Vi jakter ny suksess fra Sverige

Vi gjorde det skarpt i V65 og V5 fra Sverige sist onsdag! Nå har vi jobbet frem nye godbiter! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger? Husk også at du kan følge all spenning GRATIS her hos oss med start klokken 15.30!

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.

Sendingen begynner klokken 15.30 / V65-1 begynner klokken 20.30:



Vi gjorde RENT BORD i V5-spillet på Solvalla sist onsdag, og det ble også en flott opptur for våre SISTE INFO V65-BONGER samme dag. Nå er det glemt, og i kveld er fokuset rettet mot Solvalla og Åby som kjører tre løp hver. V65Xpress begynner klokken 2030, og allerede klokken 2130 er moroa ferdig. Alt skjer altså i en rasende fart, og det er nonstop action. Vår store V65-bong til Kr.1 800 er uten banker, mens på de litt mindre bongene banker vi 6 Jareth Boko (V65-4). På de minste bongene banker vi også 8 Visa As (V65-2). Gå ikke glipp av følgende snadder:



V65-1 : 5 Giant Shadow – Hadde trolig vært en favoritt i stor fare på en annen bane enn Åby. Da hadde han nemlig trolig fått svar innvendig, men det gjør han ikke nå med tanke på siste indre? Vant direkte etter pause sist, men det løpet fortalte ikke så mye da det klaffet 100% underveis. Vant 8 av 9 i fjor, og er altså knallgod. Kan bli sluppet til tet, og skjer det så er trolig dette løpet over. Velger noen å svare, ja, da er storfavoritten i trøbbel!



9 Final Dream – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar. Motbudet! 3 Mr Creation – Var uvirkelig god på Solvalla sist når den sprintet en 10-tid fra tet. Nå er Marcus Hultman tilbake i «JOLLEN», og faren er at han slipper til storfavoritten om han kommer seg foran. Var dog såpass bra sist at den kan vinne fra både rygg leder/tet.



1 Jefferson Dotcom – Er klart best når den blir kjørt i rygg, men Johan Untersteiner er kun interessert i ryggen til storfavoritten? Faren for akkurat det er tilstede. Fikk maks sist, men slo uansett en såpass god hest som Click Bait. Vant via siste indre med samme kusk fjerde sist, og den skal med om man først begynner å gardere. 4 Dokonjo – Knakk 2 Puccy Italia fra dødens sist, og var enorm til seier. Har funnet superformen, og skal med om man bruker noen hester. Er dessuten kjapp fra start, og Mikael Linderoth pleier å være offensiv…

Vår rangering : A : 5 B : 9-3-1-4-2 C : 10-8-6-7-11

V65-2 : 8 Visa AS – Er denne i nærheten av der den var i fjor, ja, da taper den ikke et løp som dette. Det vi ikke liker er at flere av hestene til Gocciadoro var under pari i helgen, og ikke like «SPINNVILLE» som i fjor. Visa AS er uansett en knallgod hoppe, og med fine rapporter i ryggen er den en veldig motivert favoritt.



9 Stoneisle Ocean – Er langskuddet her. Det ble feil for den i årsdebuten sist, og det løpet glemmer vi. Har tidligere møtt bedre hester enn dette, og det er en hoppe med BRA grunnkapasitet. Kan fort få det sydd opp fra et fint smygspor, og skulle favoritten ikke prestere på topp så er denne spennende som skrell. 6 Millie Millionaire – Er en svært grunnkapabel hoppe som dukker opp i regi Fredrik Wallin. Rapportene er fine, og på ren kapasitet er denne såpass bra at den MÅ passes direkte. Løpets klare outsider.



7 Thankful – Har vært strålende, og gjør en spennende start etter at vintertreningen er gjort unna. Feelingen er at den trenger et løp i kroppen før den presterer helt på topp. Er dog såpass god at den skal med om man bruker noen hester. 5 Fame Boko – Var RÅ til seier nest sist, men ikke like bra sist. Tilbake på sitt beste er den ikke ueffen. 3 Carisma Sisu – Fullførte solid sist, og var bra etter pause. Er noe tøft meldt her, og er derfor kun en liten outsider. 4 Queen Of Trixs – Er en fersk 4-åring som debuterer for Robert Bergh. Har hatt lang pause, og trenger løp? Vi vil gjerne se denne i noen løp før vi ranker den høyere opp. Begynner man først å gardere favoritten så er fakta ingen sjanseløse…

Vår rangering : A : 8 B : 9-6-7-5-3-4 C : 10-2-1

V65-3 : 3 Eddie The Eagle – Blir en av dagens tyngste favoritter, og det er også snakk om en lovende 4-åring. Tok faktisk teten fra sitt stengte bakspor sist, og det ble enkelt via en kjapp avslutning i 12-fart. Er god ut på volte, og her burde det bli gratis tet. Favoritten er motivert.

