Superonsdag på Bjerke med Avery i spissen

Avery og Eirik Høitomt har feiret flere triumfer sammen. Her fra da 7-åringen vant helenekelt på Bjerke femte sist. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En heidundrende påskeuke står foran oss og den byr blant på V75 Påskebonanza. Den innledes skjærtorsdag med V75 på Gävle, fortsetter med den tradisjonelle V75-omgangen på Färjestad langfredag. Lørdag byr så Klosterskogen opp til sin store V75-omgang, mens det hele kulminerer med Grand Finale på Romme med Multijackpot på søndag 1. påskedag.

I tillegg til dette er det Superonsdag på Bjerke i kveld. Bonuspotten skal fordeles på alle med sju rette. Og det betyr 904 467 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisen har hatt en herlig tipsuke bak seg selv om det gikk den veien høna sparker i lørdagens V75-omgang på Sørlandet og heller ikke ble noen spillemessige suksesser søndag. Det har blitt godt med gevinster de aller fleste dagene den siste uken, og påskeuken har begynt veldig bra med fine fremanger på Forus i går.

Lerum med lukefest på Forus 27. mars – 960 kr ble til 14 750 kr!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65- og V5 spillet. På vår store V65-bong med en innleveringspris på 960 kr var storskrellene You Love (4,3%) og Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.

Strålende V65-lunsj på Umåker fredag:

Petter Kristiansen traff veldig bra med sine V65-tips til lunsjen på Umåker fredag. Mitt mellomstore V65-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 432) satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 983 kr. På Eksperten ble det klaff 19 andelslag og totalt 115 579 kr av en omsetning på ca 20 000 kr.

Herlig V4-klaff på Färjestad onsdag

Petter Kristiansens mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 550) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 4 542 kr. På Eksperten ble det klaff for samtlige 25 innleverte andelslag og totalt innspilt ble 113 550 kr og Nettavisen omsatte V4 for ca 20 000 kr på Eksperten.

15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag 18. mars

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Nå skal det heretter handle om kveldens V76-kjøring fra hovedstaden der jeg har funnet frem til to bankere, og flere herlige objekter.



Topphest seirer

I V76-6 har jeg stor tro på at 4 Avery er en vinner. Jeg har alltid likt Helgestad-traveren, og tror hingsten kommer til å tjene masse penger fremover, om han holder seg skadefri. Da han vant femte sist, sprintet han 1.12,7, og hadde krefter spart over mål. Det var i desember. Dagens oppgave ser meget fin ut. Jeg føler meg ganske sikker på at 7-åringen er å finne i tet på et tidlig tidspunkt. Han er nemlig lynrask bak bilen. Løpet Avery leverte etter drøye tre måneders pause nå sist var solid. Han galopperte fra start, og ble kjørt innvendig med etterpå. I den siste svingen fikk han åpning og spurtet solid ned oppløpet til tredjeplassen. Gode Lobster Sam vant løpet. Det virker som hingsten er i nærheten av toppform. Hovedopponenten 10 N.Y. Coeur de Soleil var svak sist, og jeg tviler på at Gundersen sender frem til dødens i dag. Det vil nok bli et ryggløp til det gjenstår 500 meter for sistnevnte. Så hvem skal egentlig lage noe tempo i dette løpet? Jeg finner ikke den ekvipasjen, og tror Høitomt kommer til å vise klart og tydelig at han vil sitte i tet. Da skal Høitomt få kjøre en rolig førsterunde, og da skal Avery vinne dette løpet. 4 Avery blir dagens beste banker for meg og jeg går all in i alt av spilleformer.

Rangering V76-6/ V5-3/DD-1: A: 4 B: 10-3-8 C: 1-9-6-5 D: 7-2-11



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En vinner i den andre starten

Hesten jeg tror vinner V76-2 er 2 Balaine. Billigere V76-løp enn kveldens kommer ikke Kim Pedersen sin hoppe noensinne til å få igjen. Jeg har som vanlig sjekket hoppa grundig opp i det tyske arkivet. Hun har kun møtt svært gode hester i Tyskland, og matchet de beste hoppene i årgangen. Tredje sist ble hun fjerde i et løp som ble vunnet av gode Alegra B. Sistnevnte som har hevded seg i tøffe løp i Sverige. Ut i fra hva Balaine viste i Tyskland trodde de fleste at dette skulle være en vinner i norgesdebuten på Biri sist. Hun havnet i dødens, og det var tøft tempo underveis. I den siste svingen ser hoppa ut til å ha kontroll på løpet, men galopperer bort en trolig seier.

