Vi går mot V4-favorittene i lunsjen

Vi spiller frekt i dagens V4-omgang til lunsj! Hete objekter er jobbet frem, og gullkornet i finalen ser ut til å gå veldig under radaren...

Bergsåker står for onsdagens V4-lunsj, og dette er en omgang med stort potensial. Vi har jobbet frem MYE snadder, og spesielt dagens beste objekt i finalen vil du like infoen på. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 6 Picasso Tribut – Har fått to helt nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og var forbedret etter en ganske hard sluttrunde i dødens sist. Er trolig ytterligere forbedret nå, den er solid kuskeplusset med Magnus Djuse, og mot en ganske overkommelig gjeng er vi på vakt. Slår til som en godbit?

V4-2 : 9 Myrsjös Magica – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Den vi plasserer knepent først er ikke helt travsikker, men holder uansett storform, og var solid når den kontret hjem seieren sist. Tredje sist viste den faktisk 27,9/1000m, og den har bra fart i kroppen sin. Her kommer det en ny seier?

V4-3 : 6 Amour Amour – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den avgjorde sikkert sist. Glem ikke at denne fjerde sist stod likt med 12 S.G. Charpentier, galopperte, og kom råsterkt tilbake med krefter igjen. Er nå 20m billigere ute, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. SPILLES!

V4-4 : 12 Divina – Er et HETT objekt i finalen, og lunsjens beste objekt. Raden er riktignok elendig, men her gjelder det å ikke la seg lure. Feilet sist, men nest sist var den på vei til å avslutte enormt bra når den rullet over i galopp kort før mål. Hadde da vært hakk i hel på MYE bedre hester enn hva den møter nå. Fjerde sist fullførte den bra, og travet altså sterke 15,1/2640ma da. Må bare prøves i hendene til Mats Djuse!