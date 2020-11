Vi jakter ny galoppsuksess

Forrige onsdag hanket vi inn meget solide gevinster i V4-lunsjen på Bro Park. Onsdag jakter vi nye gevinster på Jägersro.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro som er vertskap for galoppen og i og med at vi er langt utpå høsten, er det kun V4 og DD-spill denne onsdagen. På Bjerke er det nest siste onsdagskveld med med V75 Bonus. Fra og med onsdag 18. november det det V86 fra Sverige som gjelder på onsdagene og Bjerke kommer fra den uken til å arrangere V75 på tirsdagene.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Jägersro og V4-lunsjen. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.20. Forrige onsdag ble det superklaff i V4 på Bro Park.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Onsdagens V4-omgang på Jägersro virker ganske oversiktlig. Det er forholdsvis små felter og tre fire hester skiller seg ut i flere av løpene. Vi spiller bankerfritt.

I V4-1 som er et sprintløp for de litt enklere hestene syns vi 6 Point Boy har et fint løp. Vallaken avsluttet fint sist, og med Ulrika Holmquist i salen kan dette være en luring.

V4-2 er også over kort distanse, og vi tror mest på 5 Mountain. Han har ikke vunnet ennå i år, men nå på onsdag kan det være duket for årets første seier. 5 Mountain har stort sett møtt 3 årseliten i sine løp, og selv om motstanden nå også er kvalitetsfylt, tror vi årets første seier kan komme.



DD-spillet er ikke lettløst, men vi prøver oss med 6 My Cup of Tea i V4-4/DD-2 som alenestrek. My Cup of Tea har blitt droppet noen kilo i handicap, hun vant fem løp i fjor og vi håper hun kan ta årets første seier nå.