Jeg ringte Kim Pedersen onsdags morgen. Han fortalte meg at Erlend Rennesvik, som kusket Balaine på Biri, mente det var seieren som gikk tapt da galoppen kom sist. Pedersen kunne og melde om at foran dagens start blir det utstyrsforandringer, nytt hodelag og amerikanervogn. Jeg tror at dette, sammen med løpet sist, vil gjøre hoppa klart forbedret. Det ligger ann til at Magnus Teien Gundersen kjører 4-åringen tidlig til tet, og vinner dette løpet. Hun kan og vinne fra dødens, tror jeg. 2 Balaine blir dagens nest beste banker for meg.

5 Girl Power er det klare motbudet. Hesten har virkelig blomstret til på slutten, og satt fast i Drammen nå sist. Skal slite med å slå min banker, men er favoritt til å bli annen i løpet.

Rangering V76-2: A: 2 B: 5 C: 7-9-8-1-4 D: 3-6

V76-1. Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: 1 Jefferson Dotcom er lynrask fra start, og kommer til å forsvare dagens førstespor. Sistnevnte har vist seg meget god i tet, og slipper trolig ikke. Jeg tror 2 Nogara er hesten i rygg leder.

Jeg kommer til å sette 5 Double Spin som det klare førstevalget i innledningen. Evy Marie Brinch sin traver har styrken som sin fremste egenskap, og dagens lange distanse er derfor et stort pluss. Formen til Double Spin virker også til å være veldig god for tiden. Hingsten startet på Jarlsberg for tolv dager siden. Austevoll, som kusket, satset mot tet etter 500 meter, men ble tatt i mot av K.W Tigerlady. Double Spin gjorde dog et praktfullt løp fra dødens, og var ikke slått av Lobster Sam før hundre meter fra mål. Adrian Chip-sønnen er noe varierende i prestasjonene, men med lignende prestasjon fra løpet sist så er vinnersjansene fine. Hingsten står og meget fint inne i dagens løp. Double Spin er en motivert A-hest i løpet.



7 Allaway G.T er hesten jeg setter som et klart andrevalg. 5-åringen var god til fjerde på Momarken i V75-løpet Farouk B.R tok seg av. Nest sist på Jarlsberg vant Andover Hall-sønnen enkelt fra dødens. Formen til Wolden-traveren er meget fin for tiden. Jeg står på disse to hestene på de minste forslagene. 1 Jefferson Dotcom får plass på de større forslagene.

Rangering V76-1: A: 5 B: 7-1 B/C: 6-4-8 C: 2-3

V76-3. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En vrien startside, men jeg tror 1 The First Lady forsvarer innersporet sitt. Hvor rask er 2 Royal Winner? Jeg tror hesten er ganske rask. Er Royal Winner tidlig fremme hos 1, tror jeg han får overta. 5 Unblemished Record har og vist fart bak bilen, og vil sikre seg en god posisjon tidlig.

2 Royal Winner er en 7-prosenter onsdags morgen. Det er meget spillbart. Jeg tror ikke hesten er en meter dårligere enn favoritten 9 Prime Directive. Credit Winner-sønnen årsdebuterte på Bjerke for to uker siden, og det etter over seks måneders pause. Rennesvik ga hesten sin et meget fint løp i andre par utvendig, og anrep i siste sving. 4-åringen gikk et sterkt oppløp til andreplassen bak Eurora. Royal Winner har kun gjort fem løp i sin korte karriere, og var god i flere løp i fjor. I løpsdebuten på Jarlsberg vant Rennesvik sin traver fra dødens, og hester som Tiger Man E.P, Nu Love S.S og Dupont var slått. Inntrykket var strålende. Jeg snakket med Rennesvik før den forrige starten, og det var liten tvil om at han hadde store ambisjoner med denne hesten i år. 2 Royal Winner blir min eneste A-hest i løpet.



1 The First Lady, 4 Magic In Mind og 9 Prime Directive skal og regnes her. Jeg er veldig spent på hva Morten Pedersen sin Magic In Mind kan utrette her. Hesten er nemlig mer enn god nok, og har gjort en start som vallak. Var positiv da, og spurtet fort.

Rangering V76-3: A: 2 B: 4-9-1 C: 5-11-3-8-6 D: 10-12-7

V76-4. Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Startside: Det er kun tre hester på strek i volten i den fjerde avdelingen. 2 Lister er en rask herremann, og skal ha solide tetmuligheter. Jeg tror Veronika Bugge vil ha et ryggløp. Både 9 Krovar og 10 Bol Brage har springspor på tyve meter tillegg, og vil være tidlig fremme hos strekhestene.



