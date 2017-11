Stor V76-jackpot på Bjerke

Super Orlando vinner V76-6 på Bjerke 1/11. I kveld blir hesten klar favoritt i V76-5 sammen med Åsbjørn Tengsareid.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 fra Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap for galoppen, og det er både V4 og V5 på menyen. For andre gang på 14 dager er det igjen duket for jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke travbane. Ingen spillere maktet sju rette forrige onsdag og dermed venter det 1 224 817 kr ekstra i sjuerpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V76-omgang på Bjerke, der det altså er flotte jackpotpenger å spille om. 1 224 817 kr for å være helt eksakt og som vanlig er det en spennende meny for spillerne. Jeg finner min hovedbanker i V75-5.

Strålende i ny regi

Det handler om 10 Super Orlando som har hevet seg mye i regi Jens Kristian Brenne. Ex-rogalendingen har gjort tre starter for Brenne. Innledet med en andreplass i Drammen, men har så tatt to seire og spesielt i seiersløpet på Bjerke for 14 dager siden, var det flott stil på hesten. Dro på via både tredjespor og fjerdespor i sisterunden, og knakk storfavoritten Dupont enkelt tidlig på oppløpet og forsvant fra til overbevisende seier. Motstandsmessig er det definitivt ikke noe tøffere imot i kveld og jeg bankerspiller 10 Super Orlando i V76-5 og bankerspiller også hesten i V5-spillet.

Rangering V76-5/V5-2: A: 10 B: 7-8-5 C: 3-4-2-1-6-9

Hop innleder?

V76-1 er samtidig Bjerkebanens oppdretningsløp for norskfødte 2-åringer og hele 100 000 kr venter vinneren.

Den seierssjekken har nok 2 Catherine's Chevy et meget bra bud på. Fire starter her gitt to seire for Henry Rorgemoens talent og Vidar Hop har kusket i begge seiersløpene. Vant mot flere av de samme konkurrentene på Bjerke for 14 dager siden, til tross for dødens underveis. Startsporet er bra, kusken blant de beste og på de to minste V76-forslagene bankerspiller jeg 2 2 Catherine's Chevy.

Jeg dobler dog opp bongene med stallkompis 5 Catherine's Chic på de to største V76-forslagene. Denne var ikke langt bak 2 Catherine's Chevy i løpet på Bjerke for 14 dager siden og kan utfordre storfavoritten, dersom denne er litt under pari.

Rangering V76-1: A: 2 B: 5 C: 4-9-7-1-11-12-10-6-8

V76-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart

Fire hester får plass på de større V76-forslagene i dette lavgrunnlagsløpet for kaldblodshester.

Men kanskje det er så enkelt at treårige 10 Ness Tjo Edel parkerer sine eldre konkurrenter. Hoppa til John Ragnvald Nes har møtt årgangsenerne i alle sine seks starter i karrieren hittil og møter betydelig enklere motstand i kveld. Var dog ikke som best sist og derfor nøyer jeg med med å sette henne som et klart førstevalg.

8 Eigelands Rebecca står neppe langt bak på kapasitet. Raden er misvisende for denne meget kapable femårshoppa som galopperte i klar ledelse i sitt siste løp på Klosterskogen. Feilfritt er det topp vinnersjanse. 7 Opseth Sarvvis er i form, men neppe på nivå med min favorittduo på kapasitet. Men er stabil og scorer på det. Tredjevalget.

Jeg tar også med strekhesten 6 Kaptein. Han er litt opp og ned i prestasjonene denne vallaken, men toppnivået er ganske og Eirik Høitomt har et bra tak på denne.

Rangering V76-2: A: 10 B: 8-7-6 C: 13-4-2-1-5-9-11-3-12

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Til tross for at 5 Alberte Merci ikke holdt helt stand inn i mål fra tet på Bjerke forrige onsdag, gir jeg den Kjetil Helgestad-trente vinnertipset i dette fine spilleløpet. Motstandsmessig ser det litt billigere ut i kveld og startsporet er igjen bra.

Danskegjesten 4 Viggen Langborg ser ut til å bli ganske klar spillefavoritt, om vi skal legge markeringsoversikten til grunn onsdag morgen. Knud Mønsters vallak har gjort flotte løp i hjemlandet, men kun vunnet ett løp på 13 starter i år og vant heller ikke mer enn ett løp på 18 starter i fjor. Andrevalget. 8 Merles Simoni burde kanskje vunnet V75-2 på Biri i sin siste start, med tanke på det fine løpet hun fikk underveis, men Mikkelborg-hoppa kunne ikke svare storoutsideren Carl Lewis mot mål. Motstandsmessig det klart overkommelig i kveld, men åttendespor trekker ned og derfor setter jeg henne ned som tredjevalg.

