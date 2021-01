Vi jakter ny V4-opptur i lunsjen

V4-tipsene i lunsjen mandag var sterke, og alt satt da. Nå jakter vi ny V4-opptur! Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





ALT SATT I V4-LUNSJEN mandag, og tipsene var meget solide. Sweet Boy (2-valg) ble lansert som en banker for de frekke, og den lille bongen på Kr.240 betalte ut Kr.959. Nå jakter vi ny V4-opptur, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 7 Bolt Kronos – Blir HARDT betrodd i innledningsløpet, og den var også veldig formsterk på slutten av fjoråret. Vær dog litt OBS på at den nå kommer ut etter pause, den er blitt vaksinert, og har stått over jobb. Vi vil gjerne se denne i et løp igjen før vi går ALL IN, og nøyer oss med å sette den først på ranken.

Stor V86-jackpot med 7 868 343 ekstra i potten for 8-rette. Løpene blir kjørt på Solvalla og Jägersro onsdag, og moroa er i gang klokken 20.30. Ved å klikke på denne lenken kan du allerede nå kjøpe deg inn på våre V86-andelslag.

V4-2 : Readly Lavec – Imponerte veldig nest sist, og var også god til seier sist. Har mye inne, og det skal bli spennende å følge den gjennom 2021. Kommer nå ut etter pause, den skal debutere bak bilen, men takler den det og er som før pausen, ja, da er det snakk om en stor sjanse. Motivert favoritt.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 6 Concrete Dee – Et meget fint løp venter, og her plukker vi med oss noen hester. Ideen var noe tung i kroppen etter pause sist, og den trengte virkelig det løpet i kroppen. Til denne starten fester man på en BIKE, den er blitt strøket inn et spor, og her er vel Haugstad på tetjakt? På en god dag kan det fakta dreie seg om tidlig tet og slutt, og vi prøver oss med denne som en helfrekk tipsener.

V4-4 : 11 Shutupandscratchme – Spurtet klart bra i V75’en sist, og den holder sin flotte form. Kommer ut mot en billig gjeng nå, og klaffer det bare litt underveis så må sjansene være gode. Skal stå først på ranken. Fisker man litt på dypet så glem ikke 12 U.B. Cool som kommer ut etter en liten pause. Elsker nemlig denne banen, og tredje sist detonerte den en ordentlig bombe på nettopp Örebro…

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.