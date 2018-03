To bankere i en herlig jackpotomgang

Believe La Marc og Øystein Tjomsland. Her fra debuten til dansken på Jarlsberg, der hun var overlegen sine konkurrenter. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4 Färjestad: V4-lunsj med Goop i hovedrollen

V75 Momarken: Enorme summer i spill på lørdag

Tippetips: Herlig midtukekupong i vente

Oddstips 1 CL: Barcelona med stø kurs mot kvartfinale

Oddstips 2 CL: Bayern München kan ta det med ro

Oddstips Serie A: Juventus sier takk for følget

Nettavisens tabelltips: Slik ender Eliteserien - ifølge oss

Vi har en helt eventyrlig travuke foran oss. Lørdag er det internasjonal V75-omgang på Momarken med jackpot og over 90 mill kr i samlet premiepott. Hele 17 539 688 SEK ligger ekstra i sjuerpotten. I dag er det jackpot i V76-spillet på Bjerke med 1 185 655 kr ekstra i sjuerpotten. Ikke nok med det, på søndag er det jackpot i V75 fra Gävle med solide 3 207 611 SEK ekstra i sjuerpotten. Med andre ord er herlig uke.

Onsdagens travmeny dras igang av våre svenske naboer. Færjestad er vertskap for lunsjen og den internasjonale V4-omgangen, som starter 12:45. Kveldens høydepunkt står Bjerke travbane for. Der skal vi spille om en enorm pott i V76-spillet. Det er og muligheter å spille dagens dobbel til Åby og Solvalla etter siste løpet har gått i mål på Bjerke.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Nå skal det kun handle om Bjerke der jeg spiller banker på 4 Tiger Man E.P i V76-2, samt 1 Believe La Marc i V76-6. Jeg tror begge enkelt tar hånd om teten i sine respektive løp og da skal de ha meget gode muligheter.

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Danske på seiersjakt

Det er snakk om 1 Believe La Marc i V76-6. Etter jeg hadde vært en god stund i det norske og danske arkivet var jeg ikke i tvil, dette er en hest som oppfyller alle de kravene en god banker skal ha. Fjerde sist pilte hun til tet på Charlottenlund og vant med tyve meter. Hun virket ikke preget i det hele tatt, og den dagen var distansen 2000 meter. Hoppa ble matchet mot de store årgangsløpene i Danmark i fjor. I den tredje siste starten var hun ute i kvalik til fjorårets hoppederby. I dette løpet var hun ikke mer enn tyve meter bak en så god hest som Barolo. Sistnevnte som var fjorårets favoritt i derbyfinalen i Danmark. Det holdt ikke til finaleplass, og derfor startet hun i derby consolation. Der ble hoppa kraftig sjenert i siste sving, men spurter meget fort til sjetteplassen.

Dansken til Tjomsland er lynrask bak bilen, noe hun fikk vist på Jarlsberg for drøye to uker siden. Hun blåste til tet og vant helenkelt. Det var et inntrykk som ga mersmak. Vi tror hun forsvarer innersporet lekende lett i dag, og tar hånd om teten. Det er klart hun møter bedre hester i dag enn på Jarlsberg, men skal hun ha noe som helst mulighet til å bli en nyttig løpshest i Norge må hun vinne dagens løp fra tet. Jeg tror Tjomsland får kjøre akkurat som han vil underveis, og lense unna i siste sving. Hoppa er og trolig enda et hakk bedre med løpet sist i kroppen. Dette blir min V76- og DD banker i omgangen.

Rank: A: 1 B: 11-8-10-3 C: 2-4-9-5-6-7-12



V76-1 - Kaldblodshester. Monteløp. 2100 meter voltestart.

Startside V76-1: Kun fire hester på strek i volten. Jeg tror 2 Arnspik har en fin tetsjanse. 9-åringen er en rask type og viser han bare noe i nærheten av den farten han viste med sulky, så er dette tethesten. Vil ikke sistnevnte sitte foran, er ikke Christina Hande vond å be, da er det 3 Mintor som er tethesten.

Strekhest i monteløpet

Jeg synes 2 Arnspik er svært spennende i V76-1. Vallaken var tilbake i løpsbanen for tre uker siden, etter å ha vært borte i drøye tre måneder. Det var også hesten sin første start i monteløp. Arnspik var imponerende god og inntrykket var gedigent. Hentet mange lengder på 9 Troll Svenn de siste 500 meterne. Sto på lik distanse som Troll Svenn den dagen, mens han i dag står tyve meter bedre inne enn sistnevnte. Jeg tror Arnspik har en kjempesjanse til å ta seg av dette og var faktisk lenge inne på å anbefale et frekt bankerspill, men det finnes et par meget skarpe konkurrenter i mot, og jeg vil se han prestere på topp to ganger på rad. Dette er i bunn og grunn en meget god hest og han fortjener å være et førstevalg.



