisst hva 8 Logical Nora gjør, men om denne skulle bli satset med kan den faktisk være med i tetkampen. Den er lynrask. 4 eller 8 er tidlig å finne i tet.

4 Encore Un Sisu. Dette er en helt grei favoritt, trolig så er dette tethesten underveis. Og Ready Cash-datteren har to strake seiere. Men jeg ble ikke voldsomt imponert av hun sist. Til tross for seier mener jeg bestemt at hun burde vunnet litt enklere. Var bedre gangen før på Biri mener jeg. Det er mulig Kolle, som kusket sist, kjørte litt tregt midtveis, for hesten virket noe vanskelig å få fart på rundt den siste svingen. Uansett, hoppa skal regnes tidlig, men ingen banker i mine øyne.

5 Gentle Design. Min personlig mening er faktisk at denne hesten er bedre enn favoritten på ren kapasitet. Derfor blir også dette førstevalget mitt. Nå er denne traveren virkelig i form. Inntrykket nest sist var femstjerners. Kusken bare sendte hoppa i angrep da det gjenstod 500 meter. Hun var klin overlegen konkurrentene. Nå sist var hun ute i et tøft V75-løp som Impression vant foran Faust Boko. Et trist åttendespor ødela mye for Gentle Design, for hun måtte bakkes sist fra start. Rundt den siste svingen hadde 6-åringen dog masse krefter igjen, men dessverre kom galoppen. Det virket som hun skulle levere en ordentlig sluttspurt, og hvem vet hvor langt fremme hun ville endt? Hadde vel vært bortimot favoritt om hun hadde spurtet godt til tredjeplassen sist her. Må regnes veldig tidlig denne! Jeg prøver denne som en frekk DD-banker!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



I V76-spillet skal jeg og ha med 7 Ubet, 8 Logical Nora og 9 Mara Boudream på alle forslag.

Rangering V76-6: A: 5 B: 4-8-9-7 C: 10-12-2-6-1-11-3

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 1 Spicy Challenger har hatt førstespor to ganger i karrieren bak bilen, og vært sjanseløs på å forsvare sporet begge gangene. 2 Ny Komet er veldig rask. Nest sist på Åmål blåste han til tet fra sjettespor. 24. september sto hesten i syvendespor på Klosterskogen og blåste til tet mot hester som Super Aristo, Expo B.R og Farao F. Boko. 3 Toto og 4 Support Kidness er og lynraske. Sistnevnte blir det dog et ryggløp med denne gangen, alt annet vil overraske. Toto er tetaktuell, men henter ikke lengde på 2 om den blir kjørt fra start. Hestene utefra kan ikke hente lengde på 2 eller 3. Dermed er spørsmålet man må spørre seg: Slipper 2 Ny komet teten til 3 Toto? Jeg tror ikke det, hesten er jo i form. Det lukter kjøring!

5 Paleo Pride. Dette er en hest jeg har likt hele karrieren. Han har stor kapasitet. La meg ta dere litt gjennom historien med denne traveren. I 2014 tok han flere seiere på dagens bane for dagens trener Jonas Moberg. 14 mai 2014 sto han altså tyve meter bak I Love Paris i volten. Dette hindret ikke Paleo Pride til å spurte ned superhoppa I Love Paris enkelt. Gangen etter, også det i mai 2014, bare kjørte Moberg frem til tet og var klin overlegen.

Dette så lovende ut, og i 2015 fortsatte fremgangene. Fem seire og slo flere gode hester. Det så lovende ut, og i 2016 ble det 2-2-2 på ni starter. Et helt greit år. Men i 2017 starter hesten kun tre ganger, og kjørte inn null kroner. Han ble skadet. Derfor ble hesten sendt til Flemming Jensen i Danmark, og 11. juni i år kom vallaken tilbake etter en pause på et drøyt år. Nå er han tilbake i regi Moberg, der han innledet karrieren så lovende. Hos nevnte Jensen ble det syv starter - en seier og tre andreplasser. Nest sist var han meget god til seier på 12-tallet. Nå sist måtte han gå en svært lang spurt. Det holdt til andreplass bak meget gode Da Pepperboy. Formen er ordentlig på gang, og med klaff underveis er det, med dagens form, en god vinnersjanse for Paleo Pride.

6 Rapide Frecel er et klart andrevalg. Vallaken er i sitt livs form, og selv fra dødens er Hamre-traveren aktuell. Rangeres rett bak Paleo Pride på kapasitet. Disse to skiller seg ut for min del i avslutningen!

2 Ny Komet og 3 Toto er garderinger, men jeg frykter at kjøringen fra start vil koste for mye. 11 Enjoythefuture S.C er og en gardering. Hesten skuffet meg dog litt sist.

Rangering V76-7: A: 5-6 B: 2-3-11 B/C: 1-4-12 C: 7-9 D: 10-8