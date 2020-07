Vi ganger opp i lunsjen fra Tingsryd

Milebanen Tingsryd står for dagens V4-lunsj, og på forhånd ser dette lettløst ut. Spesielt Rick Ebbinge har et par feite sjanser. Vi ganger våre bonger opp!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det ser lettløst ut i dagens lunsjomgang fra Tingsryd, og det vil overraske oss om dette gir veldig bra betalt. Vi ganger opp våre bonger, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 4 Jonah Vredebest – Avgjorde knepent etter en tøff oppløpskamp sist, og på klokken stod det 10,9 s 800m. Gangen før var den overlegen, og vant med krefter igjen. Er en vinnerhest, den står riktig inne i dette løpet, og har normalt en bra sjanse. Motivert favoritt.

V4-2 : 7 Expensive Attitude – Er en hoppe vi holder høyt, og hadde også tro på den sist. Da var den god fra dødens, og fullførte bra. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, den møter på helt riktig motstand, og har en solid sjanse her om den bare havner sånn noenlunde riktig på det.

V4-3 : 1 Arwen AS – Løste meget bra ut sist, og vant enkelt fra tet på en 13-tid da. Gangen før gikk den 12,0 s 800m, og fullførte klart godkjent. Har trukket vinnerloddet bak bilen, og den har en stor sjanse om alt går riktig for seg. En ny motivert favoritt.

V4-4 : 3 Run Brodde Run – Er veldig på riktig vei i regi Ola Karlsson, og den gjør seg ikke bort med betingelser som dette. Er nemlig lynrask fra start, og distansen passer midt i blinken. På Charlottenlund sist fullførte den meget bra fra dødens, og vi likte det vi fikk se da. MÅ PASSES HER!