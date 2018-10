Vi spiller med tre jackpotbankere

Emil Mollyn er virkelig en finfin traver. Onsdag har han fine sjanser til å legge på til sin tredje strake seier. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Vi er midt inne i en flott trav- og galoppuke som har sitt aller største høydepunkt med V75-omgangen på Momarken lørdag, der det er Gulljackpot. Merk også at det er storløpskveld på Bro Park torsdag med V64 og stor jackpot med 961 600 SEK ekstra i sekserpotten. Stor jackpot er det også i V76-spillet på Bjerke i kveld. 989 562 kr er det ekstra i sjuerpotten i kveld. Før den tid skal vi blant gjennom en flott lunsjgalopp på Øvrevoll.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremusinnfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Solide tips fra Leirvåg på Leangen 15. oktober!

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.

Nå tenker vi heretter kun på omgagen på Bjerke. Denne onsdagen ligger det som kjent 989 562 kroner ekstra i syverpotten. Etter å ha tenkt en del på hva vi skulle gå for, fant vi ut at vi har tre vinnere denne onsdagen. Vi serverer dermed tre bankere, og går langt ut i de øvrige løpene og jakter dype objekter. Det er nemlig noen ordentlig dype objekter.

Sjekk ut følgende analyser til Bjerke:

V76-1: 2 Faust Boko har uten tvil en meget god vinnersjanse i den første avdelingen. Ready Cash-sønnen kan åpne fort bak bilen, noe han viste nest sist på Färjestad da han var tidlig å finne i tet med samme spor som dagens. 1 Thai Donato er vanskelig å hente en lengde på, men trolig så slipper denne tidlig til vår banker. Da vinner han. Jeg tror egentlig at hesten vinner uansett hva som er scenario på startsiden. Men fra tet blir alt mye enklere.

Sist på Biri tok kusken det meget rolig bak bilen, og bare sveipet feltet på siste bortre. Det var et femstjerners inntrykk. Han har egentlig ikke gått dårlig løp på lange stunder, og presterer på topp hver gang. En annen ting er også Gundersen-familien - de skuffer svært sjelden når de har en mye spilt hest. Traverne de sender til start er godt forberedt, og slike dyktige folk er det fint å sette sin fulle tillit til. Vi tror Faust Boko vinner den første avdelingen, og går all in på samtlige bonger denne onsdagen. Dette blir og V4-bankeren vår for dagen.

Jeg registrerer at Rennesvik har ambisjoner bak sin 4 Teddy Boy O.K. Hesten har fått to løp i kroppen nå, og er på gang. Men så imponerende har han ikke vært, at vi tror han slår vår banker her. Da frykter vi faktisk 1 Thai Donato mer - om denne skulle få rygg leder på favoritten.

Rangering V76-1: A: 2 B: 1-4-12 B/C: 7-6-5 C: 11-9-8-3-10

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V76-2: 5 Lome Bajas. Nok en banker dette! Slik jeg ser det, så har vallaken en meget god tetsjanse. Derfra skal det rett og slett en meget god traver til for å slå han. To løp har nå 5-åringen fått i kroppen, og det etter kastrering og et års pause. Første gang ut ble han sliten fra tet, men det var mot ganske så hyggelig hester. Mo Line vant foran Dæmro Kjempen. To hester som begge er i full løpsform. Lome Bajas kom så ut nå sist mot billig motstand. Det ble tidlig tet. Og til tross for at Vidar Hop virkelig måtte minne H.G Balder-sønnen om stundens alvor midt på oppløpet vant han enkelt. Dette er et glansbilde av en traver. Jeg liker virkelig godt måten han beveger seg på.

Disse to løpene han nå har fått i kroppen skal ha gjort svært godt. Normalt blir han veldig mye bedre fremover. Vidar Hop, en av norges absolutt beste kusker setter seg opp igjen, og dette er betryggende. Fra tet tror vi rett og slett dette er snakk om en vinner, mot på langt nær skremmende motstand. All in igjen!

Skulle vi gardert måtte vi tatt på en god del i dette løpet, og det gjorde også nok til at valget ble greit med bankerspill på Bajas. På ranken så blir andrevalget 10 Steine Faksen. Denne kommer ut for første gang i regi Morten Louis Johansen. Denne hesten innehar finfin kapasitet, og det blir spennende å se hvor i rute han er her. 6 Bleke Gnisten blir et tredjevalg på ranken, og det rett foran 1 Lykkje Tora. Med maks klaff, som han hadde sist, kan Bleke Gnisten spurte svært fort. Normalt har han ikke samme vilje som Lome Bajas oppunder mål.

