Skauga Rasken viser vei på Bjerke

Skauga Rasken og Anne Christensen er en herlig ekvipasje som har solide vinnersjanser onsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det blir som vanlig galopp i lunsjen om onsdagen, og nå går turen til Bro Park i Sverige. Her blir det både V4 + V5, og V4-1 begynner kl.12.20. Høydepunktet denne onsdagen skjer på Bjerke, og her venter en svært spennende V76-omgang. V76-1 starter kl.19.00.

Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.

To strålende bankere er funnet, og vi finner V76-omgangen på Bjerke svært spennende. Det blir fort penger for syv rette her.

Sjekk ut følgende analyser:

Christensen slår alle i V76

Dagens beste banker for meg i både V5 og V76-spillet blir 5 Skauga Rasken i V76-4.. I mine øyne så er dette feltets klart beste hest, og formen til 6-åringen er helt enorm. Trolig så blir ikke denne hesten mer enn en 40-prosenter, og dette finner jeg som et strålende verdispill. Vallaken har gjort noen strålende innsatser en god stund nå. Nå sist satt han langt bak inn på oppløpet, men leverte en helt enorm avslutning til andreplassen. Nest sist var hesten ute i et lunsjløp, og ble tatt i mot av Vetle Jon. Fra dødens bare knuste Skauga Rasken sistnevnte. Ikke nok med det, Skauga Rasken bare reiste unna ned oppløpet, og viste stor klasse. Det var et helt enormt inntrykk. Hesten er rask fra start, og om Anne Christensen, som forøvrig kjører denne hesten veldig bra, satser for fullt tror jeg hesten sitter i tet tidlig. Uansett, blir han tatt i mot av 3 Torderud Stjernen, tror jeg uansett Skauga Rasken slår denne fra dødens. Ingen av dagens konkurrenter skremmer veldig, og jeg mener vi må gå all in på Skauga Rasken her. Dagens beste banker!

Rangering V76-4: A: 5 B: 3-7-2-6 C: 1-8-9-4



Hamre leder dette fra start til mål

1 Ultimate Photo i V76-3 er lynrask bak startbilen, og etter å ha tatt en grundig analyse av denne startsiden, føler jeg meg ganske sikker på at Ultimate Photo forsvarer sporet. Derfra skal vinnersjansene være store. Dette er en traver som undertegnede ikke tok på alvor da han radet opp seiere før den siste starten i NM-løpet på Biri. Fakta er at dette er en svært god tetløper. Etter tre strake seiere, ble han sittende fast i det lengste i NM-løpet som Lionel vant nå sist. Hesten bekreftet, til tross for galoppen midt på oppløpet, at formen er så til de grader på plass. Og spille Frode Hamre banker med en hest som sitter i tet har lønnet seg ved tidligere annledninger. De er som oftest meget opplagte. Ultimate Photo har ikke vist noe som skal tyde på en dårlig innsats i dag, og jeg tror på solide vinnersjanser. Dagens nest beste banker for meg dette!

Hovedopponenten er helt klart 9 Gigant Invalley, men sistnevnte liker ikke å stå i bakspor. Han er klart best med fremspor. Det blir fort galopp her. Uten galopp kan hesten vinne, men det ligger an til en tøff reise. På sitt beste er hesten kanongod, og hadde han stått i fremspor hadde jeg ikke bankerspilt Ultimate Photo.

Rangering V76-3: A: 1 B: 9-6 C: 2-8-4-5-7-3



V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg har god tro på at 3 Dania Hornline tar seg til tet tidlig, og dette er en god traver. Kan være de velger å sitte i tet med denne. Slipper de kan 4 Whisky Voice være hesten som overtar tidlig.

10 Hazil Boko. Her kan sjokket være et faktum. Dette er en traver som før den fjerde siste starten ble kastrert. Da satt hesten bom fast. På grunnlag av det ble han mye spilt tredje sist. Da ble det dødens allerede 1200 meter igjen, og hesten galopperte i den siste svingen. I de to siste løpene har det nok en gang blitt dødens underveis. Men formen er veldig god, for hesten har nemlig gått svært imponerende begge gangene. Grunnen for at jeg drar frem Hazil Boko i dette løpet, er fordi at min mening er at denne er soleklart best med ryggløp underveis. Og når han da fullfører såpass godt fra dødens, er dette en formbeskjed vi må ta på alvor. Om hesten får et ryggløp til midt i den siste svingen i dag, og er på skuddhold med tethestene, så skal ingen følge seg trygge. Onsdags morgen så er hesten markert på 3,8 prosent og er et åttendevalg. Jeg finner dette feil.

