Superonsdag på Bjerke med Derbykvalifiseringer

Normandie Royal med sin trener og kusk Frode Hamre blir kveldens største favoritt i V76-spillet på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Som vanlig på onsdager så er det galopp til lunsj og V76 fra Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Malmö og Jägersro galoppbane som er vertskap for galoppløpene og det er både V4 og en helt egen V5-omgang på menyen. På Bjerke er det klart for Derbykvalifiseringer for varmblodshestene. Tolv løp skal avvikles, seks kvalløp til Hoppederby og seks kvalløp til den åpne klassen. Det er både V76, V4 og V5 på menyen.

Det er siste onsdag i august og da er det normalt såkalt Superonsdag I V76. Men Bonuspotten ble utløst forrige onsdag da en spiller vant over 1,8 millioner. Dermed er det "kun" 138 027 kr som fordeles ekstra i sjuerpotten i kveld. Bjerke har vært sving både mandag og tirsdag og det er kjørt 18 kvalifiseringsløp disse to dagene. Favorittene har stort sett innfrid, men mandag tapte storfavoritten Ness Tjo Edel i V65-2 og treprosenteren Mjølner Torine vant. I går smalt det i to løp. I det aller første løpet (utenom V65 og V5) så rotet megafavoritten Voje Maren seg borte med doble galopper og 36-oddseren Ask Viktoria vant. I V65-2 som også var et kvalifiseringsløpene til Hoppekriteriet for kaldblods vant storskrellen Tangen Fride for gjestekusk Jomar Blekkan, den var kun markert på 1,9 prosent i V65-spillet. Tre overraskende vinnere av de 18 løpene altså hittil og samtlige tre i hoppeløp.

Starttider Bjerke i kveld:

V4 (løp 1 til løp 4): spillestopp kl 18.10

V76 (løp 3 til løp 8): spillestopp kl 19.00

V5 (løp 6 til løp 10): spillestopp kl 20.20

Det er kanskje verd å ha på minnet når vi skal fokusere på kveldens V76-omgang. Det er altså tolv løp som kjøres i kveld og kun varmblodsløp. Seks kvalløp til Hoppederby og seks kvalløp til den åpne klassen. Det betyr at kun de to beste i hvert løp kvalifiserer seg til finalen. Både mandag og tirsdag har jeg valgt samlebonger i V65, i kveld blir det ikke samlebonger. Men jeg spiller to bankere i V76-spillet.

Magnus Teien fortsetter suksessen

Gundersen-stallen har levert varene så det holder de to foregående dagene. Mandag innfridde både Hillary B.R. og Blueridge Sun i Hoppekriterietkvalen og tirsdag leverte både Noble Superb og Max Brady i den åpne klassen til Kriteriet. Magnus Teien Gujndersen kusket alle fire. I kveld skal Magnus blant annet kuske storfavoritten 7 Let's Take A Selfie i V76-2. Den Sigbjørn Kolnes-trente hoppa vant fire løp i fjor og sprang inn nesten 700 000 kr. Det har faktisk ikke blitt en seier på seks starter i år, men formen har vært strålende på slutten. Møter ingen av de tøffe fireårshoppene i sin kvalik i kveld og er normalt en sikker vinner av V76-2. 7 Let's Take A Selfie er min første banker. Denne bankerspilles også i V4-spillet

Rangering V76-2/V4-4: A: 7 B: 3-6-9 C: 4-8-2-5-1

Hamre innfrir med omgangens største favoritt

I V76-3 som også handler om kvalifisering til HoppeDerby, blir 2 Normandie Royal og Frode Hamre kveldens aller største V76-favoritt. Det er ikke så rart, normalt er det kun galopp som skal kunne frata denne seieren i dette løpet. Normandie Royal er dog stødigheten selv og blir min andre V76-banker i kveld.