Rangering V76-2: A: 5 B: 10-6-1 C: 2-8-12-7-11-3-9-4

V76-3: 8 Emil Mollyn. Hold dere fast folkens, tredje bankeren på rad blir servert. Tre bankere i V76-spillet er optimalt, og vi er glad for å ha funnet det i dagens jackpotrunde.

Emil Mollyn skal ha en svært god vinnersjanse mot dagens motstand. De siste innsatsene til hesten har virkelig vært svært gode. Nest sist på Momarken valgte kusken å sitte i dødens med 12-300 meter igjen. Derfra hadde Glittum-traveren fullstendig kontroll hele veien. Hesten så ikke sliten ut over mål, og det var godt om krefter spart. Nå sist på Biri var han derfor gjort til klar favoritt, og som han innfridde. Han knuste Bjerring-traveren 3 Maks Mollyn lekende lett fra dødens. Seieren ble veldig enkel. På en sprint er denne voldsomt god, og han har vist at mot dagens konkurrenter så er han best. Med 6 Gurifax strøket, så står Emil Mollyn nå i syvendespor. Det er fint det, for han er ikke brennhurtig bak bilen. Her kan han enten ta seg tidlig frem til dødens utvendig for Maks Mollyn, eller så kan han komme seg ned i et utvendig par. Da skal, om han er som de siste gangene, dette dreie seg om en stor vinnersjanse. Tredje gang det blir sagt; All in!

Skulle man ville gå i mot her, så er det 3 Maks Mollyn som blir andrevalget vårt. Han får gå skoløs i dag, og det er en fordel. Normalt slår han ikke vår banker uansett, men hesten til Bjerring gjør noen virkelig gode innsatser innimellom. Se også litt opp for 7 Kong Henry. Hesten er i veldig fin orden, og er trippelaktuell i dette løpet.

Rangering V76-3: A: 8 B: 3-7-5-9 C: 10-11-1-4

V76-4/ V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Ingen enkel startside å regne på dette, men 1 Jacobine Y har gode sjanser til å forsvare teten, om det er ønskelig. Men etter å ha fått prøvd seg fra tet uten suksess noen ganger, så tror jeg denne får et ryggløp i dag. Dermed mener jeg det er størst sjanse for at det muligens er 2 Uendy Z.S som kan overta tidlig.

Vi synes dette er et veldig åpent løp, og kommer til å gardere reelt. Objektet i løpet blir 11 Global Talk. Onsdags morgen er denne spilt på fire prosent, og det finner vi interessant. Hesten er veldig god, men skuffet stort sist (Det er og grunnen for at hesten er for lite spilt). Men etter det løpet har hesten blitt sprøytet og tilbake på sitt vante nivå, så er dette en hest som helt klart skal være med i seierskampen. Han har vært ute mot flere av våre beste hopper i lengre tid. På Biri tredje sist, som Calina vant foran Windy Ammik, var han kun tre lengder bak dem. Dream Vacation-datteren tok en imponerende seier på Biri tredje sist. Vi håper å se henne i godt gammelt slag igjen i dag, for da er fire prosent for lite!

Tidlig skal og hester som 2 Uendy Z.S, 8 Make Me, 9 Royal Baby, 10 Pleasetellmewhattodo og 12 Luxury Tile regnes.

Rangering V76-4: A: 11 B: 9-2-10-12-8-3-5-6-7 C: 1-4

Merk at i dette løpet, ovenfor altså, starter V5-spilet løpet opp. Her kommer jeg til å gå all in i den siste avdelingen på 5 Merkulov. Denne hesten har masse å bevise, og jeg tror vi får se en strålende innsats i dag. Motstanden skremmer ikke, og jeg tror det er snakk om en vinner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V76-5/ V5-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 2 Joe Comet, skulle den åpne som den gjorde femte sist på Jarlsberg, blir det meget tøft å hente en lengde på denne. Dermed så blir dette tetfavoritten min. Skulle den ikke åpne like fort, så er ikke hester som 3 Solitario Jet og 6 Riccochet Face vonde å be på startsiden.

6 Riccochet Face. Dette blir min favoritt i løpet. Kapasiteten til denne traveren er nemlig veldig fin. Tredje sist blir han fjerde, men det etter å ha travet over en runde med ødelagt sulkyhjul. Nest sist ble han spurtet ned rett før målstreken. Mens nå sist var det et lekkert inntrykk på hesten nedover oppløpet. Han spurtet strålende inn til enkel seier. Vi har ventet litt på denne, og vi har nok til tider blitt veldig skuffet over hesten, for vi har hatt høye tanker om 5-åringen. Nå ser det dog bedre ut enn på lenge, og vi varsle dere om at som en 10-prosenter så skal dette være et deilig objekt.

