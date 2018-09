Trønderbanker runder alle på Bjerke

Remix er en meget god traver. Onsdag tar han turen til Oslo for å vinne den syvende avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er onsdag og som vanlig betyr det galopp til lunsj og V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Øvrevoll galoppbane som vertskap for galoppløpene og det er både V4-spill og V5-spill til landets eneste galoppbane. Til kvelden er som vanlig Bjerke travbane vertskap for V76-løpene.



Eventyrrank fra Leirvåg i V4-spillet på Leangen 17. september - tok du rygg?

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten Easy On The Eye og Locamotion (3-valg) var grunnlaget lagt for en solid V4-utbetaling når Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med Gjølmes Mai Schuva (1,8%), så dobbeltbanker i V4-3 der favoritten DerbyD'Estino vant overlegent, og i V4-4 ble det seier til Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris på 480 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

PS. På Eksperten ble det solgt åtte andelslag, og alle gikk naturligvis inn. Det dyreste av disse kostet kr 1 200 (fire andeler a kr 300)

Petter med strålende V5-klaff under lunsjen på Bjerke 18. September

Petter fikk opp noen veldig fine bonger under tirsdagens lunsj. 2 Hardy B.R innfridde som ventet enkelt i V5-2 som vår banker. I den tredje avdelingen så vant sistevalget Scarlet Creation (3,0%) og denne var på alle bonger. Dermed var grunnlaget lagt, og bongen vår på 480 kroner satt klokkerent, og utbetalte 4140 kroner. På eksperten hadde vi tolv lag ute, og alle disse satt naturligvis enkelt! Det dyreste forslaget der var 4 andeler à 400 kroner.

Dagens banker kommer fra Trøndelag med store ambisjoner om seier. Jeg tror det er et godt spill! Omgangen er en spillenøtt, og det er naturligvis noe vi spillere elsker. Sjekk ut følgende:

V76-7: 12 Remix. Dette blir dagens beste banker for meg. Jeg tror hingsten blåser ned dagens konkurrenter ganske greit. Ingen av motstanderne skremmer veldig, han er den klart beste hesten. Det har virkelig begynt å bli et flott inntrykk på 8-åringen. At han står i andre rekke bak bilen er neppe et minus. På Biri fjerde sist hadde han fjerdespor og var sist. Dermed er bakspor trolig et lite pluss faktisk. Nevnte løpet på Biri fjerde sist bare bombet han rundt konkurrentene. Vetle Petter, Alsaker Blest, Sprett Odin og Eidshaugsjerven var alle sjanseløse. Det som har imponert meg mest med Remix, det er måten han har vunnet de siste fire løpene på. Alle har blitt tatt med en god porsjon krefter spart. Dette er virkelig en travmaskin. Jeg håper hesten får vist hvor god han er i dag, og at han går i trav. Gjør han det, har han meget gode vinnermuligheter. All in i alle spilleformer!

Rangering V76-7: A: 12 B: 7-14-6-13-11-4-5-8 C: 2-3-9-10-1

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tror ingen tar en lengde på 1 Prapai R, og tror ikke kusk Solberg slipper fra seg teten. Da er nok dette tethesten underveis. 2 Harley D.E er trolig å finne i dødens underveis.

7 Sugar Dream. Dette mener jeg er en traver å se opp for. Fra andre eller tredje utvendig underveis er dette helt klart en hest som kan vinne. Vallaken har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause. Første gang ut var han ikke på topp. Tredje sist satt han helt sist, i et felt med hele 14 hester, da det gjenstod en runde. Innsatsen til Sugar Dream var uansett god og hadde full fart over mål. Sisterunden ble travet på 14-tallet. Nest sist sitter 4-åringen bom fast. Nå sist ble det en sprettlett seier, mot enklere motstand enn dagens. Inntrykket var uansett ekstremt fint Revnue-sønnen. Dette er en hest som er kraftig på gang, og må regnes tidlig i dag.

1 Prapai R var meget god sist. Inntrykket var strålende. I dag blir det trolig tet, og på en god dag kan han helt klart vinne dette. Med på alle bonger. 2 Harley D.E blir ganske stor favoritt i dette løpet. Vi forstår salen, det er en god traver, men det ligger an til at hesten må vinne etter tung reise i dag. Hesten fikk et veldig tøft opplegg sist, men var også veldig sliten i mål. En godkjent innsats var det. Onsdags morgen er hesten en 60-prosenter, og jeg synes dette er i overkant og spiller i mot.

