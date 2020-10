Vi garderer storfavoritten i Bergen

Storfavoritten til Svein Ove Wassberg i trøbbel? Hett objekt som stadig ligger i skorpen slår til nå? Går det kanskje igjen mot flotte kroner i Bergen?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Vår store bong til Kr.1 800 er uten banker, men på de litt mindre bongene brukere vi bankere. På den redusterte bongen til Kr.900 banker vi 8 Sylv Odin (V65-2), mens på de minste banker vi i tillegg 5 Vera Vici (V65-1). Vi skal prøve å felle kveldens tyngste favoritt i Bergen, og skal til lukene med følgende:

V65-1 : 5 Vera Vici – Er KJAPP i uttaket, og her er nok Dalen på tetjakt. Var ute mot for gode hester sist, mens den kom til mål med krefter igjen i et bløffløp nest sist. Selv om den nå er litt tøft ute på pengene så er dette et billig løp, og vi tror ikke den taper om den skulle greie å komme seg foran. Vår ide mot svak motstand.

V65-2 : 8 Sylv Odin – Var ute i finalen av Derby sist, og skal her ut mot motstand som er MANGE klasser dårligere. Vinner dette løpet om den bare fungerer som den skal, og dette er en veldig motivert favoritt. Skulle den være under pari så vinner trolig 4 Komnes Troll dette fra tet. Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, er ikke så verst på sitt beste, og har en bra sjanse om favoritten roter det til for seg.

V65-3 : 9 Deep Sea Dream – Hadde vunnet dette løpet med et gjesp om den hadde vært i toppform. Nå har den blitt eldre, og formen var nok også bedre tidligere. Skal uansett stå først på ranken. Er kjapp ut på volte, og vil få gratis kontakt med streken. Motivert favoritt, men vi avstår fra et bankerspill.

V65-4 : 1 Ros Faksen – Går nok ned mot 31,0 fra tet, og blir dermed ikke enkel å fange. Har gjort to bra løp på slutten, og utvikler seg stadig. Kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette, og den må passes. Har tidligere stått likt med 2 Borkeld, og er altså 20m billigere ute. SE OPP!

V65-5 : 3 Double Trouble E.P. – Har vært bra over en lengre periode nå, og henger den bare sammen så tar den seg av et løp som dette. Vær dog OBS på at den fra tid til annen sliter med aksjonen sin, og med tanke på at den har holdt formen over en lengre periode nå så er vi litt inne på at den snart vil få de «vanlige tilbakefallene». Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN. 9 Dupont – Er variabel, men en tenkbar skrell om den har dagen. Gikk enormt etter å ha feilet på siste bortre sist. Må ikke glemmes om storfavoritten garderes.

V65-6 : 13 Prepare Toulouse – Skummel finale, og her kan det fort skrelle til. Vår ide er fersk, og den er under en klar utvikling. Feilet i stengt posisjon på oppløpet sist, og hadde travet 17,5/17,6 uten den galoppen. Burde være enda bedre nå, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den godt i et løp som dette. Slår til som en godbit med Dalen?