Stor V76-jackpot på Bjerke

Mietor er høyaktuell til dagens omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er en strålende onsdag vi har foran oss på hestefronten. På Jägersro jakter Nettavisens fremragende galoppeksperter nye gevinster, etter å ha truffet flott med tipsene til både Jägersro forrige onsdag og til løpene på Bro Park søndag. På Bjerke er det stor jackpot i V76-spillet og hele 1 061 386 kroner ekstra i sjuerpotten, etter at forrige onsdags V76 ble helt uløselig og ingen fikk sju rette.

PS. Hust at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Solid trøstegevinst på flere V75-bonger 15. april!

Nå er det dags for å ta dere gjennom V76-omgangen på Bjerke. Disse omgangene er stort sett alltid spennende på forhånd.

Adrian for første gang

Jeg må innrømme at jeg vurderte om jeg skulle spille 4 Mietor i V76-5 banker en god stund. Til slutt falt jeg ned på at hesten har et meget fint løp foran seg, og at det trolig er tidlig tet som gjelder. Da skal hesten slå dagens motstand, og det blir derfor min beste banker for dagen.

Hingsten til Kjell Løvdal var overlegen vinner tredje sist på Jarlsberg, og imponerte. Han var også svært god på Sørlandet nest sist til annen bak Magnum Sebastian. Nå sist ble han sendt i angrep allerede 7-800 meter igjen, og da han kom frem til Sprett Odin kjørte Austevoll voldsomt fort. Dette kostet naturligvis over oppløpet. Sprett Odin ble for god, men Mietor gjorde en god innsats til andreplassen. Jeg klokket sisterunden til hesten på 1.27,0. I dagens løp tror jeg 5 Engli Ilmina blåser til tet, og slipper til Mietor på et tidlig tidspunkt. Løvdal-traveren kan nemlig åpne fra start. Det viste han i et V75-løp i Drammen på lille juleaften, da han forsvarte sitt innerspor. 4 Mietor skal ha en finfin vinnersjanse, og det blir dagens beste banker for meg både i V76- og V5 spillet.

Rangering V76-5/ V5-2: A: 4 B: 10-11-1-3-7 C: 5-9-6-2-8





V76-1 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Exclusive G.T er rask og kan forsvare sporet, om han er like rask i monte som i sulky. Sistnevnte blir nok ikke ridd i tet, og slipper trolig teten tidlig til 2 Garfield Prinze.

9 A.D Sleipner blir mitt objekt i innledningen. Synne Nybø prøver seg nok en gang på Bjerke, etter den noe uhelige ridningen nest sist. Hun ble sittende bom fast med A.D Sleipner. Hesten er mer enn god nok på ren kapasitet, og skal hevde seg mot dagens ganske gode motstand. Den danske vallaken galopperte altså som annenhest 50 meter fra mål sist, og det mot hester som Bryssel og Onceforallface. 5-åringen har startet tre ganger i monteløp, og det har endt i to seire og en andreplass som kom nest sist på Bjerke da han satt fast. Great Challenger-sønnen er mer enn god nok, og jeg er ganske sikker på at hesten ikke sitter fast i dag. For de med et godt hjerte kan dette være en banker. Motivert tipsener!



Det finnes mange gode hester i dette løpet, og jeg kommer til å gardere bredt på forslagene. Det blir veldig spennende å se 10 Bob La Chance som er en vinnermaskin. Sist kom det et tap, men det var mye som ikke stemte den dagen. Om hesten er tilbake på topp er han en soleklar seierskandidat. 2 Garfield Prinze får mye spill på seg, men dette er en favoritt jeg tror kan tape. Har en dyktig rytter, men hesten har ikke imponert meg voldsomt mye den siste tiden.

Rangering V76-1: A: 9 B: 10-6-8-2-1-5 C: 7



V76-2 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Startside: Dette blir neppe en severdig startside. Kun to hester i volten på strek. Om høykapable, men usikre 2 Nesfaksen holder seg til trav fra start tar han tet.

5 Faks Blæsen tror jeg er helt overlegen dagens konkurrenter. Hingsten gikk et voldsomt løp sist, og imponerte stort. Galopperte grovt og tapte 50-60 meter. At han var fjerde kun 10 meter bak vinneren var meget imponerende. Siste 1000 meteren gikk i underkant av 27-tallet. Tredje sist vant 4-åringen med en innlagt galopp. Han så lysende ut og vant med masse krefter spart. Nest sist på Jarlsberg møtte han på dagens hovedopponent 3 M.H Herkules. Sistnevnte slo på en galopp innledningsvis den dagen, men var uansett sjanseløs på Faks Blæsen. Romtveit-traveren virker til å være et ordentlig emne som jeg tror vi får se i de større løpene i år. Dagens motstand er på langt nær avskrekkende, og disse hestene tror jeg bare Bork Odin-sønnen slår. Dagens nest beste banker er servert.

Rangering V76-2: A: 5 B: 3-2-4 C: 1-9-8-6-7-10



V76-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 5 Vetla Vinna har meget gode tetsjanser i dette løpet. Det kan være Røren vil sitte i tet med sistnevnte. Velger han å slippe fra seg teten, tror jeg 4 Rano Hilda kan være tidlig fremme å stille et spørsmålstegn.