Rangering V76-3: A: 2 B: 1-8-6 C: 3-9-5-7-4

Midtfjeld må "vekk"

Skal det bli futt i V76-utbetalingen i kveld med to storfavoritter som bankere, så må det skrelle til i flere av de andre løpene. I V76-1 kommer nok 2 Kamperhaugs Dina til å bli et sted mellom 40 og 50 prosent markert. Midtfjeld-hoppa er nok best på sprint, men møter overkommelig motstand i kveld. Har imidlertid ikke vært som best i sine to siste løp, så derfor er både 5 Amarone Classic og 7 Gaia B.R. aktuell på tidlig gardering. På det aller største V76-forslaget, tar jeg med ytterligere tre hester i form av 9 Red Lane, 8 Akissassweetaswine og 1 Bailiss.

V76-1/V4-3: A: 2 B: 5-7-9-8-1 C: 6-3-4

Kan skrelle til

Det er ingen tvil om at 1 Aida Mae er en motivert favoritt i V76-4 etter de prestasjonene denne har levert på slutten. Men hun kan ikke forsvare sitt innerspor, så det gir gode argumenter for å gardere. Faktisk tar jeg med alle startende i dette åtteshesters-feltet, minus 8 Norahs Winner.

V76-4: A: 1 B: 4-2-3-7-9-6 C: 8

Gundersen utfordrer Hamre-duoen

9 Vainquer R.P og 8 Ghazi B.R. er begge trent av Frode Hamre og duoen blir også klart mest krysset i V76-5. Men jeg er ganske sikker på at meget kapable 5 Gilbert B.R. er istand til å utfordre de to, dersom han holder seg til trav. Gilbert B.R. blir med på samtlige V76-forslag. Og med tanke på at både Vainquer R.P. og Gilbert B.R. kan rote det til for seg selv, krydrer jeg V76-bongene med ytterligere tre hester på de to største V76-forslagene. Både 3 Gonzales B.R., 4 Kasper T.T. og 6 Magic Tile er hester som har vist fin kapasitet hittil i karrieren.

V76-5/V5-1: A: 9 B: 8-5 C: 3-4-6-1 D: 7-2

Austevoll hele veien, eller....

5 A Brave Heart er den meget sannsynlige tethesten i V76-6/DD-1 og hesten kommer til Derbykval med flott form i bagasjen. Jeg tror på bra sjanse og 5 A Brave Heart blir min DD-banker i kveld.



Men all den tid distansen på 2600 meter er uvant både for A Brave Heart og de andre konkurrentene i dette løpet, tar jeg med ytterligere fire hester på de to største V76-forslagene. 3 Ourastile og 6 Silver Wing settes nærmest, men heller ikke formsterke 7 Bongo eller 1 Quality Fighter trenger å være helt ueffen med maks klaff underveis.

Rangering V76-6/V5-2/DD-1: 5 B: 3-6-7-1 C: 2-8-4

Tre hester gjør opp i V76-finalen

Andre H. Stensen står med 1 997 seire etter søndagens seier med Eik Odin på Leangen. I kveld har han sin eneste vinnersjanse med 1 Crackajack i V76-7. Scarlet Knight-sønnen har vekslet mellom kanonprestasjoner og under pari-prestasjoner i hele sin karriere. Men er god når han er som best. Stensen varsler at han skal sitte foran i kveld og er han Crackajack på rette humøret kan han lede hele veien.

8 Goldstile er Pål Buers derbykandidat i år. Han kom seng i gang i år og årsdebuterte først på Bergen travpark 5. juli. På tre starter har det blitt to seire og nest sist hadde han trolig utfordret gode Radiuex om seieren på Forus, dersom han ikke hadde galoppert 100 meter fra mål. 4 Robin G.T. er litt opp og ned i prestasjonene, men maksnivået er trolig størst av alle i V76-7.

Rangering V76-7/V5-3/DD-2: A: 1 B: 8-4 C: 2-7-6-3-5