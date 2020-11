Vi garderer kveldens største V64-favoritter

Bankeren har en drømmeoppgave foran seg! Et helfrekt objekt utfordrer storfavoritten! Går det kanskje mot en deilig V64-fest i kveld?

Romme er ansvarlig for kveldens V64-omgang, og vi har som vanlig jobbet godt med løpene. Kveldens beste banker har vi spart til finalen, og der står 4 Lupin Håleryd alene på alt. Burde få gratis tet, og siden skal løpet være over. ALL IN!

V64-1 : 4 Coin Perdu – Var lekker i prøveløpet nest sist, og lekker når den blåste inn til en enkel seier i comebacket sist. Gikk da 11,7 s 1000m på en noe krevende bane. Har utrolig mye inne, rapportene er fortsatt fine på den, og favoritten er veldig motivert i innledningsløpet.

V64-2 : 11 Strangerinthenight – Var ikke på topp sist, og kommer her ut etter en liten pause. Vi fikk den inn som en godbit i V75’en tredje sist, og dette er en bra hest i grunnlaget. I kveld rykker man skoene, og fester også på en BIKE (første gang). Blir det bare litt tempo, ja, da er vår ide helaktuell, og den må passes.

V64-3 : 4 Tangen Töff – Kommer ut fra formstallen til Robert Bergh som på Åby torsdag kammet med seg tre seire. Tangen Töff trakk seg etter et upassende opplegg i dødens sist, men gikk da med sko på alle fire. Nå rykker man skoene, Robert Bergh sitter seg opp, og fra tet blir ikke denne enkel å fange. SPILLES!

V64-4 : 7 Hemisphere – Har løftet seg, og vært veldig god to ganger på rappen. Var ikke helt stabil før, og vi stoler derfor ikke 100% på denne. Motivert, men… 3 Chestnut Bojje – Er det begynt å løsne for, og når det først gjør det for hestene til Robert Bergh, ja, da utvikler de seg ofte voldsomt. Chestnut Bojje var klart bra etter et tøft opplegg nest sist, mens den lekte hjem seieren etter et ganske tøft opplegg sist. Senker rekorden sin MYE om det skulle bli en bra bane i kveld, og vi velger å varsle for den i kveld.

V64-5 : 9 Albert Zonett – Var bunnsolid i debuten for Robert Dunder sist, og imponerte direkte. Dette er en hest med HØY grunnkapasitet, og det skal bli spennende å følge den videre for Dunder. Står i et gunstig smygspor her, og med tempo skal de andre få kjørt seg. PASSES!

V64-6 : 4 Lupin Håleryd – Har en drømmeoppgave foran seg i finalen, og dette er en hest vi tror MYE på i kveld. Mistet travet nest sist når den så ut til å gå mot seieren, mens den sist jogget 14,5/2140ma enkelt fra tet. Her blir det fort gratis tet, den er bedre enn grunnlaget sitt, og vinner normalt dette om den bare henger sammen som den skal. Robert Dunder som kusker har 18% seire i år, og hadde 16% seire i fjor. Gjør det altså OK, og da lar vi det stå til. ALL IN!