Vi jakter ny supersøndag på galoppen

Det ble elleville gevinster under forrige søndags V64 på Bro Park. Søndag byr Klampenborg på en herlig utfordrende V64-omgang.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende søndag står foran oss. Det klart største sportslige denne søndagen er Jägersros internasjonale V75-omgang med Svensk Derby som rosinen i pølsa. I tillegg er det stor galoppsøndag på danske Klampenborg med ti løp på programmet og søndag kveld er det internasjonal V65-omgang på Forus.

Det ble som kjent en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park forrige søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Herlig systemklaff på Gøteborg onsdag 2. september

Onsdag var det V4-lunsj på Gøteborg og ble det ny suksess for våre galoppeksperter. På Eksperten ble det klaff for fem systemer (fire andeler a kr 750), som hver seg betalte tilbake meget pene 10 078 kr.

Når det gjelder søndagens løp på Klampenborg, så er det hele ti løp på menyen. V64 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet innledes i V64-4 og har spillestopp kl 14.00. V5-spillet innledes i V64-6 og har spillestopp kl 14.50.

All in for Excellent Dart

Søndag er det stordag på Klampenborg med Oaks og kriteriet. Det eneste løp om inngår i alle spilleformer, er løp 6. Det er et løp for Danmarks aller svakeste hester, de fleste med formtall på 40-tallet. 40 er det laveste formtallet de kan få, så her er det lav klasse. Med et unntak etter vår oppfatning.

Unntaket i V64-6/V4-3/V5-1 heter 8 Excellent Dart. Han har i hele sin karriere starten på Jägersros sandbane. Var god for formtall 77 på sitt beste, men mistet formen i fjor. I sommer snudde det. Han vant på Jägersro, for deretter for første gang siden han var unghest prøve seg på Klampenborg. Ut på oppløpet hadde han 15 lengder frem, men så tok han frem gammel storhet og blåste forbi konkurrentene.

Nå er det 200 meter lenger, bare en fordel tror vi. Siden det er mange nøtter i de øvrige løpene, setter vi vår lit fullt og helt til 8 Excellent Dart og bankerspiller hesten sammen med dyktige Josephine Ingvarsson i både V64, V4 og V5-spillet.

Wilson med vår andre V64-banker

I V64 bruker vi også banker på de 3 Nokengang i V64-2. Han har en veldig fin oppgave sammen med Oliver Wilson. Samme Wilson som red et strålende løp med vår delikatessevinner, 14 Screwbox Carlras i V64-6 på Bro Park forrige søndag.

Wilson også med vår DD-banker

Den godeste Oliver Wilson har flere gode vinnersjanser søndag, ikke minst i Dansk Oaks, som er V5-4/DD-1. I dette løpet blir 9 Alwaysonmind vår DD-banker.