Rangering V76-1: A: 7 B: 2-1 C: 3-5-4-9-8-10 D: 6

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Min klare tetfavoritt er 4 Whisky Voice. 5 Mister Adisak, som er mye spilt, er ikke noe særlig hurtig fra start. Den er og best med et løp i rygg. 6 Valnes Gwyneth er rask bak bilen, men også denne trives best i rygg underveis. 2 Boynton kan holde ute 4 Whisky Voice direkte, men slipper trolig fra seg tidlig. 4 i tet er det klare scenarioet.

4 Whisky Voice. Dette skal være favoritten i løpet. Hesten er rask ut, har god kapasitet og tåler en hel del. Motstanden i dag er ikke avskrekkende. Nest sist tok Morten Pedersen, som kusker og trener denne hesten, i mot storfavoritten Rocket Man. Det endte med en enkel seier. Det var en finfin styring av Pedersen. Nå sist ble Thai Tanic-sønnen derfor kjørt meget offensivt i et V75-løp på Klosterskogen. Allerede etter en halv runde var hesten i tet, men allerede en halv runde før mål var hesten tom for krefter. Pedersen har i etterkant sagt at begge hjulene på sulkyen ble ødelagt underveis. Da var det ikke rart hesten ga seg såpass lett. Derfor glemmer vi dette løpet. Om han presterer slik han gjorde nest sist på Biri er det en hyggelig vinnersjanse i dag.

10 Rasken Q.C ranker jeg opp. Han gjør sin andre start i regi Marius Høitomt. Nå sist galopperte han i en trang situasjon. Dette er en finfin traver som kan en del på sitt beste. 3 Maestro og 5 Mister Adisak er og klare garderingshester.

Rangering V76-2: A: 4 B: 10-5-3-7 C: 6-2-8-9 D: 1

V76-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: På kapasitet er det greit at 3 Fløya er en klar favoritt, men bak bilen har ikke hesten vist takter som burde gjort han til en 60-prosenter. Fjerde sist, fra dagens spor bak bilen, var han ekstremt nære galoppen. Etter 500 meter var han en av de aller siste i feltet. Det ble altfor langt frem i det løpet. Nest sist, også fra dagens spor bak bilen, ble det dundrende galopp tidlig. Han er meget vanskelig bak bilen. 1 Hauglid Storm er rask, og tar teten tidlig. 2 Solstad Stjernen har vist fin fart og bør ha fine sjanser på å overta teten her.

2 Solstad Stjernen. Dette er en uhyre spennende hest denne onsdagen. Jeg mener det skal være et soleklart førstevalg i dette løpet. Når vi vet favoritten Fløya har store problemer bak bilen, så er jeg ikke i tvil om det. Solstad Stjernen har i en lang tid gått fine løp. Blant annet vant han V75 i Bergen fjerde sist på en meget enkel måte. Nå har hesten tatt turen til Jan Roar Mjølnerød sin stall. Og i dag er det dags for debut der. Erlend Rennesvik som har vært fast kusk på hesten, kusker også i dag. Om hesten har tatt miljøskifte på en god måte, så dreier dette seg om en finfin vinnersjanse.

4 Edens Odin, 8 Loke og 10 Rigel Øyvind er tre klare garderingshester. Førstnevnte er ikke enkel å vinne med, men går gode løp veldig ofte. Hesten har vist at han duger mot dagens selskap flere ganger. 3 Fløya er selvfølgelig en hest som får plass på alle bonger, men jeg er skeptisk til at hesten skal være stor favoritt. En sen gardering er 7 Lørje Trollet. Hesten er i meget god form, men vinner veldig sjeldent. Ofte lønner det seg ikke å ha på hesten, men merk at den er i veldig god form.

Rangering V76-3: A: 2 B: 3-4-8-10 B/C: 7 C: 1-9-5-6-11

V76-4/ V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: 1 Elsås Perla, 3 Hippoline og 6 Miramella er alle veldig sugne på tet. Jeg tror førstnevnte har en fin sjanse. Denne er veldig rask, og både 3 og 6 har vist tvilsomme takter på voltestart.

7 Lykke Ida. Dette løpet er ikke lettløst. Det kan i mine øyne like så godt bli en lite spilt hest som en favoritt som vinner her. I slike hoppeløp som dette, med 15 hester til start, er det ofte noe uforutsett inntreffer. Her garderer vi bredt.

Lykke Ida er uansett et meget artig objekt i løpet. Jeg har fulgt med hoppa en god stund, og må si utviklingen til Skibber-datteren har vært solid. Nå sist var det virkelig et fint inntrykk på henne. Kusk Østre plasserte hesten innvendig underveis, og ned hele oppløpet satt hun bom fast. Det så ut som det var masse vinnerkrefter spart. Hun hadde nok vunnet med et litt mer offensivt opplegg. Det virker som for meg at denne hesten kan enda mer enn det hun har fått vist oss til nå. Fra dagens spor kan hun få et fint løp, og jeg mener vi skal passe veldig opp for hoppa. Onsdags morgen er dette en 2-prosenter, og det er feil!

