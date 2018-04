V76-jakt med Akselsen bak vår hovedbanker

Adrian Solberg Akselsen er en meget velkjørende kusk. Han er i dag høyaktuell i V76-omgangen på Bjerke.

Onsdagens hestespill starter med galopp fra Jägrersro. Nettavisens galoppeksperter er klare for en ny sesong. V4-omgangen i Jägersro starter opp 12:45. Som vanlig er Bjerke vertskap for V76-kjøringen på onsdag kveld. Det er også mulighet for å delta i Dagens dobbel spill til Sverige etter at løpene på Bjerke er i mål.



April startet på en finfin måte. Rolf Lerum var virkelig på hugget under V65-omgangen på Momarken mandag. Det store V65-systemet (fire andeler a kr 1 000) satt som spikret, og betalte ut fine 27 030 kroner. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens mellomstore kupongforslag (innl. pris kr 432) betalte ut herlige 5 340 kroner. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.

Vi skal jakte ny opptur under V76-omgangen på Bjerke i kveld. Løpene ser veldig spennende ut på forhånd, og vi har funnet to sterke bankere. Runden byr også på mange underspilte objekter. Ta rygg på følgende:



Akselsen i stallmannsløpet

I V76-6 har jeg stor tro på at Adrian Solberg Akselsen kommer til å vinne med 1 Mine. Dagens betingelser er skreddersydde for hoppa. Hun ble meldt inn til dette løpet før hun vant forrige onsdag. Hoppa har derfor 24 000 mer i grunnlagg enn hva dagens løp et stengt på.



Dagens startside tror jeg blir uproblematisk for Mine sin del. Fjerde sist hadde hun samme spor som dagens, og åpnet meget fint. Hun holdt ute en så rask hest som Il Sokken. Det finnes ingen med Il Sokken sin fart bak dagens startbil, og jeg tror Mine får tet veldig lett. Deretter tror jeg Akselsen får kjøre i det tempo han selv vil. Formen til Lome Elden-datteren er god for tiden. Hun var strålende fjerde sist på Biri da hun vant enkelt fra tet. Tredje sist var det snakk om V75-løp i Drammen. Da satt Hovel Helmen-hoppa sist i feltet da det gjenstod 500 meter, men leverte en strålende avslutning og ble toer. På Bjerke nest sist var hun mye spilt og fikk et optimalt løp, men avslutningen var på langt nær like god som i Drammen. Hovel Helmen, som trener hoppa, meldte at det var noe som feiet henne den dagen. Hun kom så ut på Bjerke for en uke siden, og vant et ganske så tøft V76-løp fra tet. Det var imponerende at hun svarte opp Silkespika så enkelt ned oppløpet. Jeg tror hardt på at Mine leder dette løpet rundt om og mener dette er dagens sikreste vinner. Hoppa blir naturligvis også banker i DD-spillet.

Rangering V76-6/ V5-3/ DD-1: A: 1 B: 9-12-8 C: 6-2-3-7-5-11-10-4



Hamres kanon i V76-2

2 Donatomite blir veldig stor favoritt i V76-2, og jeg tror det er en vinner. Frode Hamre mener at dette er en av de beste hestene på stallen hans. Det er ingen i dagens felt som henter en lengde på 6-åringen fra start. Valokaija Hindø som står i førstespor er ikke rask nok til å svare han ut. Derfor tror jeg på tidlig tet for Donatomite. Ja, jeg er klar over at hesten har blitt veldig hissig i tet tidligere. Jeg tror dog at Donatomite er så overlegen dagens motstand at han kan vinne selv om førsterunden blir åpnet på underkant av 1.14,0. Hamre sier hesten trener enormt bra for tiden, og at de som ventet har store ambisjoner med vallaken i år. Jeg håper Donato Hanover-sønnen roer seg i tet, for da er vinnersjansene meget store. Dette blir dagens nest beste banker for meg.

Rangering V76-2: A: 2 B: 1-4-3-7 C: 6-5



V76-1. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Logical Mystic har fine tetsjanser. 4 Giggs B.R ble tatt meget forsiktig fra start sist, og jeg tror sistnevnte kan åpne ganske så fort i dag. Han kan da overta teten tidlig fra 1. Hvis Tengsareid nok en gang tar det pent ut med Giggs, kan det være at 1 Logical Mystic prøver seg i tet.



