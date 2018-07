Superonsdag på Bjerke

Miracle Tile er en hoppe litt utenom det vanlige. I dag har hun en strålende vinnersjanse. Foto: Morten Skifjeld /Hesteguiden.com

Løpene på Bjerke er svært spennende. Denne onsdagen var helt annerledes enn forrige ukes V76-runde, da to klare bankere skilte seg ut på forhånd. Det ligger an til at dagens omgang skal gi fine penger.

Dette er en kanon

Jeg har virkelig fått sansen for 1 Miracle Tile i V76-4. Dette tror jeg er en vinner, og jeg kommer til å bruke hesten banker på samtlige forslag i både V5 og V76. Hoppa etter Cantab Hall er naturlig startrask, og de tre siste gangene har hun stått i sporene 1, 2 og 2. Hun har sittet i tet tidlig alle gangene. Det samme tror jeg hun gjør i dag. Og da, selv om det er noe tøffere motstand i dag, kan jeg ikke se hvem som skal tukte henne her. Hun er i mine øyne den beste hesten i dette feltet og fra tet vinner hun dette. Inntrykket på hoppa har virkelig vært flott den siste tiden. Og det jeg liker spesielt godt er at hun virkelig til å ta steg hele tiden. Nå sist på Biri møtte hun på en meget god hest i Frankel. Men Miracle Tile viste strålende moral, og holdt kontrollert unna. Det gikk i 11-fart den siste 500 meteren, og dette var to svært gode hester vi fikk se. Malmin og Anderssen har hester som virkelig går fint for tiden, og jeg tror Miracle Tile er en sikker vinner fra tet. Dagens beste banker som nevnt i både V5 og V76-spillet dette.

Rangering V76-4: A: 1 B: 8-3-6 C: 12-11-2-5-4 D: 10-9-7

V76-1 - Kaldblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: Dette er altså en 2600 meter, og derfor vil det neppe bli kappkjøring om teten. 4 Blessomen er veldig rask, og blåser trolig til tet. 5 Arnspik kommer trolig utenfra og kan fort få overta tidlig. Det er og mulig 2 Missingmyr Stjernen og Bjørn Strømnes blander seg inn i tetkampen her.

6 Best Ruggen. Etter å ha sjekket opp alle hestene i dette løpet er det ingen tvil om at hesten med best form er Best Ruggen. Både 1 Edens Odin, 5 Arnspik og 7 Todin har skuffet stort på slutten. Alle disse tre har vært svake i sin siste start. 4 Blessomen vinner svært sjeldent. Dette gjør nok til at jeg tror veldig hardt på Best Ruggen i dette løpet.

Undertegnede har i en lengre tid hatt tro på Best Ruggen. Jeg var tilstede på Momarken sist da Best Ruggen skulle starte. Jeg synes varmingen på hesten var strålende. Det oste form av hesten. I løpet fikk han en snill førsterunde av kusken, men inn i den nest siste svingen kjørte han seg til tet. Da ble hesten voldsomt pigg og reiste unna. Det gikk litt for fort, men innsatsen til andreplassen bak Lykkje Tveiten var storartet. Han gikk en sisterunde på 24-tallet, og det er fort på Momarken. Best Ruggen galopperte bort en mulig seier tredje sist på Bjerke og så veldig fin ut. Nest sist på Kongsvinger var han flink til fjerdeplassen, men det var sprint og det er ikke hesten sin distanse. Mørtvedt Jerkeld-sønnen har startet på dagens lange distanse seks ganger, og vunnet hele tre av disse. En gang ble han tredje. Bjørn Steinseth, som kusker hesten i dag, har kjørt 6-åringen tidligere og skal kjenne hesten godt.

Det er en veldig vrien Bjerkeomgang i dag, og vi er nødt til å noen sjanser. Det er helt klart en risiko tilstede når man bankerspiller Best Ruggen, men om alt går rett for seg tror jeg dette er en vinner. Han har klart best form og er god for tiden. 6 Best Ruggen blir på de fleste forslagene en banker for meg.

På det aller største forslaget tar jeg med 7 Todin. Denne hesten er egentlig mye bedre enn vist de siste gangene. Tilbake i toppslag frykter jeg toppnivået såpass at den får plass på det største forslaget.

Rangering V76-1: A: 6 B: 7 B/C: 9-5-4-3-1-8 C: 2

V76-2 - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart.

Startside: Dette løpet holder svak klasse. 7 Kjekk Pila står i springspor og bør ha fine muligheter for å nå teten. Hesten viste fart i volten før hun tok en lang pause. Hoppa sto i samme spor i det siste løpet hun gikk, og var tidlig å finne i tet.

