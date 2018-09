To bankere i jakten på to millioner

Magnus Teien er en aktuell herremann under V76-spillet på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en herlig onsdag foran oss i hestesporten og som vanlig er det galopp til lunsj og trav til kvelds. I likhet med forrige onsdag er det Øvrevoll galoppbane som er vertskap for V4-lunsjen og det er naturligvis også V5 på menyen. Til kvelden er det så klart for superonsdag på Bjerke. Bonuspotten i V76 skal fordeles på alle med sju rette og det er 695 351 kr ekstra i sjuerpotten.

Spillemessig en strålende omgang venter oss på Bjerke. Det er mye penger å spille om, og undertegnede mener bestemt at vi må ha to bankere for å komme til mål.

V76-7: 3 Roli Eld. Normalt så blåser Odd Arne Sagholen og 4 Torpa Nicklas til tet, men dette skal har ryggløp. Det er gode muligheter for at Roli Eld er å finne tidlig i tet. Han er flink i volten og virker travsikker. Roli Eld har uten tvil tatt store steg etter at han ankom stallen til Frode Hamre. Jeg synes hesten var strålende nå sist. Myhreng Jerker, som vi så hvor god var i helgen da han holdt unna for eliten etter et tøft løp, kom frem til dødens med litt over runden igjen. Myhreng Jerker ble for god, men Roli Eld sto på helt inn. Han ga seg ikke og var kun en halv lengde bak i mål. Nest sist holdt hesten på å vinne fra siste indre, men igjen var Myhreng Jerker for god. Det er ingen Myhreng Jerker i dag, og slikt jeg ser det så tror jeg denne blir meget vond å slå fra tet i dag. Normalt bør han vinne dette ganske greit, om alt går rolig for seg på startsiden. Hesten er i form og har en god kusk. All in i alle spilleformer og dagens beste banker!

Rangering V76-7: A: 3 B: 8-2 C: 1-12-10-9-4-11-5-7-6-14-13

V76-1: 10 Denali. Magnus Teien Gundersen kusker hesten i dag, da dette er et løp for stallansatte. Når nevnte Gundersen for gode hester i disse løpene, pleier han å være vond å slå. Denali er i mine øyne feltets klart beste hest. Hoppa har nå gjort fire starter hos Olav Mikkelborg. Før hoppa ankom stallen til Mikkelborg, så ble det en hel del galopper. Dette så vi ingen verdens ting til i de tre første startene for Mikkelborg, men nå sist galopperte hun helt umotivert. Det er ikke noe voldsom stor galoppfare i dag, og hun har en veldig god kusk i dag. Fakta er at innsatsene hesten har gjort hos Mikkelborg har vært veldig gode. Det ble enkel seier tredje sist, mens nest sist spurtet hun hyggelig til tredje i kvaliken til hoppederby. Det er slikt jeg ser det, ingen i dette feltet som kan levere en slik innsats her. Jeg synes løpet ser meget riktig ut for Denali, og mener det er en god banker. All in i V76-spillet!

Rangering V76-1: A: 10 B: 9-4-1-5 C: 2-7-8-11-6-3

V76-2 - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart.

Startside: 2 Brødsjø Spika og Tom Erik Solberg vil gjøre et reelt forsøk på å holde ute 6 Kaffelars, og det kan gå. Men jeg tror ikke hardt på det, for jeg tror springsporet til Kaffelars blir avgjørende. Brødsjø Spika åpnet dårlig fra samme spor på Klosterskogen nest sist. Var nære galoppen da. 6 Kaffelars bør få fin fart fra dette springsporet, og bør derfor ha gode vinnersjanser. Tetfavoritt.

6 Kaffelars. Dette skal være favoritten i løpet. Men han er ikke travsikker, og det blir derfor ingen banker. Etter at vallaken galopperte i seks av de første syv løpene i karrieren, har han maktet å gå feilfritt to ganger på slutten. Det har sett bra ut, og det er nemlig nok av kapasitet i denne. Kaffelars var god toer bak Hippoline nest sist, mens nå sist i Årjäng gikk han fint til andreplass nok en gang. Gode Løv Teddy vant. Vi mener hesten har et veldig fint løp på forhånd her, og om kusk Østre makter å kjøre han feilfritt de første 2-300 metrene, bør det være snakk om fine vinnersjanser. Og det er en god favoritt, men vi stoler ikke på han i det hele tatt. Kaffelars har en galopprosent på over 70.

