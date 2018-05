To kruttsterke bankere på Bjerke

Bjerke28032018. Double Spin er høyaktuell i V76-spillet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og en strålende V76-omgang på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som tar seg av galoppen og som vanlig er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-løpene starter kl 13.35 og de to siste V4-avdelingene er samtidig de to første V5-avdelingene.



Da er det dags for å rette fokus mot hovedstaden og kveldens V76-omgang. Jeg har funnet meg to bankere, som begge er i hysterisk form for tiden. Objektene er mange denne onsdagen. Jeg tror at de som prikker syv rette vil få en meget fin onsdagskveld. Under er kveldens analyser.

Høitomt nok en gang

Jeg har meget god tro på 5 Double Spin i V76-7. Dette er en traver med stor kapasitet. Det er gledelig at hesten endelig begynner å vinne løp, og at han virker mer stabil enn på lenge.

Adrian Chip-sønnen startet på Jarlsberg tredje sist. Austevoll, som kusket, satset mot tet etter 500 meter, men ble tatt i mot av K.W Tigerlady. Double Spin gjorde dog et praktfullt løp fra dødens, og var ikke slått av Lobster Sam før hundre meter fra mål. Nest sist kom han så ut på kveldens bane, og måtte nok en gang trave i dødens. Denne gang utvendig for 3 Jefferson Dotcom. Double Spin så helt rå ut gjennom den siste svingen. Da Høitomt ba om respons, reiste bare 6-åringen i fra konkurrentene. Nogara, Allaway G.T og Rainbow Bonanza var noen av konkurrentene.

Nå sist for to uker siden presterte hesten nok en gang på topp. Høitomt var offensiv, og var å finne i tet etter en runde. Da var løpet egentlig kjørt. Double Spin ble til slutt en overlegen vinner, og inntrykket over mål var femstjerners. Selv om det finnes noen gode konkurrenter i dagens løp, ser jeg ikke for meg at 5 Double Spin taper dagens løp om han presterer som i de tre siste løpene sine. Nå begynner også hesten å få respekt i løpene han er ute i, og veien til tet ligger åpen her. Dette blir dagens beste banker for meg. Også i dagens dobbel spillet.

Rangering V76-7/ V5-4/ DD-2: A: 5 B: 11-7-9-6-3-8-1 C: 4-2-12

Formhest i V76-6 vinner

Startside (V76-6): 1 Bravo Turbo har gode tetsjanser fra sitt førstespor. Jeg tror dog 4 Horgen Lynet kommer til å teste tidlig for overtakelse. Sistnevnte har vist fart fra start tidligere. 16.12 på Bjerke i fjor var Horgen Lynet ute i en V75-finale og sto i andrespor. Var da å finne i tet etter 3-400 meter. Jeg tror Lindbak slipper teten med 1.

Min klare favoritt blir 4 Horgen Lynet. Hesten er i solid form for tiden. I det siste løpet på Bjerke for en uke siden hadde 5-åringen elendige forutsetninger. Tolvtespor og sprint må være det verste denne hesten kan ha. Han flyter på styrken, og er på ingen måte kjent for å være spurtsterk. Selv med forutsetningene sist gikk Heidi Moen-traveren svært godt. Det ble galopp på startsiden, men han tok igjen feltet fort. Avslutningen via drøye spor i den siste svingen var meget god. Horgen Lynet hadde størst fart i mål. Får Järvsøfaks-sønnen tet i dag tror jeg ikke han lar seg slå i dette løpet. Magnus Teien Gundersen kusker hesten for andre gang i karrieren, og jeg tror de vinner dagens løp. 4 Horgen Lynet blir dagens nest beste banker for meg.

2 Steinfaks kommer tilbake etter en pause på litt over tre måneder. I fjor årsdebuterte hesten med å vinne enkelt i et V75-løp på Biri fra andre utvendig. Myhreng Jerker, som er en god traver, klarte ikke stå i mot Steinfaks ned oppløpet. Steinfaks er det klare motbudet til Horgen Lynet.



5 Kjempen. Hesten har solid kapasitet, men sliter med å finne den rette formen. 12 Holene Odin kan avslutte noe voldsomt ned oppløpet. Med det rette løpet er Tjomsland-traveren aktuell for en trippelplassering.

