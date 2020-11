Vi jakter galoppsuksess for fjerde onsdag på rad

Det har blitt gevinster tre onsdager på rad i både V4 og V5. Onsdag jakter vi nye gevinster på Jägersro.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en helt spesiell uke vi har foran oss i travsporten med lansering av V75 tirsdag på Bjerke, V86 fra Sverige på onsdag og en ny uke med Gulljackpot i V75 på lørdag. V75 tirsdag lanseres på Bjerke. V75 tirsdag har samme regler som ordinær V75, men med differensierte nivåer på disponeringer fra jokerfond. Denne tirsdagen er det fastsatt JACKPOT med 1 000 000 ekstra i sjuerpotten. Onsdag er det nypremiere for V86 i Norge. Denne onsdagen er det V86 på Bergsåker/Solvalla med 21 millioner i premiepotten.

Men i tillegg til at V86 heretter blir fast på onsdagene, blir det også norsk V65 litt tidligere på kvelden. Onsdag er det Forus som er vertskap. Det som ellers består som før på onsdagene, er det det er galopp til lunsj. Denne onsdagen er det Jägersro som er vertskap.

Og det er nettopp galopp det heretter skal handle om i denne artikkelen. Våre galoppeksperter holder solid høstform og har blant annet truffet meget bra med sine lunsjtips de tre foregående onsdagene.

Herlig V5-gevinst på Øvrevoll onsdag 11. november

Det ble solid klaff for vårt systemspill i V5 på Øvrevoll forrige onsdag. Med fire andeler a kr 750 og innlveringspris på kr 2 880 kr, ble det solide 14 923 kr i V5-utbetaling.



Solide V4-gevinster på Jägersro onsdag 4. november

Det ble levert solide tips til onsdagens V4-lunsj. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og det ble flotte 6 855 kr i utbetaling for fire rette. På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Når det gjelder onsdagens lunsjgalopp på Jägersro, så er det både V4 og V5 på menyen. V4 starter som vanlig først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.32

Overkommelig på Jägersro

Det ser relativt greit ut i lunsjen på Jägersro onsdag. Ingen klar banker i V4, men vi synes det går an å gå litt ned i V4-2 og V4-4. Det er noen hester som er langt fra formen i de to nevnte løpene, og det blir neppe noen storskrell. Vi låser V4-2 på tre hester på samtlige V4-forslag og setter 2 Reinhold knepent først, foran 3 Point Boy og 5 Watch Me Dance.

V4-4/V5-1 er vi spente på 8 Walvis Bay. Har blitt droppet en del i handicap, og møter nå hester som han bør være på talefot med. Vi prøver 8 Walvis Bay som DD-banker.

I V5-2 har vi to toårsløp (V5-2 og V5-5). I V5-2 har 6 My Vision en flott oppgave etter sitt sterke løp i kriteriet og vi bankerspiller denne på det minste V5-forslaget.

Fine oppgaver i V5-5 har 1 No Nay Naughty og 6 Fernando og det står alene på de fleste V5-forslagene.