7 Tripsson Ø.K, 8 Strikkeprisen og 9 Troll Svenn får også plass på alle forslag. Førstnevnte kommer med meget sterke rapporter foran montedebuten og har en solid rytter i Sofia Adolfsson.

Rank: A: 2 B: 9-7-8 C: 11-12-14-13-5-3-1 D: 4-6

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside V76-2: Her er det klare scenarioet at 2 Logical Mystic blåser til tet, men slipper tidlig til startraske 4 Tiger Man E.P. 7 Eurora er og meget rask og står nå i sjettespor, da 6 er strøket. Vi tror Eurora er tidlig fremme i dødens og tester ordentlig. Blir fort dødens underveis da.



Waaler har dem i orden

Etter mye grubling med meg selv falt jeg tilslutt ned på at 4 Tiger Man E.P i V76-2 blir dagens nest beste banker for meg. Oppgaven 4-åringen står ovenfor er helt perfekt og det er nærmest tetgaranti. Vel i tet ser jeg ikke for meg at dette blir noe severdig løp, der tror jeg Kolle får styre tempo akkurat som han selv vil. 7 Eurora vil kanskje teste litt, men gir seg tidlig. Jeg tror første 500 meteren blir passert på rundt 14-15,0. Da skal det være snakk om en kjempesjanse. Nå sist på Bjerke tapte hingsten som gigafavoritt, men hesten hadde ikke startet på tre måneder. Heller ikke glem at hesten han tapte for har to strake seiere.

Jeg ringte Jan Kristian Waaler torsdag, og han kunne melde om at treningsforholdene hadde vært vanskelige i vinter. Tiger Man E.P hadde dog blitt trent hardt på slutten, og Waaler var ikke sjokkert over at hesten var litt tung første gang ut. Han forventet hingsten mye forbedret til dagens løp. Ambisjonene med hesten er store og de sikter seg inn mot de tøffeste løpene i år. Jeg tror og håper hesten er klart forbedret fra sist. Dagens nest beste banker.

9 Royal Winner er trolig like god som Tiger Man E.P på ren kapasitet. Førstnevnte slo min banker på Jarlsberg i sommer. I dag blir det dog et meget forsiktig opplegg, og med Rennesvik som kusk betyr det med andre ord kun kjøring ned oppløpet. Tror dog han fort blir annen i dette løpet. 11 Weinberry er også en hest jeg liker godt og fort er på trippelen i dette løpet.

Rank: A: 4 B: 9-11-7-2 C: 5-8-12-10-1-3

V76-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

3 Briljant har meget gode tetsjanser, men har til tider fungert elendig i travet. Stemmer det for vallaken er det gode tetsjanser. Jeg tror både 7 Jærvsøelva og 8 Finnskog Nox vil komme fort utenfra og teste Briljant tidlig. 6 Førlands Odin var meget sein ut med Tjordal fjerde sist i Bergen, og må være kraftig forbedret skal han være med i tetkampen fra start.

Berdalen med ny trenerseier?

Malene Berdalen har flere fine hester på treningslisten sin, og jeg tørr å påsta at 9 Brenne Banker i V76-3 er en av de mest lovende hun har i stallen. 4-åringen kommer ut etter et opphold på tre måneder. Før pausen var hingsten vant med å møte hester som holder en helt annen klasse enn hva dagens motsand gjør. På Jarlsberg nest sist så han ut som en klink vinner inn i den siste svingen, men gode hester som Valle Ask og Troll Sterk Viking ble for sterke. Valle Ask som vant fjorårets travkriterie. I det siste løpet Brenne Banker gjorde før pausen på Momarken var han igjen meget god. Viste svært fin fart på siste bortre og kjørte seg til tet i den siste svingen. På det tidspunktet trodde jeg seieren var i orden, men Prins C.K var god for dagen og Berdalen sin traver måtte nøye seg med annenplassen.

Jeg ringte Berdalen tirsdag. Det hun kunne fortelle var at hesten hadde blitt trent hardt i pausen, og ville trolig nyte godt av dette. Bjørn Duestad kusker i dag. Han har kjørt hele 3544 løp og er svært rutinert. Dette blir min soleklare tipsener og banker på de aller minste forslagene.

7 Jærvsøelva er spennende. Rekordforbedret seg med tre sekunder i sin siste start og var imponerende god. Regnes som et andrevalg. 3 Briljant får trolig tet, og skal regnes på det. Jeg er dog veldig tvilsom på formen hans. 4 Idlilly får og plass på de største forslagene. Jeg er usikker på 6 Førlands Odin, som jeg tror kommer til å havne feil på det fra start her.

Rank: A: 9 B: 7-3-4-6-2-8 C: 11-10-12-1-5

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside V76-4: Tetkampen vil stå mellom 5 Cantab Genius, 6 William Tinghøj og 7 Southwind Gissel. Jeg tror mest på at sistnevnte skal komme seg forbi hestene innenfor seg. I enkelte tilfeller har William Tinghøj blitt voldsom hissig og pilt avgårde.



