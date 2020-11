Vi jakter ny V4-opptur i lunsjen

Kr.980 ble til Kr.3 586 i lunsjen mandag! Tirsdag jakter vi ny opptur, og spiller med småfrekke bonger! Du tar vel rygg?

Jägersro byr på en svært spennende V4-omgang i lunsjen, og vi håper å følge opp de solide tipsene fra mandagen. Igjen jakter vi med bonger uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 1 Use Face – Er det soleklare spillet i innledningsløpet, og en hest som virkelig skal passes. Kom ut etter pause sist, og var strålende i nederlaget fra dødens. Falt virkelig med flagget til topps, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Er kjapp fra start, og her er nok Christoffer Eriksson offensiv direkte. Glem heller ikke at Use Face holdt lekestue med 4 Bring Me Money når disse møttes 21. juni tidligere i år. I dette løpet blir nevnte Bring Me Money enormt hardt betrodd, mens Use Face kun var et 4-valg når vi la ut tipsene…

V4-2 : 9 Boss Design – Ungdomsløp, og i slike løp pleier det ofte å skje litt av hvert. Vår ide er bedre enn raden, og har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk. Fikk aldri sjansen sist, og kom til mål med draskylappene ubrukt. Er ikke helt flekkfri i aksjonen sin, men stemmer det bare sånn noenlunde underveis, ja, da er Boss Design god nok å overraske. Passes fra et spennende smygspor.

V4-3 : 1 Romero – Er svært grunnkapabel, og gjør her en spennende start etter et lengre opphold. Man velger å rykke bakskoene direkte, og akkurat det liker vi. Lugauer pleier å ha hestene sine i orden etter opphold, og han gir de alltid ordentlige jobb før de dukker opp igjen i banen. Er kanskje den beste hesten i feltet på ren kapasitet, og da sier det seg selv at den må prøves fra slike betingelser. SPILLES! PS. 8 Aura SL får mye spill på seg, og den duger på ren kapasitet. Vær dog litt OBS på at den er vrien på volte, og skal her ut fra et trangt spor…

V4-4 : 9 Asso Errenne – Er en traver som Riordan holder svært høyt, men den har enda ikke slått til for fullt i hans regi. Ruste unna i tet nest sist, og åpnet da første 1000m på 10,7! At den i det hele tatt kom til mål da var en bra prestasjon. Sist ble den aldri kjørt med, og ble sittende bom fast med krefter igjen. Står tøft inne i dette løpet grunnlagsmessig, men vi føler at den er god nok på ren kapasitet, og at den skal passes.