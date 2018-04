Vi bankerspiller i monteløpet på Bjerke

Arnspik er en meget god montehest. Her med sin faste monterytter Martine Finsand.

Onsdagens travmeny innledes med galopp fra Jägersro. Her kan det spilles til både V4 og V5. Frist for den internasjonale V4-omgangen er 12:45. Bjerke er så vertskap for kveldens kjøring. Som vanlig er innleveringsfrist 19:00. Det er og muligheter for dagens dobbel spill til Sverige etter at siste løpet på Bjerke er ferdig.



Nå skal alt handle om Bjerke, der dagens beste banker for min del kommer ut i monteløpet. Det er og flere svært spillbare objekter til kveldens runde.



Denne gang vinner han monteløpet

Jeg pleier sjeldent å bankerspille i monteløpet, men oppgaven 5 Arnspik har foran seg i V76-3 synes jeg er skreddersydd og går derfor all in. I sin nest siste start møtte 5 Arnspik på mye spilte 9 Strikkeprinsen. Da sto sistnevnte kun tyve meter bak Arnspik, men i dag har Prinsen hele 40 meter tillegg på Arnspik. Det skal derfor normalt bli svært vanskelig å vinne dagens løp for montekanonen Strikkeprisen. Arnspik kom ut etter en tre måneders pause på Sørlandet. 9-åringen var imponerende god og inntrykket var gedigent. Hentet mange lengder på 9 Troll Svenn de siste 500 meterne. Kom så ut i det nevnte monteløpet mot Strikkeprinsen, og kjempet en herlig kamp ned oppløpet, men tok seg ikke forbi sistnevnte. Jeg synes uanset innsatsen var femstjerners. Vallaken startet så på Momarken nå sist, og var meget god til seier med Eirik Høitomt som kusk. Arnspik innehar enorm form for dagen, og om hesten presterer på samme nivå som på slutten vinner han dagens løp. Det blir dagens beste banker for meg.

9 Strikkeprisen blir naturligvis et andrevalg, men 40 meter tillegg blir meget tøft. Jeg tror Humborstad-traveren går på sitt andre tap i montekarrieren. 1 Linnstjernen gjør sin montedebut, men jeg mener bestemt at hesten ikke er bedre enn Arnspik på ren kapasitet.

Rangering V76-3: A: 5 B: 9-1 C: 12-8-4-13-10-7-3D: 11-2-6

V76-1. Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Startside: Kun tre hester på strek i volten. Jeg tror 2 Daragon har gode muligheter for å ta seg til tet tidlig. Romtveit-traveren er flink i volten.



10 Hommes Ferrari blir mitt soleklare førstevalg i V76-1. Hingsten er på kapasitet dønn overlegen dagens motstand, og da tar jeg ikke hardt i. Jeg har lenge sett hvor god 5-åringen er, men han får det ekstremt sjeldent til å stemme. Derfor er dagens debut i Kjetil Helgestad regi meget spennende. I fjor på Jarlsberg viste han litt av toppnivået sitt. Viste seg for dagen klart mye bedre enn en så god hest som Bokli Stjernen og vant sprettlett som en 12-oddser. Helgestad-traveren har ikke vunnet siden, og galoppert i samtlige løp etter seiersløpet på Jarlsberg. Jeg tror fort at hesten går feilfritt i dag, og at Eirik Høitomt da vinner dette løpet, men et bankerspill kan ikke forsvares på en hest med 80 i galopprosent. Motivert tipsener, og et frekt bankeralternativ for de med et godt hjerte.



Hesten som jeg setter nærmest Hommes Ferrari er 6 Rådim Faksen. Dette er en veldig fin traver. Vant enkelt med krefer spart fra dødens sist. Galopperer min tipsener er dette hesten som står først til å overta. 7 Valle Grim blir mye spilt, men hesten skuffet meg litt sist. Vallaken virket helt tom for krefter over målgang. At Trond Lindbak kusker synes jeg er et klart minus. Kun et tredjevalg for meg. På de minste bongene låser jeg løpet på 10 og 6, mens jeg 7 Valle Grim på de større forslagene.

Rangering V76-1: A: 10 B: 6 B/C: 7-5-2 C: 8-9 D: 4-1-3-11

V76-2. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tror 5 Masserati G.T har gode tetsjanser. 3 Selma Frecel har ikke vist de største fartsressursene og klarer nok ikke ta i mot førstnevnte. 2 Somolli's Love har vist mye fart, men trolig fornøyd med rygg leder.



5 Masserati G.T har jeg god tro på i dette løpet. Hoppa årsdebuterte for en uke siden på Bjerke og var meget positiv. Ja, hun var noe tung i kroppen, men har trolig gått mye frem med det løpet i kroppen. Hun utfordret Logical Mystic ned oppløpet, men sistnevnte var for god for dagen. Før pausen viste Masserati G.T fin kapasitet, men for meg virker det som hun har hevet seg ytterligere etter vinteren. Muscle Mass-datteren kommer muligens ut i amerikanervogn i dag, og om mitt startsidescenario stemmer tror jeg hoppa har fine vinnersjanser. Det blir mitt klare førstevalg i løpet.

2 Somolli's Love gikk et veldig fint løp sist og vil få en solid posisjon direkte. Er aktuell her. Det samme er 3 Selmas Frecel, 4 Love Me E.P og 9 Remana. Spesielt spent er jeg på 3 Selmas Frecel som var god etter galopp sist. Er trolig mye forbedret med det løpet, og blir et andrevalg for meg.

Rangering V76-2: A: 5 B: 3-2-4-9 C: 7-8 D: 1-6



V76-4. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Spirit Yankee åpnet meget fint fra førstesporet fjerde sist, men jeg tviler sterkt på at han klarer å holde ute raske 4 Patrimony. Sistnevnte viste stor fart på Bjerke femte sist fra femtesporet. Jeg tror sistnevnte blåser til tet, og sitter der underveis. 7 Mr. Babalo er veldig rask, men å hente en lengde på 4 tror jeg blir tøft. Hvis han dog skulle klare det øker vinnersjansene betraktelig.



4 Patrimony blir mitt førstevalg i dette løpet. Her ser jeg ingen grunn for at Dag Sveinung Dalen skal slippe fra seg føringen, selv ikke til favoritten 6 Handsome Hank. Patrimony imponerte i Johan Widdings minneløp på Bjerke i sin nest siste start. 4-åringen fikk perfekt åpning fra rygg leder og spurtet inn til enkel seier. Vallaken som blir trent av Renate Aarlie ble så sendt til Bergen for å starte i et langløp i V75. Revenue-sønnen så fin ut i tredje innvendig underveis, men over oppløpet var det tomt for krefter. Langt løp og lang reise for første gang slo dårlig ut. I dag er forutsetningene mye bedre, og jeg velger å tro at det ikke er noe galt med formen, til tross for en svak innsats sist. Fra tet tror jeg Dalen og Patrimony har fine vinnersjanser.

6 Handsome Hank var ute i flere av de store årgangsløpene i fjor og gikk gode løp hele veien. Vallaken er vant med å møte på bedre motstand enn dagens, men jeg tror han blir tatt i mot på startsiden og får derfor ikke gratis tet etter 2-300 meter. Det er ikke den tøffeste hesten dette, og jeg velger å gå i mot favoritten. 7 Mr. Babalo skal og med på alt av forslag. Hesten er mer enn god nok til å vinne dette og er i strålende form for tiden. Var solid toer i Sverige sist. 9 Willy Innvaley synes jeg også er spillbar. Hesten viste tegn på god kapasitet i fjor, og har nå fått en vinter med mye trening. Truls Desserud sendte ut Gigant Innvaley for ikke lenge siden, og denne var klar til start. Det forundrer meg ikke om Desserud sender ut en vinner til. 5 Bongo og 10 Figaro B.R er to garderingshester, og får plass på de større forslagene.

Rangering V76-4/ V5-1: A: 4 B: 6-7-9-5-10 C: 11-3-1-2-8-12

V76-5. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Her kommer Eirik Høitomt å satse alt for å nå teten med 2 Always So Easy, og jeg tror han kommer seg til tet på et tidlig tidspunkt. Selv om 3 Above From De Hess er veldig flink fra start, tror jeg sistnevnte skal slite med å hente en lengde på 2. På Leangen fjerde sist åpnet Always So Easy like fort som Vici Sun.



2 Always So Easy har svært fine betingelser i dag. Dette er en meget god hoppe. Hun hadde i fjor hele ni strake seiere og var suveren i grunnlaget. Med seirene økte grunnlaget og seiersrekken måtte omsider ta en slutt. Hoppa har startet to ganger i år og prestert hyggelig. Sist ble det dødens underveis, og de siste 100 metrene ble tøffe for hoppa. Jeg tror hun får tet og derfra er vinnersjansene meget gode.

Jeg kan dog ikke spille uten 11 Thai Bakery, som med et riktig løpsopplegg spurter svært fort. Jeg ser for meg at Gundersen-traveren kommer langt ute i banen og vil utfordre favoritten om seieren. Jeg synes hoppa var strålende nest sist og imponerte stort. Formen er helt på topp og hoppa blir en av to hester for meg i dette løpet.

12 Invicta spurtet forrykende sist, og kan overraske. Hesten blir for dyr for V76-forslagene mine, men må passes fremover



Rangering V76-5/ V5-2: A: 2-11 B: 12-3-9-4-10-7-5-6 C: 8-1



V76-6. Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: 1 Bale M.B holdt nesten ute Cantab Genius i november, og har masse fart i seg. Det er ingen startkanoner bak bilen, og det Bale M.B har vist skal rekke langt i tetkampen.



1 Bale M.B er en av feltets klart beste hester, og klarer vallaken å svare tet så er vinnersjansene gode. Hun har gått flere løp i Danmark den siste tiden. Jeg likte innsatsen til 7-åringen sist. Thai Kusken gled ut i andrespor på siste bortre, og kjørte suksessivt fremover. Ned oppløpet handlet alt om Thai Tanic-sønnen, som vant veldig kontrollerert. I løpet hesten gikk på Bjerke i november galopperte han etter 500 meter, tapte rundt 30 meter. Hesten tok igjen feltet, og var kun tre-fire lengder bak vinneren Thai Profit i mål. Dette var en kjempeinnsats. Dagens motstand matcher Bale M.B alle dager og jeg mener dette er et av dagens beste objekter. Jeg kommer til å bankerspille hesten i DD-spillet.



5 Nogara blir det soleklare andrevalget mitt i løpet. Hoppa er i ellevil form for tiden. Spurtet strålende til andreplassen sist. Allaway G.T var en av hestene som ble spurtet forbi av hoppa ned oppløpet. Med rett reise underveis kan Nogara helt klart vinne.

3 Bivo Torkdahl har virkelig tatt steg etter at han ankom stallen til Erik Korsvolla. Var strålende toer på Bjerke sist, og er tidlig aktuell i dette løpet. Det samme er 4 Vikens Beer Hunter, som var kanongod sist han gjestet Bjerke. 10 Muscle Mack og 11 Ingemar Palema skal og med på alt av forslag, til tross for dårlige spor. En kapasitethest er 6 Falcon Dragon. Han skuffet stort i debuten på norsk jord, men innehar stor kapasitet.

Rangering V76-6/ V5-3/ DD-2: A: 1 B: 5-3-11-4-10-6-12 C: 9-7-2



V76-7. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En vrien startside, da Helgestad melder om at 1 Valle Storm skal bli kjørt passivt. Jeg tror nemlig førstnevnte forsvarer innersporet. Slipper han fra seg teten, blir det trolig til 2 Rolf Martin eller 4 Solstad Stjernen.



Det soleklare objektet i avslutningen er for meg 8 Battimo, som nok en gang ikke blir tatt på alvor av salen. Hesten har nå gjort tre ekstremt gode innsatser. Tredje sist på Färjestad spurtet hesten forrykende til tredjeplassen. Nest sist på Bjerke sitter hingsten sist inn mot den siste svingen, og leverer en strålende spurt til tredjeplassen, kun en lengde bak seieren. Nå sist ble 5-åringen sittende fast for lenge, men viste at det var krefter spart da luken kom 50 meter igjen. Hadde vunnet med åpning tidligere. Dagens spor er nitrist og motstanden er ganske hard. Onsdags formiddag er Battimo spilt på tre prosent, og til tross for sporet synes jeg dette er et svært spennende objekt.



1 Valle Storm, 4 Solstad Stjernen og 9 Frøyu Petter (nå med Geir Vegard Gundersen som kusk) får plass på alt av forslag.

Rangering V76-7/ V5-4/ DD-2: A: 8 B: 1-4-9 B/C: 6-2-3-10-12 C: 7-11-5



Eggen i V5-spillet

I V5-5 kommer jeg til å bankerspille 5 Bear Man. Denne har jeg ventet på helt siden han debuterte sist på Bjerke. 4-åringen gikk et helsvett opphenting, og jeg klokket sisterunden til rundt 1.15,0. Svært spennende V5-banker.