Skrellen kan vinne

Supersjokket i dette løpet kan vise seg å være 6 William Tinghöj. I slutten av 2016 vant vallaken et V75-løp på dagens bane. Da var hester som Lucky Vegas, Walentino, Support Kindness og Savanna Bee slått. I løpet før det var hester som Volocity De Vie, Mr. Creation og Muscleman O slått. William Tinghöj har kun gjort tre starter siden i fjor sommer og det har vært mye problemer med vallaken. I dag setter Magnus Teien Gundersen seg opp som kusk og tirsdag kveld er dette en 1-prosenter i både V76- og V5 spillet. Det er spinnvilt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

Jeg synes dette løpet er åpent og det krever en hel del garderinger. 7 Southwind Gizzel er en motivert favoritt, men det er ikke alltid den presterer på topp. Et sjokkbud man skal se litt opp for er 9 Standing Ovation. Har gått flere gode løp i kulissene nå og jeg blir langt fra overrasket om 10-åringen vinner.

Rank: A: 6-7-9 B: 4-5-8-12 C: 11-10 D: 3-2-1



V76-5/V5-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

2 Finnskog Nox er rask bak bilen, men makter Kulblik-traveren og holde ute 3 Brenne Major? Nei, jeg tviler sterkt på dette. Brenne Major er en av de raskeste i dette grunnlaget og normalt blåser Jærvsøfaks-sønnen bare til tet. Derfor ligger det ann til at Finnskog Nox sitter i rygg leder, og Brenne Major i tet. 5 Frøyu Petter må fort trave i dødens her.

Pausehest tilbake i vinnersirkelen

3 Brenne Major er en hest jeg liker godt og dagens forutsetninger er ypperlige. Helgestad sin traver hadde et veldig fint år i fjor. Vant syv løp på 22 forsøk. Var på trippelen i hele 13 av disse. Dette er en humørhest. Har han en toppdag kan han sprinte 1.24-25 og vinne med tyve meter, men han har også gitt seg etter å ha fått bestemme alt av tempo underveis. Helgestad meldte til meg at hesten trener bedre enn Valle Storm, og sistnevnte satt bom fast på Biri fredag og så rå ut. Jeg tror hesten har en fin sjanse fra tet i dette løpet. Klart førstevalg.



2 Finnskog Lux sitter fort i lederrygg underveis her, og skal passes derfra. Hesten er i solid orden for tiden og gjør pangløp hver gang. Med perfekt åpning i siste sving vil Brenne Major få noe å bryne seg på. Klart andrevalg for meg. Hadde jeg ment at Kulblikk hadde holdt ute Brenne Major på startsiden hadde det vært førstevalget mitt. 2 Finnskog Lux og 3 Brenne Major blir mitt helfrekke lås på de midre forslagene.

På de aller største forslagene tar jeg med 5 Frøyu Petter (Som kan vinne fra dødens på en svært god dag og om tethesten er elendig for dagen. Blir et tredjevalg for meg) og 7 Ruskeli Scott ( Som har hevet seg mye den siste tiden og må regnes)

Rank: A: 3-2 B: 5-7 C: 8-9-4-1 D: 10-6-12

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside V76-7: 1 Alessandra har ofte tatt hånd om teten med betingelser som dagens tidligere. I dag tror jeg hun skal slite med å holde ute 6 Voje Diva fra start. Hovedscanerioet mitt blir dog at Alessandra går ut og overtar teten igjen. 5 Kagge Lina har et fint spor, men har ikke vist den rette farten i volten tidligere.



Formhest for lite spilt

Hesten jeg snakker om er 5 Kagge Lina. Denne skal ha en finfin sjanse i V76-7. Fjerde sist på Jarlsberg satt 1 Alessandra i tet, mens Kagge Lina var å finne i tredje utvendig. På siste bortre blåste Kagge Lina forbi Alessandra og så ut til å gå mot seier, men Rødmyrsfakså ble for sterk ned oppløpet. Kagge Lina var uansett tyve meter foran Alessandra i mål. I dag er altså sistnevnte klart mest spilt av disse to, og det sliter jeg med å forstå. Jeg tror formen til 8-åringen er veldig god for dagen. Var strålende i Drammen nå sist, etter å ha travet i dødens i 1000 meter underveis. Hoppa er en 10-prosenter tirsdag ettermiddag og da er dette et kjempespill.

8 Trons Torila fortjener også oppmerksomhet i dette løpet. Magnus Teien kjørte innvendig til å begynne med i Drammen sist, og det endte med at hoppa endte bak hestene på 60 meter tillegg etter en kjørt runde. Trons Torila gikk allikevel et kjempeløp til fjerde, og bekreftet storform. Soleklart andrevalg.

Jeg synes hoppeløpet er noe vrient å løse på få hester og velger å gardere ta med en del hester på de fleste forslagene. Jeg har dog en god følelse for at en av mine to objekter kan vinne dette, og spiller kun disse to i DD-spillet.

Rank: A: 5-8 B: 11-1-3-13-7-9 B/C: 6-4-12-10-2



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.