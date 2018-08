Spillemessig svært fin Bjerkeomgang

Xita Lavec galopperte seg bort sist og jager revansje i dag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspill øvrige onsdagsmeny:

V4/V5 Jägersro: Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Oddstips UEFA Supercup: Garantert jevnt mellom Madrid-lagene

Oddstips MLS: Rooney har løftet DC United

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Bjerke har virkelig gjort dagens V76-omgang til en svært spillemessig spennende omgang. Den er vrien, med ingen klare bankere, og slikt liker vi spillere. Det gjør at det fort blir fin utbetaling. Innleveringsfrist for V76-omgangen på landets hovedbane er som vanlig 19:00. Før dette er det galoppen som står i fokus. Den internasjonale V4-omgangen Jägersro starter 12:20.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-fest med Lerum og Snoken 12. august

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.

På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200) til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000). Disse bongene betalte ut fra Kr.17 689 til Kr.18 076,-. Vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene betalte ut fra Kr.18 205 til Kr.18 334,-.

Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på Kr.144 betalte ut herlige Kr.7 876,-

Superklaff på Biri 10. august - Kr.1920 ble til Kr.49 225!

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.

På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut kr 49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut kr 49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut kr49 225,-

I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på kr 480 som det skulle, og det betalte ut meget fine kr 3 681.

En meget fin omgang på Bjerke denne onsdagen, men vi har allikevel funnet en banker. Vi løser også to løp på kun to hester. Det blir i V76-4 og V76-7. Vi gleder oss!

Sjekk ut følgende V76-analyser til Bjerke:

Nå da Mikkelborg!

I V76-6 tror jeg hardt på 5 Xita Lavec, og bankerspiller hesten til Olav Mikkelborg. For dere som følger våre tips jevnlig, husker nok at undertegnede bankerspilte denne hesten sist på Bjerke i et V75-løp. Da ble det dessverre dundrende galopp for Mikkelborg-traveren, og dagen var tidlig spolert. Om hoppa hadde vunnet det løpet, kunne hun vært med i dette løpet, og da hadde nok dette vært en 60-prosenter, kanskje mer. I dag, grunnet galoppen sist, og litt usikkerhet, blir hun ikke mer enn en 40-prosenter, tror jeg. Det finner jeg veldig spillbart. Hoppa er nemlig mer enn god nok, og har et veldig høyt toppnivå inne. I mine øyne er dette feltets klart beste hest, og jeg tror formen er veldig fin for tiden.

Nest sist måtte hun åpne første 500-meteren på 08-tallet, og ble selvfølgelig litt sliten. Men til tross for tredjeplassen etter den tøffe åpningen, varlset Mikkelborg om at hesten ikke var helt på topp. Fjerde sist imponerte 4-åringen stort da hun enkelt vant på en 12-tid. Inntrykket var lekkert. Hun bør ha fine muligheter til å slå 1 Karamel Hill fra dødens i dette løpet. Det er overhodet ikke sikkert det blir tet for Xita Lavec her, men jeg føler meg sikker på at hun kan vinne dette løpet fra alle posisjoner. All in i både V76, V5 og DD-spillet.

Rangering V76-6: 5 B: 7-1-8 C: 2-12-9-3-10-6-4

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Emmet Bonanza er veldig flink fra start. Kretsen rundt 4 Eye Ofv The Tiger varsler om et passivt opplegg første gang ut etter en liten pause. Dermed blir det neppe full ladding fra start med sistnevtne. 2 Emmet Bonanza har derfor gode tetsjanser.

12 Mellby Frodo. Dette er en hest jeg synes vi skal ha stor respekt for i dette løpet. Han har virkelig utviklet seg fint denne. At 4-åringen måtte gi tapt for meget gode Paulino sist gjør ingenting. Sistnevnte er en kanon. Mellby Frodo hengte lenge med, og gjorde et veldig fint løp. Gangen før ble det noe galt med sulkyhjulet etter 700 meter, og dermed valgte kusk Malmin å slippe teten. Han trodde neppe at hesten kunne vinne med et ødelagt hjul på sulkyen. Mellby Frodo satt bom fast i mål, og hadde vunnet om han hadde blitt kjørt i tet med. Going Kronos-sønnen var mildt sagt imponerende på Årjäng fjerde sist. Selv fra tolvtespor synes jeg denne skal regnes tidlig.

Hovedopponenten er 4 Eye Of The Tiger. Slik jeg ser det kunne hesten tatt tet tidlig i dette løpet, men det virker ikke ut som verken trener eller kusk Høitomt er noe sugen på det i dag. Vi snakker om en 3-åring som kun har startet to ganger, så det er ikke sikkert det er så dumt. Han har fremtiden foran seg denne, men han kan også vinne i dag. Andrevalg.