12 Conrads Wilhelm står kjelkete til i tolvtespor, men Kristian Lindbergs vallak, går alltid til mål. Får hesten tempo på løpet, tar han mange til slutt og det er spennende med Herman Tvedt opp som kusk på denne i kveld. Jeg synes disse fire skiller seg litt ut, men tar også med lite spilte 3 Royaldoodle på det største V76-forslaget. Denne er klart bedre enn raden og står fint til spormessig i kveld.

Hester som 10 Welcome (forbedret sist) og 11 Nova Yamoz (solid form) er heller ikke sjanseløse, men jeg fikk ikke råd til disse.

Rangering V76-3: A: 5 B: 4-8-12-3-10-11 C: 1-9-7-6-2

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart

Eliteløp for kaldblods der to hester skiller seg klart ut. Mitt klare førstevalg blir 6 Alsaker Piril som ser ut til å være på vei tilbake til superformen han hadde rundt denne perioden for ett år siden. Solid i seiersløpet sist og her er garantert Vidar Hop på tetjakt. Ikke glem at Alsaker Piril slo hester som Kleppe Slauren og Lome Brage fra likestart i et V75-løp på Momarken i romjulen i fjor.

10 Ingbest skal hente 20 meter tillegg på nevnte Alsaker Piril i kveld, men likevel blir hesten stor spillefavoritt. Det synes jeg er litt overraskende, ikke minst siden distansen er 2100 meter og Ingbest ikke har vist superform i det siste. To hester er normalt heldekk i V76-4.

Rangering V76-4/V5-1: A: 6 B: 10 C: 1-9-7-8-5-4-2-3

V76-/V5-3/DD-1 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart

De to siste V76-løpene i kveld er blitt meget fine spilleløp. I dette hoppeløpet er det mange vinnerkandidater, jeg klemmer til med 5 Mira Prawo som min tipsener. Hoppa til Per Erik Gravdal var kanongod i seiersløpet sist og i en svært spennende DD-omgang, spiller jeg 5 Mira Prawo som banker.

I V76-spillet garderer jeg dog bredt og setter inn norgesdebuterende 2 Barbarella som mitt andrevalg. Den tyskfødte femårshoppa er kjøpt til Bergen og kretsen rundt er optimister. Skal være meget kvikk i vei og startsporet er bra. 9 Wakanda står i bakspor, men det trenger ikke være så negativt, da det oser tempo av dette løpet. Sprint er kanskje et lite minus for Mikkelborg-hoppa, men hun skal uansett tidlig på.

1 Gunny Princess E. var sjanseløs mot Pleasetellmewhattodo i V75 nest sist, og ga seg fra tet da. Tilbake som en vinner i et billig løp på Klosterskogen sist, men må heve seg fra V75-løpet nest sist for å vinne dette. 4 Scarlet Creation har knallform, kusk Gunnar Austevoll er også i knallform. Garderingskryss. 8 Luxury Tile blir ganske hardt betrodd, men åttendespor er ikke enkelt mot så bra motstand.

Helt ute på kanten tar jeg også med spurtsterke 11 Zandra Invalley som kan komme inn i leken, dersom det blir "overkill" i front.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 2-9-1-4-8-11 C: 3-7-6-12

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Kveldens V76-omgang avsluttes med flott kaldblodsløp for hopper og nytente 14 Nadine U.N. blir både min og spillernes favoritt.

Det var overraskende at Undem-hoppa skulle vinne V75-7 så enkelt forrige lørdag, selv om hun stod alene på strek. Med så mange gode tilleggshester, lenset Nadine U.N unna i tet og var aldri i nærheten av å tape. I kveld er det bare hopper igjen og selv om 40 meter tillegg er en annen oppgave, kan hun vinne igjen.

Fireårshoppa 13 Brenne Blissi har nesten tjent en million i år, og selv om oppgaven i kveld er tøff, er hoppa i kanonform og kan vinne. 9 Trons Torila har en fin oppgave foran seg og står 20 meter foran min favorittduo. Har den Heidi Moen-trente hoppa en av sine bedre dager, kan hun vinne. 1 Kagge Lina står på strek og har vinnerform i kroppen. Sammen med formkusk Gunnar Austevoll, krysser jeg denne tidlig.

På videre gardering tar jeg også med 5 Trø Hera (strålende form og aktuell igjen dersom hun løser noenlunde fra et sjanseartet innerspor på 20 meter tillegg), 12 Arvesølv (har surra litt med galopper på slutten, men også vist voldsom fart) og 10 Tante Ragnhild (debuterer i regi Olav Mikkelborg i kveld og kan kanskje få en nytenning da).

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 14 B: 13-9-1-5-12-10 C: 2-6-7-8-11