1 Elsås Perla, 3 Hippoline og 6 Miramella, som alle står på strek, får plass på samtlige bonger. Favoritten i løpet blir nok 14 Valle Gulla. Järvsöfaks-datteren står med fire strake seiere, men i dag er det bakspor på tyve meter tillegg. Hun må, tror jeg, være enda bedre enn i seiersløpene for å vinne dette. En av fler. 11 Silviana er og en hest vi skal passe på. Har fått et løp etter en lang pause, og kan en del på sitt beste.

Rangering V76-4: A: 7 B: 6-3-1-14-11-10-12-2-5-9 C: 13-15-8-4

V76-5/ V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Frankel viste meget fin fart fra start nest sist. Holdt neste ute raske Thai Highway, og da kjørte ikke kusk Sønsteby noe som helst. 2 Amazing Case har og åpnet meget fint de gangene han har startet bak bilen. Om begge disse går i trav fra start, så tror jeg det er 1 Frankel som holder teten. Men det virker som sistnevnte må passes litt, og om han blir kjørt på veldig sikkerhet er det 2 som sitter i tet. Men om Frankel er kurant og går som han skal, så er det tetfavoritten på det han viste nest sist.

1 Frankel. På de minste bongene bankerspiller jeg denne hesten. Det er en traver jeg holder veldig høyt - noe kusk og trener Philip Scott Sønsteby også virker å gjøre. Nest sist i Derbykvalifiseringen ble det dødens de siste 1500 metrene. Hvem satt i tet? Jo, derbyvinneren Gretsky B.R. Fra dødens gjør Frankel et enormt løp til tredjeplassen. Thai Highway, som satt i rygg leder var slått av Frankel. Nevnte Thai Highway vant tross alt Jarlsberg Grand Prix for to måneder siden. Dette var en meget god innsats av Sønsteby-traveren. Nå sist ble det dundrende galopp bak bilen. Glem den galoppen, jeg tror nemlig det skal gå fint i dag. Om mitt scenario på startsiden stemmer, og Frankel er tidlig i tet, så er vinnersjansene store!

På de to største bongene tar jeg på en hest til og det er 2 Amazing Case. Hamre-stallen har gjort en solid jobb med hoppa. Nest sist hentet hun masse lenger på Let`s Take a Selfie ned oppløpet. I hoppederby galopperte hesten som femtehest 50 meter fra mål. Uten den galoppen hadde ikke hoppa kunne deltatt i dette løpet. Slår ikke Frankel fra dødens, men er det nest beste hesten i feltet.

Rangering V76-5: A: 1 B: 2 B/C: 11-8-7-4 C: 6-5-3-9-10

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 1609 meter autostart.

Startside: En hel del raske hester i første rekke her, men det står først og fremst mellom 1 Uendy Z.S, 3 Thai Bakery og 5 Southwind Gizzel. Det å hente en lengde på 3 Thai Bakery virker vanskelig, og jeg tror mest på at denne fyker forbi 1 og kommer seg til tet. Rennesvik, som trener og kusker 5 Southwind Gizzel, varsler om skorykk og at de tar ut bomullene fra ørene til hoppa. Det skal kjøres med andre ord. Jeg tror uansett at 3 tar seg til tet og sitter der underveis, men det lukter en rask første 500-meter.

6 Clementine F.F. Om vi tar rett angående den første 500-meteren, altså at det blir tempo, mener vi helt klart at denne kan sitte på leken. Clementine F.F, som vant hoppekriteriet for to år siden, er virkelig på gang nå. Etter en periode i Frankrike er hesten nå tilbake i Sverige og hos stall Goop. Her har hesten gjort to løp etter en tre måneders pause. Nest sist var hoppa ute på Åby. Da plasserte Bjørn Goop hesten i tredje utvendig, men dessverre galopperte hun i den nest siste svingen. Hun gikk fint etterpå. Hun travet sisterunden på 14-tallet, og det med tyve meter galopp i den nest siste svingen. Uten galoppen hadde Revenue-datteren garantert vært langt fremme. Nå sist, på Färjestad, satt hun sist underveis. Avslutningen var meget god, og inn i mål har hun størst fart av samtlige. Jeg mener inntrykket var flott. Med litt klaff på startsiden her, tror jeg dette er en hyggelig vinnersjanse.

3 Thai Bakery og 11 Lady Lane er de neste hestene som får plass på ranken. De er med på samtlige bonger.

Rangering V76-6: A: 6 B: 11-3 B/C: 1-5-9-10-7 C: 12-4-8-2

I DD-spillet prøver vi 6 og 11 mot 12 Remix i den andre avdelingen.

