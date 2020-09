Vi jakter ny suksess i Bergen

Kr.480 ble til Kr.7 951 i V65-spillet sist! Kr.980 ble til Kr.8 301 i V5-spillet sist! Nå jakter vi en ny herlig spillsuksess fra banen mellom de syv fjell! Du blir vel med på moroa?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Her kan du kjøpe deg inn i våre V65-bonger/systemer til Bergen på Eksperten

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Det meste satt altså som det skulle sist torsdag, og vi gjorde det skarpt i både V65-spillet og V5-spillet fra Bergen. Nå er vi naturligvis sugen på en ny herlig opptur, og er klart inne på at det skal vi greie. 9 Blues Photo (V65-2) er kveldens i særlasse beste banker, og den står alene på alt. Vi prøver ellers å felle flere av favorittene, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 12 Mabel’s Dream – Innledet svært lovende som 3-åring, og plukket med seg to seire. Så fikk den en reaksjon, og resten av sesongen ble nok ikke som ønsket. I årsdebuten i juli viste den rundt 15,5/1900m etter galopp, og var helt OK. Nå er den solgt, og kommer ut i regi Håkon Håvardstun. Er formen 80% etter oppholdet så jogger den rundt en billig gjeng som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å sette den klart først.

V65-2 : 9 Blues Photo – Kan ikke få en bedre oppgave enn hva den har i kveld, og vi kan ikke spekulere mot denne. Har gjort fine løp uten å få uttelling på slutten, men møter nå enda billigere motstand, og får opp Dalen i «jolla». Står i en nydelig rygg fra start, den vil komme fint gjennom på startsiden, og uten uhell underveis så skal bare dette dreie seg om en vinner. ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 5 M.L.’s Odin – Har en flott rad, og blir trolig kveldens tyngste favoritt. Var god når den vant sist, og formen er veldig bra. Vær dog litt OBS på at den hittil har virket klart best på litt kortere distanser, og vi har ikke latt oss imponere av den over mellomdistanse. Skal stå først, men vi avstår fra et bankerspill på denne distansen. 9 Kvalviks Snippen – Det går sikkert ikke, men Kvalviks Snippen har en finere oppgave enn på svært lenge, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket over mål. Er 20m billigere ute kontra 2 Bork Turboline, 7 Bjørketora, 11 Rams Sindre med flere, og feilfritt er den god nok til å storskrelle.

V65-4 : 2 Timona Ø.K. – Blir garantert et veldig skrik i kveld, og det er fortjent. Har nemlig sett utrolig formsterk ut to ganger på rappen, og ved begge anledninger har den kommet til mål med krefter igjen. Minuset er vinnerviljen, men i et billig løp som dette så må den uansett prøves. 1 Skaffer Mario – Har sjeldent fine betingelser foran seg, og er bare formen sånn noenlunde etter pause så vil den MED GARANTI være med å gjøre opp om seieren i et løp som dette. PLUKKES MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V65-5 : 8 Moe Tjalve – Ble kontret ut av Nyland sist, og slikt er ikke akkurat et solid formtegn. Nå er Moe Tjalve ute i overkommelige omgivelser, og er derfor en motivert tipsener. Vi likte dog ikke at den ble kontret ut av en veik hest sist, og velger derfor å plukke med noen hester mot. 6 Røster – Er 20m billigere ute enn Moe Tjalve i kveld, og dessuten SOLID kuskeplusset med Dalen. Har Røster først dagen så er den knallgod, og alt annet enn sjanseløs i et løp som dette. Vi dobler opp a-gruppen!

V65-6 : 5 Schönbrunn – Solgte seg ganske dyrt mot Jailhouse Banker i debuten for Wassberg nest sist, mens den sist fullførte klart bra etter et tøft opplegg. Står bedre til spormessig nå, er altså kjapp i vei, og unngår bare Ove dødens så skal Schönbrunn ha gode muligheter i et løp som dette. Vår knepne favoritt i et løp hvor det er litt skille på hestene.