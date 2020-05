Vi jakter ny galoppsuksess

Våre galoppeksperter holder storform og jakter nye gevinster i søndagens V4-lunsj i Gøteborg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndagens altoverskyggende høydepunkt er naturligvis Elitloppet på Solvalla der det også er internasjonal V75. Søndag kveld er det også internasjonal V65 på Biri med DOBBEL JACKPOT og hele 1 163 392 kr ekstra i sekserpotten. Men søndagen innledes med V5/V4-lunsj på Bergen travpark og med V4-lunsj fra Gøteborg galoppbane.

Og det er nettopp Gøteborg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Til tross for at det skal avvikles sju løp, er det kun V4 på menyen. Spillestopp i V4 er kl 12.45.

Nettavisens galoppeksperter hadde herlig V4-klaff på Øvrevoll torsdag og fulgte opp med solide tips til både V4 og V5 på Klampenborg lørdag.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Flotte gevinster i både V5 og V4 på Klampenborg lørdag 30. mai

Det ble flott treff i V5-spillet på Klampenborg denne lørdagen. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 betalte tilbake pene 1 732 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 1 470. V4-utbetalingen landet på pene 4 220 kr.

Gode sprintere

En kjapp V4 på Gøteborg galopp er avklart i god tid før mange benker seg foran skjermen og årets store dag på Solvalla. I de to første avdelingene er det gode sprintere som gjør opp. Særlig i V4-1, hvor duoen 8 Fiftyshadesfreed og 6 Captain America er de høyest rangerte. Sistnevnte, som trenes av Annike Bye Hansen, livsdebuterte i Gøteborg som toåring i 2012. Siden har han aldri prøvd banen, men det går nok bra. Han trengte løpet på 17. mai, og nå er han nok med i toppen. Også 1 Shantou (Cathrine Erichsen) er å regne med, og 2 Martini var god på Øvrevoll torsdag. Her er det imidlertid snakk om godt under tre døgn siden siste start.

Den største bøygen på forhånd er V4-4. Vi har satt 1 Alsimsaam først, en hest som gjorde flere sterke løp i fjor som treåring. Gikk ok i årsdebuten, og bare det klaffer noenlunde fra innerspor, er sjansen god. Men løpet er åpent og på de to største V4-forslagene betaler vi for samtlige 14 startende.