2 Brødsjø Spika. Det blir spennende å se om kusk Solberg kan være med bedre fra start her enn nest sist på Klosterskogen. På kapasitet så matcher han favoritten, og nå sist var han virkelig tilbake på topp. Det var et herlig inntrykk, og det ble en enkel seier. Regnes på alle forslag. 4 Sikvelands Bork får kun plass på de største bongene. Fjerdespor, volte og en urutinert kusk er grunnen til dette. Hesten skuffet meg fra førstesporet i volten sist. Det virker som hesten må passes veldig, og på dagens korte distanse er dette et stort minus.

Rangering V76-2: A: 6-2 B: 4 B/C: 8-7 C: 1-9-3

V76-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Det er noen friskuser i dette feltet, og da tenker jeg på Arnt-Sverre Røren og Henrik Kulblik. Jeg kan ikke tenkte meg at førstnevnte slipper fra seg teten med 1 Vetle Jon, selv om hesten har hatt en pause på nesten to måneder. Utenfra kommer 5 Finnskog Lux. Jeg tror førstnevnte forsvarer sporet og svarer tet. Derfor blir det fort dødens for Finnskog Lux. Det lukter ganske høyt tempo av dette.

8 Spiklasse. Denne hesten har jeg god tro på, og mener det kan være et herlig objekt. 7 Furderud Svarten er strøket, og Spiklasse er derfor kommet inn et spor. I tillegg er det bare 10 hester med i feltet, og selv om det skulle bli feil på startsiden, sitter han tross alt i fjerde utvendig, kanskje tredje. Derfra er Spiklasse veldig aktuell, og særlig når vi tror det blir høyt tempo i dette løpet. Steinseth-traveren var strålende på Biri sist. Seieren ble veldig enkel, og inntrykket var noe av det bedre jeg har sett av han. Med tempo på dette løpet er vinnersjansene for Spiklasse hyggelig. Motivert tipsener!

Både 1 Vetle Jon og 5 Finnskog Lux skal på tidlig. Jeg har den siste tiden varslet for at 5 Finnskog Lux vinner løp snart, men det vil seg ikke for Kulblik-traveren. Han er dog såpass god denne, at han fint kan vinne løpet fra dødens. Regnes som andrevalg. Videre får og 2 Rem Odin, 4 Mintor og 10 Spang Emblan plass på alle forslag. Sistnevnte kan virkelig få løpet sitt her, om det skulle bli slikt tempo vi tror på innledningsvis. Tredjevalg!

Rangering V76-3: A: 8 B: 5-10-1-4-2 C: 6-3-9

V76-4/ V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Always On Time er lynrask de første metrene, og ingen tar en lengde på hesten her. Jeg tror han tar seg til tet veldig enkelt. Det vil være merkelig om offensive Solberg slipper fra seg teten med denne gode tetløperen. Til tross for at 3 Gigant Invalley vil til tet, må nok denne ta til takke med dødens eller et utvendig par. Trolig blir det dødens.

2 Always On Time. Det er fine muligheter for at Helgestad-traveren leder dette løpet rundt om. Formen til 5-åringen virker til å være inntakt. Nest sist på Biri ble det tidlig tet, og etter en runde så var hovedopponent Photo Va Bene å finne i dødens. Det ble, etter mye demping underveis, et rent speedoppgjør til slutt. Photo Va Bene var det lille nødvendige foran i mål, og det etter å ha travet 10,0 siste 500-meteren. Dette er uhyre fort. Det er mulig Always On Time får litt konkurranse fra noen hesten utenfra de første 2-300 metrene, men etter dette bør det ikke bli mye til tempo her. Om hesten da har en god dag så skal dette være en finfin tipsener!

3 Gigant Invalley er en veldig god hest i dette løpet, og i dag er det Gunnar Austevoll som setter seg opp som kusk. Sistnevnte har et meget godt tak på hesten. Desserudt-traveren burde muligens tatt en eller to seire på de siste løpene i raden, men det har vært gode hester som har spurtet ned hesten. Fra dødens kan han vinne dette, og han må regnes tidlig.