Mjølnerød sender 10 Bol Brage til start etter en pause på over seks måneder. Dette synes jeg er veldig spennende. 5-åringen er nemlig den beste hesten i feltet. I fjor kvalifiserte hesten seg til derby i Sverige. Der ble hingsten sliten ned oppløpet, og var blant de siste i mål. Han gikk dog 1.25,7, og var kun fire-fem lengder unna Will Prinsen i mål. 5-åringen galopperte så i kvaliken til det norske derbyet. Mjølnerød har sagt at Bol Brage skuffet han i fjor, og det er liten tvil om at han har ambisjoner med denne. Nå har hingsten fått en hel vinter med hard trening, og skal være forbedret. Det rapporteres om at hesten har gått veldig bra i en lokalkjøring. Onsdags morgen er Bol Brage en 8-prosenter. Det er feil. 10 Bol Brage blir mitt førstevalg.



15 Lilletroll har jeg dratt frem ved flere annledninger på slutten. Hesten har gjort to svært gode løp på rad etter startgalopp. Volte er en fordel for Lilletrroll, men man kan ikke stole på denne. Fortjener uansett å være et anrevalg, og skal med på alt av forslag.

Rangering V76-4/ V5-1: A: 10-15 B: 9-8 C: 13-7-4-3-1-2 D: 5-6-14-12-11



V76-5. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Myhreng Brage er lynrask og forsvarer innersporet enkelt, men vil garantert ha rygg på dagens distanse. 5 Rakkerfanten er rask og kan være hesten som overtar tidlig. Jeg tror Arnt-Sverre Røren kommer til å satse friskt med sin 4 Vetle Petter, og da kan han sitte i tet etter 3-400 meter. Jeg tviler på at Rakkerfanten svarer Vetle Petter. Røren sin traver må dog holde ute 6 Emil Mollyn, men det kan han fint klare.



4 Vetle Petter er en ordentlig god traver, som er i toppform for tiden. Og får han tet er sjansene gode for seier. 6-åringen var ute på dagens bane tredje sist, og imponerte stort. Da måtte Røren sin traver gå i tredjespor de siste 700 metrene, men det hindret ikke Vetle Petter som vant veldig enkelt til slutt. Nest sist i Drammen var han svært god toer fra dødens i V75-løpet som Solbakken Jerv vant fra tet. H.G Balder-sønnen leverte også et sterkt løp på Klosterskogen sist. Måtte trave sisterunden i dødens, og sto på strålende til annenplassen bak 6 Emil Mollyn. 4 Vetle Petter står ikke tilbake for noen i dagens felt og skal regnes veldig tidlig. Det blir mitt objekt i løpet.



Favoritten 6 Emil Mollyn må selvfølgelig regnes tidlig og skal på alt av forslag. Er en 55-prosenter onsdags morgen, og jeg mener det er overkant. 8 Faks Mollyn leverte et toppløp sist og var strålende. Er svært lite spilt, men kan uten tvil vinne dette med litt klaff på veien.

2 Wellek, 3 Eidshaugsjerven og 5 Rakkerfanten får og plass på forslagene.

Rangering V76-5/V5-2: 4 B: 6-8-2-3-5 C: 1-9-10

V76-7. Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Startside: Jeg tror klart mest på at 7 Mine er tidlig å finne i tet. 1 Silkespika må passes ned startsiden, og forsvarer nok ikke førstesporet. 4 Finnskog Mira har vist fin fart i volten, og er hesten jeg tror sitter i rygg leder.



15 Vesle Maia en 3-prosenter? Nei, det er fullstendig feil. Hesten har kapasitet til å runde dagens motstand, det er jeg sikker på. Hans Jørgen eggen har et solid tak på 7-åringen. Tredje sist på Bjerke satt han langt bak da det gjenstod en runde, men blåste rundt konkurrentene og vant med krefter spart. Nå sist på Jarlsberg hadde hoppa som i dag, tyve meter tillegg på 8 Engas Odelsjente og 10 Løkki Flaksa. Hoppa hentet inn Løkki Flaksa, men Engas Odelsjente var enorm for dagen og var umulig å gjøre noe med. Jeg tror 15 Vesle Maia kommer til å gjøre en voldsom sisterunde i dag, og blir et klart objekt for meg. Denne vil vi få solid odds i DD-spillet med.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen