Vi jakter ny storeslem på galoppen

Det ble ellevilt med gevinster på Bro Park søndag. Onsdag er det lunsjgalopp i Gøteborg med både V4 og V5 på menyen.

En strålende onsdag står for tur. Det er finaledag for V86 Super Days på Åby/Solvalla med Multijackpot og ca 18 mill kr ekstra i potten (det kan komme med i Multijackpot tirsdag kveld). I tillegg er det internasjonal V65/V4 på Bjerke. Merk at det er spillestopp i V65 kl 18.30. Og til lunsj venter en herlig galoppomgang i Gøteborg med både V4 og V5 på menyen.

Og det er nettopp Gøteborg galoppbane det skal handle om i denne artikkelen. Våre galoppeksperter hadde en gnistrende søndag på Bro Park og spilte inn en drøy million i V64/V4.

Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Torsdag kveld er det V65-jackpot på Øvrevoll. Klikk her for å kjøpe andel på Eksperten til våre andelslag.



Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Når det gjelder onsdagens lunsjgalopp i Gøteborg, så er det som vanlig både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

Kan Karen ordne finansene?

Onsdagens V4 er av det vriene slaget med fyldige felter og mange vinnerkandidater.

Vi setter vår lit til norsktrente 8 Karen From Finance i V4-4/V5-2/ DD-2. Annike Bye Hansen trener, og hun er veldig positiv i uttalelsene foran denne starten. Både bane og distanse er midt i blinken for den fire år gamle hoppa som eies av tidligere toppjockey Espen Ski. Carlos Lopez på ryggen nå er heller ikke noe minus for vår V4-banker som naturligvis også blir vår DD-banker.



De tre øvrige V4 løpene er veldig uoversiktlige. 2 Tootick i V4-3 er en hest i form, og kan være en frekk vinner i et åpent løp.

I V5-spillet bruker i 8 Karen From Finance som banker på de to minste forslagene, da det er mindre krysskrevende i de siste V5-løpene og derfor tar vi med oss noen garderinger i dette løpet på de større V5-forslagene.

Dobbeltbanker i V5-4

Det skal være et klart tohesters lås i V5-4. Dette er et av to hekkeløp innenfor V5 rammen, og vi syns 3 French Warrior og 5 Early Voice skal kunne gjøre opp om seieren her. French Warrior imponerte i sitt første hekkeløp i Skandinavia i fjor høst, og 5 Early Voice er et uskrevet blad fra Irland.

I det andre hekkeløpet i V5-5, tror vi vinneren er å finne på trioen 2 Jumeirah, 3 Point Taken og 6 Sir Zelmer.