Videre i dette løpet garderer jeg på. Jeg vet Frode Hamre har vært veldig fornøyd med sin nyervervelse 12 Park View. Undertegnede har sett noen av løpene til hesten, og det er en fin traver. Vi er dog helt nødt til å se hesten i løpsbanen før vi går all in her. 4 Whisky Voice var positiv på Sørlandet nå sist mot gode hester. Ingen enkel traver å få inn dette, men han må med på alle forslag i kveld. Jeg tar og med 3 Dania Hornline tidlig, som uten galopp er sikret et fint løp. 8 Brage Hindø er og en som får plass på forslagene.

Rangering V76-1: A: 10 B: 12-4-3-8-2-7 C: 9-11-5-1

V76-2 - Varmblodshester. 1609meter autostart

Startside: 1 Vincent har stråelende tetmuligheter her, men hesten vil garantert bli testet av 2 Promo Kemp. Sistnevnte viste stor fart bak bilen nest sist. 1 Vincent har jeg heller aldri sett fra førstespor bak bilen. Hesten har noe galopp i seg, og jeg blir på langt nær overrasket om hesten galopperer under høy fart i den første svingen. Uten tull tror jeg dog at 1 forsvarer sporet, men det blir spennende å se.

1 Vincent. Sigbjørn Kolnes sin traver er kapabel og god. Hesten kom fra Nederland med gode rapporter. Første gangen ut på Biri var Vincent en 4-oddser, og det mot hester som Uni Lest og Crackajack. Her gjorde hingsten en finfin innsats til fjerdeplassen. Både tredje sist og nest sist imponerte hesten veldig. Særlig nest sist. Det skal dog sies, at til tross for 11-tiden hesten gikk, så var det ikke noe særlig motstand den dagen. Sist på Åby skuffet hesten stort fra tredje utvendig. Henning Nygård kusket for dagen, og fikk ingen fart på hesten. Det var et svakt inntrykk. Innsatsen bør ikke være en formsvikt, det kan skyldes noe annet, men jeg likte ikke inntrykket. Jeg spiller i mot hesten i dag.

I mot er det først og fremst 2 Promo Kemp, 5 A.D Sleipner og 9 Nogara. 2 Promo Kemp har møtt veldig gode hester den siste tiden, og her har Hamre-traveren rett og slett blitt et nummer for lite. Muscle Hill-sønnen har en fin kapasitet, og i et løp som dagens mener jeg bestemt at han er mer enn god nok til å vinne. 9 Nogara var rågod fra dødens sist, og gjorde et av karrierens beste løp. Sprintdistanse og Nogara er neppe det beste, men hesten var såpass god sist i et ganske så fint V75-løp. Må med på alt. 5 A.D Sleipner har en veldig fin kapasitet. Skulle det klaffe litt på startsiden her, så er hesten god nok. Vallaken var strålende på Momarken femte sist, og viste litt av sin kapasitet. Før i år har hesten hevdet seg mot tøff V75-motstand.

Rangering V76-2: A: 2-1 B: 9-5 B/C: 3-8 C: 7-6-4

V76-5/ V5-2 - Kaldblodshester. 1609 meter voltestart.

Startside: 17.11 i fjor så sto 1 Finnskog Oda i førstespor på Romme. Det var ikke mange hestene med i det feltet, og hesten holdt teten enkelt. Det man klart og tydelig så, var at Finnskog Oda var veldig flink i volten. Noe treg på de første metrene, og så tar hun tak i det. Jeg tror hun klarer å forsvare sporet her, om kusk Kulblik treffer riktig i volten. Om ikke så er 3 Viggjerva en kjapp frøken. 1 eller 3 i tet, jeg tror mest på 1.

9 Lykkje Borka. Dette er feltets overlegent beste hest, men i dag er det sprint. Derfor er det mulig å prøve i mot hoppa i dag. Hun er i veldig fin form for tiden, og så strålende ut i Sverige sist da hun satt fast. Gangen før galopperte hun bort en topplassering i NM. Hun tåler ikke en galopp i dag, og det finnes strekhester i full form. Nei, jeg prøver meg i mot her.

1 Finnskog Oda. Hvilken innsats Kulblik-traveren leverte sist. Satt sist ut mot oppløpet, og bare blåste ned hele gjengen. Det var virkelig stil på hoppa for dagen. Så overraskende var det egentlig ikke, for i starten før viste hun fine takter. Da var kusk Kulblik litt hissig, og kjørte trang midt på oppløpet. Hesten ble disket. Han tapte fjerdeplassen i løpet Åsrud Vilja spurtet ned dagens favoritt Lykkje Borka. Finnskog Oda, fra tet, blir langt i fra enkel å slå. 8-åringen er i hysterisk form for tiden, og skal regnes først i dette løpet.