6 Conrads Janne – Fullførte SOLID sist, og utvikler seg veldig fint. Robert Bergh viste nest sist at dette er en hest han har ambisjoner med, for da svarte han faktisk opp en såpass god hest som Aramis Bar… Motbudet. 8 Gangnam Style K. – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. Møter riktig motstand i kveld, og distansen er ikke et problem. Outsideren. 7 Master Sea – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og gar funnet storformen. Sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Blir solid kuskeplusset med Jepson i kveld, og den er verdt litt oppmerksomhet om man velger å spekulere.

1 Around The World – Er stadig noe bedre enn raden, og kan være et langskudd for de som spekulerer.

Vår rangering : A : 3 B : 6-8-7 C : 1-2-13-9-12-15-4-14-11-5-10

V65-4 : 6 Jareth Boko – Var helt enorm første gang ut i regi Micael Broberg sist, og den var veldig forbedret etter at man rykket skoene for første gang i karrieren. Til denne starten fester man også på en BIKE, rapportene går i dur, og havner den bare ikke feil på det så skal mulighetene være meget gode.



11 Apple Wise AS – Debuterer for Gocciadoro, og får opp Goop som kusk. Har ikke vist veldig mye enda, men ingen skal bli sjokkert om den plutselig er betydelig forbedret etter et opphold hos Gocciadoro. Motbudet. 9 L.L. Royal – Slet med litt sykdom sist, og var derfor ikke på topp. Er frisk igjen, og i kveld rykker man dessuten skoene bak for første gang. Har såpass bra kapasitet at den er alt annet enn ueffen fra sitt fine smygspor. Bak disse tre er det veldig jevnt.

Vår rangering : A : 6 B : 11-9 C : 1-2-7-3-4-10-5-8

V65-5 : 2 Springbank – Er MILEVIS bedre enn raden, og sist hadde den ikke vært langt bak Gazza BR/Ivory Di Quattro om den ikke hadde feilet ned mot siste sving. I kveld setter man HELDIGVIS på sko igjen, for da går vel den feilfritt? Sporet er perfekt, og neppe mange i dette feltet er bedre på ren kapasitet. OBS! 13 Vien Ici – Kom til mål med krefter igjen sist, og holder sin flotte form. Vi liker at den får Jepson opp som kusk, og med litt flyt på veien så er den tung tilslutt. OBS!



5 Mr Can Trix – Er en av de beste på ren kapasitet, og den gjør en spennende start etter at vintertreningen er gjort unna. Dette er dog det minst viktige løpet i 2020, og det blir derfor et løp med sko på alle fire. Er kun en outsider for oss. 4 Reddington – Var veldig sløv/dorsk etter pause sist, men det løpet har vel gjort godt? Er egentlig en ordentlig kapabel hest, og motstandsmessig er dette en perfekt oppgave for vallaken etter From Above. Må med på gardering. 14 Emoji – Ble toer i Dansk Trav-Kriterium i fjor, og dette er en hest som Flemming har tro på i 2020. Det blir skorykk på alle fire direkte, og det skal bli spennende å se den igjen i banen. Må med om løpet garderes. Disse fem skiller seg noe ut.

Bak der ranker vi 1 I Come In Peace som smyger med til en bra plassering, og som kan vinne med maks klaff. Videre så er 10 Attack Photo bedre enn raden, og gikk solid i kulissene etter galopp sist.

Vår rangering : A : 2-13 B : 5-4-14-1-10 C : 6-9-7-15-3-8-12-11

V65-6 : 4 Empire Garbo – Gjør bare bra løp, og har vært klart positiv i årets to siste innsatser etter pause. Så ut som en vinner sist, men så fikk Zinco Jet en turbetont åpning, og vips så måtte Empire Garbo nøye seg med en andreplass. Nest sist fikk den maks, men var uansett OK i seiersløpet til 11 Valley Brodde. I kveld ryktes det om en BIKE for første gang i karrieren, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå.



11 Valley Brodde – Var knallgod til seier sist, og den har løftet seg en hel del i regi Daniel Reden. At den nå skal gå bakfra trenger ikke å være et pluss, og spesielt ikke på en lynrask bane. Må trolig tidlig frem her for å vinne, og slike styringer fra Kihlström skjer ikke hver uke. Er dog et naturlig motbud. 10 My Dream Art – Kom til mål med litt krefter igjen sist, og virker å være veldig på riktig vei i regi Nurmos. Lengre distanse er kun et pluss, den står i en bra rygg fra start, og plukkes med som en artig skrell.



12 Zeus Bi – Er sylvass på speed, og var ikke veldig langt bak Valley Brodde nest sist. Nå sist var den dog dårligere. Tilbake på sitt beste så kan den overraske. 3 Musique D’Inverne – Har ikke innfridd, men man må ikke glemme at den er grunnkapabel, og på sitt beste er den god nok til å skrelle. I kveld blir det BIKE for første gang, man går tilbake til den «gamle balansen» (sko bak), og fra et fint spor havner den fort riktig på det. Bør vurderes om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 4 B : 11-10-12-3 C : 8-5-9-1-7-6-2