7 L'amour Bonanza og 11 Gogo Hall er to hester som jeg kommer til å betale for i tillegg. Jeg er spesielt spent på førstnevtne, som viste solid form for en måneds tid siden, men falt dessverre litt ut av det. Er behandlet siden sist og må regnes.

Rangering V76-1: A: 12 B: 4-7-11 C: 9-2-8-10-5-6-3 D: 1

V76-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Jeg tviler på 1 Kringlers Balder makter å holde ute 4 Børke Sindy. Men disse to skiller seg såpass ut på startsiden at jeg tror førstnevnte går ut å overtar teten tidlig fra 4. Slikt jeg ser det er det 1 som sitter i tet underveis.

1 Kringlers Balder. Dette er en hest jeg hele tiden har likt godt. Jeg må dog innrømme at jeg trodde hesten var litt bedre enn hva som er realiteten. H.G Balder-sønnen så nemlig svært fin ut både femte sist og fjerde sist der han satt fast for lenge. Derfor trodde jeg dette skulle være en vinner tredje sist på Momarken, men etter et optimal løp underveis, så hadde ikke 4-åringen all verden å by på. Nest sist satt han nok en gang fast, mens nå sist synes jeg han burde tatt ned Nebbenes Spika og vunnet løpet. Jeg er litt hard med hesten nå, men det er en veldig fin traver å se til. I dag er oppgaven svært fin. Trolig tet og sprintdistansen gjør det veldig interessant. Min førstehest på betingelsene. Det hadde vært morsomt om hesten viste litt av det jeg tror bor i han, men som ikke har kommet ut enda.

Ved siden av Kringlers Balder får 3 Opseth Sarvis plass på alt av forslag. Denne var meget positiv sist, og gikk en sisterunde på 27-tallet på Leangen. 6-åringen hadde full fart i mål og så veldig fin ut. 5 Føyland Lykke er en hest jeg vet kretsen rundt har hatt ambisjoner med, men hesten har ikke innfridd i det hele tatt. Møter veldig billig motstand her og skal være med på gardering. Det samme skal 6 Modijerva som avsluttet hyggelig sist. 9 Alm Norinda er og en hest som skal på alt.

Rangering V76-2: A: 1 B: 3-9-5-6-11 C: 12-7-2-4-10

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En feilfri 5 Masserati G.T har svært store tetmuligheter i dette løpet. Hoppa er rask ut og ingen av hestene innenfor vil nok sitte i tet her. Jeg kan ikke se noen som kan klare å overfly hesten fra start. Galopperer hesten bak bilen tror jeg det er 1 A. Priori som sitter i tet tidlig. Sistnevnte har gode muligheter på rygg leder her.

10 L.A.'s Magic Moment blir min førstehest i dette løpet. Denne 3-åringen er en 10-prosenter onsdags morgen, og det er for lite. Hingsten blir garantert mer spilt utover dagen. Lucky Chucky-sønnen har vært herdet mot meget god motstand den siste tiden, og han har hevdet seg meget godt. Tredje sist galopperer Wolden-traveren, noe som for meg, ser ut som andreplassen bak Royal Muscle i auksjonsløpet. En andreplass vært hundre tusen dette. Nest sist henter hesten lengder på alle ned oppløpet og blir tredje i mål. Vinneren var knallgode Cathrine`s Chevy. Farten og inntrykket på L.A.'s Magic Moment var meget solid. Nå sist var han 3-oddser i et tøft løp, men ble veldig sliten ned oppløpet og var ikke til å kjenne igjen fra innsatsene tidligere. Dette gjør også at vi får litt verdi i hesten i dag. Normalt var det kun en dårlig dag. Vi glemmer det. Han er mye bedre enn det. Om han har klaff med tempo og posisjoner tror jeg han har en hyggelig vinnersjanse.

5 Masserati G.T har kommet i ny regi til Anders Lundstrøm Wolden. Hesten får plass på alle forslag. Det samme gjør 9 She's In Love og 11 Eddie Arctus.

Rangering V76-3: A: 10 B: 5-11-9-12-2 C: 8-3-1-6-7

V76-4/ V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Selv om 3 Allaway G.T har forbedret sin starthurtighet tror jeg ikke han holder ut noen av de raskeste hestene her. 4 La Diva Rossi og 5 Hez So Perfect er raske. Sistnevnte har stått i mye dårlig spor den siste tiden, men jeg tror denne kan åpne veldig fort om han blir satset ordentlig med. I dag ligger det an til det, og da tror jeg Lars Fredrik Kolle kan blåse forbi konkurrentene.

Tet eller ikke, min klare førstehest i dette feltet blir 5 Hez So Perfect. For en helt utrolig form traveren til Jens Kristian Brenne har for tiden. Han ser rett og slett rålekker ut for tiden. Tredje sist spurtet hingsten strålende til annenplassen bak nettop Allaway G.T i V75. Gangen etter sjokkvant hesten som en 47-oddser under Oslo Grand Prix-helgen. Da bombet han bare ned konkurrentene. Sist på Momarken ble Kolle, som kusket, sittende på innerspor da hesten kom bakfra etter 500 meter. Det angret nok sistnevnte på rett etter løpet. Den fem år gamle hingsten fikk nemlig åpning akkurat for sent, og ble bare annen. Spurten var dog helt formidabel, og det var et nytt strålende forminntrykk. Jeg tror på denne.

