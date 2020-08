Veronika har V65-bankeren på Leangen i kveld

Formsterke Ådne Odin har en meget passende oppgave foran seg i V65-2 på Leangen i kveld sammen med sin faste kusk Veronika Bugge.

Det er en helt eventyrlig travuke vi har foran oss. Onsdag innledes V86 Super Days. Med løp på hhv Solvalla og Åby. Torsdag er det V86 på Bollnäs/Ørebro, og fredag er det Bergsåker og Bjerke. De tre siste omgangene av V86 Super Days går mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Bjerke er i sving både onsdag, torsdag og fredag denne uken med kvalifiseringer til Klasseløpshelgen. Det er V75 på Bergen travpark kommende lørdag og internasjonal V75 på Jägersro tirsdag med Derbykvalifiseringer.

Før all denne moroa, skal vi gjennom en spennende mandag. Som innledes med V4-lunsj på Visby. Mandag kveld er det V65 på Leangen og det er V64 fra Halmstad.

Herlig fullklaff på Klosterskogen torsdag 20. august

Jeg lanserte 5 Skytten Lisl som min V65-banker på Klosterskogen i går kveld. Denne vant enkelt og de øvrige vinnerne ble også fanget på mitt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750). Innleveringsprisen på systemet var kr 2 933 og det betalte tilbake herlige 30 015 kr.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om mandagens V65-omgang på Leangen. Det har vært labre utbetalinger på Leangen i det siste, men i kveld ser det betydelig mer interessant ut. Min V65-banker kommer ut i en supersprint i V65-2.

Storfavoritten er bare best

Det handler om meget formsterke 5 Ådne Odin. Løpet går over kun 1100 meter, men Ådne Odin har fart i beina så det holder. Lynraske 3 Røyns Kasper vil nok ta teten fra start, men garvede Ådne Odin er en klart bedre hest og bør vinne dette løpet greit. Veronika Bugge og 5 Ådne Odin blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Kjelkete innledning

12 hester til start i V65-1 og kveldens klart mest åpne løp. Det er langt mellom profilene i dette løpet. Min favoritt starter på 20 meter tillegg og heter 7 Gloria B.R. Hoppa holder solid form og møter klart overkommelig selskap i kveld. Jeg garderer uansett bredt og tar med åtte hester på det største V65-forslaget.

Vinner om han er like bra som tredje sist

Et ujevnt monteløp venter i V65-3 og kun åtte hester til start. Tre hester skiller seg noe ut og fra 20 meter tillegg, er det fordel kapable 2 Scar. Lenset unna til overlegen monteseier tredje sist og er hesten like bra i kveld, må det være solid vinnersjanse. Det er 40-meters hestene 5 Ideal Va Bene og 4 Place Your Bet imot, slik jeg leser løpet. Men jeeg tar også med kapasitetshesten 7 Xante på det største V65-forslaget.

Rakel har vinneren i ungdomsløpet

Ugndomsløp venter i V65-4/V5-1 og løpet er utskrevet over tre distanser. Det er et åpent løp, men formsterke 10 Sirikit har en bra vinnersjanse sammen med dyktige Rakel Krabseth. Hoppa var strålende toer på Biri sist og møter klart overkommelig motstand i kveld.

Kun galopp imot?

Ingen tvil om at 3 Vestpol Lodin skal være den klare favoritten i V65-5/V5-2/DD-1. På kapasitet er fireåringen klart best, men han kan også galoppere. Sterk toer bak unntakshesten Langlands Høvding nest sist og enkel seier som storfavoritt sist. I DD-spillet bankerspiller jeg 3 Vestpol Lodin.



Men litt galoppfare er det og derfor plukker jeg med meg formsterke 4 Åse Mai og flinke 10 Snonsøy Balder på gardering i V65-spillet.

Taper ikke feilfritt

I V65-6 er 1 Greed klar favoritt og det med rette. Strålende toer bak en fantastisk opplagt Moni Rajah tredje sist og overlegen tetseier nest sist. Men forsvant tidlig med galopp som storfavoritt i sin siste start og fungerte ikke som best da. Førstesporet bak bilen er i tillegg litt sjanseartet. Fungerer hesten som best, er det en trolig vinner.