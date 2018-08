To kalde bankere på Klosterskogen

Brødsjø Spika er i strålende form for tiden. Hoppa er veldig aktuell onsdag. Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspill øvrige onsdagsmeny:

En av årets mest spennende uker venter, og her er det bare å spenne fast beltet! Det blir nemlig SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag-lørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Ukens V75-omganger er som følger:

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

26. august er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund, men denne omgangen inngår ikke i SOMMER BONANZAEN.

Onsdagskvelden er en fryd for oss som liker trav, men før det skal vi til Bro Park og lunsjgalopp. V4-spillet starter opp 12:20, mens V5-omgangen har frist 14:02. Det er som vanlig en finfin V76-omgang denne onsdagskvelden. Omgangen går av stabelen på Klosterskogen, og frist for V76-spill er 19:00. Det er en litt uvanlig onsdag dette, for rett etter V76 er i gang, kjører svenskene på med en internasjonal V75-omgang fra Jägersro. 19:30 er frist for å være med i V75-spillet.

Noe uvanlig så er det Klosterskogen som har ansvar for dagens V76-omgang. Bjerke kjører på med internasjonal V75-omgang i morgen. Dagens omgang i Skien er alt annet enn lettløst, men vi liker det.



Sjekk ut følgende V76-analyser:



V76-4: 2 Brødsjø Spika. Dette mener jeg er dagens beste banker. Ja, hoppa blir klar favoritt i dette løpet, men jeg mener det er veldig riktig. Hun var nemlig ekstremt god nå sist. Faktisk så hun ut som en helt ny travr, og det samme sa kusken rett etter løpet. Det var snakk om tidlig tet for hoppa. Gode Miramella, som har vært veldig sterk den siste tiden, ble enkelt avvist ned oppløpet av Brødsjø Spika. En slik innsats i dagens løp rekker langt. Dagens andrespor gjør at hun ikke får noe overlyds fart fra start, men alle konkurrentene på strek vil ha ryggen hennes. Derfor, om hun ikke skulle havne bak hestene på tyve meter tillegg, tror jeg det er tidlig tet på Brødsø Spika. Med innsatsen sist tett i minne er dette en veldig fin vinnersjanse. All in i både V76 og V5-spillet.

Hovedopponenten 6 Nord Skade skal passes rett bak min banker. Om det blir helt feil for vår banker, er dette hesten som trolig står som vinner av løpet. Hun har kapasitet denne, men at hun skal hente tyve meter tillegg på Brødsjø Spika er ikke trolig. Andrevalg.

Rangering V76-4: 2 B: 6-1 C: 7-8-5-3-4-9-10



V76-2: 7 Vital Vinter. Denne hesten tror jeg har en meget god seierssjanse, og jeg tar en liten sjanse på at hesten vinner dagens løp. Grunnen for at jeg sier sjanse, er fordi at 3-åringen er fersk og har ikke enda vist den altfor store seiersviljen. Men de to løpene Løvdal-traveren har gått har nok gjort meget godt. I tillegg setter Dag Sveinung Dalen seg opp som kusk, og dette tror jeg vil merkes, særlig på startsiden. Nevnte Dalen er en mye bedre voltekusk enn trener Kjell Løvdal. Slik jeg ser det så sitter Vital Vinter tidlig i tet.

Nest sist ble han tatt ned rett før mål, og jeg synes innsatsen til Moe Svarten-sønnen var bra. Vital Vinter, synes jeg, var mye bedre nå sist på Klosterskogen. Han gikk sterkt etter å ha travet store deler av løpet i dødens. Han ble nok en gang spurtet ned, men det var et klart forbedret inntrykk.

Skulle jeg spilt i mot Løvdal-traveren i dag, så måtte jeg nærmest helgardert dette feltet. Jeg prøver derfor i stedet å løse det på en billigere måte. Tet og slutt er det jeg tror vi får se av Vital Vinter i dag. All in og dagens nest beste banker!

Rangering V76-2: A: 7 B: 12-15-2-5-3-4-8-9-14 C: 11-1-13-10-6



V76-1 - Varmblodshester. 2500 meter autostart.

Startside: 1 Kemas Starlight har meget gode tetsjanser. Jeg tror ikke Heisholdt har lyst til å slippe teten til noen andre enn stallkamerat 5 Make Me. Problemet er at sistnevnte ikke er hyperrask. Derfor tror jeg 1 Kemas Starlight sitter i tet underveis. Om Make Me kommer på et tidlig tidspunkt tror jeg denne får overta. 8 S.M.K Spirit kan komme seg ned i rygg leder.

