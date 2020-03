Vi jakter ny V4-suksess i lunsjen

Kr.448 ble til Kr.1 971 i lunsjen på tirsdag! Kent Le Soleil (7,2%) innfridde som en delikatessevinner! Nå er nytt snadder jobbet frem i lunsjen! Du tar vel rygg?

Snoken med STORESLEM på V75 - Alt satt på Bergsåker 21. mars!

Undertegnede var ikke god nok denne lørdagen, men vår samarbeidspartner, SNOKEN, gjorde rent bord og traff på ALT! Totalt ble det solgt 29 andelslag på Eksperten, og alle disse betalte ut fra Kr.28 165 og oppover. Sjekk følgende:

* 10 andelslag a Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 og 10 andeler a Kr.100) betalte ut Kr.28 165 hver seg.

* 6 andelslag a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 11 andelslag a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500 / ti andeler a Kr.200 / seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 2 andelslag a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.30 917 hver seg.

Lerum med strålende V4-treff på Romme 20. mars - Kr.980 ble til Kr.20 097!

Det ble svært vrient på Romme denne kvelden, og ingen løste V64-rebusen. Det betyr at vi har en gedigen V64-jackpot i vente på mandag, og der ligger det voldsomme 6,2 millioner ekstra i sekserpotten. Heller ikke vi kom i mål med våre V64-bonger. I V4-spillet traff vi bedre, og bongen på Kr.980 satt som spikret. Utbetalingen på den bongen ble kanonfine Kr.20 097,-

Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Det meste satt altså i lunsjen tirsdag, og til Romme onsdag er vi sugen på en ny opptur. Vi spiller bankerfritt, men låser V4-3 på to ordentlig gode "KALDINGER". Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 1 Showman Brodde – Har hatt sine problemer, men virker nå å være veldig pågang. Gikk et råsterkt løp etter galopp nest sist, mens den var bunnsolid fra dødens på en krevende bane sist. Er etter Love You, og da liker vi skarpt når skoene rundt om blir rykket i dag. Om ikke sporet blir en felle (er over middels fra start) så dukker normalt Showman Brodde opp på foto i et løp som dette, og den MÅ PASSES! PS. 11 Indra’s Secret – Er veldig bra, men rotet det altså til for seg i de siste løpene før pause. Har neppe fordel av en «KJAPP» 2140ma, og kusken er heller ikke på Robert Bergh sitt nivå. Favoritten er derfor kun en av flere for oss.

V4-2 : 2 Quickatore – Her blir 5 Global Wonderland HARDT betrodd, og den jakter altså stolpe i programmet etter pause. Vi har vel ikke blitt veldig imponert av den, og gjør opplagt et forsøk å felle den i årsdebuten. Vår ide er bra, og HELAKTUELL i et løp som dette. Feilet fra seg en tid på ca 15,5/2140mv på oppløpet sist. Tråkket seg når kusken dro hesten utover i banen, og feilet da med krefter igjen. Gangen før avgjorde den enkelt på en krevende bane. Har mye inne, og står ikke tilbake for favoritten. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V4-3 : 5 Stilig Karl/8 Tangen Töff – To hester gjør opp? Stilig Karl har vi latt oss imponere av på slutten, og spesielt nest sist var den enormt bra. Er under en rivende utvikling, og det vil overraske oss mye om den ikke dukker opp på foto. 8 Tangen Töff var veldig fin i debuten for Robert Bergh sist, og det ble en enkel seier. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den har MYE inne, og skal med på alt. Disse to skiller seg veldig klart ut i et løp som ellers er svært jevnt.

V4-4 : 2 Global Wizard – Blir HARDT betrodd i finalen, men husk på at dette er en hest som har hatt sine store problemer, og som ikke alltid har sett like bra ut. Nå er rapportene fine, og det er klart den kan være en vinner direkte etter oppholdet. Vi vil dog se denne igjen i banen før vi går til på den som en storfavoritt. 12 Charlock Wiking – Er en annen med bra kapasitet som kommer ut etter et lengre avbrekk. Rapportene er fine, og den er selvskreven på bongen.