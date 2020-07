Vi jakter ny galoppsuksess

Det ble braksuksess i V4-spillet på Gøteborg galoppbane søndag og to andelslag gikk inn med 55 130 kr i gevinst. Onsdag jakter vi nye galoppgevinster på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en en ny herlig trav- og galoppuke og det er store jackpotter i vente i helgens V75. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten. Verd å nevne er også at det også er jackpot i torsdagens V65-omgang på Øvrevoll. Her venter det 212 274 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en onsdag som byr på galopp til lunsj og så er Bjerke tilbake som V75-arrangør onsdag kveld. Det er Bro Park som er vertskap for V4/V5-lunsjen og våre eksperter skal forhåpentligvis følge opp søndagens store V4-suksess på Gøteborg galoppbane.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Når det gjelder onsdagens lunsj på Bro Park, så er som vanlig V4 først ute og her er det spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 14.00.

Harde nøtter i V4 - flere holdepunkter i V5

De tre første avdelingene i V4 er noen virkelige nøtter å knekke. I V4-1 er det dårlig form på de fleste og her tar vi med alle ti på de fleste V4-forslagene, i V4-2 er det jevnt over god form på de startende, mens det i V4-3 er en skokk med hester som går en distanse de ikke er komfortable med og også i V4-3 tyr vi til helgardering på det største V4-forslaget.

Banker i V4-4

V4-4/V5-1: Her ble vi imponert over 4 In Vero We Trust i seieren på Bro. Den blir således banker i V4/4 og også vår DD-banker. I tillegg til at vi bankerspiller 4 In Vero We Trust på det minste V5-forslaget.

Stallkameraten 5 Baby I'm Burnin er også i kraftig utvikling og denne tas med på de større V5-forslagene, i tillegg betaler vi for 2 Heart of Dreams på de to største V5-forslagene som trener Patrick Wahl gir gode rapporter på.

Dobbeltbanker i V5-2

V5-2 er årets andre løp på Bro for toåringene. 5 Who's the Boss var helt overlegen i debuten, og han blir tøff å slå. Wahl har en kvartett på plass, og han vurderer 2 Out Front som den beste av sine og vi tar denne med på samtlige V5-forslag.

V5-3 gir oss 4 Muddy Blues som favoritt etter fin fremgang fra start til start. Det er imidlertid mange hester som er lite startet, og det kan dukke opp noe. 11 Black Pepper gikk et fint kval-lopp, men Wahl var litt usikker på hvor hun står foran

V5-4 og V5-5 er også vidåpne, her kommer litt om de løpene vi våger å gå tynt i.debuten.