Men også dette løpet er åpent - la det være sagt. Og vinnerkandidatene er mange. Neste hesten på ranken, bak favoritten, blir 9 Uni Lest. Hesten kommer ut etter en liten pause, men denne er virkelig god. Fra niendespor, og første gang etter pause så var jeg aldri inne på et bankerspill. Men det er klart, med litt klaff på veien så er denne tidlig aktuell.

Skulle jeg valgt en billig løsning i dette løpet så hadde det blitt disse to. Men jeg tar på adskillig flere kryss, og syv hester får plass på alle forslag. I tillegg til de to nevne ovenfor er det 2 Joe Comet, 3 Solitario Jet, 4 Norva Young, 5 Little Red Corvette og 10 Place Your Bet. Sistnevnte er avhengig av å bli sendt frem til dødens tidlig. Om det går, så kan han vinne dette fra dødens på en god da. Regnes som et klart tredjevalg.

Rangering V76-5: A: 6-9 B: 10-2-5-3-4 C: 1-7-8

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 4 Always On Time er en lynrask traver, og jeg tror han tar seg greit til tet her. Tidlig kommer 6 Rapide Frecel, men denne gang prøver vel kusken seg foran med Always On Time? Jeg tror det. Han fulgte Gigant Invalley inn i mål sist, og Rapide Frecel er hvertfall ikke en bedre traver enn den. Vi ser ingen grunn til at Tom Erik Solberg skal slippe teten fra seg, om han får den.

4 Always On Time blir derfor vårt klare førstevalg i dette løpet. Det er mulig han må, etter å ha tatt seg til tet, vise en 2-300 meter at han vil sitte der. Det kan fort koste en første 500-meter på en 11-tid. Men om han da får dempe til 14-15-tempo den første runden, så skal dette være en ordentlig god vinnersjanse. Helgestad-traveren virker virkelig til å være i toppform for tiden. Han så rett og slett svært fin ut bak Gigant Invalley nå sist. Han ble sittende fast for lenge. Den fem år gamle vallaken elsker å springe i tet, og er klart best i den posisjonen, slik jeg ser det. Dette blir dagens DD-banker. Jeg håper kusker svarer opp!

Bak denne er løpet mer åpent. 6 Rapide Frecel er i gnistrende form for tiden, men får trolig ingen verdens ting gratis i dag. Jeg utelukker ikke hesten selv fra dødens, men rankes litt ned på dette scenarioet. 1 Kicking Classic, 2 Merles Simone og 3 Kick Off Classic har alle fine utgangsposisjoner og skal regnes tidlig på alle bonger. Det samme skal 5 Wayne Brogård og 11 Moveslikejagger. Sistnevnte er ekstremt god for tiden, og blir et klart andrevalg for meg.

Rangering V76-6: A: 4 B: 11-2-6-1-3-5-12 C: 9-7-10

4 Always On Time spilles som nevnt alene i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V76-7/ V5-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: 2 Tekno Teddy er en rask traver, og om Sagholen gjør jobben sin i volten er dette snakk om gode tetsjanser. Vi tror ikke Sagholen slipper til noen.

De to første hestene som vi spiller i dette løpet er 12 Best Ruggen og 15 Vollanfaks.

Førstnevnte er i en hysterisk orden for tiden. Og denne så mildt sagt ikke bra ut tidligere. Den var både skjev og slet med travet, men nå ser det veldig mye bedre ut. Og da kommer de gode innsatsene på rekke og rad. Han var imponerende god på Bjerke nest sist. Mot noe svak motstand, men inntrykket ned oppløpet tyve meter foran andreplassen var solid. Nå sist spurter hesten enorm til andreplassen, og traver en siste 500-meter på 23-tallet.

Vollanfaks har kapasitet langt utover det vanlige, men fikk en pause på tre måneder etter litt svak form. 7-åringen kom tilbake etter pausen sist, og leverte en veldig fin avslutning. Han er på vei opp nå, og selv fra dagens utgangsposisjon vil ha runde veldig mange.

Disse to skiller seg ut, men på to av de største forslagene får og 2 Tekno Teddy og 4 Idfaxen plass. Mens på det aller største så tar jeg på tre hester til, og det er 1 Mintor, 5 Tusse Storm og 9 Valle Storm.

Rangering V76-7: A: 12-15 B: 4-2 B/C; 9-5-1 C: 7-8-10-6-3-14-11-13