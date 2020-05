Vi banker mot storfavoritten i kveldens V64-omgang

Utfordrende omgang med et gedigent potensial! Vi banker mot storfavoritten, og jakter storcashen på V64! Du tar vel rygg på oss i jakten på en saftig V64-opptur?

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av undertegnedes andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene.



Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Skellefteå byr på en åpen, og svært spennende V64-omgang i kveld. Vi fant ingen "KLINK BANKER" i denne omgangen, og velger å gå for en sjansebanker som vi dog føler MYE for. 2 NoLimitJimmit i V64-5 har sett utrolig bra ut på slutten, og må ha en stor sjanse å lede sitt løp fra start til mål! Senker storfavoritten? Vi tror det!

Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 12 Pleasure For Cash – Ble aldeles for hissig i debuten for Oscar Berglund, og med tanke på det holdt den meget bra. Vi likte dog ikke at den ble kjørt ned i kjelleren direkte for sin nye trener da den har slitt veldig med psyken sin tidligere. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke den som storfavoritt.

V64-2 : 6 Kalmar – Kun seks hester er med, men fakta er at samtlige kan vinne på en god dag. Vår ide blir matchet mot DERBY senere i år, og det er en hest man har stor tro på. Har trent 27/1600m, og skal være vel forberedt. Slår til direkte?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 10 Unleash The Steel – Fullførte meget fint fra dødens sist, har blitt matchet mot bedre hester enn dette, og skal opplagt tas på alvor i kveld. Nå velger man også å rykke skoene bak for første gang, og det vil nok gi et ekstra kick. Slår til som en skikkelig godbit?

V64-4 : 7 Prins C.K. – Blir igjen hardt betrodd, og det er også feltes beste hest. Vær dog klar over at den ikke har fungert i noen av disse tre løpene som den har gjort for Persson, og galoppen sist kom som brev i posten. Er en grei tipsener, men den må fungere optimalt skal vi gå for et bankerspill.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 2 Nolimitjimmit – Er kveldens beste spill, og hesten som bare må prøves. Den ble aldri kjørt med sist, og kom til mål med masse krefter igjen. Gangen før feilet den i kamp om seieren, mens den tredje sist kom til mål med alt av krefter igjen. Er veldig kjapp i vei, den går ned mot 12,0 fra tet, og da vinner vel den?

V64-6 : 3 Cobourg Hanover – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har kommet til mål med litt krefter igjen ved begge anledninger. Skulle den få gratis tet nå, dempe litt, ja, da kan den renne unna med svært dyktige Magnus Djuse. Settes først, men vi avstår fra et bankerspill over denne distansen.