V76-1 er et fireåringsløp, der det skiller en god del på hestene. Hesten jeg setter klart først på min rank er 4 Giggs B.R. Dette er en traver med svært fin utstråling. Kretsen rundt hesten har store ambisjoner om å delta i de største løpene denne sesongen. Broadway Hall-sønnen har rukket å gjøre tre starter hittil i karrieren. Han vant første løpet sitt på en fin måte. Han ble så kun annen i et billig lunsjløp gangen etter, men jeg synes ikke hesten fungerte noe særlig den dagen. Han var flere ganger nære galopp underveis, og var ikke på topp. Det var derfor svært gledelig å se hesten ekstremt mye bedre nå sist. Ja, han møtte på svak motstand, men det var inntrykket som jeg lot meg begeistre av. Da Tengsareid satt fart ned siste bortre blåste han rundt konkurrentene og stormet inn til overlegen seier med masse krefter spart. Siste 500 meteren ble klokket til 14,5. Jeg tror Giggs B.R kan bli et riktig stort emne, om han holder seg skadefri. Han møter klart bedre hester enn tidligere nå, men jeg tror han vil gjøre et toppløp i dag og det blir mitt klare førstevalg i løpet.

9 Tiger Man E.P viste litt av sin kapasitet sist på Jarlsberg. Dette er en ordentlig god traver som må regnes som et andrevalg bak Giggs B.R. 6 Love Me E.P gjør en spennende årsdebut, og begynner matchingen inn mot de store løpene i år. I dag tror jeg hoppa blir kjørt i rygger i det lengste. Jeg tørr dog ikke avskrive henne, da toppnivået er veldig høyt, og hoppa får plass på forslagene. Jeg tror det rekker svært langt med disse tre hestene i den første avdelingen.

Rangering V76-1: A: 4 B: 9-6 C: 3-1-2 D: 8-10-5-7-11



V76-3. Kaldblodshester. 1600 meter voltestart.

Startside: 3 Ruskeli Blesa har vist seg meget flink i volten, og er en opplagt tetkandidat. 7 Vetla Vinna er dog en meget rask dame, og står i et perfekt springspor. Jeg tror mest på at Røren blåser til tet med sin springer.

Den tredje avdelingen er rett og slett et ganske svakt travløp. Jeg finner dog mitt objekt i 7 Vetla Vinna, som på en god dag kan vinne fra tet. Lome Elden-datteren er klart best på dagens sprintdistanse. Hun gjorde et fint løp nest sist. Slo på en kort galopp i den første svingen da, men tapte ikke mer enn et par lengder. Røren angrep på siste bortre, og hun gikk positivt inn til tredjeplassen. I dagens kleine løp vil en slik innsats rekke langt. Hoppa biter godt i fra seg når hun får tet, og jeg tror på Vetla Vinna.

2 Tenk Nå Dina er feltets beste hest, men hun virker veldig vanskelig for dagen og galopperer hver gang. Klarer Jessen og holde hoppa i trav underveis er hun en het vinnerkandidat. Jeg kommer til å bruke flere hester på samtlige forslag i dette løpet.

Rangering V76-3: A: 7 B: 2-3-9-8-5-6 C: 4-1



V76-4. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En vrien startside venter oss, men jeg tror teten står mellom 3 Missingmyr Stjernen, 4 Ramstad Balder, 5 Mietor og 7 Nordby Frøy ( om den blir satset med ). Jeg tror mest på at det er 4 Ramstad Balder som når teten først. Hingsten viste meget fint starthurtighet på Bjerke i septemeber i fjor. Holdt ute blant annet Kaksen fra start da. Hvis ikke sistnevnte blir satset med tror jeg det er Missingmyr Stjernen som tar teten. Med tanke på monteløpet den vant sist, blir jeg langt i fra sjokkert om kusken velger å kjøre foran.



8 Sprett Odin blir den eneste A-hesten for meg i V76-4. Jeg har ventet lenge på at 8-åringen skulle finne en formtopp, og endelig har han funnet den nå. Nest sist på Bjerke avslørte han at formen var i kraftig annmarsj, da han ble tredje bak Tusse Storm og Vollanfaks. At hesten skulle være så god på Klosterskogen nå på lørdag overrasket meg noe. Høitomt, som kusket, bare sendte i vei hesten da det gjenstod 11-1200 meter. Han kom seg til tet med en runde igjen, og lenset unna i tøft tempo. Selv om konkurrentene nærmet seg ned oppløpet svarte han meget sterkt opp og vant kontrollert på en sterk tid. I dagens felt er det få som kan vise til en slik innsats, og 8 Sprett Odin er en meget god hest som jeg tror kan vinne flere løp fremover, bare formen fortsatt holder. Klart førstevalg for meg og vinner denne vil vi få en særdeles god start i V5-spillet.

4 Ramstad Balder, 5 Mietor (som blir det klare andrevalget) og 9 Tusse Storm skal og få oppmerksomhet her. Dette er snakk om gode hester som er i form. Førstnevnte skuffet noe sist med å ikke vinne, men hesten er på gang formmessig og jeg er spent på hvordan han presterer i dag. På det største forslaget tar jeg også med 3 Missingmyr Stjernen og 7 Nordby Frøy. Sistnvente er i form, men grunnen til at han ikke får plass på de mindre forslagene er at jeg mener hesten har litt svak stridsmoral ned oppløpet. Kan vinne med maks klaff underveis.