1 Kemas Starlight. Dette blir mitt objekt i løpet. Credit Winner-datteren har et veldig fint løp foran seg her, og det ligger an til at til at det enten blir tet eller rygg leder. Derfra skal hesten ha fine sjanser. Formen tror jeg fortsatt er veldig fin, og det til tross for at det ikke sprutet av hesten sist. Men det meste ble feil. Hoppa ble bakket sist, og det var veldig vanskelig å hente noe på tethestene i en rask avslutning. Glem dette. Nest sist kjørte Dalen, som kusket hesten den dagen, hardt fra start. Hoppa maktet ikke ta seg forbi raske 3 Önas Julius, og dermed ble det tredje innvendig underveis. Jeg synes spurten til Heisholt-traveren var veldig fin. Hun har startet på dagens distanse en gang tidligere, og ble da tredje. Slo da hester som Tuff Enuff, Seabreexe Ås og Invicta. 1 Kemas Starlight skal regnes veldig tidlig med dagens forutsetninger. Obs!



3 Make Me regnes rett bak. Kommer denne seg til tet tidlig er det gode vinnersjanser. Hoppa spurtet meget godt i et tøft løp sist. Hun har vært veldig nære en seier lenge, og den kan så absolutt komme her. Ikke en bong bør leveres uten Make Me. En annen traver vi skal se litt opp for er 5 Creek's Brave. Denne har nå ankommet stallen til Simen Jessen. Dette er i bunn og grunn en god traver. Er han litt forbedret kan han vinne dette, og det som lite spilt. 9 Darco er virkelig en traver som drar nytte av den lange distansen. Får han det til å stemme aksjonsmessig er han med helt fremme. Regnes.

Rangering V76-1: A: 1-3 B: 5-9 C: 7-8-4-6-10-2



V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 4 Remana har svært gode tetsjanser i dette løpet. 1 L.H Celestine har fine muligheter på å få rygg leder. Jeg tror Storås, som kusker Remana er veldig sugen til å kjøre hesten i tet nok en gang. Det er enklere motstand i dag enn i det siste løpet.



4 Remana. Dette løpet holder ikke høy klasse. Det skiller en del på de beste og nest beste. Slik jeg leser dette løpet vil Remana sitte i tet tidlig, og det kan holde helt inn til mål. Nest sist ble hesten satset foran med i et V76-løp. Det var kun meget talentfulle Long Tall Sally E.P som kunne ta seg forbi Storås-traveren. Det er langt i fra noe skam å tape for denne. Long Tall Sally hadde trolig vært en 70-prosenter i dette løpet. Nå sist på Biri var Remana unnskyldt. Det regnet fryktelig og banen var elendig. Storås valgte å dra av alle skoene og det ble veldig feil for hesten. Med en fast bane i dag, og optimalt balanse, er sjansene fine fra tet. Skal regnes som det klare førstevalget her.



12 Merkulov. Dette er en traver som blir spennende å følge fremover. Den fire år gamle hingsten vant med 30 meter i debuten for Gøran Antonsen sist. Det var dog meget enkel motstand. Fra dagens tolvtespor kan ting bli feil underveis og jeg stoler ikke på hesten. Regnes som et andrevalg ut fra innsatsen sist. 9 Stand Up får og plass på bongene. 5 Tib Talisman har noe kapasitet. Var dårlig før pausen, men han var vist syk. Passes litt her, for han har gjort noen hyggelig løp. 3 Cæsar C.N gikk det veldig fine rapporter på etter pausen tredje sist. Har gått på det jevne i startene etter, men har kapasitet. Regnes her.

Rangering V76-3: A: 4 B: 12-9-5-3-11 C: 8-7-1-10-2-6



V76-5/ V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En veldig åpen startside dette her. Det er tre hester som er raskere enn resten, og det er 2 Bjønnum Baus, 4 Haugestad Losen og 6 Sølv Gutt. Om Haugestad Losen åpner som han gjorde fjerde sist er det gode muligheter til å ta seg forbi 2. Jeg tror dette er hesten som sitter i tet etter 200 meter. Sølv Gutt vil nok komme tidlig, og jeg er usikker på hva Østre, som kusker Haugestad Losen vil. Mitt hovedscenario er at Sølv Gutt får overta.



9 Dæmro Kjempen. Denne skal man virkelig se opp for i dagens løp. Odins Kjempe-sønnen har lenge slitt mye med for mye galopper, og en hel del andre ting. Men nå begynner det endelig å se ut som den sterke hesten begynner å stablisere seg. Tredje sist etter å ha hatt en pause på to måneder gikk han meget positivt til tredjeplassen. Nest sist ble det en enkel seier fra tet. Undertegnede trodde egentlig ikke hesten hadde mulighet til å forsvare innersporet, men det gjorde han uten problemer. Det virker som hesten har forbedret toppfarten sin, før gikk han kun på styrken. Nå sist sitter altså hesten bom fast på Bjerke. Inntrykket var rålekkert. 9 Dæmro Kjempen har hevdet seg den siste tiden, og skal være mer enn god nok til å vinne dette løpet. Et førstevalg på ranken min.