Rangering V76-6/ V5-3/ DD-1: A: 4 B: 2-5-12-9 C: 7-3-6-11 D: 8-1-10

V76-1: - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: Om 2 Bork Oda traver fra start er tetsjansene veldig gode. Det er dog en viss fare for at springsporets 7 H.M Norne Rose tar seg til tet uansett. Går favoritten Bork Oda i trav, kjører den seg til tet tidlig uansett.



Den første avdelingen er et uggent løp, der favoritten 2 Bork Oda har galoppert i fire av seks løp så langt. Her må vi gardere favoritten, og objektet mitt er ikke mye dårligere om den traver.



1 Kleppe Elfina. Denne traveren liker jeg godt. Hesten som blir trent av Kenneth Handeland har meget fin utstrålig og ganske solid kapasitet for grunnlaget. Hoppa har dog galoppert mye. Tengsareid kusket hoppa på Jarlsberg sist. Han kjørte voldsomt på sikkerhet på startsiden. Kleppe Elfina kom seg omsider frem i dødens, og gikk et meget sterkt løp utvendig for Lome Perla. Hun fulgte sistnevnte helt inn i mål, og var kun en lengde bak. 4-åringen har vist kapasitet i tidligere løp også. Fjerde sist på Sørlandet var hun knallgod etter grov galopp på startsiden. Kom meget sterkt tilbake da og ble femte. Jeg håper hun holder seg unna galoppen, for da står ikke 1 Kleppe Elfina tilbake for noen i dette feltet.



2 Bork Oda, 5 Hauan Hera og 9 Solva skal og på alt av forslag. Sistnevnte har galoppert seg bort tre ganger på rad nå. Ved feilfritt løp er Pål Sem sin traver mer enn god nok til å vinne dette. Hauan Hera kommer tilbake etter meget lang pause. Hesten var ute i hoppederby i fjor. Pass også på sjokkobjektene 4 Horgen Gaupa og 7 H.M Norne Rose.

Rangering V76-1: A: 1 B: 9-2-5-4-7-8 C: 10-3-11-6-12



V76-2: - Kaldblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: 2 Gomnes Hans T er flink fra start de gangene han traver, men dessverre er det altfor sjeldent. 5 Heimstad Lomen er også flink fra start. Etter strykningen av Bol Brage tror jeg faktisk 6 Krovar har størst tetsjanse.



Bol Brage ble strøket onsdags morgen. Jeg hadde skrevet tre avsnitt om denne, og mente det var dagens beste banker for dagen. Når denne ble strøket blir det ikke noe bankerspill i dette løpet, men vi låser løpet på to hester.



Objektet i løpet blir dermed 4 Briljant. Dagens lange distanse har ikke hesten starten på ved tidligere annledninger. Jeg tror han takler dette fint. Formen er helt på topp for tiden. Spikeld-sønnen var ekstremt god i den siste starten. Satt bakerst i feltet gjennom den siste svingen, men bare blåste forbi konkurrentene ned oppløpet og var imponerende god. En slik innsats vil rekke langt i dagens løp. Et ryggløp i det lengste er melodien til hesten, og jeg håper kusk Bjørnerød legger opp til det i dag. Hvis hesten blir kjørt for tidlig med, slår han sammen i aksjonen og galopperer. Dagens løp er helt riktig motstandsmessig, og med det rette løpet tror jeg Briljant har en fin sjanse til å ta seg av dette.



11 Smedpål skal duge godt i et løp som dagens. Hesten kommer tilbake etter fem måneders pause. I fjor møtte hesten på de beste i årgangen flere ganger og hevdet seg godt. Ble blant annet nummer to bak Ådne Odin i kvaliken til travderbyet. Meget gode hester var slått den dagen. Jeg håper hesten er godt forbedret første gang ut. Må med på alt.

Rangering V76-2: A: 4-11 B: 8-6-2-9-10-1 C: 5-3

V76-3: - Kaldblodshester. Monteløp. 2140 meter voltestart.

Startside: 5 Frivoll Borken har vist fin fart tidligere, og skal regnes som løpets tetfavoritt. 3 Stee Raua er og rask, og kan fort være hesten som sitter i rygg leder. 6 Løve Lomen må fort trave i dødens.



