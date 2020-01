Vi jakter ny V4-suksess i lunsjen

Dobbeltbanker i V4-1! Dagens beste objekt dukker opp i finalen - hørte vi 5%? Vi traff bra på lunsjtipsene tirsdag, og jakter nå en ny opptur! Du tar vel rygg?

Lunstipsene satt som de skulle til Skellefteå tirsdag, og den store bongen på Kr.1 120 betalte ut Kr.3 894,-. Storskrellen Variety Show (6-valg) ble trukket frem som en mulig godbit i V4-3. Nå er dette glemt, og til Bergsåker onsdag jakter vi ny opptur! Her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 10 Bourne Dominion – To hester er trolig helt overlegne på ren kapasitet i innledningsløpet, og vi nøyer oss med kun disse to på bongen. Knepent først plasserer vi Bourne Dominion som gikk et SVETT løp etter en mildt sagt grov galopp sist. Kom voldsomt tilbake, og den fikk to solide pluss i kanten av oss. Gangen før var den klink overlegen, og la da inn en siste 800m etter 12,5. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den blir ikke enkel å slå i en feilfri utgave. Vi dobler dog opp bongene med 8 Natasha Avant som galopperte like etter start sist, tapte mye, men gjorde en gedigen opphenting, og vi likte den skarpt. Har fått et løp i kroppen etter pause, og nå kan det være duket. DOBBELTBANKER!

V4-2 : 5 Paulas Prins – Debuterte for Tjomsland sist, og gikk kun et løp på det jevne da. Vi likte dog hesten, og den så veldig fin ut i banen. Har hatt pause etter det løpet, og muligens slet den med et eller annet som gjorde at den ikke fikk vist hvor bra den egentlig kan være? Har nemlig litt kapasitet, her er det billig i mot, og når en hest fra Tjomsland sin stall er såpass lite spilt, ja, da er i hvertfall vi på vakt. OBS! 11 Finnskog Lexus – Var ikke på topp sist, mens den nest sist viste 30,4/1900m, og var veldig god. Er opplagt en av de beste på ren kapasitet her, og den er selvskreven på bongen. Løpet ellers er jevnt, og det kan være smart å plukke med en del hester her.

V4-3 : 3 Qiao QL – Ble passivt kjørt etter pause sist, men varslet form ved å spurtet ordentlig bra når lukene kom på oppløpet. Det løpet i kroppen gjorde nok godt, og den kan forventes ytterligere forbedret til dagens løp. Kan åpne bak bilen, og noen spesielt bedre betingelser enn dette kan den ikke få. Motivert! 1 Cavalier Brodde – Hadde en iskald utgangsposisjon sist, men gjorde et helt OK løp i V75’en. Står langt bedre til nå, er OK fra start, og dette kan fort bli riktig. Motbudet.

V4-4 : 12 Lass Caviar – Vidåpen finale, og dette er ikke spesielt lettløst. Vi mener dog å ha funnet det som kan være en av omgangens virkelige godbiter, og det er liten tvil om at Lass Caviar skal passes i et løp som dette. Feilet med litt krefter igjen ut på oppløpet i V75’en nest sist, mens den sist ble grovt sjenert til galopp mot den siste svingen. Kom i det siste løpet styggfort tilbake, og vi likte virkelig det vi fikk se. Kommer nå ut i et veldig billig løp, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være gode. Skreller?