7 Kjekk Pila. 14-åringen som gjør sin andre start for året. Den første starten ble unnagjort i januar, noe som betyr at hesten har hatt over et halvt års pause. Treneren til hesten melder om at hesten ikke har blitt matchet mot dette løpet, og er usikker på formen til traveren sin. Det er og jeg. Hadde hesten gjort en start før dette løpet, og vært positiv ville jeg trolig gått all in. Uansett, vinnersjansen er god i dette løpet. Han har fin fart i seg, og er en fin traver å se til. Klart førstevalg på ranken.

Jeg garderer ganske bredt i dette løpet. En hest som 2 Lykke Ida er spennende i dette løpet. Hesten har nå gjort to løp etter et langt opphold. Nest sist var hesten svak, og ikke i nærheten å hevde seg mot motstanden hun møtte. Men nå sist i Drammen var hoppa mye bedre. Hun så veldig fin ut og spurtet flott til andreplassen. Dette er ingen blåser, men i et løp som dagens må hun passes. Innsatsen sist var nemlig en formbeskjed som må tas på største alvor. Regnes rett bak favoritten denne. Det samme gjør 3 Kaiaperla. Denne står nydelig inne i løpet, og gikk klart godkjent til mål på Biri sist. Hoppa holder et visst nivå, og har en meget god kusk i Høitomt. Regnes tidlig. 1 Modijerva, 5 Tangen Marte og 6 Kongs Nota får og plass på alle forslag.

Rangering V76-2: A: 7 B: 2-3-1-5-6 C: 8-4-9

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tror teten står mellom 1 Laylock Classic og 3 Dontgiveme Chocolate. Jeg har størst tro på at sistnevnte er tidlig å finne i tet. Og det til tross for at jeg tror 1 forsvarer sporet, men om Austevoll da klemmer til reelt, tror jeg Dontgiveme Chocolate er tidlig å finne i tet.

I dette løpet blir 8 Ourastile klar favoritt. Etter at sistnevnte hadde vunnet fire av fire så langt i karrieren, gikk han på sitt første nederlag sist. Og jeg må innrømme at hesten skuffet meg for dagen. Jeg trodde hvertfall hesten skulle ta seg til en finale. Ourastile traver 1.12,0, men det var en lynrask bane og jeg mener innsatsen var svak. Jeg registrerer at kretsen rundt hesten skylder på at det helstengte holdelaget gjorde hesten for pigg, men jeg vil gjerne se hesten gjør en toppinnsats før jeg går all in på han igjen. Særlig som klar favoritt.

3 Dontgiveme Chocolate er en hest jeg har tro på i dette løpet, til tross for at han møter 8 Ourastile. Jeg ser for meg at hesten er tidlig å finne i tet, og da skal favoritten være mye bedre enn sist for å vinne. 4-åringen var solid treer på Momarken i V75 tredje sist. Nest sist, var det som Ourastile, dags for kvalifisering til Jarlsberg Grand Prix. Hesten satt bom fast i løpet, og ble overraskende med til en finale. Det var en solid innsats. I finalen ble Credit Winner-sønnen kjørt i andrespor. Det ble for tøft, og han var tidlig sliten. At han blir sliten etter to slike løp gjør ingen verdens ting. Han satt fast i kvaliken og var likt i mål med hester som Vainqeur R.P, A Brave Heart og Robin G.T. Dette er en hest med meget fin kapasitet, som skal regnes på alle forslag.

Jeg kommer til å spille to hester i dette løpet, da jeg mener de skiller seg klart ut på ren kapasitet.

Rangering V76-3: A: 3-8 B: 5-9-1-10-2-7 C: 12-11-4-6

V76-5/ V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 St. Florent Decoy er svært sugen på teten her. Åsbjørn Tengsareid, som kusker sistnevnte, vil satse for fullt og da tror jeg denne har gode tetmuligheter. Juliano Star-datteren blir åpnet storartet på Momarken sist, og blir min klare tetfavoritt.

2 St. Florent Decoy. Om jeg tar rett når det gjelder startsiden i dette løpet, så skal denne traveren ha en strålende vinnersjanse. Forkerud-traveren var nemlig ekstrem god sist på Momarken. Hesten ble virkelig kjørt med fra start, og satt i tet ut av den første svingen. Men det kostet raske 09,5 den første 500-meteren. Dette er utrolig fort. Hoppa etter Juliano Star fikk kjøre en rolig neste 500 meter i løpet, men allikevel var det strålende av St Florent Decoy og stå inn til en enkel seier. Innsatsen var virkelig av beste merke. Det virker som hesten er klart best når hun får være med der fremme direkte. Sist virket hun piggere enn noen gang, og ut fra den innsatsen må jeg advare dere sterkt for 5-åringen her.