Disse to skiller seg ut litt for meg, og det kan fort være at Solberg og Austevoll låser løpet med lavt tempo frem til den siste 500-meteren her. På de større bongene får 1 American Cheque og 4 Hawking plass. På den aller største får og 7 Merles Simone plass.

Rangering V76-4: A: 2-3 B: 1-4-7 C: 8-6-5-9

V76-5/ V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Når 2 Colonel Cantab ble strøket, så åpnet denne startsiden seg. Nå er det altså plutselig 6 Sander Invalley, 7 Enjoythefuture S.C og 8 Goldstile som er de som vil kjøre om tet. Jeg tror mest på at sistnevnte kan være tidlig å finne i tet.

8 Goldstile. Han har ikke vist de helt store fartsressursene fra start enda, men i dag debuterer hesten i regi Frode Hamre, og det er vel dags for å kjøre fremover fra start her? Jeg tror det. Det er få i første rekke som verken skremmer eller er veldig raske. Dermed, om Tom Erik Solberg som kusker Goldstile, kjører fremover direkte, tror jeg det kan være snakk om gode tetsjanser. Derfra er dette en veldig spennende hest å følge denne onsdagen. Det er en meget fin traver dette, som skal ha mye å hente fremover. Han har ikke fått ut sitt fulle potensiale enda, men vi kjenner jo til Frode-stallen. Her blir altså hester forbedret nesten hver måned. Det er svært imponerende, og vi mener nyærvervelsen Goldstile har en hyggelig vinnersjanse.

7 Enjoythefuture S.C. Denne skuffet sist, men i dag blir det ryggløp. Med maks klaff kan denne helt klart vinne. Onsdags morgen er dette en 3-prosenter, og det finner jeg spennende. 12 Fabian B.R står i et ille spor, men var fakta meget positiv etter lang pause sist. Jeg likte hesten godt, og mener han skal passes litt, til tross for det nitriste sporet. 11 M.S Triple J skal og regnes tidlig. Hesten er i god forfatning, og har gjort flere gode løp nå.

Det er et løp vi kommer til å ha på syv-åtte hester på alle forslag. Skulle noen av favorittene skuffe eller få vanskelig løpsopplegg, er det et løp jeg mener det kan komme en skrell. Det er nemlig flere gode hester, som er for lite spilt.

Rangering V76-5: A: 8 B: 7-11-12-6-10 B/C: 3-9-5-1-4

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 1 Bad Nite Call Saul ble virkelig fyrt av sist på Biri, og da så vi virkelig hvor rask hesten er bak bilen. Hesten viste fart både tredje og nest sist, men kusk Malmin satt bare og holdt hesten da. Aksjonen til hesten virket og mye bedre sist fra start. 2 Vincent har masse fart i kroppen, men skal få slite voldsomt med å hente en lengde på 1. Det tror jeg ikke han klarer, om 1 fungerer som sist. 4 Intrepid Ibex er og meget rask, men skal ikke kunne hente en lengde på 1.

1 Bad Nite Call Saul. Dette er en meget god favoritt, og jeg var en stund inne på å bankerspilles hesten. For nå sist så var det virkelig et fint inntrykk på 4-åringen. Denne hesten har vist kapasitet lenge, men ikke fått det helt til å klaffe. Om det var amerikanervognen eller noe annet er ikke lett å si. Men travet på hesten fungerte bedre enn i startene tidligere. Og det er ofte en formbeskjed. Sist på Biri ble det en voldsom tøff første 500 meter på 09,0. Men det var kun en hest med krefter over oppløpet, nemlig Bad Nite Call Saul. Normalt vinner man ikke løp etter 09-åpning. Makter han, slik jeg tror, å forsvare sporet, så er vinnersjansene store. Opplagt tipsener!

9 Silver Wing kan ta ryggen til 1 Bad Nite Call Saul, og da kan det fort være snakk om rygg leder her. Det er klart det er en viss risiko for tredje innvendig, men skulle 9 Silver Wing klare rygg leder er han seiersaktuell. Spilles på dette scenarioet og skal regnes på alle bonger.

2 Vincent, 5 Bastian Lendalund og 6 Dontgiveme Chocolate er garderinger i løpet.

Rangering V76-6: A: 1 B: 9-2-6-5 C: 4-10-12-3-8-7