Rangering V76-4/ V5-1: A: 8 B: 5-9-4-7-3 C: 11-12-6-10-1



V76-5. Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Ved full avfyring skal tetsjansene til 1 Easy Tolli T være gode. 2 Kajsa Nosto har og mye fart i kroppen, men kommer ut etter lang pause og skal trolig få et fint opplegg underveis. 5 Wake Up Sweety hentet en lengde på 4 Born Dreamer 25.01. Wake Up Sweety er rask, men skal slite med å hente en lengde på 1. 7 Bianca Sisa har kun blitt kjørt på sikkerhet med bak bilen, men viste fin fart på autostart i Danmark. Kan være tidlig fremme å teste for tet.

Jeg er ikke i tvil om hvem skal være førstevalget i V76-5, det er 10 Eurora. Den talentfulle Love You-datteren fikk det ikke til å stemme hos Rune Wiig i treårssesongen. Hun ble derfor flyttet til Sigbjørn Kolnes, og i sistnevnte sin regi har hoppa rukket å gjøre to løp. 4-åringen gikk rett ut i Johan Widdings minneløp, men her ble det dessverre galopp på startsiden. Nå sist så det adskillig bedre ut. Hun ble styrt rett til tet av kusk Høitomt, og derfra var Kolnes-hoppa dønn overlegen konkurrentene sine. Det var rett og slett et herlig inntrykk. Jeg tror hoppa kan få en strålende sesong og selv med dagens betingelser mener jeg at dette skal være favortitten i løpet.

Et skrellbud i løpet kan være 6 Photoshoot O.S. 6-åringen er ikke akkurat seriersvant med sine to seiere på 33 starter, men fakta er at formen til hoppa har aldri vært så god som nå. Tredje sist var hun meget positiv. Hun ble tredje i et løp som ble vunnet av Believe La Marc og det var et solid forminntrykk. Nå sist spurtet hun nok en gang strålende ned oppløpet og ble annen. Med litt klaff på veien kan faktisk hoppa vinne dette løpet. 7 Bianca Sisa er en vinnerkandidat. Jeg varslet om at hun hadde møtt på veldig svak motstand i seiersløpene sist hun startet. Da maktet hun ikke å hente inn en god Mr. Babalo for dagen. Jeg tror hun er klart best med ryggløp og derfor er dagens spor ikke av det beste. 11 The First Lady mener jeg er klart best med et ryggløp underveis, og derfor synes jeg dagens utgangsposisjon er spennende. Hun kan vinne dette.

Rangering V76-5/ V5-2: A: 10 B: 7-6-11-12-1 B/C: 2-3-9 C: 4-8-5

V76-7. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Promo Kemp holdt ute raske Kemas Starlight tredje sist på Jarlsberg. Hesten til Frode Hamre har solide tetsjanser i dag. 4 Bivo Torkdahl har fin fart og kan være tidlig å finne i dødens. Der tror jeg Tom Erik Solberg vil sette tempo på dette løpet.



4 Bivo Torkdahl blir objektet mitt i V76-6. Vallaken har rukket å starte to ganger for trener Erik Korsvolla. Første gang ut på Klosterskogen fikk han den utakknemelige oppgaven med å trave i dødens store deler av løpet. Jeg synes 5-åringen gikk fullt godkjent til fjerdeplassen. Løpet han leverte på Biri for tolv dager siden var et stort skritt i riktig retning. Det virket som hesten hadde tatt løpet på Klosterskogen meget godt. Vallaken fikk et fint løp i tredje par utvendig. Da det gjenstod 700 meter satte Solberg full fart på Bivo Torkdahl, og bare bombet til tet. Han vant til slutt med tyve meter og så ekstremt fin ut for dagen. Hester som Farah Diba River og Invicta var klart slått, og dette er ikke dårlig hester. Er 4 Bivo Torkdahl ytterligere forbedret til dagens start mener jeg det er en het seierskandidat. Det blir mitt klare objekt i løpet.



1 Promo Kemp, 2 Escape Boko, 6 Massive Speed og 11 Teddy Boy O.K får plass på alt av forslag. Førstnevnte blir den klare favoritten og det er ingen tvil om at Hamre-hesten kan vinne dette løpet. Jeg er veldig spent på Teddy Boy O.K som har et høyt toppnivå inne.

Rangering V76-7/ V5-4/ DD-2: A: 4 B: 1-11-6-2-10 B/C: 3-7-9 C: 5-8-12