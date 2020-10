Vi jakter ny galoppsuksess

Det ble fine gevinster i både V4 og V5 på Øvrevoll onsdag. Lørdag er det lunsjgalopp med både V4 og V5 på danske Klampenborg.

Det er ingen tvil om at V75-omgangen på Bergen travpark er lørdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt. Det er flere storløp på menyen lørdag. Men det er også en herlig lunsjgalopp på danske Klampenborg og lørdag kveld er det V65 fra Mantorp i Sverige.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Klampenborg. Det er som vanlig både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 14.00. Våre galoppeksperter hadde bra klaff med tipsene på Øvrevoll onsdag.

Solid systemklaff i V4 og flotte V5-gevinster på Øvrevoll 14. oktober

Den klare favoritten 1 Havana Red innfridde i V4-2 på Øvrevoll onsdag, men de tre øvrige vinnerne var alle overraskelser. Nestfavoritten 4 Alwaysonmymind ble bortvist like før start i V4-2. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) fikk dermed to ganger fire rett og solide 16 690 kr i utbetaling.

I V5-spillet ble det fullklaff for V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris kr 960. Her stoppet utbetalingen på fine 5 118 kr. På Eksperten ble det også fullklaff for åtte andelslag i V5.

Interessant omgang på Klampenborg

Lørdag er det en av de beste omgangene vi har hatt på Klampenborg på lenge. Det er veldig gode hester i flere av løpene, og et par favoritter som det kan være mulig å felle, håper vi.

Dobbeltbanker i V4-1

Favoritt i V4-1 blir trolig 2 Talisman, men vi tror han skal få jobbe med å slå treårige 1 Fast Companion. Han takler den lange distansen, og vi tror han gir favoritten kamp. De to hestene skiller seg litt ut i V4-1 og står alene på våre tre minste V4-forslag.

I V4-3 er det riktig om 3 Palm Springs blir favoritt, men de nærmeste utfordrerne har vært i hakk og hæl.

V4-4/V5-1 er den store bøygen spillemessig. Vi tar med samtlige 11 startende på de to største V4-forslagene og på det største V5-forslaget.

I V5 ser 3 Gold Tyranny i V5-3 og 6 Nom de Plume i V5-4 store favoritter. 6 Nom de Plume blir vår V5-banker, det er nok ikke mange som holder følge med ham på 650 meter.

Gold Tyranny har et veldig fint løp, men har kun en gang løpt kortere enn 2400 meter. Har dessuten vært aller best på Jägersro, og nå som det er 1800 meter, garderer vi først og fremst med 2 Steinway.