Med på alt av spill skal selvfølgelig også 3 Allaway G.T. Sammen med hesten over, er dette de to beste. Wolden-traveren har stor kapasitet, og han tåler å gjøre grovjobben underveis selv. Styrken til denne hesten er imponerende.

Jeg tror det rekker veldig langt med disse to hestene i dette løpet. Vi kjører et lås.

Rangering V76-4: A: 5-3 B: 4-11-6 C: 10-2-9-8-12-1-7

V76-5/ V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tviler sterkt på at 1 Spydomann Ø.K har mulighet til å forsvare innersporet. Vallaken har hatt det sporet to ganger i karrieren, og ikke maktet å holde teten. Denne er ikke treg, men heller ikke veldig rask. 4 Z.M's Jerven viste herlig fart på Biri fjerde sist, og har store tetmuligheter i dette løpet. Både 1 Spydomann, muligens 3 Rapptor og 5 Smedpål er alle gira på å overta teten tidlig. Jeg tror mest på at det blir 1, men en vrien startside å regne på.

1 Spydomann Ø.K har fine vinnersjanser i dette løpet. De tøffeste hestene i mot står i bakspor her, og om gode 5 Smedpål galopperer som han ofte gjør, har Spydomann fine muligheter fra enten tet eller dødens her. Formen til Killingmo-traveren er virkelig fin for tiden. Bork Odin-sønnen imponerte veldig da han vant et V76-løp fra dødens nest sist. Sist kom hesten ut i et tøft V75-løp. Kusken plassert hesten i innvendig posisjon og langt bak tethestene. Da Spydomann omsider fikk åpning gikk han svært godt til mål. Jeg klokket sisterunden og den gikk faktisk i underkant av 25-tallet. Det var meget sterkt. Formen er det ingen feil med, og slik sporene er fordelt i dag så skal dette være løpets førstevalg.

11 Moe Tyr er det opplagte motbudet til Spydomann, men jeg trodde hesten skulle gå enda litt bedre nå sist på Sørlandet. Det var på langt nær det rette trykket i hesten. Tekno Odin-sønnen er mer enn god nok på sitt beste, og det rapporteres om at hesten er i fin orden av trener. Med på alt av bonger. Plass på de fleste forslagene får og 12 Brenne Balder. Kapasiteten til denne hesten er stor, og han kan fint bare blåse dagens motstand. Usikker, men god. Passes! På de større forslagene skal jeg og ha med 5 Smedpål og 10 Ra Tore.

Rangering V76-5: A: 1 B: 11-12-5-10-3-4-6 C: 7-2-8

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: De fleste tror på at 2 Eikfaksen bare skal ta seg til tet, og holde ut 3 Garlie Moe Garlin. Undertegnede er på langt nær sikkert på at dette er scenario. Her stinker det skyhøyt tempo, da Tom Erik Solberg kommer til å satse kraftig med nevnte Garlie Moe Garlin. Det blir nok tempo, og hvem som sitter i tet etter 500 meter er ikke enkelt å besvare på. Jeg er faktisk litt inne på at Garlie Moe Garlin kan bli kjørt såpass offensivt at han er å finne i tet.

To hester skiller seg veldig ut i dette løpet. Ikke bare står 2 Eikfaksen og 3 Garlie Moe Garlin i de beste sporene, de er også feltets to beste hester. Jeg var lenge inne på å bankerspille Hamre-traveren, Eikfaksen, men fant ut at jeg ikke kan spille uten hovedopponenten Garlie Moe Garlin.

Mitt knappe førstevalg blir av disse to blir 3 Garlie Moe Garlin. Inntrykket på denne nå sist på Jarlsberg var rett og slett svært lekkert. Førstesporet forsvarte han enkelt, og etterpå ble det svært enkelt. På Forus 16. juni møtte Moe-traveren på Eikfaksen. Da var førstnevnte klart bedre enn Hamre-traveren. Det skal dog sies at Eikfaksen nå er i bedre form enn da. Tor-Martin Moe sin 5-åring er uansett i mine øyne den beste hesten av disse to, men det blir spennende å se.

2 Eikfaksen er i sitt livs form, og har virkelig utviklet seg mye. For noen måneder siden hadde jeg aldri trodd at hesten skulle levere slike innsatser han har gjort den siste tiden. Selv med svært tøff kjøring i starten av løpet her skal Hamre-traveren regnes som en soleklar A-hest.

Jeg spiller disse to hestene i løpet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Rangering V76-7: A: 3-2 B: 1-12-4-5-8-6-10 C: 11-7-9