Videre får og 3 Viggjerva, 5 Trons Torila og 8 Tante Ragnhild plass. Førsntevnte satt bom fast på Biri sist. Sprint er en fordel for den spurtsterke Järvsöviking-datteren. Jeg forstår hvorfor Arve Sjoner tar turen til Bjerke, for denne har en fin oppgave foran seg. Jeg håper hesten gjentar innsatsen fra sist, for da er nemlig tre prosent på denne hesten altfor lite.

Rangering V76-5: A: 1-9 B: 3-5-8-2 C: 7-6

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 5 Donatell Viking R.R har en strålende tetmulighet. 3 Cyrus er hyggelig, men denne vil garantert ha ryggen til Malmin-traveren tidlig. 7 Miracle Tile, stallkameraten til Donatell, er trolig tidlig fremme i dødens. Det ligger an til at 5 og 7, som er fra samme stall, låser løpet i tet og dødens her.

7 Miracle Tile. Hoppa ble spurtslått av 5 Donatell Viking R.R sist, men slik jeg ser det så er sistnevnte en mer spurtsterk hest enn Miracle Tile. Onsdags formiddag så er Donatell spilt på 42, men Miracle er spilt på rundt tyve prosent. I mine øyne så er 7 Miracle Tile den beste hesten av disse. I dag sies det at man skal rive av skoene og sette på en amerikanervogn på hesten. Jeg finner dette spennende. Hun har gjort mane gode innsatser i karrieren, og jeg tror hun kan vinne dette løpet fra dødens. 4-åringen var veldig god nest sist på Biri da hun forsvarte seg mesterlig mot gode Frankel ned oppløpet. Mitt førstevalg dette.

5 Donatell Viking R.R sitter tidlig i tet. Herfra skal hesten regnes veldig tidlig. Det er en liten kriger dette. Hun har masse fart i kroppen. Om stallkamerat Miracle Tile skulle bakke seg sist har hesten en veldig god vinnersjanse. 9 Pearl Street blir den siste hesten for meg i dette løpet. Jeg tror det rekker veldig langt med tre. Denne hesten har tatt store steg den siste tiden. Nå sist var det et veldig fint inntrykk på hoppa. Hun avsluttet svært fort tredje sist på Jarlsberg mot gode hester. Blir klart mindre spilt en de to favorittene her.

Rangering V76-6: A: 7 B: 5-9 C: 10-6-4-1-3-8-11-12-2

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En vanskelig startside dette. 1 Alm sander er veldig rask, men utenifra kommer først og fremst 5 Kjempen og Hamre-duoen 7 Troll Solen og 8 Roli Eld. 5 Kjempen og 7 Troll Solen åpnet side om side på Bjerke 20.06. Sistnevnte overtok teten og var klart best i selve løpet. Men kan 8 Roli Eld ta en lengde på både 5 og 7? Jeg tror ikke hardt på dette, men om hesten blir satset for fullt med så tror jeg hesten virkelig kan åpne fortere enn vist hittil i karrieren. Hovedscenario blir at 1 tar tet, og slipper til Troll Solen eller Roli Eld.

8 Roli Eld. Denne blir mitt førstevalg i løpet. Denne har jeg ventet på siden det siste løpet. Hesten var nemlig strålende første gang ut for Frode Hamre. Hingsten gikk rett ut og rekordforbedret seg med et sekund. Inntrykket på Lome Elden-sønnnen i 22-fart underveis var veldig fint. Det var trykk gjennom hele løpet, og ingen kunne gjøre noe med gode Tomeld Ø.K, men sistnevnte er en svært god traver. Roli Eld har alltid vært en svært god traver, og det virker som eierne har gjort et meget fornuftig grep i å flytte hesten til Hamre. Her tror jeg 8-åringen vil tjene fine penger. Trolig er hesten enda bedre i dag enn sist. 8 Rolid Eld blir mitt førstevalg i løpet, og DD-bankeren for dagen.

7 Troll Solen. Hesten ble sliten etter et tøft løp sist, men han må få lov til det innimellom. Voje Faks-sønnen har vært strålende lenge nå, og regnes tidlig, men bak stallkamerat Roli Eld.

Videre er det 6 Løkki Dino og 9 Tojo Prinsen som får plass som to store outsidere. Førstnevnte så svært fin ut i amerikanervognen sist. Dette er i bunn og grunn en hest som innehar stor kapasitet. Med litt klaff kan Løkki Dino vinne dette. 9 Tojo Prinsen er i hysterisk form for tiden, og må tas på alvor.

Rangering V76-7: A: 8 B: 7-6-9 C: 5-3-11-10-4-2-1