I dette monteløpet blir mitt objekt 10 Spang Express. Formen til vallaken virker å være veldig god for tiden. Nå sist på Forus var det V75 og sulkyløp. Geir Flåten kusket 6-åringen for dagen. Innsatsen til femteplassen var klart godkjent. Det var rett og slett en formbeskjed. Montestatistikken til hesten er virkelig fin. Han har startet tre ganger i monte, og det har resultert i en seier, en andreplass og en premie. Da hesten vant på Momarken i februar tidligere i år, var det også Anne Grete Rasmussen som red hesten. Onsdags formiddag er hesten spilt på to prosent, og det kjøper vi alle dager i uka.

Ellers er dette monteløpet åpent, og vi garderer bredt på samtlige forslag.

Rangering V76-3: A: 10 B: 9-6-13-4-5-2-8 C: 14-1-7-3-11-12



V76-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Dahir Tariel er veldig rask fra start. Tar nok enkelt teten her. Deretter kommer 5 C.C Sugar tidlig. Jeg føler meg ganske sikker på at sistnevnte får overta fra Dahir Tariel. 1 Tiller kan klare tredje innvendig.



5 C.C Sugar er det opplaget spillet i V76-4. Jeg tror storfavoritten 9 Going Transs R skal få slite kraftig med førstnevnte om dette løpet blir slikt jeg tror. Fra tet er vinnersjansene for Mikkelborg-traveren gode.



Nå har C.C Sugar sittet bom fast to ganger på rad. Nest sist på Bjerke kom hesten litt feil på det fra start og satt tidlig i dødens. Mikkelborg valgte derfor etter 500 meter å sette seg i fjerde innvendig. Derfra så 5-åringen aldri dagens lys. Inntrykket over mål var uansett formidabelt. Nå sist kom hingsten seg nesten ut i den siste svingen, men ble sittende fast. Det var et lekker inntrykk på hesten over mål. Nå tror jeg Mikkelborg-traveren, som i dag blir kusket av Ole Christian Kjenner, virkelig er klar for å gjøre et toppløp. 5 C. C Sugar blir mitt klare førstevalg i den fjerde avdelingen, og det store objektet. Kan være en frekk banker. Vi får en fin start i V5-spillet om denne vinner.



Jeg kommer ikke til å spille uten favoritten 9 Going Transs R og 11 Sander Innvaley. Førstnevnte har ingen fordel av å stå i bakspor, og det ligger ann til at hesten blir sendt frem til dødens etter 5-600 meter. Innsatsen sist var sterk etter galopp, men i dag må han opp til bevis. Sander innvaley kom tilbake etter en fem månders pause sist. Jeg synes hesten gikk fint. Dette er i bunn og grunn en meget god hest, og med litt klaff på veien kan han fint vinne dette løpet.

Rangering V76-4/ V5-1: A: 5 B: 9-11 B/C: 7-8-2-12 C: 6-4-1-10-3

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 1 Impression viste fin fart fra start i Drammen sist. Bør ha en fin sjanse på tet i dette løpet. 5 Rocket man kommer etter 2-300 meter og vil stille et alvorlig spørsmålstegn. Hva Solberg gjør med 1 Impression er ikke enkelt å vite, men jeg mener han bør svare opp.

1 Impression imponerte stort i Drammen sist. Gjorde sitt beste løp i karrieren hittil. Thai Tanic-avkommet rekordforbedret seg med 1,6 sekunder. I mål var hesten heller ikke sliten. På en rask bjerkebane i kveld bør han kunne gå ned mot 14-tallet. Han har gått gode løp tidligere i karrieren, men det er liten tvil om at hesten har blitt mye bedre på kort tid. Utviklingen har kun gått riktig vei den siste tiden. Mye av dette kan skyldes av at skoene ble revet av for første gangen før løpet i Drammen sist. Det virket som Impression fikk en voldsom effekt av dette. Det blir naturligvsi samme balanse i kveld, og fra tet kan han fint vinne dette løpet. Jeg håper og tror kusk Solberg tar i mot favoritten.

Videre skal selvfølgelig 5 Rocket Man på alt av forslag. På grunnkapasitet er dette feltets beste hest, men han har ikke startet på svært lenge, og slike hester er jeg kritisk til å gå all in på. 11 Photoshoot S.S har en meget god spurt å by på. Dagens bakspor er i mine øyne kun et pluss for den raske hoppa. Hun får plass på alt av forslag. Det samme gjør Tjomsland-duoen 9 Loquito Star og 10 Belive La Marc.

Rangering V76-5/ V5-2: A: 1 B: 5-11-10-9 B/C: 3-2-12-8 C: 4-6-7