4 Rano Hilda blir mitt objekt i den tredje avdelingen. Lars Tore Hauge tar den lange turen fra Bergen til Oslo med kun Rano Hilda. Hoppa kom nest sist tilbake etter en kneoperasjon, og gjorde et solid løp. Galopperte i striden hundre meter fra mål. Gode Karmland Stilson vant løpet. Jeg synes Hauge-hoppa gikk et fullt godkjent løp. Nå sist kom hun seg tidlig til tet, men ble litt sliten ned oppløpet. Hun ble til slutt tredje. Hun får godkjent for innsatsen. Dagens løp ble ikke et tøft et, og jeg tror Rano Hilda kommer til å hevde seg høyt oppe.

Jeg synes løpet dog er åpent, og anbefaler garderinger. Mitt andrevalg blir 12 Tangen Saga, som gjør gode løp hver gang. Hoppa var meget god til seier nest sist. Var god toer sist på Momarken, og bekreftet at formen fortsatt er tilstede. 4-åringen er en av de beste hestene i dette løpet, og skal på alt av forslag.

Rangering V76-3: A: 4 B: 12-3-10-9-7-11 C: 5-2-8-1-6



V76-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Cirkeline Day er flink fra start, og har fine muligheter på å forsvare sporet. Jeg tror 7 J.T.'s Moneypenny kommer dundrende utenifra og satser for tet. Jeg tviler da på at Magne Olsen svarer med førstnevnte, og at det er J.T.'s Moneypenny som sitter i tet underveis.

10 Demerara blir mitt store objekt i den fjerde avdelingen. Jeg synes hoppa leverte en strålende årsdebut på Bjerke for to uker siden. Sist travet hun med jernsko, mens i dag blir det aliminium. Dette er en fordel. Hun spurtet solid og fulgte formhesten 9 Photoshoot O.S godt ned oppløpet. Jeg tror Demerara har godt mye frem med dette løpet, og at Eirik Høitomt kusker er bare et pluss. Før pausen gikk hun flere gode løp mot god motstand. Hun ble blant annet tredje bak Enjoyable og Got You B.R. Dette er to solide hester, som begge vil vært mye spilt i dette løpet. Hvordan blir dette så løpet kjørt? Jeg tror vi kan vente oss kjøring de første 2-300 metrene. Deretter sitter Demrara i andre, eller tredje utvendig. Fra den posisjonen skal hoppa ha god vinnersjanse om hun tok løpet sist på en riktig måte.

9 Photoshoot O.S er i ellevil form for tiden, og spurtet svært godt sist. Det samme gjorde hesten nest sist. Hun er som Demerara, tidlig aktuell i dette løpet. 7 J.T.'s Moneypenny kan og vinne dette løpet. Hoppa er i solid form for tiden. Videre skal 3 My Cool Mama, 8 Mara Boudream, 1 Cirkeline Day og 12 Nora Noark få oppmerksomhet.

Rangering V76-4/ V5-1: A: 10 B: 9-7-3 B/C: 8-1-12-11 C: 4-11-2-6-5

V76-6 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 1 Solkongen løste noe voldsomt i sin første start for Sagholen på Momarken sist. Jeg tror tetsjansene er meget gode også i dag. 2 Førlands Odin kunne nok valgt lederrygg, men det er lite trolig at Tjordal velger dette. Jeg tror fort sistnevnte sitter i dødens underveis.

1 Solkongen er et veldig klart førstevalg for meg. 5-åringen var svært god i den første starten for Sagholden. Dessverre så ble det en omstart der hesten brukte seg en god del. I den lovlige starten ble han altfor hissig underveis og satt opp et voldsomt tempo. 25,5 og 26,2 var passeringstidene etter 500 og 1000 meter. Vallaken ble sliten ned oppløpet og slet med aksjonen. Han klarte dog og henge med inn til andreplassen. I dag varsles det fra Sagholen om at hesten er skodd om. Han har også gjennomgått flere intervallkjøringer og skal ventes klart forbedret fra sist. Ja, det er klart 10 Bossum Faksen imponerte i sin siste start etter så lang pause, men det er lite trolig at denne skal runde til seier om Solkongen er forbedret fra den siste starten. Dette blir DD-bankeren min.

Rangering V76-6/ V5-3/ DD-1: A: 1 B: 10 B/C: 5-7-4 C: 2-8-3 D: 6-11-9



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-7 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Orlando Knick er neppe rask nok til å forsvare sporet. 2 Allaway G.T er rask, men ikke rask nok til å holde ute 3 Support kindess. 5 Vici Sun kommer nok dundrende ut i fra, og stiller et tidlig spørsmålstegn. Jeg tror Support Kindness svarer opp, og slipper enten til 2 Allaway G.T.



10 Double Spin var rett og slett enorm i sin siste start. Ble sendt frem til dødens på et tidlig tidspunkt og vant på enkleste måte. Da 2 Allaway G.T, som hadde fått et perfekt løp, sendte i tredjespor 3-400 meter igjen begynte Høitomt å kjøre på Double Spin. Hvilken respons kusken fikk. Dette er en knallgod traver som faktisk har mer å gå på. Han var og strålende toer nest sist på Jarlsberg bak Lobster`s Sam. Hvordan løp vil Doble Spin få i dag? Kusken har flere valgmuligheter, men det beste er nok å sende den sterke hingsten frem til dødens etter 7-800 meter når kjøringen har roet seg der fremme. Da skal det en svært opplagt traver til for å stå i mot Double Spin. Ut i fra innsatsen sist blir dette mitt klare førstevalg i løpet, og en klar utgang på alle systemer.