Dette er ikke et lettløst løp, og jeg mener garderinger kreves. 4 Haugestad Losen og 6 Sølv Gutt får tidlig plass på bongene. Det samme gjelder 8 Hadland Uri, som har vært veldig positiv den siste tiden. 2 Bjønnum Baus har skuffet meg litt den siste tiden, men får plass på bongene denne gang også.

Rangering V76-5: A: 9 B: 6-4-8-2-5 C: 3-7-11-10-1-12



V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 1700 meter autostart.

Startside: 4 Thai Bakery er rask bak bilen. 8,7,10,8,11,12,9 og 12 er sporene hesten har hatt på de åtte siste bilstartene. Det er utrolig! 20. desember hadde hesten fjerdespor bak bilen, og var å finne i tet etter 200 meter. Det bør være snakk om meget gode tetsjanser for hesten her.

4 Thai Bakery. Jeg har lenge synes formen på denne hoppa har vært svak, eller langt unna toppformen. Men med dagens spor og fine tetmuligheter skal hun regnes. I tillegg synes jeg innsatsen hoppa leverte på Bjerke sist var veldig fin. Og det var et forminntrykk. Hun spurtet strålende til fjerdeplassen. Det var gledelig å se. Rapportene fra treneren er at hesten skal kjøres i tet, og dette håper jeg de følger. Sprint er slik jeg ser det langt i fra noe minus. Hun er ikke av de som tar i aller best i dette løpet, men kan allikevel vinne fra tet. Passes her!

8 Moveslikejagger er en veldig god hest, men dagens spor er nitrist. Denne hesten må passes gjennom den første svingen på dagens bane. Det kan bli en veldig tøff innledning. Derfor er dette en usikker favoritt. Stemmer det dog underveis så er han mer enn god nok til å vinne. 3 Carl Lewis skal og med på alt av spill. Hesten spurtet veldig fint til andreplassen første gang for Bjørn Larsen. 1 Da vinci B.R ble kjørt tøft med på siste bortre sist, men er bedre enn vist. Varmingen til hesten før løpet sist var strålende. Passes litt fra dagens spor.

Rangering V76-6: A: 4 B: 8-3-1 B/C: 10-9-2 C: 5-6-7

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Varmblodshester. 2500 meter autostart.

Startside: 2 Canadian Ensign O.S. Denne viste svært hyggelig starthurtighet sist. Det var et finfint inntryk. I dagens løp skal det være fine tetmuligheter for hesten. 1 Pyrechept har vist at han ikke er rask nok, hvertfall ikke til å ta i mot 2. Ingen av hestene utenfor skal være raske nok til å hente en lengde heller. Derfor tror jeg 2 sitter tidlig i tet.

2 Candian Ensign O.S. Dagens bane, Klosterskogen, er en bane på 800 meter. Det er derfor stor fordel å være med langt fremme i feltet. At jeg drar frem flere av de hestene er neppe en tilfeldighet. Det vinnes mange løp fra enten tet, rygg leder, dødens eller andre utvendig. Her er det altså nok en slik en. Men denne har også svært fin form for øyeblikket, og slik jeg ser det står han ikke tilbake for noen i dette feltet. Favoritten 11 L'amour Bonanza er nok feltets mest kapable, men denne står i bakspor og det blir tøft. Candian Ensign O.S viste tidlig tegn på fin kapasitet. Før i år spurtet han ned en feilfri Giggs B.R på Bjerke. Sistnevnte som Anders Wolden hadde store ambisjoner med tidligere i år. I det siste løpet til Candian Ensign på Bjerke var det snakk om et tøff V76-løp. Her gikk hesten strålende til andreplassen etter sen åpning. Vinneren het Roi Du Monde. Jeg tror på hesten i dag, og mener han skal være førstevalget i løpet. Det blir en helfrekk DD-banker.

Videre i V76-spillet får favoritten 11 L'amour Bonanza plass. Denne er god og viste svært fin form sist på Bjerke. Men jeg er dog veldig skeptisk til den lange distansen. Sist hesten var ute på lang distanse falt han fullstendig sammen i aksjonen. Jeg likte ikke inntrykket i det hele tatt. Fungerer han hele veien er han en het vinnerkandidat. 6 Royal Winner skal og få oppmerksomhet. Nest sist sitter hesten bom fast i et tøft V75-løp. Derfor hadde undertegnede tro på han sist, men da skuffet han. Den er voldsom varierende denne, men på en god dag er han mer enn god nok.

Rangering V76-7: A: 2 B: 11-6-7 B/C: 4-1 C: 3-5-12-10-8-9