Vi jakter ny suksess på Bro Park

Sist det var V64-galopp på Bro Park ble det supersuksess for våre tips. Søndag venteren ny strålende V64-omgang på samme bane.

Det er naturligvis Klasseløpssøndagen på Bjerke som er det soleklare sportslige høydepunktet søndag. Her er det internasjonal V75 og finaler i både Kriteriet og Derby. Men som vanlig så innledes søndagene med V64-galopp og spillemessig er det ALLTID høyinteressant med V64-omgangene på søndager.

Søndag er det igjen Bro Park som er vertskap, slik de også var for 14 dager siden, da våre galoppeksperter nesten gjorde rent bord.

Da var det jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Da retter vi blikket mot søndagens løp på Bro Park. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.45 i V64-spillet, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.30.

Spennende og utfordrende på Bro

Det er flott sport og forhåpentligvis godt spill på Bro Park søndag. Før strykninger er prisen for å kjøpe seks rette i overkant av syv millioner. Da trengs det to bankere i V64-spillet for å fange bredt i noen av løpene.

11 Voix d'Amie i V64-2 og 4 Queen Rouge i V64-6 blir klare favoritter, men slik de har prestert i år, tror vi hardt på seier. Nevnte 4 Queen Rouge bankerspilles også i både V4 og DD.



Likevel er det å løse resten ingen dans på roser. Vi tror det blir riktig fine penger om man lykkes å prikke inn seks rette.

I tillegg til de nevnte bankerne tror vi det kan være en løsning å gi Niels Petersen tillit i V64-5. 4 Careless Whisper og 5 Ascot Brass er to topphester som kjemper hardt om en førstepremie på drøyt en million. Ascot Brass har vært best i år, men over denne distansen gir vi Careless Whisper tipset. Hun har forbedret seg for hver start, og forutsetningene er flotte. 6 Kasai er også kraftig på gang, og han kan overraske etter sin fine seier på Klampenborg sist. Det blir vår tredje hest på V64-forslagene, mens vi tar med ytterligere noen hester på de største V4-forslagene.