Neste hest på ranken blir 10 Mira Prawo. Denne hesten er virkelig i toppform for tiden, og med litt klaff på veien er hun definitivt med på foto. De neste hestene på ranken er 5 Capri Sun og 6 Dreamy Queen. Førstnevnte var kanongod på Leangen sist fra dødens. Kunne ikke stå i mot to gode hester ned oppløpet, men innsatsen var god. Tredje sist blåste hun konkurrentene på Bjerke. 7 Amazing S.H, 8 Make Me og 11 Luxury Tile får og plass på alle bongene.

Rangering V76-5: A: 2 B: 10-5-6-7-11-8 B/C: 3-9 C: 1-4

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: 1 Villas Cato maktet ikke å forsvare førstesporet i volten sist. Det er flere raske hester med i dette feltet, og jeg tror sistnevnte skal få slite med å svare opp sporet her. Både 2 Art Haaken, 6 Viktor K og 7 Tojo Prinsen er raskere. Jeg tror faktisk det er 6 Viktor K som er raskest, men denne vil ikke sitte i tet. 3 Ask Eld og Vidar Hop kan være tidlig fremme hos tethesten, og da sitter denne i tet tidlig. Det er nemlig ikke mange av hestene på strek, bortsett fra 1 Villas Cato og 3 Ask Eld, som tåler å bli kjørt i tet her.

I den sjette avdelingen kommer jeg til å spille tre hester. Det er 3 Ask Eld, 11 Ådne Odin og 13 Troll Solen.

Jeg synes 3 Ask Eld er spennende i dette løpet, og det blir mitt førstevalg på ranken. Om Vidar Hop klarer å få fart på denne hesten fra start, og eventuelt kjøre seg til tet blir dette en veldig vanskelig hest å slå i dette løpet. Vallaken møtte på Troll Solen, som trolig blir favoritt i dette løpet, nest sist på Bjerke. Da var det likestart, mens i dag så står Ask Eld tyve meter foran Troll Solen. Ask Eld ble sendt frem til dødens tidlig utvendig for nettopp Troll Solen. Sistnevnte var overlegen vinner av løpet, men bare tre-fire lengder bak fant vi Ask Eld på fjerdeplass. Innsatsen var finfin. Jeg synes oppgaven som 8-åringen har fremfor seg i dag virker veldig fin. Om ting klaffer litt i volten og underveis, så skal motstanderne frykte Ask Eld her.

Rangering V76-6: A: 3 B: 13-11 C: 12-10-1-9-6-7-8 D: 4-2-5

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Dette er en morsom startside. Det finnes mange hester som virkelig kan flytte på seg fra start her. 1 Dex Dexter er rask, men vil trolig ha ryggløp. 2 Muscleman O er den med størst tetsjanse, uten tvil. Hingsten åpnet veldig fort sist på Momarken, og har vist veldig stor fart fra start tidligere. Til tross for at det er mange kjappe her, så blir dette tetfavoritten. Men jeg ser for meg tempo, og en første 500-meter på en lav 11-tid.

10 Revenue Lavec. Til tross for bakspor bak bilen på en sprint, så blir dette mitt klare uttak. Som nevnt så tror jeg det blir tempo på forestillingen, og da kan det vise seg å være fint å sitte i tredje dårligst fjerde utvendig for Revenue Lavec sin del. Nå har denne traveren virkelig funnet formen. Nest sist på Sørlandet følger 5-åringen Spicy Challenger helt inn til mål på en fin måte. Tempo underveis ble veldig dårlig, og Spicy Challenger gikk da en lav 10-tid den siste 500-meteren. Det var sterkt av Revenue Lavec og holde så godt følge. Nå sist i Årjäng leverer hesten en helt enorm sluttspurt til tredje i et løp Zelov vant. Det var et tøft V75-løp og Revenue-sønnen imponerte meg stort. Slike inntrykk skal tas på største alvor. Dette er en spurtsterk herremann, som med rett løp i dag kan uten problemer spurte ned dagens motstand. I den formen han er nå så er det mitt førstevalg. Det blir DD-bankeren for dagen.

I V76-spillet får 2 Muscleman O og 7 Frankie Lobell plass på alt av forslag. Førtnevnte får fort tet, og om han får kjøre en billig andre 500-meter kan han vinne derfra. Sistnevnte har vist veldig fin form den siste tiden. Om det klaffer litt fra dette dårlige sporet kan han fint vinne. På de større forslagene får 4 Marchetti og 8 Ingemar Palema og plass.

Rangering V76-7: A: 10 B: 2-7-8-4 C: 1-3-12-5 D: 9-6-11