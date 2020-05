Vi jakter ny opptur på Bro Park

Våre galoppeksperter har levert strålende tips de to foregående onsdagene på Bro Park. Onsdag jakter vi ny opptur på galoppen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En ny strålende trav-og galoppuke er vel i gang. Også kommende lørdag byr Rikstoto på Super Saturday. Internasjonal V75 på Åby med gedigne 42 millioner ekstra i sjuerpotten og svimlende 145 millioner i premiepotten. Lørdag kveld er det så klart for V75 på Sørlandets travpark.

Før vi kommer dit skal vi blant gjennom en meget innholdsrik onsdag, der blant annet Bjerke travbane endelig skal igang igjen med travløp. Landets hovedbane byr på internasjonal V65 med spillestopp kl 16.20 og V4 med spillestopp kl 17.10. Først er det V4 og V5-galopp fra Bro Park. Onsdag kveld er det V65 Xpress fra Bergsåker/Solvalla med DOBBEL JACKPOT og 630 000 kr ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Bro Park. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park for 14 dager siden og fulgte opp med solide gevinster i V5-spillet på Bro Park forrige onsdag.

Fem andelslag ga 13 603 kr i V5-lunsjen på Bro Park onsdag 29. april

Det ble solid utbetaling i både V4 og V5 på Bro Park denne onsdagen. Vi kom ikke i land i V4, men i V5-spillet ble det fullklaff for fem andelslag på Eksperten som hver seg betalte ut kr 13 603. Disse fordelte seg slik:

2 andelslag med fem andeler a kr 300

2 andelslag med fire andeler a kr 500

1 systemspill med fire andeler a kr 750

Det mellomstore V4-forslaget på (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten

Flotte tips også søndag 26. april på Jägersro

Også i søndagens V64/V4-omgang på Jägersro galoppbane, bød våre eksperter på solide tips. V64-forslaget med innl.pris på kr 1 440 satt som det skulle og betalte tilbake 7 097 kr. Totalt ble det klaff for ti andelslag på Eksperten.

I V4-spillet ble det full klaff for samtlige andelslag på Eksperten. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 1 790 kr.

Alt satt i V5 på Klampenborg lørdag 2. mai

Det ble full klaff i V5-spillet når Klampenborg hadde sin sesongpremiere lørdag. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 1 833 kr. Forslaget hadde i tillegg markert for samtlige åtte hester i V5-5, men der ble det favorittseier.

Når det gjelder onsdagens lunsj på Bro Park, så er det som vanlig både V4 og V5. V4 starter først med spillestopp kl 12.30. V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp kl 14.00.

Spennende lunsj på Bro

Onsdag er det ganske bra nivå på flere av løpene i lunsjen. Gode sprintere møtes i V4-4/V5-1. Der tror vi klart mest på 7 Visiteur du Pom og 6 Kashgar. Førstnevnte har levert to enorme prestasjoner i den senere tid, mens Kashgar har sin patenterte finish som et sterkt våpen. Vi låser både V4-4 og V5-1 på 7 Visiteur du Pom og 6 Kashgar.



I DD-spillet gir vi full tillit til 7 Visiteur du Pom og bruker denne som vår DD-banker.



Forrige uke fikk vi se 3-årige Globemaster prestere årets beste løp i Skandinavia i sin årgang. Han vant med 13 lengder og ble vurdert til formtall 82. Her er det gode motstandere, men gjør han om løpet fra sist, tror vi ikke 1 Globemaster blir enkel å slå i V4-2. Vi bankerspiller på det minste V4-forslaget, men tar med 4 Outragusandangerus og 7 First Course på de øvrige V4-forslagene.

I V5-2 er det også gode treåringer. Trolig blir 6 Chinese Emperor favoritt. Men vi setter 2 Den of Thieves først. Chinese Emperor var i Dubai i vinter uten å prestere noe som helst. De fleste av hestene som har startet etter et opphold i Dubai i vinter, har ikke levert når de har kommet hjem. Og Den of Thieves har vært meget god, og vi tror formtallet er for lavt. Disse to står alene på de minste forslagene i V5-2.